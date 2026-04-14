Сюрпризы от окрошки

Вот и пришло время, когда русский холодный суп становится королем обеденного стола. Впрочем, есть граждане, готовые его есть на завтрак и на ужин… например, автор этих слов.

Извечный спор – на квасе или на кефире?

Но мы смотрим на эту проблему шире, и предлагаем читателям варианты, о которых они вряд ли догадывались. Итак…

Деревенская окрошка на березовом соке

Сначала делаем толкушку из зелени... Лук, укроп мелко порубить. Добавить немного морской соли. Давить-толочь зелень при помощи картофеледавилки. Огурец мелко покрошить и отправить к зелени. Отварной картофель тоже нарезать мелкими кубиками. Докторскую колбасу такими же кубиками нарезать. Отвариваем заранее яйца, отделяем белки от желтков. Белки измельчим и отправим в блюдо. Делаем заправку... к желткам добавляем ядреную горчицу. Перетираем, добавляем немного домашнего майонеза, сдабриваем лимонным соком, перемешиваем. Разводим, влив немного березового, чуть забродившего сока. Перемешиваем, выкладываем к продуктам и от души заливаем березовым соком. Украшаем дольками помидоров и веточками укропа.

Окрошка-мохито

Картофель сварить и очистить. Нарезать мелким кубиком. Яйца сварить вкрутую, очистить и мелко порубить. Огурец нарезать мелким кубиком. Мяту и укроп помыть, обсушить и мелко порубить. Зелень сложить в кастрюлю, посыпать солью и слегка примять толкушкой. Перемешать все овощи, добавить сметану, приправить по вкусу солью (если необходимо) и залить белым квасом. Разлить по тарелкам или стаканам, украсить листиками мяты, присыпать цедрой лайма и подавать к столу. При необходимости добавить сок лайма.

Окрошка с черемшой

Картофель отварить в мундире. Яйца отварить. Картофель, яйца почистить и нарезать кубиками вместе с колбасой. Редиску помыть, срезать концы. Редиску, огурцы нарезать кубиками. Черемшу промыть, срезать кончики и порубить, но не мелко. Лук и укроп порубить. Все перемешать, посолить, залить смесью кефира и минеральной воды,, заправить сметаной или майонезом и можно наслаждаться.

Окрошка по-польски с сыром

Картофель сварим. Лук помоем. Белый хлеб (батон, багет и т.д.) лучше взять черствый. Кусочки хлеба нарезать на кубики со стороной примерно 1х1 см. Подсушим их на сухой сковороде до золотистого цвета. Картофель почистим и нарежем кубиком. Пармезан натрем на мелкой терке. Лук нарежем на колечки. В миске смешаем квас со сметаной. Добавим картофель, сыр и лук. Охладить в холодильнике 10–15 минут. При подаче посыплем сухариками.

Окрошка с курицей на щавелевом отваре

 Яйца и картофель сварить и охладить. Куриные бедра или другую часть курицы сварить с лавровым листом и душистым перцем. Щавель хорошо промыть, обрезать черенки и мелко нарезать. Закипятить воду, посолить ее по вкусу и опустить в нее щавель. Варить минут 5. Оставить охладиться. Нарезать картофель и редиску. Нарезать свежий огурец и вареные яйца. Мелко нарезать сладкий лук и зелень. Нарезать кубиком вареную курицу. Соединить все ингредиенты в кастрюле. Разложить нарезку по тарелкам, залить холодным щавелевым отваром. Посолить, поперчить по вкусу, добавить сметану и хрен.

Окрошка «альтернативная»

Фундук очистить и обжарить на сухой сковороде. Острый зеленый перчик проварить и растереть. Зубчик чеснока растереть в ступке вместе с солью, обжаренным орехом и листочками тимьяна в однородную пасту. Огурец очистить от кожуры и натереть на терке. Перец сладкий очистить от сердцевины и нарезать тонкой соломкой. Всю зелень — кинзу, тархун, мяту и мангольд — порубить ножом мелко. Развести измельченную зелень кефиром и сметаной, добавить перцовую массу, тертый огурец, сладкий перец и орехово-чесночно-тимьяновую пасту. Довести до вкуса лимонным соком, солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Тщательно перемешать.

Наслаждайтесь. Не благодарите.

29 май 09:11

