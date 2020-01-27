Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков

В Нарьян-Маре – «дым коромыслом»! Прилетает сам Григорий Ледков! Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей, президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ (RAIPON). Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации на официальном сайте. Из сообщения пресс-службы следует, что 29 февраля в Нарьян-Маре состоится правовой семинар «Актуальные вопросы законодательного обеспечения прав и интересов коренных малочисленных народов РФ». Его организатором выступает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
В работе семинара примут участие сам Григорий Ледков, а также представители Федерального агентства по делам национальностей, Минприроды РФ, местной и региональной властей. Мощный десант усилили делегации старейшин и лидеров движений коренных из Бурятии, Красноярского края и ЯНАО. «На одной площадке соберутся самые уважаемые представители малочисленных народов», - сообщает пресс-служба.
Также состоится круглый стол по вопросам реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на особо охраняемых природных территориях, к которым относится часть острова Вайгач. От себя добавлю – бОльшая часть острова.
Очень мило читать, как пресс-служба «интригует» читателей своей информацией:
«И главное – делегация RAIPON вместе с Григорием Ледковым отправится на остров Вайгач. Пресс-служба будет вести подробный репортаж о ходе рабочей поездки на официальном сайте и в социальных сетях».
Показателен комментарий к этой новости, размещенный на странице сообщества «Говорит Вайгач» ВКонтакте:
«Сейчас о наших впечатлениях об этом сообщении. Сначала о хорошем. Радует, что РАЙПОН кажется окончательно определился с негативным отношением к деятельности WWF на Вайгаче. Ждем полного интервью Ледкова об этом, как это обещано в статье.
О плохом. Продолжается плохая традиция руководства НАО ставить местное население о визите высокопоставленных гостей на остров в самый последний момент. Ощущение, что к ненцам относятся, как к неразумным и терпеливым оленям. Вроде им, ненцам все равно делать нечего, быстро подорвутся и соберутся по щелчку. Начальство очевидно полагает, что будут коренные счастливы уже от самого факта такого нежданного и неподготовленного визита. В городе любое мероприятие загодя планируют, загодя планы рассылают, повесточку там, тему, выступающие. А ненцами из Варнека можно и без церемоний.
Последний январский визит тому хорошая иллюстрация. Прилетела толпа на три часа. И Заполярный район, и Севержилкомсервис. Но и у жителей острова есть дела, а у некоторых даже работа и обязанности. Руслан Филиппов на ту встречу едва не опоздал совсем, поскольку он тракторист, а начальству из Севержилкомсервиса не откажешь - тоже не часто посещает. Надо объекты показать рассказать. Проблем у всех жителей миллион. Ясное дело, что говорить начнут о том, без чего уже продыху нет. А потом в НАО 24 Чабдаров пишет (ссылка моя – Б.Д.) - не интересна мол жителям Варнека тема сбора пуха. Не понятно только, зачем тогда большая часть интервью именно этой теме посвящена. И почему писать об этом стали через две недели и то после нашей публикации о размещении в Интернете информации о "деле экспертов" и их экспертном заключении. Вот и сейчас, не факт, что Руслан сможет присутствовать. По нашей информации, он практически весь месяц был в тундре с оленями. Может и сейчас там. А здесь такое счастье привалило.
Второе "плохо". Приятно читать, что прилетал полпред РАЙПОН в Нарьян-Мар, встречался с разными заинтересованными людьми и выступал в переговорах "в пользу" ТСО "Хэбидя-Я". Жаль только, что никого из общины на этих встречах не было.
Третье "плохо". РАЙПОН, очевидно, не в курсе, что уголовное дело возобновлено. Бред написан о том, что его "быстро прекратили, а потом были месяцы формальностей". Нарушений процессуальных прав членов Общины РАЙПОН почему-то не увидел. А зря. Была бы реабилитация после прекращения дела в мае. Уже бы реально не было проблемы.
Четвертое "плохо". РАЙПОН повелся на разводки администрации, которая настойчиво пытается свести конфликт к спору "хозяйствующих субъектов", а ненцев воспринимает исключительно, как "доверчивых" дурачков. Вообще-то у людей есть свое мнение и свой выбор в пользу российского партнера они сделали сами, как народ Крыма в 2014 году, присоединившись к России. Не правда ли, очень похожая песня врунов?
Плюс к этому РАЙПОН интерпретировал басню администрации о "коммерческом сборе пуха", типа не традиционный это вид деятельности, поскольку он не идет исключительно на личное потребление, а на продажу. РАЙПОН теперь называет это промышленным сбором пуха. Вы чего ведетесь на эту хрень, Григорий Ледков? А оленей на мясо на продажу выращивать, это значит не видом традиционной деятельности заниматься? Да еще при повсеместной господдержке оленеводства? Или оленину закупает только государство, а не розничная торговля, мясокомбинаты, рестораны?
Община является некоммерческой организацией. То есть прибыль не делит между собой, а пускает на уставные цели и задачи. А создана она в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов КМНС (ненцев). Это из Устава. Вы, господа, запросите этот Устав и почитайте, чтобы не повторять чиновничью чушь».
Немного дополню это мнение, с которым вполне солидарен, еще одной цитатой из сообщения пресс-службы относительно реагирования на уголовное дело «сборщиков пуха»:
«Изучив материалы, относящиеся к делу, а также проведя рабочую поездку в НАО, руководитель правового отдела Ассоциации предоставил Президенту Ассоциации полный отчет о ситуации на территории заказника о. Вайгач, основные положения которого будут приведены ниже.
В рамках командировки были проведены рабочие встречи по обращению Макаренко А.А. в интересах членов общины «Хэбиди-Я», проживающих в п. Варнек на острове Вайгач, с заместителем Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Чибисовым С.В., руководителем Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа Рахмилевичем П.З., заявителем – Макаренко А.А., президентом регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Хатанзейским Ю.А., Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе Свиридовой Л.В., главой МО «Юшарский сельсовет» Вылка Д.В., а также начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу и председателем Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу. Организатором данных встреч выступил президент регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй». В общем, была проделана огромная работа, вопрос был изучен всесторонне и полно.
При этом в ходе разбирательства правоохранителями было установлено, что закон граждане не нарушали. Уголовное производство незамедлительно остановлено. За этим тем не менее последовали еще месяцы путанных правовых проволочек».
Это что за невнятный лепет в последнем абзаце про «незамедлительную остановку» уголовного дела, про «месяцы путанных проволочек»? Это в таком виде оказывалась «правовая помощь» ненцам из Общины? Судя по всему, именно после этих встреч и разбора жалобы в Генпрокуратуре РФ начальник УМВД по НАО в полном согласии с прокурором округа отдали приказ о возобновлении уголовного дела и засекретили его ведение от всех. Не допускаю мысли о том, что в Ассоциации не знали о публикациях в RUSNORD об этом. Поскольку лично отправлял им ссылки на некоторые статьи. Зачем врать о проделанной «огромной работе» и проч.?
Или все же и юристы, и пресс-служба ассоциации знали о возобновлении уголовного дела, поскольку проговорились, написав, что «если задуматься, становится ясно, что речь идет не о двух развалившихся уголовных делах за сбор пуха птицы». Только второе, возобновленное дело еще в самом разгаре, и никак не развалилось. Более того, оно начало «почковаться». Учитывая, что в его рамках в отдельное производство выделено уголовное дело «экспертов» по статье 307 УК РФ «дача заведомо ложного заключения эксперта». И это установленный факт, так как в Киров, во ВНИИОЗ, представивший по постановлению следствия Экспертное заключение судебной эколого-правовой экспертизы, приезжал майор Кенсминавичус из НАО для опроса экспертов института. Кстати, тот же, что и проводил обыск на Вайгаче в рамках возобновленного уголовного дела у одного из фигурантов.
Не видно и не слышно было никаких публичных заявлений «в пользу» членов Общины от упомянутых пресс-службой УПЧ в НАО Ларисы Свиридовой и президента Ясавэй Юрия Хатанзейского. Хотя свои фотки с разных статусных мероприятий эти ответственные лица на своих ресурсах публикуют регулярно, чем уже вызывают крайнюю степень раздражения у людей.
Как говорится, вослед вопросу Григорию Ледкову на «Говорит Вайгач», задам свой вопрос: Григорий Петрович, а в РАПОНе работают исключительно КМНС или русские там, татары и прочие титульные и не титульные этносы России, не из числа КМНС? Это я к совершенно непонятному утверждению о том, что при аресте членов Общины в Нарьян-Маре «при перевозке пуха» из трех задержанных только двое были КМНС. И по Вашей логике, это позволяет говорить о том, что сей факт «явно свидетельствует о том, что задержание производилось не по национальному признаку». Это была бы уж откровенная дискриминация по национальному признаку. А она Конституцией РФ запрещена. По Уставу Общины ее членами могут быть и не КМНС, если у них есть образование и нужные для Общины знания и опыт работы, и пашут они наравне со всеми. А по закону о КМНС к этой категории могут быть отнесены и лица других этнических групп, если они живут там же, где КМНС, и ведут тот же образ жизни.
Да, разберитесь еще с юридической новеллой Ваших правовиков с введением в юридический оборот понятия «сбор пуха в промышленных масштабах». Вся проблема не в том, сколько пуха собирают, а как! И запросите у администрации НАО еще первичные официально обнародованные данные исследований численности популяции гаги на Вайгаче по каждому году. Хотя бы с начала 2000-х годов, когда пух точно не собирали. И пусть пресс-служба уточняет данные, чтобы не писать откровенную глупость про то, что до введения запрета администрацией округа на сбор пуха и яиц в заказнике Вайгача в 2019 году Ваши коренные его там не собирали, и, по этой причине, их права на традиционную деятельность не нарушены. Собирали они его и при Царе-батюшке, и при коммунистах, и при демократической России. В том числе и на Вайгаче. В том числе и на территории нынешнего заказника. И было это в 2015, в 2016, в 2018 годах. Может тогда перестанете покрывать врунов из администрации НАО, не обсуждавших этот запрет с коренными с Вайгача, и не имевшими права такой запрет вводить в субъекте РФ из-за отсутствия такого запрета в федеральном законодательстве.
Завершая статью, хочу отметить. Деятельность вокруг Вайгача и его проблем резко активизировалась. РАЙПОН начал косо смотреть на WWF. Но проблемы традиционной деятельности по сбору пуха на территории заказника на Вайгаче, а он, кстати, превышает две трети площади острова, Ассоциация с подачи администрации НАО, предпочла перевести в плоскость спора «хозяйствующих субъектов» и коммерческих разборок местного уровня. Вместо того, чтобы разобраться с «хлебом насущным», то бишь источником доходов местных ненцев-общинников, РАЙПОН перевел вопрос в плоскость культурно-духовную. Это тоже хорошо, но в шкале человеческих потребностей эта ценность стоит после «хлеба насущного», продолжения рода и крыши над головой. Ну и по уголовным делам против членов Общины остается большой знак вопроса. Надо бы дело довести до конца. Ну и с большим уважением относиться к собственным КМНС-ненцам. Не как баре к холопам и патриции к плебеям, а как к равным себе гражданам страны. Это к вопросу спонтанных визитов начальства на остров «для галочки», а не для реального разбора ситуации и решения проблем коренного населения.
(на фото: тот самый Ледков в малице)
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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