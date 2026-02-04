Оптимизация или деградация васьковской школы

Процесс пошёл или начался, как кому удобно.

1 апреля, в День смеха и шуток, пришла новость, что министр образования Архангельской области Олег Владимирович Русинов подал в отставку.

Если бы не дата, когда появилась эта новость, никто бы и не усомнился в её подлинности, но 1 апреля заставило меня засомневаться - а не шутка ли это? Оказалось - не шутка, далеко не шутка. Зная Олега Владимировича ещё со студенческой скамьи, я понимал, что существует серьёзная причина , которая подтолкнула его на этот поступок. Вскоре я понял - причина в начавшийся «оптимизации» школьного образования в области.

Олег, как и я, историк, на два курса был старше нашего потока и уже учась на 5 курсе проводил у нас семинары, правда, не помню по какому предмету (даже гулял у нас на выпуском). Но он никогда не был «Че Геварой», т.е. не хватался за пистолет, когда был с чем-то не согласен, а просто «уходил в сторону» от ситуации, которую он не принимал.

Вот и здесь, как честный и порядочный человек он понял всю вредоносность этого процесса для системы школьного образования и не захотел в этом участвовать, а противостоять этому он не мог.

Когда начались протесты против этого явления, закопёрщиком, как всегда, выступило революционное Васьково. Стало понятно, что за этим могут подняться и другие «оптимизируемые», а всю вину возложат на него как руководителя регионального Министерства образования. Через год у него явно снизится положительный рейтинг, который он заработал за годы работе в министерстве, поэтому надо уйти вовремя , возможно не случайно была выбрана и дата - есть в ней какой-то символический смысл. Но это только моя версия.

К тому же сегодня непонятно, что хуже: выполнять рекомендации Высшего руководства - «инцидент Герштанского» - когда уже несколько главных врачей, да и он сам, отправились за приписки на нары, или «инцидент Горбатовой», когда она не согласилась с рекомендациями Высшего руководства в деле присоединения СГМУ к САФУ и отправилась туда же.

Оптимизация - не только наше областное явление, как говорят некоторые горячие головы, пытаясь заработать свой политический капитал на её критике, особенно, ставя это в вину губернатору Цыбульскому. Причина тут в другом - в стране, в силу сложившейся выраженной обстановки, не хватает денег, дефицит федерального бюджета на этот год планируется в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП . Отсюда и включенный механизм экономии по всей стране.

Выяснив и поняв причину этого явления, и некоторые непростые кадровые решения, можно прийти к выводу - «денег нет, а вы терпите».

Но давайте рассуждать логически и экономически, где и что оптимизировать.

Разберёмся на примере школы, что находится в пригороде Архангельска в посёлке Васьково.

Почему именно эта школа? Наверное потому, что я уже писал про неё и про прошедшую там оптимизацию (Руснорд «Школа в шоке, или «оптимизация» по-архангельски») несколько лет назад.

Сегодня это уже третья по счету.

Первая прошла в 2020 году, когда после многолетнего раздельного обучения младших школьников их снова перевели в здание общей школы . Вот, что я тогда писал:

« На протяжении 25 лет ученики первых трёх классов Васьковской школы учились отдельно от «большаков» (так здесь, на местном диалекте, называют учеников старших классов) в расположенной рядом школе искусств. Было удобно – большие классные помещения, просторно. Ребятишки все одного «младше-школьного» возраста. После учёбы работает продленка и тут же кружки: рисования, глиняной лепки, танцевальный и др. Одно неудобство – на завтрак и обед приходилось идти в помещение основной школы. Но это неудобство, по сути, большое преимущество – идти всего пять минут по лесному пешеходному участку дороги как физкульт минутка перед обедом и завтраком. Ребята были довольны, родители тоже.»

Если честно, тогда думали, что это временно, на полгода - строители не успели сделать ремонт крыши, надо потерпеть. Но оказалось навсегда. Это нанесло огромный вред всему учебному процессу - в школе стало тесно. По нормам младшие школьники должны были учиться на первых этажах и компактно, поэтому пришли к такому способу обучения, что отказались от специализированных кабинетов (истории, русского языка и др.). Школьники учились постоянно в своём закреплённом кабинете, а учителя-предметники «бегали» по разным. Разумеется, это сказалось на качестве образования. Вот, что я тогда писал:

- Результат превзошёл все ожидания – посещения кружков среди ребят младших классов свелось к нулю. Никто не отпустит их самостоятельно в поход в школу искусств. Учителя-предметники, которых выпроводили из своих оборудованных в соответствии предмету кабинетов, бегают из класса в класс, готовятся к урокам в столовой. Уровень образования соответственно снизился. Посещения кружков в школе искусств снизилось в разы.

Через два года прошла ещё одна «оптимизация» - объединили Васьковскую школу и Приморскую (Рикасиха), сделав первую филиалом.

Тогда даже провели опрос среди населения посёлка и 99% проголосовали против, но Администрация всё равно провела это решение, уговорив депутатов проголосовать ЗА, по сути, нарушив закон. К чему это привело - к сокращению должности двух бухгалтеров. Остальная структура и расходы не поменялись.

А здесь, как показала действительность, настали серьёзные проблемы от этого непродуманного решения.

Во – первых, было не продумано, кто будет принимать ежедневно в столовых продукты: детского сада и школы. Раньше это делали бухгалтера, а теперь оказалось некому. Попытались «взвалить» сию миссию на поваров, но те наотрез отказались это делать, пригрозив увольнением (доплачивать никто не собирался). Тогда срочно попытались найти выход из этой ситуации и нашли - пригласили, вернее сказать, «притащили» знакомого ИПэшника на столовую. Без тендера, просто насильно, нашли его «уязвимое» место, потому он и не смог отказаться. Любой частник понимает, где можно заработать, а где нет. При такой численности, а на тот момент учащихся и преподавателей - около 160 человек, это было невыгодно.

Однако школа взяла на себя оплату ресурсов - потребление холодной и горячей воды, канализации и, самое главное, потребление электроэнергии, которую столовая расходовала 2/3 от всего потребления школы (в столовой для приготовления пищи стоят мощные электроплиты в количестве 2 штук по 30 кВт каждая и они работают по 8 часов в сутки ). Размер арендной платы сделали очень маленький, и он в разы был ниже потребления ресурсов (в таких случаях делают отдельные счётчики на потребление каждого из ресурсов - это отдельный бизнес). Но это всё равно не делало бизнес на питании школьников выгодным. Поэтому чтобы выйти хотя бы на ноль, стали экономить на приобретении продуктов, соответственно качество питания значительно ухудшилось.

Во - вторых, снизилось финансирование ремонтов в школе. До этого за три (2019 - 2021) года там поменяли всю крышу над школой, заменили горячее и холодное водоснабжение, канализацию, теплоснабжение, заменили центральное крыльцо, задние крылечки, поставили забор вокруг школы, частично заасфальтировали территорию, перебрали прохудившеюся стену школы и многое другое. С момента присоединения сделали только два туалета и отремонтировали пару кабинетов в школе (может, чего-то ещё не знаю , но - мелочь ).

Как следствие, ученики не пошли в старшие классы, если в то время там училось около 35 учеников, то сейчас только 12...

Вот такие итоги первых двух оптимизаций. Все предпочитают учиться в городских техникумах и ПТУ.

Разберём, почему хотят провести ещё одну.

Хочу отметить , что за последние дни прошло много публикаций по этой проблеме в васьковской школе.

Продолжим...

Отдел образования Приморского округа Архангельской области обнародовал свои планы - перевести учеников 10 и 11 класса васьковской школы на продолжение учёбы в катунинскую школу, тем самым переведя школу в посёлке Васьково в разряд восьмилетней со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, разумно, будем экономить деньги - зачем учить и тратить деньги на 12 учеников старших классов? Но есть нюансы…

Позиция Администрации понятная - уменьшить расходы, когда эти ученики могут ездить в Катунино и «грызть там гранит науки», а тратить бюджетные деньги на обучение 12 старшеклассников вроде как и неразумно.

Позиция родителей учеников - ни за что не согласимся на это, пускай учатся здесь, получают знания, причём весьма качественные, васьковская школа - рекордсмен по получению серебряных и золотых медалей в Приморском округе. Готовы грудью лечь за свою правду, даже дорогу перекрыть в аэропорт Васьково и кидаться «булыжниками пролетариата» в «сатрапов». Извините, это моя фантазия человека левых убеждений, который любит всякие там революционные выступления масс (я ни чему не призываю, как и Трамп не призывал «брать» Капитолий), Однако…

Призываю к компромиссу.

Обращения к властным структурам, ОРГКОМИТЕТУ родителей, думаю, ни к чему не приведут, будут отписки, а проблема останется.

А есть ли решение этой проблемы? Конечно, есть – тот самый компромисс.

Прежде чем перейти к нему, предлагаю рассмотреть ВСЕ последствия такого решения, тем более, все негативные последствия предыдущих «оптимизаций» рассмотрены выше.

Во-первых, юридически законно это желание Администрации никак не оформить, никакие опросы, а их результат предсказуемы - 99 % процентов населения против этой «оптимизации», даже если «продажные» депутаты проголосуют за это решение.

А ОРГКОМИТЕТ собрал уже 205 подписей против этого решения. Всё может быть оспорено в суде. Но это даже не потребуется - есть один, очень интересный документ…

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 6 апреля 2023 г. N 240

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ...

…где сказано, что совершеннолетний ученик или родители несовершеннолетнего ученика вправе определять место, где он может продолжить учёбу. Замечу, если он переходит в другое учебное заведение надо написать заявление, если не переходит - не надо. Никто из родителей такого заявления не напишет, а все ученики несовершеннолетние. Учебные заведения разные - Приморская школа и Катунинская школа.

Во-вторых, логистика - в Васьково нет водителя на автобус, который бы возил и увозил старшеклассников в Катунино. Никто не идёт на эту работу за минимальную зарплату, больше платить не в состоянии. Васьково - это бывший гарнизон военнослужащих, которые получают военную пенсию, весьма значительную, чтобы браться за работу водителя автобуса. И это категория Д, которая есть далеко не у всех.

За всё время существования этого сервиса, уже 20 лет, был только один водитель - Валерий Васильевич, причём проживающий в Новодвинске, проработавший водителем в школе более 8 лет, работая там за минимальную зарплату… и тот уволился, потому что ему не захотели платить достойно. А после него так и не могут найти никого уже несколько лет. Поэтому автобуса не будет. Придётся ездить в Катунино самостоятельно.

Вариант, что будет автобус из Катунино, который будет привозить и увозить ребят, для меня маловероятный - где найти водителя за такие деньги, а самое главное экономическая обоснованность - почему ему придётся ездить туда и обратно 4 раза в день, а это будет стоить дорого, дороже, чем все сэкономленные средства от упразднения учёбы в старших классах. Экономического смысла нет.

Ездить за свой счёт - полный абсурд. Здесь придётся ездить на двух автобусах, состыковывать их маршрут движения на остановках, да и дорого - 500 рублей в день.

В-третьих, упразднение учёбы старшеклассников в васьковской школе приведёт к сокращению педагогической нагрузки у преподавателей, а переход в статус восьмилетней школы скажется и на заработной плате педагогических работников: завучей и заместителей директора. Некоторые из них не местные, не васьковские, поэтому с большой долей вероятности они перейдут на работу в другую школу. Но среди них сформировался весьма профессиональный костяк. Соответственно, уровень подготовки учеников снизится.

В ходе подготовки этого материала у меня возникло твёрдое убеждение, что решение о переводе школы в статус восьмилетней ошибочное.

Но и позиция Администрации понятна, и если попробовать такой вариант - совмещённое обучение учеников старших классов, при таком количестве это возможно. Внимание и опыт учителей способны это сделать, это я говорю вам как преподаватель, у которого в классе было до 35 учеников. Учебная нагрузка немного снизится, но не критично - профессионалы останутся.

Думаю, что Администрации округа нужно проанализировать ситуацию снижения наполняемости школы и детского сада, хотя для школы это только относится к ученикам старших классов (я уже писал про это выше - итоги предыдущих оптимизаций привели к нежеланию учеников продолжать обучение в школе), а в детском саду произошло действительно снижение наполняемости за последние три года на 1/3 от состава 2021 года - тогда было 64 ребёнка , сейчас – 41.

Посёлок Васьково находится недалеко от города, у него хорошо развитая инфраструктура - есть детский сад, общеобразовательная школа, школа искусств, спортивный зал и Дом культуры, прекрасная природная среда, рядом озера и лес.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов для строительства нового жилья. Пусть это будут небольшие дома или коттеджи. Проработать вопрос о выделении земли под индивидуальное строительство для многодетных и продажи всем желающим, пустив вырученные деньги на строительство коммуникаций - водопровода, тепло- и электросети. Разумеется, порешать вопрос с Министерством обороны, чьи земли вокруг посёлка.

На мой взгляд - это «Клондайк» доходов для округа.

Сейчас многодетным предлагают землю в Заостровье и Боброво, но там инфраструктура переполнена, да и есть проблема удалённости от города. Васьково здесь вне конкуренции.

Я просмотрел все документы по планированию развития Приморского округа на ближайшие годы, но не нашёл там ничего подобного, даже численность населения округа на ближайшие годы не планируются повысить (28,8 тыс. человек). Похоже с планированием развития здесь совсем плохо, нет ни концепции развития, ни описания, одни непонятно откуда взятые цифры (зайдите сами на сайт администрации и посмотрите), даже начальника отдела планирования нет, висит свободная вакансия, причём совмещённая с кадровой политикой. Сразу возникает вопрос - как экономист и кадровик могут быть совмещены в одном человеке?

Привлечение населения в Васьково как пригорода Архангельска приведёт к загрузке детского сада и школы, и люди поедут сюда охотно.

Вернёмся к школе. Мне приходилось встречаться с начальником отдела образования Приморского округа - с Еленой Всеволодовной Гулиной. Обаятельная женщина с доброй улыбкой, но умеющая быть настойчивой, если она считает, что права, то с «китайской мягкой силой» проводит свою линию.

Так вот, сейчас руководство округа стоит, как васнецовский «Витязь на распутье», перед выбором, что делать с «васьковской проблемой» : налево пойдёшь - «парадокс Гертштанского», направо пойдёшь - «парадокс Горбатовой», прямо пойдёшь - «парадокс Русинова»?

Думаю, не надо никуда «идти», а лучше остановиться, куда бы не пошёл наш «витязь» - ничего хорошего не будет, пусть будет «феномен Гулиной», правильный и логичный.

Мы, конечно, подстрахуемся и посмотрим, как будут развиваться события. Напомним, что добрый друг ИА «Руснорд» Мария Харченко на этой неделе стала депутатом Государственной Думы и ... вуаля , вошла в комитет Думы по образованию.

Поэтому, как говорил кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно».

Михаил Скоморохов