Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков

В Нарьян-Маре – «дым коромыслом»! Прилетает сам Григорий Ледков! Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей, президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ (RAIPON). Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации на официальном сайте. Из сообщения пресс-службы следует, что 29 февраля в Нарьян-Маре состоится правовой семинар «Актуальные вопросы законодательного обеспечения прав и интересов коренных малочисленных народов РФ». Его организатором выступает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В работе семинара примут участие сам Григорий Ледков, а также представители Федерального агентства по делам национальностей, Минприроды РФ, местной и региональной властей. Мощный десант усилили  делегации старейшин и лидеров движений коренных из Бурятии, Красноярского края и ЯНАО. «На одной площадке соберутся самые уважаемые представители малочисленных народов», - сообщает пресс-служба. 

Также состоится круглый стол по вопросам реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на особо охраняемых природных территориях, к которым относится часть острова Вайгач. От себя добавлю – бОльшая часть острова.

Очень мило читать, как пресс-служба «интригует» читателей своей информацией:

«И главное – делегация RAIPON вместе с Григорием Ледковым отправится на остров Вайгач. Пресс-служба будет вести подробный репортаж о ходе рабочей поездки на официальном сайте и в социальных сетях». 

Показателен комментарий к этой новости, размещенный на странице сообщества «Говорит Вайгач» ВКонтакте:

«Сейчас о наших впечатлениях об этом сообщении. Сначала о хорошем. Радует, что РАЙПОН кажется окончательно определился с негативным отношением к деятельности WWF на Вайгаче. Ждем полного интервью Ледкова об этом, как это обещано в статье.

О плохом. Продолжается плохая традиция руководства НАО ставить местное население о визите высокопоставленных гостей на остров в самый последний момент. Ощущение, что к ненцам относятся, как к неразумным и терпеливым оленям. Вроде им, ненцам все равно делать нечего, быстро подорвутся и соберутся по щелчку. Начальство очевидно полагает, что будут коренные счастливы уже от самого факта такого нежданного и неподготовленного визита. В городе любое мероприятие загодя планируют, загодя планы рассылают, повесточку там, тему, выступающие. А ненцами из Варнека можно и без церемоний.

Последний январский визит тому хорошая иллюстрация. Прилетела толпа на три часа. И Заполярный район, и Севержилкомсервис. Но и у жителей острова есть дела, а у некоторых даже работа и обязанности. Руслан Филиппов на ту встречу едва не опоздал совсем, поскольку он тракторист, а начальству из Севержилкомсервиса не откажешь - тоже не часто посещает. Надо объекты показать рассказать. Проблем у всех жителей миллион. Ясное дело, что говорить начнут о том, без чего уже продыху нет. А потом в НАО 24 Чабдаров пишет (ссылка моя – Б.Д.) - не интересна мол жителям Варнека тема сбора пуха. Не понятно только, зачем тогда большая часть интервью именно этой теме посвящена. И почему писать об этом стали через две недели и то после нашей публикации о размещении в Интернете информации о "деле экспертов" и их экспертном заключении. Вот и сейчас, не факт, что Руслан сможет присутствовать. По нашей информации, он практически весь месяц был в тундре с оленями. Может и сейчас там. А здесь такое счастье привалило.

Второе "плохо". Приятно читать, что прилетал полпред РАЙПОН в Нарьян-Мар, встречался с разными заинтересованными людьми и выступал в переговорах "в пользу" ТСО "Хэбидя-Я". Жаль только, что никого из общины на этих встречах не было.

Третье "плохо". РАЙПОН, очевидно, не в курсе, что уголовное дело возобновлено. Бред написан о том, что его "быстро прекратили, а потом были месяцы формальностей". Нарушений процессуальных прав членов Общины РАЙПОН почему-то не увидел. А зря. Была бы реабилитация после прекращения дела в мае. Уже бы реально не было проблемы.

Четвертое "плохо". РАЙПОН повелся на разводки администрации, которая настойчиво пытается свести конфликт к спору "хозяйствующих субъектов", а ненцев воспринимает исключительно, как "доверчивых" дурачков. Вообще-то у людей есть свое мнение и свой выбор в пользу российского партнера они сделали сами, как народ Крыма в 2014 году, присоединившись к России. Не правда ли, очень похожая песня врунов?

Плюс к этому РАЙПОН интерпретировал басню администрации о "коммерческом сборе пуха", типа не традиционный это вид деятельности, поскольку он не идет исключительно на личное потребление, а на продажу. РАЙПОН теперь называет это промышленным сбором пуха. Вы чего ведетесь на эту хрень, Григорий Ледков? А оленей на мясо на продажу выращивать, это значит не видом традиционной деятельности заниматься? Да еще при повсеместной господдержке оленеводства? Или оленину закупает только государство, а не розничная торговля, мясокомбинаты, рестораны?

Община является некоммерческой организацией. То есть прибыль не делит между собой, а пускает на уставные цели и задачи. А создана она в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов КМНС (ненцев). Это из Устава. Вы, господа, запросите этот Устав и почитайте, чтобы не повторять чиновничью чушь».

Немного дополню это мнение, с которым вполне солидарен, еще одной цитатой из сообщения пресс-службы относительно  реагирования на уголовное дело «сборщиков пуха»:

«Изучив материалы, относящиеся к делу, а также проведя рабочую поездку в НАО, руководитель правового отдела Ассоциации предоставил Президенту Ассоциации полный отчет о ситуации на территории заказника о. Вайгач, основные положения которого будут приведены ниже. 

В рамках командировки были проведены рабочие встречи по обращению Макаренко А.А. в интересах членов общины «Хэбиди-Я», проживающих в п. Варнек на острове Вайгач, с заместителем Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Чибисовым С.В., руководителем Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа Рахмилевичем П.З., заявителем – Макаренко А.А., президентом регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Хатанзейским Ю.А., Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе Свиридовой Л.В., главой МО «Юшарский сельсовет» Вылка Д.В., а также начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу и председателем Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу. Организатором данных встреч выступил президент регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй». В общем, была проделана огромная работа, вопрос был изучен всесторонне и полно.

При этом в ходе разбирательства правоохранителями было установлено, что закон граждане не нарушали. Уголовное производство незамедлительно остановлено. За этим тем не менее последовали еще месяцы путанных правовых проволочек».

Это что за невнятный лепет в последнем абзаце про «незамедлительную остановку» уголовного дела, про «месяцы путанных проволочек»? Это  в таком виде оказывалась «правовая помощь» ненцам из Общины? Судя по всему, именно после этих встреч и разбора жалобы в Генпрокуратуре РФ начальник УМВД по НАО в полном согласии с прокурором округа отдали приказ о возобновлении уголовного дела и засекретили его ведение от всех. Не допускаю мысли о том, что в Ассоциации не знали о публикациях в RUSNORD об этом. Поскольку лично отправлял им ссылки на некоторые статьи. Зачем врать о проделанной «огромной работе» и проч.?

Или все же и юристы, и пресс-служба ассоциации знали о возобновлении уголовного дела, поскольку проговорились, написав, что «если задуматься, становится ясно, что речь идет не о двух развалившихся уголовных делах за сбор пуха птицы». Только второе, возобновленное дело еще в самом разгаре, и никак не развалилось. Более того, оно начало «почковаться». Учитывая, что в его рамках в отдельное производство выделено уголовное дело «экспертов» по статье 307 УК РФ «дача заведомо ложного заключения эксперта». И это установленный факт, так как в Киров, во ВНИИОЗ, представивший по постановлению следствия Экспертное заключение судебной эколого-правовой экспертизы, приезжал майор Кенсминавичус из НАО для опроса экспертов института. Кстати, тот же, что и проводил обыск на Вайгаче в рамках возобновленного уголовного дела у одного из фигурантов.

Не видно и не слышно было никаких публичных заявлений «в пользу» членов Общины от упомянутых пресс-службой УПЧ в НАО Ларисы Свиридовой и президента Ясавэй Юрия Хатанзейского. Хотя свои фотки с разных статусных мероприятий эти ответственные лица на своих ресурсах публикуют регулярно, чем уже вызывают крайнюю степень раздражения у людей.

Как говорится, вослед вопросу Григорию Ледкову на «Говорит Вайгач», задам свой вопрос: Григорий Петрович, а в РАПОНе работают исключительно КМНС или русские там, татары и прочие титульные и не титульные этносы России, не из числа КМНС? Это я к совершенно непонятному утверждению о том, что при аресте членов Общины в Нарьян-Маре «при перевозке пуха» из трех задержанных только двое были КМНС. И по Вашей логике, это позволяет говорить о том, что сей факт «явно свидетельствует о том, что задержание производилось не по национальному признаку». Это была бы уж откровенная дискриминация по национальному признаку. А она Конституцией РФ запрещена. По Уставу Общины ее членами могут быть и не КМНС, если у них есть образование и нужные для Общины знания и опыт работы, и пашут они наравне со всеми. А по закону о КМНС к этой категории могут быть отнесены и лица других этнических групп, если они живут там же, где КМНС, и ведут тот же образ жизни.

Да, разберитесь еще с юридической новеллой Ваших правовиков с введением в юридический оборот понятия «сбор пуха в промышленных масштабах». Вся проблема не в том, сколько пуха собирают, а как! И запросите у администрации НАО еще первичные официально обнародованные данные  исследований численности популяции гаги на Вайгаче по каждому году. Хотя бы с начала 2000-х годов, когда пух точно не собирали. И пусть пресс-служба уточняет данные, чтобы не писать откровенную глупость про то, что до введения запрета администрацией округа на сбор пуха и яиц в заказнике Вайгача в 2019 году Ваши коренные его там не собирали, и, по этой причине, их права на традиционную деятельность не нарушены. Собирали они его  и при Царе-батюшке, и при коммунистах, и при демократической России. В том числе и на Вайгаче. В том числе и на территории нынешнего заказника. И было это в 2015, в 2016, в 2018 годах. Может тогда перестанете покрывать врунов из администрации НАО, не обсуждавших этот запрет с коренными с Вайгача, и не имевшими права такой запрет вводить в субъекте РФ из-за отсутствия такого запрета в федеральном законодательстве.

Завершая статью, хочу отметить. Деятельность вокруг Вайгача и его проблем резко активизировалась. РАЙПОН начал косо смотреть на WWF. Но проблемы традиционной деятельности по сбору пуха на территории заказника на Вайгаче, а он, кстати, превышает две трети площади острова, Ассоциация с подачи администрации НАО, предпочла перевести в плоскость спора «хозяйствующих субъектов» и коммерческих разборок местного уровня. Вместо того, чтобы разобраться с «хлебом насущным», то бишь источником доходов местных ненцев-общинников, РАЙПОН перевел вопрос в плоскость культурно-духовную. Это тоже хорошо, но в шкале человеческих потребностей эта ценность стоит после «хлеба насущного», продолжения рода и крыши над головой. Ну и по уголовным делам против членов Общины остается большой знак вопроса. Надо бы дело довести до конца. Ну и с большим уважением относиться к собственным КМНС-ненцам. Не как баре к холопам и патриции к плебеям, а как к равным себе гражданам страны. Это к вопросу спонтанных визитов начальства на остров «для галочки», а не для реального разбора ситуации и решения проблем коренного населения.

(на фото: тот самый Ледков в малице)

Борис Дульнев

Специально для ИА RUSNORD

 

Статьи по теме:

 "Ненцы против ненцев: Как в WWF и «Ясавэй» пытаются замять скандал со сбором птичьего пуха;

 "Вайгач и пух: В НАО началось уголовное преследование ученых-экспертов";

 "Отписка спикера: Александр Лутовинов «не нашёл полномочий» у депутатов Ненецкого округа для решения проблем жителей Вайгача";

 "Жители Вайгача попросили руководство НАО занести их в Красную книгу";

 "Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов"

 "Праздник «День моржа» в НАО обрёл сакральный смысл";

"Чтобы сохранить гагу, нужны гагачьи хозяйства и политическая воля";

«Капризы москвича. Губернатор НАО Александр Цыбульский запретил КМНС-ненцам Вайгача и Колгуева собирать пух и яйца птиц»;

«А как же коренные малочисленные народы Севера? Академик Рожнов против сбора птичьих яиц и гагачьего пуха»;

«Резонансное уголовное дело в отношении сборщиков пуха гаги на Вайгаче прекращено»;

«Власти НАО публично назвали WWF России настоящим именем. К чему бы это?»;

 "Ненецкие депутаты твёрдо намерены узаконить сбор пуха гаги на федеральном уровне";

"Запретит или нет Администрация НАО сбор пуха гаги на Вайгаче?";

««Золотая лихорадка»-2: «Всё что вы скажете, может быть использовано против вас»;

«Золотая лихорадка» на Северо-Западе России. Её «возбудитель» - гагачий пух»;

"Гаги и люди. Невеселые сказки о Вайгаче".  

28 февраль 07:24 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


Скоморошье племя. Зачем Шнур и Валерия попёрлись в политику?
Дороги, которые нам убирают. Михаил Яковлев (Плесецкое дорожное управление)… такой, какой он есть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (225)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20