Как защититься от ротавируса

Наступили теплые дни, большинство россиян уже открыло дачный сезон, и не за горами долгожданные летние каникулы и отпуска. И как же бывает обидно, когда вместо морских купаний, увлекательных экскурсий и шашлыков на природе вы получаете высокую температуру, боль в животе и совсем не отпускное самочувствие. А причиной становится острая кишечная инфекция – ротавирус.

Именно в жару люди массово устремляются к водоемам, а высокая плотность отдыхающих создает идеальные условия для быстрого распространения инфекции через воду. Поэтому наибольший риск связан с морскими курортами, речными пляжами и общественными бассейнами. Впрочем, внимательнее стоит быть и на даче или в деревне: источником инфекции могут стать колодезная вода, поливочные шланги, а также плохо промытые овощи и зелень с грядки.

В группе риска – маленькие дети

Ротавирус поражает слизистую желудочно-кишечного тракта, нарушая процессы пищеварения и усвоения жидкости. В результате возникают рвота и диарея, которые быстро приводят к обезвоживанию.

Особенно опасно это для детей младше 5 лет. Потеря более 10% массы тела из-за обезвоживания (а для ребенка весом 15 кг – это примерно 1,5 литра жидкости) уже считается критическим состоянием и требует срочной медицинской помощи.

Хотя взрослые обычно переносят инфекцию легче, риск осложнений присутствует и для них. Кроме того, важно помнить, что вирус способен сохраняться в организме еще несколько недель после исчезновения симптомов, а значит, человек может оставаться источником инфекции для окружающих, в том числе для детей.

Аптечка от профессора Продеуса

При появлении рвоты, диареи и высокой температуры не стоит рассчитывать, что речь идет о пищевом отравлении и состояние быстро пройдет самостоятельно. Особенно если симптомы появились у ребенка. При первых тревожных признаках необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и своевременно начать лечение.

Однако во время отдыха не всегда есть возможность быстро попасть в поликлинику или медицинский кабинет. Поэтому аптечку с базовым набором средств лучше собрать заранее.

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, д.м.н. Андрей Продеус дал рекомендации изданию 360.ru и посоветовал включить в дорожную аптечку:

  1. Противовирусные препараты прямого действия, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и ограничивают его дальнейшее размножение. К таким средствам относится умифеновир (в России – торговая марка Арбидол), включенный в клинические рекомендации Минздрава РФ при ротавирусном гастроэнтерите и норовирусной инфекции.
  2. Регидратационные растворы для восстановления водно-солевого баланса. Профессор Продеус подчеркивает, что обычное питье – компоты, морсы или бульоны – не способно полноценно восполнить потерю электролитов.
  3. Сорбенты. 
  4. Жаропонижающие и обезболивающие средства (например, парацетамол или ибупрофен). 
  5. Кроме того, полезно всегда иметь при себе салфетки и антисептики с вирулицидным (противовирусным) эффектом, бутилированную воду и электронный термометр.

Обратите внимание: курс противовирусной терапии необходимо доводить до конца по инструкции. Это нужно для полного выведения вируса из организма и защиты близких от заражения.

Личная гигиена – основа профилактики

Значительно снизить риск заражения кишечной инфекцией помогают простые бытовые правила:

– регулярно мойте руки с мылом сами и следите за гигиеной рук у детей;
 – тщательно мойте зелень, овощи и фрукты, а перед употреблением в сыром виде дополнительно обдавайте их кипятком;
 – избегайте купания в водоемах, где оно запрещено;
 – объясняйте детям, почему нельзя глотать воду в бассейнах и водоемах;
 – используйте только бутилированную или кипяченую питьевую воду , в том числе для чистки зубов. 

26 май 10:50

