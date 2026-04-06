С Хабенским в разведку. «Здесь был Юра» как урок толерантности

Любой фильм об аутистах (более сложное название – люди с нейродивергентностью) почти всегда провокация. В кино их любят родители («Форрест Гамп»), а если и не любят («Человек дождя»), то в каждом обязательно найдётся какая-нибудь гениальность, главное, вовремя её приметить.

На деле всё намного жёстче. Большинство сразу передаёт таких под опеку государству и забывает об их рождении, как о страшном сне. А если берут на себя труд… совсем недавно слышал о таких родителях, что они ложатся лицом к стенке и так несколько месяцев – полное эмоциональное выгорание. Про такое вряд ли можно снять фильм – страшно.

Я слышал от вполне нормальных людей «рецензии» на упомянутые выше фильмы – «зачем снимать кино про дефективных… ради «Оскара»?». Смотря, как снять, преподнести историю «иного, чем мы». Слишком простой и просчитываемый путь – показать незащищённость доброго и практически бессильного человека от враждебного мира… проще жителя ненецкой тундры, как он есть, телепортировать на Тверскую в 8 вечера.

Почему «Форрест Гамп» и «Человек дождя» стали киноклассикой? Потому что в них преподносится простая истина – таких людей жалеть не надо, они в этом совсем не нуждаются. К ним надо относиться как к одним из нас. Пусть и с большей долей внимания, как при любом недуге. Всё. А они, в свою очередь, сделают нас лучше… ведь это посложнее, чем пустить беспородного щенка в дом погреться.

Действия в «Здесь был Юра» немного, как раз по бюджету (Земекис обхихикался).

На окраине Москвы снимают обшарпанную двушку 30-летние оболтусы. Возраст имеет значение, значит, из мужиков ничего толком не получится – «в 30 лет денег нет и не будет». А у них не только денег нет… вся жизнь в гаражном панк-роке, с которым они хотят пробиться хоть куда-нибудь. Я эту музыку не понимаю от слова «вообще» (ещё раз в этом убедился по саундтреку). А, если куда-то и пробьются, то только на сцену клуба с соответствующими гонорарами. Стоит оно того? Наверное…

Одному из них подкидывают дядю-аутиста, семья вся из себя неблагополучная, иначе – на помойку. То есть, с ножом к горлу. А друзья-то здесь причём, они сами в … этом самом?

Роль человека с ментальными особенностями может сыграть (прожить) или сам аутист, или актёр на грани гениальности. В Америке это смогли Том Хэнкс и Дастин Хоффман. У нас – Константин Хабенский, причём в настолько скупой и достоверной манере, что хочется аплодировать стоя.

Вспомните тех американских героев. Один оказался гениальным математиком (и снискал любовь младшего брата, которого в детстве чуть не утопил в ванне). Другой – везунчик по жизни, у которого всё получается вопреки… и как таких не полюбить?! У героя Хабенского в арсенале – молчание, всетерпимость и грустная улыбка. Надо очень умело распорядиться.

Сам актёр назвал эту роль «разведкой во внутренний мир человека». Точнее не скажешь.

Герои фильма играют брянский панк-рок. На мой вкус битломана и «аквариумиста» - ужас-ужас, что тексты, что музыка. Но это оправдано действием – диссонанс грязи и светлого, пусть и неполноценного с точки зрения большинства.

Жизнь музыкантов происходит в основном на кухне, такая ностальгия по 70-м. Интерьер убогий, как и их песни (опять же на мой вкус). Но ведь что-то из этого рождается, а не банальная русская пьянка с поножовщиной, как принято в квартирах подобного качества. Парни болтают, шутят, приводят девушек (иногда с ночёвкой), алкоголь умеренно. Всё, как у нас когда-то (исключая последнее). Мы тоже говорили о том, что жизнь сложна и непонятна… но в итоге всё когда-нибудь сбудется.

Один нюанс. Мы жили в то время, когда рок-музыка (а панк, тем более) была под фактическим запретом. При социализме карьера в культуре могла начаться не раньше 40 (в кино, по крайней мере), если какие и были увлечения, то после работы, на которой платят зарплату. И да, в тридцатник почти все из нас были женаты… левые девицы, конечно, забредали на такие посиделки, но, что называется, с «чёрного хода».

Эти же олеги, серёги и андреи живут так постоянно, ждут манны небесной, им комфортно. На что живут и, главное, зачем? Инфантилизм, возведённый в абсолют. Возможно, сейчас это модно и прогрессивно (хотя не сказал бы по друзьям старшего сына, которые пашут аки лошади).

Но тогда я не понимаю мать Олега, отдавшего больного родственника на руки такому раздолбаю. Решила нехитрым образом от брата избавиться? Лучше бы из окна выкинули, менее травматично, ей-богу.

А в остальном всё очень похоже. Просто у нас не было родственника с ментальными проблемам… поэтому и выросли не очень.

Тут не сын, не мать, не родной брат… тут дядя. Поставьте себя на место парней… их жизнь с ним, пусть маленький, но нравственный подвиг, хотя и не надо менять памперсы (но кормить и мыть – да).

И это накладывается на актёрское мастерство худрука МХТ (как непривычно писать). Многозначительный кивок, испуганный или наивный взгляд, попытка (неудавшаяся) понять этот странный мир… всё в кассу. При полном и органичном молчании. Может, это мы странные, а не они?..

P.S. А панк-рок ваш всё равно г…о, уж простите.

Леонид Черток