«Золотая лихорадка»-2: «Всё что вы скажете, может быть использовано против вас»

Эта крылатая фраза из американских полицейских боевиков как нельзя лучше характеризует то, о чем речь пойдет ниже. Публикация в ИА RUSNORD моей статьи ««Золотая лихорадка» на Северо-Западе России. Её «возбудитель» - гагачий пух» нашла своих читателей. Напомню, что в статье анализировались причины повышенного внимания к проблеме сбора гагачьего пуха на Северо-Западе России.
Из Ненецкого округа мне прислали ссылку на изложение беседы Ивана Мизина и корреспондента ОПГ НАО «Няръяна вындер» («Что первично – тревога или пух?», Выпуск № 109 (20454) от 6 октября 2016 г.). В этой статье Иван Мизин представлен как эксперт Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF России). В основном речь идет об аргументах в пользу создания на острове Вайгач национального парка. В качестве одного из доводов в пользу создания парка указывается следующий аргумент:
«Кроме того, по его словам (Ивана Мизина – прим. Б.Д.), есть информация, что сегодня на Вайгаче ведется сбор пуха с гнезд обыкновенной гаги. Это происходит без требующихся по закону согласований и разрешений, что может привести к серьезному сокращению численности данного вида птиц. А ведь эти пернатые внесены в Красную книгу НАО. Уже имеются соответствующие обращения из Академии наук, в которых содержится обеспокоенность за судьбу гаги и просьбы остановить этот промысел на Вайгаче».
Как не поверить эксперту такого уровня? Но по факту эксперт лукавит. Красная книга запрещает добычу (изъятие) особей вида, внесенного в нее, из природы. Грубо говоря, убийство или вылов живых особей с изъятием из среды обитания. А пух, помет и т.п. - это продукты жизнедеятельности птицы. Их собирают «без изъятия» из природы особей животных и птиц. Зачем вводить в заблуждение публику утверждением о том, что на сбор пуха нужно получать соответствующие «согласования и разрешения»? Такие разрешения получаются исключительно на добычу (изъятие) особей из среды обитания или на получение их дериватов. Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения определяет термин «дериват» как любую легко узнаваемую часть животного. Для федеральных краснокнижников такие разрешения выдают федеральные органы. Для региональных – уполномоченные органы субъектов РФ. На сбор продуктов жизнедеятельности животных таких разрешений в настоящее время законодательство не требует.
В статье 45 Федерального закона «О животном мире» зафиксировано, что использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира (почвообразователей, естественных санитаров среды, опылителей растений и других) допускается без изъятия их из среды обитания, за исключением случаев, определяемых законами и иными нормативными правовыми актами (НПА)РФ, а также законами и иными НПА субъектов РФ».
А статья 46 того же закона устанавливает, что Правила использования объектов животного мира в целях получения продуктов их жизнедеятельности устанавливаются федеральными органами исполнительной власти. Правительство РФ такие Правила до сих пор не приняло.
Еще один момент из высказывания Ивана Мизина. Насчет того, что сбор пуха без разрешения «может привести к серьезному сокращению численности данного вида птиц». А ведь может и не привести! Если люди на острове, на котором сами же и живут, «делают» на сборе пуха бизнес, то какой им смысл собирать гагачий пух в такое время и такими способами, чтобы сокращать численность «данного вида птиц»? Зачем им убивать курицу, несущую «золотые яйца»? Может для начала стоило хотя бы посмотреть, а как ненцы-общинники этот пух собирают? А уж потом выражать озабоченности и сразу говорить об ущербе популяции. А то получается как в сталинские времена: «Кина не видел, книгу не читал, но осуждаю!». Тем более что это территория их традиционного природопользования. Называется она «Дружба народов». И права у ненцев, ее населяющих, тоже особые. Но здесь пока речь не об этом.
Эту позицию в октябре 2016 года Иван Мизин «убедительно» изложил не только в газете, но и на местном ТВ в получасовом интервью. Видно было, человек искренне переживает «о возможном серьезном сокращении численности гаги на Вайгаче» от промысла по сбору ее пуха. И вот спустя два с небольшим года в марте 2019 года происходит разительная метаморфоза. Иван Мизин после поездки в Исландию на гагачью ферму г-на Jon Sveinsson просто «переобулся на лету». Уже будучи зам.директора нацпарка «Русская Арктика» по науке, он авторитетно заявил о фактическом начале работ по созданию на южной оконечности архипелага Новая Земля ООПТ «Карские ворота», что по другую сторону одноименного пролива от ООПТ «Вайгач». И о том, что в этой ООПТ можно будет в опытном порядке начать работы по рациональному использованию природных ресурсов, например, традиционного некогда сбора пуха обыкновенной гаги. И это учитывая тот факт, что на южной оконечности Новой Земли коренного или иного гражданского населения, не связанного с охраной и эксплуатацией атомного полигона и госграницы, нет. Как говорится в одном анекдоте: «Мужчина, Вы определитесь: «туда» или «сюда». А то это Ваше «туда»-«сюда» сильно напрягает». Причем, судя по реакции, всех заинтересованных в проблеме сбора пуха гаги участников.
Александра Горяшко «увидела» мою статью и поделилась этой новостью с членами международной эколого-морской «коалиции» по Вайгачу на своей странице в Фейсбуке. В тусовке возникло напряжение. Проявились Суткайтис и Уваров из Баренц-отделения WWF. Особенно напрягся главный «эксперт» от Академии наук, судя по всему, на мнение которого ссылался Иван Мизин в упомянутом выше материале «Няръяна вындер». А именно, Петр Глазов из НИИ географии РАН: «Петр Глазов. Все хорошо конечно,но надо давить пока не поздно. Давить со всех сторон. Товарищи их WWF в вашу сторону бросили уже не то что камень а просто глыбу. Давайте уже подключайте все свои ресурсы. Мне только что пришел запрос адвоката Киприянова. Нужно навалиться всеми сразу».
«Эксперт», наверное, правильно напрягается. Поскольку именно он, опираясь на результаты проведенных им в июле-августе 2018 года экспедиционных исследований, давал УМВД по НАО заключения о миллионных ущербах популяции гаги и белощекой казарки, нанесенных сбором пуха на Вайгаче (у меня копии этих заключений есть). Правда, отчет об этой экспедиции им до сих пор не опубликован. Нигде! Ни на сайте НИИ географии РАН, где официально работает «ученый». Ни на официальном сайте АНО «Научно-исследовательский центр «Открытый регион», софинансиста экспедиции. Ни на официальном сайте WWF. Кстати, у WWF Глазов выиграл небольшой грантик. Причем, незадолго до начала экспедиции, уже оплаченной другими «донорами». И практически под те же задачи. Отчет Глазов обещал представить на декабрьском совещании у губернатора НАО Игоря Цыбульского. По причине отсутствия этого отчета совещание так и не состоялось, а администрация Ненецкого округа «зависла» с принятием решения о том, что же делать со сбором пуха гаги и белощекой казарки на Вайгаче.
Публикация об этой экспедиции под заголовком «Экспедиция института географии РАН по изучению состояния популяций водоплавающих птиц о. Вайгач», была размещена на официальном сайте НИИ географии РАН. Из чего следует, что на экспедицию выделялось и федеральное финансирование.
Экспедиция эта заранее была нацелена на получение доказательств о негативном влиянии сбора пуха гаги и белощекой казарки на численность популяции. Для этого достаточно ознакомиться с текстом аналогичной по содержанию публикации на сайте АНО «Научно-исследовательский центр «Открытый регион», где цель экспедиции указана четко и ясно:
«Обыкновенная гага гнездится преимущественно на небольших каменистых островках, прилежащих к северному и западному берегам острова Вайгач, внесена в Красную книгу НАО.
В последнее время сборщики гагачьего пуха начали активные работы на островах вокруг Вайгача. Сбор пуха ведется нелегально и наносит ущерб популяциям гнездящихся на острове птиц, т.к. проводится в период гнездования. Целью данной работы было оценить, как повлиял сбор пуха на состояние популяций гаги и казарки и провести инвентаризацию основных гнездовий этих видов для последующего мониторинга.
Надеемся, что данные работы помогут остановить нелегальный промысел гагачьего пуха, оценить современное состояние популяций белощекой казарки и обыкновенной гаги, гнездящихся на острове, и дать рекомендации по их сохранению».
Оставим на совести этого орнитолога и правоведа-любителя голословное утверждение о незаконности сбора пуха ненцами-общинниками. Это уставная цель их Общины, а с «разрешениями» мы разобрались выше. Оставим на совести и утверждение об ущербе популяции, поскольку экспедиция должна была выяснить не степень ущерба, а степень влияния сбора пуха на численность популяции. Как говорится, оцените разницу.
Посмотрим идущее далее существенное дополнение:
«Остались необследованными довольно большие участки побережья острова Вайгач и прилегающих островов. Необходимо дальнейшее продолжение проекта, чтобы осуществить учёт всех колоний белощекой казарки и обыкновенной гаги. Многие острова вокруг Вайгача до сих пор не посещались исследователями. Результаты работы будут доложены на специальном совещании в конце ноября в г. Нарьян-Маре».
То есть исследования были проведены не полностью, поэтому их программа фактически не была выполнена Петром Глазовым. Поскольку без полного обследования и пересчета птиц и сравнительной динамики численности по годам, тем более без учета природных факторов, влияющих на численность птицы и без участия человека, говорить об объективных результатах и выводах не возможно. Тем не менее, это обстоятельство не помешало Петру Глазову без официального опубликования отчета (отчетов, имея в виду отдельный Отчет для WWF) дать заключение на этапе предварительного следствия и в СМИ о нанесенном ущербе популяции гаги. Выводы он сделал на основе эмпирических допущений, а не реально задокументированных фактических данных, а также расчетов, проведенных им на основании этих допущений. Кстати, в техническом задании на исследование от WWF помимо оценки динамики численности гаги и других птиц, на основе которых предполагалось сделать оценку влияния сбора пуха на численность популяции, было еще одно требование:
«Определение наиболее приемлемых сроков, мест и объёмов заготовок водоплавающих птиц и их продуктов жизнедеятельности (пух, яйца) для осуществления хозяйственной деятельности с учётом особенностей традиционного природопользования местного населения. Подготовка по результатам оценки наиболее приемлемых способов использования водоплавающих птиц для местного населения острова Вайгач Ненецкого АО».
Об этом требовании, судя по всему, Петр Глазов вообще забыл. Складывается впечатление, что этот грантик Петр Глазов, Олег Суткайтис и Сергей Уваров (оба из Баренц-отделения WWF), просто тихо «попилили». Благо Олегу Суткайтису к этому не привыкать («WWF-Russia: личный бизнес под сенью геополитики, или у стола не без крох»). А «галочки» о взаимном сотрудничестве в публичном поле и отчетах о работе поставили все.
Более того, Петр Глазов поставил в крайне неловкое положение директора НИИ географии РАН доктора географических наук, члена-корреспондента РАН Ольгу Николаевну Соломину, которая, судя по всему, излишне доверяя компетенции Глазова, подписала подготовленные им в УМВД НАО письма-заключения.
Особенно интересно в одном из заключений утверждение о том, что сбор продукта жизнедеятельности гаги, то есть ее пуха, по Глазову, наносит ущерб ее популяции. Наверное, такой же ущерб наносится крупному рогатому скоту и птице, за которым люди собирают произведенный ими навоз и помет. Из-за указанной выше правовой неурегулированности по сбору продуктов жизнедеятельности животных, установленных методик расчета ущерба от такого сбора нет. Существующие методики опираются, как правило, на пересчет реально изъятых из природы (уничтоженных) особей и утвержденной их таксовой стоимости и соответствующих коэффициентов. Как говорится, «нет тела, нет дела». Ссылаясь на методики расчета ущерба, утвержденные Минприроды РФ, в которых нет ничего о расчетах ущерба по пуху и помету, оставленными после себя птицами, Петр Глазов изобретает новеллу. Он пересчитывает вес изъятого у «браконьеров» пуха-сырца, и по рыночной стоимости уже очищенного пуха, идущего непосредственно на производство конечной продукции, высчитывает «ущерб, причиненный популяции гаги». Это все равно, что считать стоимость ущерба от собранного на дороге кем-то просыпанного зерна по стоимости производимой из такого же количества зерна муки. Причем по цене ее продажи в супермаркете.
Характерно, что именно по прибытии в аэропорт Нарьян-Мара с Вайгача для участия в специальном совещании, про которое говорится в указанной выше публикации Глазова, были задержаны члены Общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») ее председатель Руслан Филиппов и научный руководитель Владимир Киприянов. Доставленные ими для демонстрации на совещании небольшие пакеты с образцами пуха гаги и белощекой казарки (по 10 -15 грамм), были изъяты в качестве вещдоков. Кстати, изъятые в это же время на Вайгаче пакеты с собранным «браконьерами» пухом, показанные в ТВ-сюжетах, позже были возвращены членам Общины.
Так что в приведенном выше своем комментарии на странице в Фейсбуке Александры Горяшко, Петр Глазов прямо «расписывается» в заговоре «коалиции» против сбора пуха гаги на Вайгаче. И не просто «против» сбора пуха вообще, а исключительно против сбора этого пуха членами ненецкой Общины «Хэбидя-Я» («Святая земля»). Как говорится, «чует кошка, чью ветчину сожрала». Ну и по поводу своих заключений правильно очкует. За дачу заведомо ложного заключения эксперт может и под уголовную статью попасть. Кстати WWF относительно его ситуации выглядит вполне себе пристойно. С формальной точки зрения Техзадание (ТЗ) на грант выглядит методологически разумно и почти сбалансировано.
По этому ТЗ у меня два существенных замечания:
Первое. Пункты раздела ТЗ «Разработка региональных рекомендаций для представления их в органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа» требуют не просто хорошей правовой компетенции от исполнителя, а специализированной компетенции в сфере природопользования. Тем более, что от исполнителя требуется выработка предложений по внесению изменений в НПА округа по осуществлению хозяйственной деятельности на территориях ООПТ. Петр Глазов – орнитолог. Юридического диплома у него нет. Поэтому степень «погруженности» в эту тему у него весьма поверхностная. И это недопустимо, учитывая представление этих правовых «экспертных» предложений руководству округа. К чему такая поверхностная оценка приводит, мы видим в настоящее время.
Второе. Упомянутой мной выше пункт ТЗ о выработке рекомендаций по срокам и приемлемым способам хоздеятельности местного населения по использованию ресурсов водоплавающей птицы Вайгача, должен быть дополнен обязательным пунктом об изучении этих самых «способов» и их объективной оценке. Подчеркиваю, объективной оценке. До настоящего момента вся публичная оценка способов и сроков сбора пуха птиц ненцами Вайгача дается по принципу «хали лайкли», как в британском «деле скрипалей». То есть доказательств ноль, но «эксперты» от науки и WWF «убеждены» и «уверены» во вредном влиянии сбора пуха на численность популяции. И вместо конкретных доказательств вреда сегодняшних способов сбора пуха, используемых местными ненцами, транслируют нам собственную «убежденность» в их неправильности и опасности для численности популяции. А свои оценки этих способов эти «эксперты» с избытком «черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма» (А.С. Грибоедов «Горе от ума»). Благо плодовитая на исторические изыскания варварских способов «традиционной деятельности» ненцев по добыче гаги и продуктов ее жизнедеятельности Александра Горяшко активно «продвигает» через свои публикации в сознание публики эти устаревшие представления и стереотипы. Причем, не «оставляет» ненцам никакого шанса на возможность использования передового мирового опыта в ведении гагачьего хозяйства и разумной его адаптации на острове Вайгач.
Судя по приведенному выше паническому коменту Петра Глазова в Фейсбуке, и он, и ответственные лица WWF умышленно вводят в заблуждение и представителей власти НАО, и правоохранителей округа, и широкую общественность, в том числе и научную. А результаты их исследований призваны не для объективной оценки со сбором пуха и его влияния на численность популяции гаги и белощекой казарки. Эти результаты просто «подгоняются» под нужные выводы. И эти выводы нужны WWF и Глазову для того, чтобы использовать их в качестве доказательства упорно продвигаемого ими «хали лайкли» о незаконности этой деятельности, и об ее опасности для численности гаги и белощекой казарки на Вайгаче.
Судя по всему, продолжение следует.
Борис Дульнев, специально для ИА RUSNORD