Жители Вайгача попросили руководство НАО занести их в Красную книгу

На днях мне переслали из Ненецкого округа копию обращения жителей поселка Варнек на Вайгаче к своему губернатору и окружным депутатам. Это обращение достойно полного воспроизведения. Под обращением подписалось полтора десятка жителей. Много это или мало? Если брать «списочную» численность (около ста человек), то не очень. Если брать численность фактически проживающего населения, а это 40 – 50 человек, то это уже около трети жителей. То есть достаточно много. Учитывая уровень реального давления на жителей со стороны WWF, академической науки, исполнительной власти округа, уголовное преследование, стоит по достоинству оценить реальное личное мужество тех, кто подписал это обращение. Тем более, как следует из текста, уголовное дело в отношении членов ТСО КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») действительно снова возобновлено.
Почему важно обращение, направленное и подписанное самими ненцами, живущими на Вайгаче? По своему личному опыту и работы в прошлом, и в исполкоме регионального отделения Единой России, и в администрации Заполярного района, и в должности Уполномоченного по правам человека в НАО, знаю, что региональная власть, прокуратура округа, УМВД по НАО для себя не признают стоящими их внимания единичные обращения. Не стоят их дорогого, во всех смыслах, внимания и обращения в пользу «кого-то», если они не поступают от «непосредственно» пострадавших. Хотя прокуратура имеет на это полное законное право. Слежу в силу возможностей за полемикой по проблемам Вайгача в соцсетях. Там тоже этот подход «проскальзывает». В конце статьи приведём список публикаций ИА RUSNORD по тем проблемам, которые упоминаются в обращении жителей Варнека.
Итак, обращение жителей посёлка Варнек (о. Вайгач) НАО Губернатору округа ЦЫБУЛЬСКОМУ А.В. и депутатам Собрания депутатов НАО:
«Уважаемый Александр Витальевич! Уважаемые депутаты!
В июне этого года, Вы, уважаемый Александр Витальевич, подписали постановление Администрации НАО № 174п, которым запретили сбор пуха и яиц в ООПТ «Региональный заказник Вайгач». Мы хотим, чтобы нам объяснили, почему Вы это сделали, не советуясь и не учитывая наше мнение.
Проблема сбора пуха гаги и белощёкой казарки на Вайгаче неоднократно обсуждалась на Ваших совещаниях. Об этом много писалось и в СМИ округа, и в Интернете. В декабре прошлого года за сбор пуха против наших жителей, членов ТСО «Хэбидя-Я» («Святая земля»), было возбуждено уголовное дело. Их на всю страну назвали браконьерами и опозорили. Хотя они не делали ничего незаконного, что подтверждает введенный Вами запрет на сбор пуха и яиц. Из-за этого сорвалось Ваше совещание, потому что членов Общины, как злостных преступников, задержали в аэропорту Нарьян-Мара, когда они прилетели на это совещание. Ферин из Департамента природных ресурсов и АПК НАО тогда заявил в СМИ, что совещание будет обязательно проведено. В нём будут участвовать учёные с их данными и наши представители. И что окончательно решение о сборе пуха или его запрете будет принято только после этого. Как мы понимаем, нас просто обманули.
Сейчас всё принято публиковать в Интернете. Но у нас Интернет появился недавно и работает неустойчиво и медленно. Мы только учимся им пользоваться. Вы и ваши чиновники об этом знаете. Почему в «Няръяна вындер» не было информации о начале обсуждения проекта постановления о запрете сбора пуха и яиц и о его принятии? Почему под запрет попали яйца, которые мы едим? Ведь до Вашего запрета речи о яйцах не было?
ООПТ была создана в 2007 году. Нам обещали, что никаких ограничений на нашу традиционную деятельность не будет. Наши предки, которые жили на Вайгаче и Новой Земле собирали пух гаги и перо птицы не одно поколение. Это наш традиционный вид деятельности. Советские ученые создали на наших островах гагачьи хозяйства. Наши предки научились собирать пух без вреда для гаги. Члены Общины решили возродить этот промысел и гагачье хозяйство. Они нашли партнёров, которые помогли с реализацией пуха, представителей отраслевой науки, которые помогли с научной и юридической помощью.
Но как только наши земляки начали эту деятельность, появились представители WWF, разные дружные с ними ученые и академики, озабоченные лишь защитой птиц и животных. В своих выступлениях и в Интернете нас стали изображать неразумными дикарями, способными лишь истреблять гагу и другие краснокнижные виды птиц и животных. И требовать не признавать сбор пуха нашей традиционной деятельностью и полностью его запретить. Мы живем на Вайгаче. Большей частью мы, как и наши предки, питаемся тем, что даёт природа нашего острова. Как мы можем вредить этой природе и уничтожать то, что обеспечивает нам выживание? У нас минимальные доходы, и Вы ничего не делаете, чтобы их повысить. Наши люди сами и без Вашей помощи нашли способ зарабатывать себе на жизнь без вреда природе и гагам. От ООПТ у нас все больше и больше проблем и ограничений. И это не только сбор пуха, а теперь и яиц, но и рыбалка и охота, и промысел морского зверя. Нас постоянно контролируют охранники ООПТ, полиция, экологи и ученые всех мастей, руководимые WWF. Нас не защищает Ясавэй, который работает на WWF и связанных с ним ученых.
Мы хотим услышать от Вас ответ на вопрос, почему эти люди лучше нас знают, что наши предки промышляли, и как они это делали? Почему Вы и Ваши чиновники верите им, и не верите нам, коренным жителям Вайгача? Почему вы все считаете нас вечно виноватыми и потенциальными преступниками? Почему вы все не желаете слушать мнение учёных-охотоведов, которые нацелены на интересы человека и сохранение природы в его интересах?
Всю природоохрану на Вайгаче определяет WWF и его представитель в НАО Уваров. А Вы и Ваши чиновники идёте у них на поводу и действуете во вред нашим интересам, не советуетесь с нами. WWF не интересует охрана природы, птиц и животных. WWF лишь на словах прикрывается ими, так же, как и мнимой заботой о КМНС, то есть о нас. WWF и связанным с ним ученым интересно, чтобы мы были врагами и браконьерами. Тогда они будут получать деньги на защиту природы и животных от нас.
В 2016 году Руслану Филиппову, председателю Общины, Хатанзейский, председатель Ясавэя, в присутствии Уварова из WWF и Чибисова из администрации НАО предлагал закрыть Общину и открыть новую, но с другим председателем. И работать на исландского предпринимателя Свейнсона. Взамен Филиппову было гарантировано отсутствие проблем от WWF, администрации и полиции. Ему обещали стажировку на гагачьей ферме исландца, который поездку и оплатит.
После отказа Филиппова наша жизнь становится все более невыносимой. В прошлом году было возбуждено уголовное дело. Его прекратили весной этого года. Но недавно в Варнек вновь прилетели полицейские, которые сообщили, что дело в отношении членов Общины начали снова. В Варнек прислали выписку из протокола встречи нескольких наших жителей с бригадой чиновников, WWF, Ясавэй и ученых, которые в мае производили на острове авиаучет природных ресурсов. На встрече нашим жителям объясняли, зачем этот авиучет проводится. А теперь требуют подписать от них задним числом, что там еще рассматривался вопрос о сборе пуха, и что жители высказались за его запрет, что пух никто не собирает и не собирается. Чиновникам и экологам легко запугать многих из нас по отдельности и даже заставить что-то подписать. Зачем Вам и Вашим людям нужно ссорить нас между собой? Почему Вы нас не защищаете от международных экологов из WWF и ученых, которые с ними заодно? Почему наша полиция вместо того, чтобы нас защищать, нас преследует, как врагов природы и своей страны? Почему Уваров и WWF, который финансируется и управляется врагами страны из-за рубежа, в открытую считают нашу землю своей вотчиной и хозяйничают на ней? Почему Вас не интересует безопасность границ России и Севморпути, два стратегических прохода которого из Баренцева Моря в Карское проходят севернее и южнее Вайгача?
Нам этот заказник на нашей земле не нужен. Нам не нужны экологи из WWF на нашей земле и их подпевалы ученые. Вы вместе с ними делаете все, чтобы мы были вынуждены покинуть нашу родную землю, потому что шансов и возможностей жить на ней, питаться так, как мы привыкли, зарабатывать какие-то деньги нашими традиционными видами деятельности, дальше становится невозможно. Прекратите нас уничтожать, чтобы ублажить WWF. Чтобы ради охраны краснокнижных видов очистить от нас территорию Вайгача для бесконтрольной деятельности иностранных агентов из WWF. Или внесите нас в Красную книгу округа.
Просим Вас, уважаемый Александр Витальевич и депутаты:
Удачи вам, жители Вайгача! Будем внимательно следить за реакцией на обращение губернатора Цыбульского и ненецких депутатов.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
Статьи ИА RUSNORD по теме:
Капризы москвича. Губернатор НАО Александр Цыбульский запретил КМНС-ненцам Вайгача и Колгуева собирать пух и яйца птиц;
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