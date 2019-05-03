А как же коренные малочисленные народы Севера?! Академик Рожнов против сбора птичьих яиц и гагачьего пуха

Законодательная инициатива ненецких депутатов из окружного Собрания о внесении сбора пуха и яиц птицы в правительственный Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС РФ, о которой первым сообщил ИА RUSNORD, вызвала бурную реакцию со стороны академиков-орнитологов и прочих природозащитников.
Очевидно по случайному совпадению, но именно 16.05.2019 случились два события. Депутаты СД НАО запустили в Собрании процедуру согласования своего проекта обращения в Правительство РФ с просьбой о внесении изменений в Перечень. И в этот же день на сайте GO ARCTIC была опубликована статья моего постоянного и верного оппонента Александры Горяшко «Традиционное природопользование: мифы и реальность (на примере гаги обыкновенной)».
ИА RUSNORD сообщил об инициативе депутатов 23.05.2019, а через несколько дней 27.05.2019 эту новость опубликовала «Российская газета». Реакция на законодательную инициативу ненецких депутатов от «высоколобого» российского академического сообщества последовала практически незамедлительно. Уже 29.05.2019 губернатору округа и в СД НАО поступили совершенно идентичные по тексту обращения от Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), за подписью директора, академика РАН В.В. Рожнова. И из Межрегиональной общественной организации «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М.И. Мензбира» за подписью председателя правления М.В. Калякина. Оба обращения больше напоминают окрик, и, по моему мнению, составлены в недопустимой для официального обращения в органы власти субъекта РФ грубой и категоричной форме.
Самое интересное, что из пяти причин, по которым господа учёные считают инициативу СД НАО «противозаконной и неправомерной», две почёрпнуты из упомянутой статьи Александры Горяшко. Причём, с прямой интернет-ссылкой на статью. Александра Горяшко может гордиться. Академик РАН Рожнов в своём обращении назвал её «российским специалистом по истории использования гаги».
Судя по всему, из-за отсутствия других аргументов, противники сбора ненцами гагачьего пуха на Вайгаче сконцентрировали своё внимание на попытках доказательства того, что сбор пуха для ненцев в одном варианте никогда не являлся традиционным видом хозяйственной деятельности, поскольку они, дескать, не употребляли его для личного употребления. А если и собирали, то исключительно на продажу. И по этой причине это не считается традиционной деятельностью.
В другом варианте факт сбора пуха признаётся, но сопровождается страшными цитатами из научной литературы прошлых лет, доказывающими, что эта традиция представляет из себя «варварские и дикие» способы (методы) сбора этого пуха. Поскольку эти методы основаны исключительно на массовом и бесконтрольном истреблении гаги, и главными истребителями птицы были ненцы-варвары, и из-за них гагу почти уничтожили, и из-за них гага попала в Красную книгу НАО. Хотя гаголюбием не отличались ни русские, ни иноземные промышленники. В контексте этих страшилок подразумевается, что в случае признания сбора пуха традиционной деятельностью КМНС, ненцы и их собратья из малочисленных народов в силу врождённой «дикости» и необучаемости, оставленные без надлежащего руководства учёных биологов-орнитологов и без контроля от экологов из WWF и государственных надзорных структур, будут добывать, а некоторые (о ужас!) уже сейчас добывают пух гаги на Вайгаче, именно такими «дикими» способами. Злоупотребляя, естественно, своими особыми правами в качестве КМНС, которые гарантированы им Конституцией РФ. При этом традиции цивилизованного (без убийства птицы) сбора пуха есть только в Исландии и Норвегии, а положительный опыт руководства учёными местными «дикими» КМНС и их совместным сбором пуха есть только в Канаде. Собственно, изложению этих обоснований и посвящена статья Александры Горяшко. Тех, кого интересует более подробный разбор этой статьи, отсылаю к своему ответу на эти «аргументы». По этим двум позициям статью Горяшко и процитировали академик РАН Рожнов и председатель-общественник-орнитолог Калякин.
Справедливости ради отмечу, что различия в аргументации специалиста по «истории использования гаги» Горяшко и представителей орнитологической науки есть. Так вот, «жизневеда» гаг в контексте отлично подобранных ею страшилок из прошлого печальная судьба птиц интересует, но не очень. Она ни разу не упоминает в статье про их краснокнижный статус в НАО, и не делает акцент на том, что обитают они преимущественно на территории ООПТ Вайгача. Изрядно запугав читателей этой «сагой о дикости» ненецких традиций сбора пуха, она даже не призывает запретить сбор пуха. Вот цитата, объясняющая смысл послания: «Всё сказанное, безусловно, не означает, что коренные народы, для которых сбор пуха не является традиционным, вообще не могут им заниматься. Могут – но не на основании закона о традиционном природопользовании, а на общих основаниях» (выделено мной – Б.Д.). Вот и весь несложный секрет. По Горяшко ненцы должны конкурировать с обычными коммерсантами на общих основаниях. Очевидно, нанимаясь к ним на работу. Это будет неизбежно. Поскольку члены ненецкой Общины очень ограничены в ресурсах и материальной базе. Поэтому в «честной» конкурентной борьбе «на общих основаниях» в условиях, предлагаемых автором «лицензирования и квотирования» этой деятельности, победить никаких шансов у них нет. То есть, Александра Горяшко имеет в виду возможность коммерческой добычи пуха даже в ООПТ Вайгача, но исключительно по цивилизованной «гагосберегающей» исландской технологии. Причём непосредственно её носителем. Очевидно г-ном Jon Sveinsson, который недавно на Круглом столе по брэндам НАО презентовал сбор пуха белощекой казарки, который для него на Колгуеве собирают по найму тамошние ненцы.
Учёные-орнитологи лишь дополнили подмеченный мной недостаток статьи Горяшко и добавили традиционные мантры о краснокнижном статусе гаги в НАО и об её обитании в «Заказнике Вайгач». Но использовали позаимствованные у Александры Горяшко доводы в сочетании с собственными мантрами для обоснования полного запрета на сбор пуха на Вайгаче.
И Александра Горяшко, и учёные-орнитологи, каждый в свою пользу, не смогли не обыграть по полной уголовное дело, возбужденное в начале декабря 2018 года против «заезжих коммерсантов», незаконно с целью извлечения преступной прибыли собиравших пух на Вайгаче при помощи местных жителей.
К сожалению для них, информация о прекращении дела была опубликована ИА RUSNORD 29.05.2019, то есть в день поступления обращений учёных к руководству Ненецкого округа. Поэтому теперь у всех недоброжелателей ненецкой Общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») с Вайгача этого «козырного туза» на руках больше нет.
Очень интересны материалы этого дела, которые развенчивают практически все мифы и безосновательные утверждения и обвинения в адрес ненцев, собирающих пух. Закрытое дело это конечно не решение или приговор суда, вступившие в законную силу. Но статус некоторых документов дела более весом в качестве доводов и аргументов, нежели безответственная болтовня высоколобых экспертов от экологии и академической науки. Не говоря уже про чиновников. Дело в том, что протоколы допросов и официальные экспертизы имеют обязательную запись с подпиской об уведомлении допрашиваемого (не важно – подозреваемого или свидетеля) или эксперта об уголовной ответственности за отказ от показаний или за дачу заведомо ложных показаний или ложных заключений экспертизы. В этих условиях даже болтуны вынуждены говорить реальные вещи, а не выдавать свое мнение за реальные факты.
В ходе дознания установлено, что:
- на членов Общины действующими нормативными правовыми актами РФ и НАО не возлагается обязанность по согласованию с кем-либо сбора пуха на острове;
- сбор пуха осуществлялся исключительно членами Общины, и исключительно ПОСЛЕ окончания периода гнездования, ПОСЛЕ схода основной массы птицы с потомством на воду;
- сбор пуха из гнёзд, на которых продолжали оставаться птицы НЕ производился;
- пересчитать ПОЛНОСТЬЮ численность гаги на Вайгаче ни одной из экспедиций WWF или научных учреждений за последние десятилетия ни разу не удалось, поэтому достоверной информации о реальной численности популяции гаги на всём острове Вайгач нет, все данные о численности популяции имеют оценочный характер;
- сбор пуха гаги на Вайгаче является традиционным видом хозяйственной деятельности, так как ранее осуществлялся в течение многих лет, но имел длительный перерыв в последние годы.
Из этого вытекают следующие выводы:
- Из-за отсутствия достоверных данных о полной численности популяции гаги на Вайгаче, как на текущий момент, так и в прошлые годы, оценить колебания в динамике численности НЕВОЗМОЖНО. В силу этого невозможно реально оценить негативное влияние или его отсутствие на численность популяции сбором пуха гаги. Поэтому публичные утверждения о сокращении численности птицы из-за сбора её пуха БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ.
- Сбор пуха осуществлялся членами Общины легально и законно, в порядке реализации КМНС-ненцами – членами Общины конституционных гарантий для КМНС на традиционную деятельность и в соответствии с действующими правовыми актами РФ и НАО.
- Традиционная деятельность ненцев Вайгача по сбору пуха осуществлялась «цивилизованно» в соответствии с научными рекомендациями, с использованием методов, ИСКЛЮЧАЮЩИХ изъятие (убийство) краснокнижной птицы из среды обитания и тревожащие факторы. Сбор пуха осуществлялся под контролем и при непосредственном участии члена Общины и её НАУЧНОГО руководителя Владимира Киприянова, биолога-охотоведа с высшим образованием, имеющего многолетний опыт охотоустроительных работ на всей территории РФ, бывшего эксперта WWF России, отработавшего, в том числе, на Вайгаче несколько проектов фонда.
Завершая обращение, господа учёные в категорической форме потребовали от депутатов нарушить конституционные гарантии КМНС, буквально написав в п. 1) следующее: «НЕ ДОПУСТИТЬ включения сбора птичьих яиц и пуха» в уже не раз упомянутый мной Перечень Правительства.
С п.п. 3) и 4) правда вышла нестыковка. Поскольку в п. 4) учёные потребовали внести изменения в Положение о Заказнике Вайгач. А именно, ввести запрет на сбор пуха и яиц на его территории. То есть исключить на корню в Заказнике и традиционную деятельность, и коммерческую. А вот в предыдущем п. 3) без указания конкретного правового акта учёные потребовали утвердить «необходимость экспертизы любых коммерческих проектов, связанных со сбором природных биологических ресурсов (пух, перо, яйца птиц и др.) орнитологами ведущих профильных научных организаций, работающими в НАО и знающих биологию и экологию данных видов». Хотя с правовой точки зрения пух, перо, яйца птиц являются продуктами жизнедеятельности животных, имеющими полезные свойства, которые можно собирать без изъятия животных из среды обитания и без разрушения среды обитания.
Судя по всему, без неуместной скромности, академик РАН Рожнов и председатель-общественник Калякин к «ведущим профильным научным организациям, работающим в НАО» причислили руководимые ими организации. Очевидно, что этих представителей ведущих профильных и т.д. совершенно не волнует тот факт, что выполнение их требований депутатами должно привести к неизбежному нарушению антимонопольного законодательства. Не волнует незаконность требования правового закрепления за собой эксклюзивного права на орнитологическую «экспертизу» в НАО, то есть права на гарантированные доходы от этих экспертиз. Не понятно, зачем тогда было требовать полный запрет сбора пуха на Вайгаче. На одном Колгуеве, который по проектам WWF тоже практически готов к созданию на нём новой ООПТ, много коммерческих проектов не раскрутишь. Тем более, что исландский фермер свой выбор уже сделал в пользу не «ведущих» и не «профильных» орнитологов с Алтая.
Не могу оставить без внимания «сожаления» Александры Горяшко и учёных-орнитологов по поводу отсутствия у нас и присутствия в Канаде благотворительной инуито-научной организации «Арктическое общество гаги»:
«В России примеры подобных проектов долговременного сотрудничества биологов с коренным населением отсутствуют, зато, как показывает пример Вайгача, присутствуют попытки использовать статус коренных народов для обогащения приезжих коммерсантов. И случай со сбором гагачьего пуха на Вайгаче – не досадный частный эпизод, а тревожный сигнал, призывающий обратить внимание на то, что существующая правовая неразбериха делает возможным повторение этой ситуации в любом районе Севера, где гнездятся гаги. Да и мало ли какие ещё ценные природные ресурсы, помимо гагачьего пуха, захотят собирать нечистоплотные люди, прикрываясь традиционным природопользованием!»
В отличие от приведенных автором в качестве примера инуитов Гренландии и Северной Канады, ненцы несколько десятков лет уже имеют опыт «цивилизованного» сбора пуха по методологии советских ученых. О чём в статье рассказано самим автором. Возражений против контроля со стороны ученых – биологов-орнитологов или охотоведов не имеют ни КМНС, ни представители власти и природоохраны. Как уже было указано выше, непосредственное научное руководство Общиной в период сбора пуха осуществляет В.М. Киприянов, имеющий соответствующую квалификацию и связи со специалистами и учеными в этой сфере.
Из представленных дознанию в рамках уголовного дела документов и в Администрацию НАО следует, что Община практически с момента её создания имеет договор о сотрудничестве с ВНИИОЗ (г. Киров), ведущей охотоведческой научной организацией РФ, и использует его рекомендации. На этот год специалисты ВНИИОЗ планируют проведение исследований гаги на Вайгаче. Соответствующая заявка в департамент ПР и АПК НАО представлена и находится в работе. Эта информация неоднократно озвучивалась на совещаниях в администрации и у губернатора НАО. На этих совещаниях присутствовали представители WWF России, а также Петр Глазов – орнитолог из НИИ географии РАН, являющийся главным экспертом для департамента ПР и АПК НАО. Финансирование работ производится российской фирмой БАСК, производящей одежду и другую экипировку для арктических и высокогорных условий и заинтересованную в закупке пуха-сырца у Общины. Дорожная карта по финансированию развития гагачьего хозяйства на Вайгаче была представлена фирмой лично заместителю губернатора НАО Лидеру ещё в конце 2018 года.
По аналогичному пути пошёл и упомянутый выше исландский фермер. На указанном выше Круглом столе, как уже указано выше, он проинформировал участников о сопровождении сбора пуха белощекой казарки на Колгуеве в этом году учеными-орнитологами с Алтая.
До настоящего времени ни одна из научных организаций, работающих в НАО, включая WWF, не представила в руководство НАО каких-либо проработанных предложений, оформленных либо в Дорожную карту, либо в реальный проект совместной деятельности ученых и КМНС, аналогичный упомянутому передовому и единственному в мире канадскому образцу. Хотя вряд ли КМНС и другие жители округа добровольно и без административного принуждения пойдут на повторение канадского опыта с «ведущими профильными научными организациями, уже работающими в НАО». Что закономерно. Учитывая крайнее неуважительную и негативную риторику ученых и экологов по отношению ко всем местным жителям округа, транслируемую в публичном пространстве. А так же учитывая действия руководства НАО, которое вместо поиска компромиссов и отстаивания интересов своих избирателей, поддаётся откровенному давлению «авторитетов» от экологии и академической науки.
В отличие от научных благотворителей Канады, в Ненецком округе местные сообщества КМНС, заинтересованные покупатели собираемого ими пуха-сырца (они же инвесторы) уже выбрали себе партнёров из научных организаций. И это не указанные выше «ведущие профильные научные организации, работающие в НАО». Очевидно, что из-за раздражения этим обстоятельством академик РАН и общественник-орнитолог потребовали от депутатов округа пойти на нарушение антимонопольного законодательства, выбивая будущие преференции для своих организаций.
Община является некоммерческой организацией (НО). В соответствии с действующим законодательством она имеет право заниматься коммерческой деятельностью без цели извлечения прибыли. В НО полученная прибыль не распределяется среди собственников предприятия, а идет на реализацию уставных целей и задач НО. В случае Общины – на поддержание традиционного образа жизни, в том числе на поддержание и увеличение численности гаги. Даже если допустить, что сбор пуха не будет признан традиционным видом деятельности КМНС, другим коммерсантам получить доступ к его сбору «на общих основаниях» не получится. Так как действующее законодательство по КМНС исключает возможность ведения какого-либо стороннего бизнеса на территории традиционной хозяйственной деятельности КМНС, без согласия местного населения. А весь остров Вайгач, включая ООПТ, входит в такую ТТХД под названием «Дружба народов».
Таким образом, в настоящее время в НАО, в том числе на Вайгаче, который является объектом пристального внимания и Александры Горяшко, и учёных-орнитологов, ситуация идентична канадской: пух собирается при участии биологов и под их контролем, прибыль через договоры о сотрудничестве идет на поддержку исследований гаги и решение социальных проблем ненцев. Более того, исследовательская деятельность дополнительно финансируется заинтересованными инвесторами-покупателями.
Что-то подсказывает мне, что все эти совпадения с нужной статьёй и обращением орнитологов, не случайны. Так же, как и инспирированное и высосанное из пальца уголовное дело сборщиков пуха. Так же, как и позиция некоторых депутатов и представителей региональной общественности, которые на недавней профильной комиссии СД НАО, как зомбированные упрямо повторяли глубоко засевшие в их головах мантры. Одни о том, что таких традиций у ненцев отродясь не было. Другие о том, что были, но дикие, потому не подлежащие возрождению. Посмотрим, что будет в ближайшем будущем.
Примечание. Я располагаю копиями всех документов, которые привожу в изложении, либо на которые ссылаюсь в настоящей статье, либо использую содержащуюся в этих документах фактическую информацию.
(на фото: тот самый академик)
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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