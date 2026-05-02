За что судят Юлию Фёдорову

Уже прошло два заседания суда по делу, привлекшему большое внимание общественности ещё на стадии начала следствия - два года назад. Тогда информационное поле было буквально взорвано этим нетривиальным событием, особенно арестом, обыском и заключением под стражу бизнес-вумен Фёдоровой Юлии Николаевны.

Адвокаты смогли добиться выхода её из-под стражи только после решения кассационного суда, поэтому Юлии Николаевне пришлось пробыть под стражей несколько месяцев (хотя она мать двух несовершеннолетних детей).

Следствие инкриминировало ей, как Учредителю « Треста столовых», т.е. собственнику, экономическое преступление - мошенничество в особо крупном размере ст. 159 ч. 7, а так же 187 ч. 7, ложное применение платежей в деле неприобретения белковых смесей с тем, чтобы их добавлять в пищу потребителям питания в больницах и школах.

По факту их не добавляли в питание, но по представленным документам - добавляли.

Следствие длилось долго - более двух лет, и теперь дело передано в суд .

Выскажу своё субъективное мнение на проблему этих белковых смесей - они в большинстве своём никому не нужны. Более того, без них пища вкуснее. А может быть ещё и полезнее - сделаны они из генномодифицированной сои (что бы там не говорили наши чиновники из Минздрава о какой-то молочной сыворотке, из которой делается эта белковая смесь - чепуха, Вы видели хоть один молочный завод , который будет этим заморачиваться ? Да у них вся продукция расходится по хорошей цене как пирожки на гуляниях. А делать какие-то дешёвые белковые смеси из молочной сыворотки, про которые нам рассказывают - это экономически для молокозаводов не выгодно, значит, и не делают. Всё из сои!)

В основном их добавляют в рыбную и мясную продукцию - котлеты, после чего они становиться «резиновыми» по вкусу, думаю, мяса там остаётся не более 20%.

Вы всегда покупаете в магазинах колбасу или сосиски по самой низкой цене, не смотря на их состав?

Тогда Вы меня поймёте - там сои этой почти 90%.

Пример из жизни.

Мы живём за городом, и у меня четыре собаки, соответственно, уже пять лет как заключили «джентльменское» соглашение с одной из школ (не скажу с какой - коммерческая тайна, но условия взаимовыгодные). Так вот, когда школа перешла на систему внешнего коммерческого питания, для собак объём пищи увеличился в два раза. Вы думаете, они обрадовались? Ведь котлеты и супа с разными там белковыми добавками дают детям, которые их не едят, ну или в весьма ограниченном количестве, всё оставшееся идёт в отбросы, т.е. собакам. Но и собаки их едят только с голодухи или от жадности, чтобы не досталось соседу по стае.

Вернёмся к делу.

В деле по обвинению Юлии Николаевной на запрос адвокатов также имеется письмо из Минздрава РФ в УМВД по Архангельской области от 11.12.2024 г., где сказано, что смесь белковая композитная сухая не считается обязательным или незаменимым лечебным продуктом. По мнению Минздрава, СБКС можно заменять другими обычными продуктами для коррекции белка в рационе.

Они были рекомендованы только для специальных категорий больных Министерством здравоохранения РФ приказом № 330 и № 395н как компонент лечебного питания пациентов. Далее:

Приказ № 330 впервые закрепил возможность использования специализированных смесей и энтерального питания в лечебных учреждениях. Он разрешил включать белковые смеси в рацион пациентов по назначению врача и через систему лечебных диет.

Приказ № 395н уже конкретизировал нормы применения. В нём смеси включены в перечень специализированных продуктов лечебного питания и установлены нормы их использования в составе стандартных диет, особенно:

высокобелковой диеты;

диет для истощённых пациентов;

послеоперационного питания;

при ожогах, онкологии и других состояниях с повышенной потребностью в белке.

Далее, читая материал, представленный адвокатами, возникает впечатление логической ловушки с их стороны:

- во-первых, они ставят под сомнение экспертное мнение по поводу рациональности применения этих добавок в части обязательности к действию?

Замечу, необязательно.

- есть ли потерпевшие от отсутствия этих добавок в питании?

Нет, таких не имеется. Наоборот, это моё личное мнение, слава Богу их не добавляли, пища была вкуснее. Да и здоровее стали...

Но, как говорится, есть нюансы - всё дело в деньгах.

Поставим вопрос прямо - белковые добавки не добавлялись, но в Минздрав предоставлялись документы, что они покупались и добавлялись.

Что было их закуплено в означенный период более чем на 55 мл. рублей.

Однако, Минздрав Архангельской области заявил , что ему не было причинено материального ущерба, а все затраты понёс Фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому вопрос, кому именно был причинён ущерб, остаётся открытым.

Но ФОМС официально заявил, что Фёдорова и «Трест столовых» никакого ущерба им не причинили.

Вот так.

Ситуация не простая. Но поставим вопросы прямо.

Белковые добавки добавляли в котлеты?

Экспертиза говорит - нет! Есть представленные следствием документы.

Потребители говорят - и слава Богу, что не добавлялись.

Адвокаты говорят - потерпевших нет!

Минздрав Архангельской области говорит - ущерба не было!

Фонд обязательного медицинского страхования говорит - ущерба нет!

Но деньги были уплачены за несуществующие поставки.

Очень необычная ситуация.

Тогда возникает вопрос - а кто платил за эти белковые добавки?

Почему Министерство здравоохранения и ФОМС отрицают ущерб?

Думаю, мы ответим на этот вопрос чуть позже.

Немного отступим от темы.

Два года назад, когда Фёдорова уже была под арестом, в инфополе развернулась широкая дискуссия - кто «заказал» её, кто хочет «отжать» её бизнес.

Мы тогда выпустили материал на эту тему (Руснорд «Юлия Фёдорова «Кто её заказал?»), где объяснили - это неверное направление исследования. Это слишком специфический бизнес, чужих здесь не бывает, необходимо иметь широкие и глубокие связи в Министерстве здравоохранения области, в Правительстве региона плюс неплохой стартовый капитал.

Результаты и участники тендера согласованы и всё предсказуемо. Поэтому у Юлии Федоровой фактически нет конкурентов. Искать заказчиков здесь неразумно.

Мы обратили внимание ещё и на такой факт, Юлия Николаевна совместно со своим братом Виталием Дризголовичем, работая по сути с госбюджетом в области питания, через несколько лет прикупили бывший санаторий «Беломорье».

Тогда вышел материал - Руснорд «Империя имени «Юлии Фёдоровой», где мы поставили под сомнения их непосредственное право собственности на этот объект и выдвинули гипотезу, что за этим приобретением стоят совершенно другие люди, и именно они являются основными бенефициарами «Беломорья» и «Треста столовых». Соответственно все крупные решения принимают или согласовывают именно с ними - также и в том деле с белковыми добавками.

Поэтому нужно копать глубже в этом деле, а Фёдорова - это просто «зиц- председатель».

Однако следствие не пошло по этому пути, ограничив все претензии к Юлии Николаевне.

Вернёмся к процессу.

Да, Ломоносовскому суду придётся несладко, распутывая такую головоломку.

Хотя суд формален - есть документы, что белковые добавки не применялись, хотя адвокаты берут их под сомнение.

Есть документы, что деньги были проплачены – похоже, что есть , иначе суд не принял бы материалы в процесс.

А мнение Минздрава и ФОМС относительно отсутствия ущерба - ничтожны, во всяком случае, для суда.

Хотя именно такое отношение данных организаций к этому делу, на мой взгляд, подтверждает гипотезу - Юлия Фёдорова и Виталий Дризголович не являются основными бенефициарами этого проекта.

Какой может быть результат ?

Сегодня сложно предсказать какие-то результаты этого процесса, без сомнения он непрост, адвокаты работают грамотно и споро .

Но выскажу здесь свои мысли.

Недавно, и месяца не прошло, как прошёл аналогичный процесс - о белковых смесях, когда предпринимателя Алексея Грибова осудили на 4 года условно.

«Суд учёл совокупность смягчающих обстоятельств, явку с повинной, полное добровольное возмещение причинённого ущерба и положительные личностные характеристики осуждённого и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области и НАО.

Как построят свою линию защиты адвокаты Юлии Фёдоровой?

История Федоровой развивается иначе. Она не признает обвинения. И, судя по объёму процессуальных претензий защиты, предстоящий процесс может стать не просто очередным экономическим делом.

Здесь возникает интересная параллель с делом экс-ректора СГМУ Горбатовой, но есть и кардинальное отличие - Горбатова действовала не из корыстных побуждений и целей, её целью было сохранение репутации Вуза, и это никто не оспаривал, даже следствие и суд. Но ей дали реальный срок - 2 года колонии. Она так же не признавала своей вины , как и Фёдорова, хотя некоторые из адвокатов предлагали ей компромисс - признать , что она ошиблась в своих действиях и внести потраченную на юристов сумму в размере 1 мл. 300 тыс. (для неё небольшую). Но сама Любовь Николаевна отказалась! Поверив в свою сильную линию защиты и как Жанна Д’Арк решила биться до последнего!

Однако что-то пошло не так, суд всё это не принял во внимание...

В деле Юлии Фёдоровой всё не так - у неё присутствует корысть (думаю, это моё мнение, что прокуратура сумела внести этот момент в материалы дела - два года шло следствие и сбор доказательств!), поэтому позиция Юлии Николаевны здесь весьма смелая. На что она рассчитывает, на оправдательный приговор?

Возьмём цифры - по данным Судебного департамента, в первой половине 2025 года только 0,19% уголовных дел в России завершились оправданием...

Алексей Грибов, её предшественник по этим белковым смесям, не стал испытывать судьбу и отделался условным сроком.

Юлии Фёдоровой, конечно, самой решать, что делать, но я бы предложил ей рассмотреть все вышеизложенные факты и крепко подумать. Тем более деньги-то есть (сейчас в залоге находятся имущество и денежные средства на сумму 200 миллионов). И особенно обратить внимание на «инцидент Горбатовой».

Заключение. Не пора ли сменить всю систему питания в бюджетной сфере?

В 2005 году я попал в Первую городскую больницу, где пролежал около двух недель. Тогда больничное питание было нормальным, даже хорошим. Сама больница готовила в своём пищеблоке всё питание для больных, но закупала продукты на рынке, через тендер по согласованным ценам.

Котлеты были хорошо приготовлены и вкусные, давали молоко и творог, даже фрукты на полдник.

Сейчас картина другая. Наш Главный редактор ИА «Руснорд» периодически проходит госпитализацию в Первой городской больнице и ответственно заявляет, что с каждым разом питание становится всё хуже и хуже – о молочке давно забыли, яиц на завтрак не дают, даже полдник фактически упразднили.

Наверное экономят потому, что в бюджете мало денег?

Тогда зачем в этой цепочке коммерческие фирмы, которые развозят обеды по больницам и школам?

Однозначно, что их интересует только прибыль без социальных обязательств, и они сделают всё возможное, чтобы её получать любой ценой. Прежде всего, за счёт удешевления приготовления и снижения качества продукции. Особенно, добавляя в него всякие там белковые смеси из дешёвой сои.

Одна из причин такого решения - «помощь малому бизнесу», так говорят в Министерстве. Но такое объяснение не выдерживает никакой критики - какой же это малый бизнес, когда на рынке действуют только крупные и аффилированные к властным структурам фирмы?

Экономия?

Проведя небольшой анализ рентабельности работы в двух условиях работы: внешнее приготовление пищи и собственное производство в больницах, можно сделать вывод - никакой экономии для бюджета нет, а только снижение качества питания.

Возможно, нужно перейти на промежуточное решение - сделать Муниципальное предприятие для внешнего приготовление питания с заранее оговорённой небольшой прибыльностью (такая форма сейчас действует в Северодвинске).

Редакция обратится за разъяснением и цифрами расчёта такого подхода в Областное собрание - к председателю Комитета по здравоохранению и социальной политики Сергею Красильникову, и, если получим, ответ обязательно его опубликуем.

Михаил Скоморохов