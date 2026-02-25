Интерпретация, или рассказ о том, как Холмогорский суд поставил все точки над i

Сегодня, как никогда, важно представлять средствам массовой информации достоверные и перепроверенные факты. Об этом говорит и закон «О средствах массовой информации» (ст. 49, п. 2).

Мы уже поднимали эту тему недавно (ИА «Руснорд», «Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО»).

Несмотря на это, многие СМИ грешат тем, что под видом «горячей новости» выдают непроверенные и зачастую искаженные факты.

В чем причина такого подхода?

Думаю, тот, кто первым выпускает такую новость, пытается «подогнать» факты под себя — по тем или иным причинам. Остальные же, гоняясь за «инфоповодом», просто копируют материал. Возникает информационная волна, причем далеко не всегда конструктивная, поскольку она не основана на реальных фактах.

Рассмотрим это на конкретном примере, который буквально взорвал информационное поле.

Вот полный текст такого сообщения (не стану называть источник, но отмечу, что многие известные федеральные агентства это также подхватили):

*«31-летняя Екатерина жила в селе Холмогоры Архангельской области, сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь пришла туда проверить, всё ли в порядке — после жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих был агрессивнее остальных — он спровоцировал конфликт и начал избивать беременную женщину руками и ногами. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и ударила нападавшего в район подмышки.*

*Прибывшие полицейские задержали женщину и обвинили по статье "Покушение на убийство". Далее осудили, дали реальный срок и отправили в ИК, где она и родила своего шестого ребёнка. В ближайшее время малыша передадут папе-офицеру, который вынужден был экстренно вернуться из зоны СВО. На фронте Олег с 2022 года, принимал участие в разминировании 18 км дороги в Херсонской области и удержании левого берега Днепра от бесконечных контрнаступлений ВСУ.*

В сети появилась информация, которую мне прислали мои подписчики, о том, что жену участника СВО, многодетную маму шестерых детей приговорили к 6 годам реального лишения свободы за убийство, совершённое в ходе самообороны, когда она ещё была беременна».

Конечно, всё, что изложено в данной публикации, необходимо тщательно проверить. Но, к нашему несчастью, практика, когда человек, защищающий свою жизнь и здоровье или жизнь и здоровье третьих лиц, превращается нашей правоохранительной и судебной системами в «преступника», становится повсеместной. Мы заявляем об этом уже более шести лет. А тут речь вообще про беременную женщину, которую избивал мужчина руками и ногами.

В России, с правовой точки зрения, механизм самообороны не работает. Такое понятие есть исключительно на бумаге. На практике — всего 3–4 оправдательных приговора в год. То есть в реальной юридической практике «самообороны» как не было, так и нет. Фактически получается, что нельзя причинять серьёзный вред здоровью нападающего, даже если вашей жизни угрожает реальная опасность. Государство далеко не всегда может защитить своих граждан, но и гражданам не разрешают защищать себя самим.

В экстренной ситуации вы должны сделать выбор между больницей, моргом или тюрьмой. Выбор невелик. В народе даже появилась мрачная присказка: «Пусть лучше один приговорит, чем шестеро понесут».

Тема самообороны остаётся крайне актуальной. Несмотря на то что по поручению Президента было принято соответствующее решение Верховного суда РФ, до сих пор ничего по-настоящему не работает.

По конкретному случаю мы обязательно подключимся. Просьба к коллегам-журналистам и всем, кто знает подробности, связаться со мной или прислать информацию в личные сообщения.

Информационная волна

Вся эта «волна» поднялась в начале мая 2026 года и вызвала бурю народного возмущения. Конечно, когда читаешь такой материал, становится непонятно: как наша судебная система и правоохранительные органы могли посадить беременную многодетную мать?

Но не всё так просто. Давайте посмотрим, что пишут местные жители в комментариях:

«Все перевернули с ног на голову. Не такая уж она и положительная. Оторва, дети все на отце были. А он не успел даже уехать на СВО, а пишут "ОФИЦЕР". Не знаете истины — нечего перевирать».

«Вам что, писать больше нечего?! Этот мужик не был на СВО на тот момент! Прошло столько времени, а они пишут чушь. Пусть сидит за свои действия! Таких надо изолировать от окружения. И забеременела, чтобы думали — срок меньше дадут или вообще не посадят. И вообще, какой он герой? Он там пробыл недолго».

«Подавать надо на "Царьград" и на Mash, а потом на остальных. Они статейки выложили вчера, очень большой ажиотаж был и крику в комментах. Увидел сам — охренел».

«Да и все местные знают, что на самом деле было».

«Олег не мог быть в 2022 году на СВО. У меня муж погиб в 2023 году, и Олег помогал мне с похоронами. В августе 2023 года он был ещё дома. Так что хрень не пишите».

«Спасибо, дорогая, за поддержку, а то напридумывали целый детектив».

Что говорит Холмогорский районный суд

В своей пояснительной записке суд сообщает следующее:

«В связи с распространением недостоверных сведений о приговоре в отношении многодетной матери, признанной виновной в покушении на убийство, сообщаем об обстоятельствах дела, установленных судом».

Приговор Холмогорский районный суд постановил без малого два года назад — 1 июля 2024 года.

9 сентября 2024 года приговор оставлен без изменения апелляционной инстанцией — Архангельским областным судом.

10 июня 2025 года приговор и апелляционное определение оставлены без изменения кассационной инстанцией — Третьим кассационным судом общей юрисдикции.

Что именно установил суд

Районный суд установил, что жительница Холмогор, сдавшая квартиру для празднования Нового года компании друзей, вскоре вернулась к арендаторам, сообщив, что поссорилась с мужем, и принесла спиртное.

Потерпевший (2004 года рождения) рассказал суду, что пришёл в гости к друзьям, снимавшим квартиру на новогодние праздники. Арендодатель находилась там же, распивала спиртное, жаловалась, что её избивает муж, пыталась показать синяки.

Утром юноша обнаружил пропажу телефона и спросил, не видела ли его хозяйка квартиры. Та ответила решительным отказом и стала выгонять молодого человека из помещения.

В ходе конфликта она вооружилась ножом и нанесла юноше удар в область груди.

Потерпевший оказал активное сопротивление, выбежал и попросил помощи у соседей, которые вызвали скорую. Благодаря оперативному оказанию медицинской помощи ранение, квалифицированное экспертами как тяжкий вред здоровью, не повлекло смерти.

Свидетели, арендовавшие квартиру, пояснили, что хозяйка пришла к ним, сообщила об избиении мужем и принесла алкоголь. Они подтвердили: в ходе ссоры с потерпевшим она требовала, чтобы тот ушёл, обещала убить, «пырнуть» и действительно ударила ножом.

Суд также исследовал показания бывшего (на тот момент) супруга подсудимой. Очевидцы нападения сообщили ему о противоправных действиях жены, и он передал информацию в полицию. Кроме того, муж показал, что накануне жена ушла из дома, оставив на него пятерых детей, младшему из которых было меньше двух лет.

Сама подсудимая перед судом вину признала частично, заявив, что убивать потерпевшего не хотела.

Характеристика и наказание

Согласно представленным суду сведениям, по месту жительства женщина характеризуется отрицательно: как вспыльчивая, эмоциональная, в пьяном виде агрессивная, не контролирующая своих действий. В таком состоянии в большинстве случаев сама является инициатором скандалов. Она привлекалась к административной ответственности, состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России «Холмогорский» за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

За совершение особо тяжкого преступления (санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы) суд назначил осуждённой наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Содеянное относится к преступлениям, которые исключают возможность применения к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, отсрочки отбывания наказания.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, применение отсрочки возможно лишь при условии положительного поведения осуждённой, добросовестного отношения к воспитанию ребёнка и исключения какого-либо отрицательного воздействия на него.

Ни одна из трёх судебных инстанций не усмотрела оснований для назначения более мягкого наказания.

Важные уточнения

Из материалов дела следует:

Супруги, ранее расторгнувшие брак, вновь заключили его перед поступлением дела в районный суд и за день до подписания многодетным отцом контракта о прохождении военной службы.

Беременность, согласно представленным суду сведениям, наступила значительно позже совершения преступления.

Резюме

Вот так. Документально оформленное объяснение суда — против непроверенных слухов, домыслов и откровенно искажённой информации. То, что я, как историк, называю одним словом — ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.

Михаил Скоморохов