Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столица Поморья не только отмечали День России…

Так, под приглядом городских парламентариев было завершена прокладка 7 км газовых сетей в Исакогорском округе. Порядка 50-ти частных домов будут подключены к природному газу, что удобно и экономично.

Депутат Владимир Хотеновский, представляющий в городской Думе как раз Исакогорку:

- Для жителей округа подключение абсолютно бесплатно, поскольку работы по подведению газа до границ их участков выполняются за счёт средств компании. Помимо этого, граждане, имеющие льготы, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства.

Всего в округе появится техническая возможность газификации свыше 250 домовладений.

Состоялась традиционная экскурсия молодежи по кулуарам места, где принимаются законы. На этот раз повезло студентам 2-го курса САФУ. Как раз по их профилю, эти гуманитарии изучают дисциплину «Лидерство и управление в глобальном мире».

Экскурсовод тоже был традиционный – председатель законодательного органа Иван Воронцов. Он не только рассказал о структуре и функциях Думы, но и поделился своим видением развития города и роли молодежи в этом процессе. Транслируем его слова:

- Важно не делать бездумных ошибок, учиться и оставаться в родном городе, развивать его, а не искать хорошей жизни где-то на стороне. Сегодня мы показали студентам, как работает городская Дума, чтобы они могли лучше понять процессы, происходящие в городе, и, возможно, в будущем связать свою жизнь с общественной деятельностью на благо Архангельска.

В процессе общения разговор свелся к становлению личности как залога будущего карьерного успеха. Советы от Ивана Александровича:

- Лидерские качества не появляются по щелчку, их нужно вырабатывать через самообразование, стремление познавать новое. Идите к своей цели и доводите все начатые дела до конца!

Денис Лапин преподнес землякам и коллегам приятный сюрприз. Архангельский депутат успешно преодолел олимпийскую трассу, включающую в себя 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега. Это серьезное испытание, требующее отличной физической подготовки и выносливости. Всем бы так… что отнюдь не фантастика.

Денис Лапин:

- Серьезная подготовка, поддержка друзей и семьи позволили завершить гонку и выполнить намеченные цели. Уверен, что здоровый образ жизни и упорство помогают в любых делах, в том числе и в общественной работе. Главное, ставить перед собой ясные цели и верить в свои силы.