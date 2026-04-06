Почему женщина изменяет. Мужской взгляд

Проведя много журналистских расследований и набив на этом «руку», научившись добывать информацию и анализировать, я решил провести исследование одной проблемы весьма далёкой от тех политических перипетий, на чём я специализируюсь.

Психология и мотивация женских измен.

Начнём с главного - мужская измена - не подразумевает изменение вектора отношения к своей «половинке», исходя из биологических данных, мужчина может изменить физически - исходя из биологической миссии, что подразумевает оплодотворение массово женских особей для продолжения рода, не меняя отношение к любимой особи.

У женщин всё по другому - у них измена партнёру начинается в голове, биологически женщина старается найти мужчину, от которого можно зачать и сохранить рождённое потомство, т.е. она при начале интимных отношений отдаётся ему полностью - всей душой, чувствами и изменением своего гормонального цикла.

Женщина изменяет задолго до факта, она готовится к этому, отстраняясь от старого партнёра и ища нового, чтобы уйти с «головой» в новую страсть...

Виноватым в этом у неё всегда бывает мужчина, каким бы примерным он не был.

Однако это относиться не ко всем изменам.

Почему это происходит?

Нет ли исключений?

Конечно, есть - случайная измена по пьянке, по ошибке - доверившись ухаживаниям, в поиске новых ощущений. Но это как правило разовые и конечные измены, не имеющие продолжения, в которых они потом себя корят годы, а то и всю жизнь.

Но есть и другие - системные, которые сидят в голове...

Это очень интересный случай, ещё Фрейд и Юнг обратили на это внимание и разобрали в своих научных работах.

Давай разберёмся в ситуации - женщина хочет новых ощущений, когда «бабочки в животе», т.е. тяга к сексу неимоверная, когда хочется новых ощущений и нового партнёра.

Когда «старый» уже тяготит, когда он раздражает во всём.

Но каждое новое «приключение» притупляет влечение, хочется новых и новых «приключений» во всём, во всех мужчинах, в которых видится новое наслаждение.

Это как наркотик, который притупляет во время его постоянного использования и тянет его потреблять дальше, постоянно увеличивая дозу.

Зачем женщина идёт на измену?

Проблемы самооценки. Через внимание других мужчин женщина пытается подтвердить свою привлекательность.

Психологические сложности. Тревожность, склонность к импульсивным поступкам, неумение решать проблемы напрямую.

Разделение функций. Женщина может воспринимать постоянного партнёра как источник стабильности, а любовника — как источник страсти и новизны.

Как это влияет на понятие «любви»

Ситуация заставляет задуматься, какой именно аспект любви сохраняется:

Эмоциональная привязанность к партнёру может оставаться сильной.

Уважение и доверие почти неизбежно разрушаются из‑за обмана.

Сексуальное влечение может смещаться на другого человека… но и совмещаться.

Забота и преданность оказываются под вопросом, если женщина сознательно причиняет боль партнёру.

Последствия для отношений

Постоянная измена почти всегда ведёт к:

потере доверия;

накоплению обид и разочарований;

эмоциональному отдалению;

кризису идентичности пары («мы» перестаёт быть единым целым);

Когда стоит задуматься о сути чувств

Признаки, что «любовь» может быть скорее привычкой или зависимостью, чем здоровым чувством:

отсутствие вины или раскаяния после измены;

сознательное сокрытие правды без попыток решить проблемы в паре;

сравнение партнёра с любовником в пользу последнего, но отказ от выбора;

повторение измен, несмотря на обещания их прекратить;

обесценивание чувств партнёра («он должен меня понять»).

Вывод : Технически женщина может любить мужчину и изменять ему — чувства и поступки не всегда строго связаны. Но это теоретически, - биологически нет, любовь после измены уходит, значит, женщина уже с головой ушла в другого мужчину, уйдя в другого, ей уже не вернуться назад, а если это происходит системно, о любви говорить не приходится, остаётся только любовь на стороне.

Практически постоянная измена говорит о серьёзных проблемах:

в самих отношениях (неудовлетворённые потребности, отсутствие диалога);

в восприятии верности (разные ожидания партнёров);

во внутренней системе ценностей женщины (приоритет сиюминутных желаний над долгосрочными обязательствами).

Есть в народе одна интересная примета, гласящая, что коли брак существует без любви, то обязательно случится любовь вне брака.

Такая женщина - не мать и не жена, любой мужчина, добропорядочный и надёжный, ей нужен только для того, чтобы был с ней, как «сопровождающий» её в путь разврата и, как правило, она сама предлагает начать эти интимные отношения новому мужчине.

Ей нужны только новые ощущения и попадания в кровь такого вещества как :

Эстрадиол — один из ключевых женских половых гормонов. Исследования показали, что высокий уровень эстрадиола у женщин может повышать склонность к флирту и серьёзным романам на стороне. Эстрадиол влияет на либидо, сексуальную привлекательность и поведение.

И ещё:

Дофамин — нейромедиатор, который участвует в системе поощрения и формировании зависимостей. В начале отношений дофамин активно вырабатывается, но со временем его эффект может ослабевать. Это может привести к поиску новых источников удовольствия, в том числе в виде измены. Также есть данные о том, что генетические особенности, связанные с дофамином (например, длинный аллель гена DRD4), могут повышать склонность к рискованному поведению и изменам.

Окситоцин — гормон привязанности, который вырабатывается при физической близости, объятиях, поцелуях. Он способствует формированию крепких эмоциональных связей. Если уровень окситоцина снижается (например, из-за отсутствия физической близости), это может ослабить привязанность и создать условия для поиска новых эмоциональных или сексуальных контактов.

Однако, не так всё просто, женщины вообще очень разумны.

Они прекрасно понимают свой «греховный» стиль поведения, поэтому всегда находят такого мужчину, за которого можно «зацепиться», который НАДЁЖНЫЙ и предсказуемый.

Поэтому они выходят за него замуж, или просто живут с ним, ни на минуту не отказываясь от своих внутренних помыслов ИЗМЕНЫ.

Мужчине с такими женщинами нужно понимать, что он никогда не сможет излечить её от такого образа жизни, поэтому даже пытаться как-то изменить стиль её жизни у него никогда не получится, нужно уходить от неё или принять такую модель и... больше гулять на стороне. Женщина это примет нормально, сначала, конечно, ей будет обидно, но потом привыкнет...

Про любовь в таких отношениях никто не говорит - любовь подразумевает самопожертвование, доверие и уважение...

При таких отношениях в них ничего нет, только привычка к общению.

Поэтому небольшое прекращение общения с ней, дистанция, быстро избавит от привычки к партнёру, эмоциональная привязанность проходит, пускай болезненно, чувствуя внутреннее одиночество, а ничего из других сдерживающих факторов - нет.

Правда , зачастую большим сдерживающим фактором является материальное положение - финансовая зависимость от партнёра или отсутствие альтернативного жилья...

Тогда приходится терпеть или перестраиваться под её образ жизни, меняя и свой по её подобию , чтобы не испытывать муки «самоедства».

Выводить такую женщину на откровенный разговор бесполезно - она всегда и всё будет отрицать, даже если есть совсем видимые и очевидные факты.

Но у такой женщины постоянный поиск нового мужчины ассоциируется с надеждой, что это может быть её будущий муж.

Но мужчина со сложившимися отношениями и семьёй никогда не станет менять свой устроенный быт на эту, весьма проблемную женщину, особенно, если он сам с головой и сразу раскусит, кто перед ним по манере поведения - «букетно-конфетный период» здесь сразу пропускается, и все переходит в режим интимных отношений.

Поэтому «мужем» может стать только мужчина со своими проблемами, но она скоро продолжит поиск другого мужчину, поскольку она быстро охладевает к таким отношениям.

Нужно знать такие внешние проявления измены со стороны женщины, которые как самый правдивый маркер расскажет о ней всё, сначала психологические:

Полная пропажа к вам интереса, выражающегося в полном невнимании к вашим проблемам и жизни - такая женщина никогда не спросит о том, что ты думаешь, или о том, чем ты занимаешься. Её интерес на эти темы пропадают после начала вашего ответа - попробуйте ответить очень немного на такой вопрос и односложно, второго вопроса, уточняющего, что она не поняла и ей интересно - не будет, её интерес уже пропал в самом начале диалога. Вернее его, интереса к вашей жизни, и не было, а вопрос был дежурный и ничего не значащий для неё.

Отсутствие к вам уважения. Она вас никогда не уважала, может только в тот короткий период отношений, когда «бабочки в животе». Она уважает и любит только того, с кем она в отношениях, вы с ней не в отношениях, поэтому в глубине души она вас даже презирает, сравнивая с новым мужчиной. Понять это не сложно - внимательно посмотрите ей в глаза и увидите сами, что там только усмешка.

Раздражение к вам - что бы вы не делали, или не сделали, но должны были, что бы ни говорили - реакцией будет раздражение, крик и презрение.

Но это вторичные проявление измены , в них можно и сомневаться. Тогда обратимся к «железобетонным» признакам, поведенческим, а они проявляются в маркере интимных отношений:

Постоянные отказы в интимной близости под разными предлогами. Вы ей не интересен, вы её не возбуждаете, она думает о другом. Поэтому и отказ. Понаблюдайте за ней во время секса в позе миссионера (женщина снизу - мужчина сверху), это самая распространённая и открытая для женщины поза, она должна себя чувствовать в вашей власти, полностью доверившей вам себя и открывшись .

Однако, изменяющая вам женщина ведёт себя по другому - она закрывает глаза и отводит в сторону голову, так ей лучше представить, что она не с вами, а с другим, с любимым мужчиной. Её тело инертно, про таких говорят - «лежит как доска». И ещё, она не даёт себя целовать - вы ей противны.

Ещё пример - поза «наездница» (женщина сверху). Понаблюдайте за партнёршей, как она себя ведёт. Если она «работает» монотонно, чисто технически выполняя свои действия, или за ними стоит эмоции - вы сразу поймёте их отсутствие, она холодна и не склоняется к вам в поцелуе. Будьте уверены, своего любовника она сразу начинает целовать, так как ей очень важно эмоциональное состояние любви к мужчине.

Анекдот в тему. После 20 лет совместной жизни супружеская пара занимается сексом в коленно-локтевой позиции. Долго и нудно. Через 40 минут жена поворачивает назад голову и с сочувствием спрашивает у мужа – «Что, милый, тоже никого не можешь вспомнить?».

Если женщина начинает вас стесняться, например, при переодевании или в бане - это важный маркер, что вы для неё чужой, и она не хочет при вас оголяться. А этот признак - классика «жанра», появление синяков в интимной зоне, отпечатков пальцев. Это 100 % признак нахождения женщины с другим мужчиной в интимных отношениях, чтобы она вам не говорила, даже можете не слушать - всё ложь. Самый тонкий признак - изменение запаха женщины. При начале новых интимных отношений у неё меняется микрофлора в причинном месте, приспосабливаясь к флоре нового мужчины. Меняется и гормональный цикл - всё это приводит к новому запаху от женщины. Приглядись к её глазам, когда она возвращается домой - они выражаю умиротворение и какое то внутреннее счастье, такое выражение появляется у женщины только после секса с любимым мужчиной, а если появляется явная синева под глазами - секс был долгим и интенсивным. Эмоциональный фон при этом становится очень спокойным, даже появляется некоторая заторможенность в движения и мыслях. Ну а этот признак измены самый бросаемый в глаза - резкое похудение, никакие походы в спортзал не приводит к таким результатам, как интенсивный секс с любовником.

Женщина внезапно похудела - у неё появился новый мужчина.

А этот маркер, просто невозможно скрыть, если удастся женщину вывести на разговор о потенциальном любовнике, идентифицируя его среди других мужчин, если вы способны анализировать круг её общения, то сразу заметите. Голос её становится теплее и глубже, создавая ощущение близости. Интонации более расслабленные, мягкие, голос звучит уверенно и нежно.

Если вы это заметили, а женщине это невозможно скрыть, вы попали в десятку - это он.

Ещё один интересный фактор, обратите на него внимание - если женщина начинает интересоваться, где Вы находитесь, особенно зная Ваш распорядок дня. Это очень важный маркер - она не хочет попасть в ситуацию, что вы сможете где-то её увидеть, поймать за изменой.

Другие признаки, такие, например, что появляется внезапная «любовь» к своему телефону, чтобы он постоянно находился на виду, и в нем никто не ползал… я даже разбирать не стану настолько они очевидны.

Вот так, будьте бдительны!

Максим Ложкин