Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И Индия нам не нужна?! Кино уходит из Поморья

Архангельск в очередной раз пролетел. Со съемками фильм. Причем известного режиссера с ещё более известной фамилией. Представляете, как глава областного минкульта Светлова на московском застолье небрежно бросает: «А у меня Герман снимал, гений, чего уж там, в кафе славно посидели». Не уточняя по забывчивости, какой Герман, старший или младший… не каждый сразу и сообразит.

А ведь могло это быть. В 2024 году Алексей Герман-младший, находясь в Архангельске как глава жюри VIII Международного кинофестиваля Arctic open, серьёзно рассматривал наш регион как будущее место съёмки своей «Метели».

Только не спешите хвататься за сердце – ах, мимо Пушкина пролетели, это было бы совсем смешно. Германовская «Метель» совсем о другом. О нашем сложном высокотехнологичном времени, когда из-за метели могут погибнуть несколько человек, и это повод для профессионально подвига молодой женщины в белом халате.

Отрывок из авторского синопсиса «Метели»:

Единственный автомобиль скорой помощипросто попутные машины начинают привозить на крошечную станцию скорой помощи пункт десятки умирающихистекающих кровью и желчью взрослых и детейВ эти минуты кажетсячто в коридорахдвух палатах и кабинете не остается свободного меставедь выжило двадцать семь человекДвадцать семь судебкоторые могут прерваться в любой момента в больнице онада две медсестрыда доктор в ярких поношенных носкахВот только доктор отдает себя больныма потом у него происходит инфарктИ в руках Ани оказывается еще одна пульсирующая болью судьба.

Тем временем начинается метельстрашнаябезжалостнаяМетелькоторая будет всю ночьа это значитчто на просьбы о помощи никто не сможет откликнутьсяНе получится посадить вертолета скорые помощи останавливаются в тридцати километрах от поселка из-за заносовк ним спешат грейдерыно и они ничего не смогут поделать до утракогда закончится метельЕсли она закончится.

Сейчас десять часов вечераКак минимум двенадцать часов жизни отчаявшихся и покалеченных людей в руках доктора Ани и двух медсестеродна из которых уже совсем в возрастеЗа это время пользуясь скудными ресурсами больных необходимо стабилизироватьвытащить из смертисохранить себябыть можетскорее веру в себяпреодолеть минутные и старые страхивглядеться в каждую страдающую душупонять причины и найти способ спасти 28 человеквернее уже меньшеведь спасти всех невозможно.

Ну что, проняло? А теперь посмотрите неполный список известных актёров, приглашённых сниматься и уже утверждённых - Снигирь, Лядова, Миронов, Безруков, Зулькарнаев… Так вот, они не приедут в Архангельск.

Почему?! Ведь автор как будто нас описывает:

Никаких уютных ресторановникаких модных локацийтолько севертолько хардкорминус 30, ветер , снег и тундраникаких актрис с надутыми губаминикаких теплых морейникаких радостныхно глупых аплодисментов в конце сменыне сожрал медведь и уже хорошо , скажите спасибо режиссеру.

Метель, непроходимая дорога? Снимайте зимой на дороге в Онегу! Никаких декораторов, ни ветородуев не надо…

Но всё это будет в Мурманске и области. Как современный режиссёр выбирает место съёмки? Тут есть свои нюансы.

Герман-младший был поражён теплотой приема в Архангельске в 2024 году, всерьёз рассматривал себя как постоянного президента кинофестиваля. Но на следующий год Arctic open не случился, вряд ли случится он и в этом. Руководство региона, скажем откровенно, воспринимает кинофест как культурно-финансовую обозу, есть – хорошо, нет – ещё лучше. Режиссёр – только человек (пусть и талантливый), и обидки у него тоже человеческие.

Но не это главное…

Я спрашивал у знакомых режиссёров, почему они не снимают в Архангельске. Только плечами пожимают – разве что с тобой лишний раз… сёмги поесть. У города есть две «фишки» - колёсник «Гоголь», единственный в России, и музей «Малые Корелы»,  но он точно далеко не единственный. Снимать что-то революционное, этим сейчас увлекаются (даже больше, чем нужно)? Когда-то центр города в пределах Чумбарово-Лучинского подходил почти идеально. Сейчас там новодел так и прёт, повернёшь объектив чуть влево вправо, обязательно в новый ЖК упрёшься.

Был в 2019-м почти идеальный вариант – снимать у нас сцены новой версии «12 стульев». Из-за уже упомянутого парохода-колёсника, обязательного во всех версиях, на котором Киса и Ося гонялись за гарнитуром мадам Петуховой. Под это дело хотели строить декорации ещё для трёх эпизодов, чтобы оправдать киноэкспедицию… не сложилось.

Колёсник упоминается в «Хождении по мукам» Алексея Толстого (уже сняли). Вряд ли на Северной Двине когда-нибудь соберутся снимать что-нибудь по Марк Твену.  

Но есть такой вариант как «кинокомиссия».

Кинокомиссия — некоммерческая общественная организация, часто создаваемая государственными властями, которая поддерживает работу медиагрупп (включая кино, телевидение и коммерческое видео) для съёмок в соответствующих регионах. Цель кинокомиссии — привлечь кинопроизводителей к съёмкам на конкретных локальных территориях, создать условия для бесперебойного съёмочного процесса. Возможен кэшбэк.

То есть, завлекалочка для продюсеров. Приезжают (а то и просто списываются), говорят, что надо. Им в ответ – прайс-лист. С максимально щадящими ценам и обширным набором услуг. Выбирают идеальный вариант – только съёмочную группу завезти (и то часто без обслуживающего персонала).  И кричи – «мотор!».

Кинематографический круг тесен, в нём щедро делятся опытом, как успешным, так и негативным, отмыться потом архисложно.

В России давно появились киномекки, такие как Ярославская и Мурманская области. Последняя, кстати, мало чем по климату и натуре отличается от Архангельской.

Но вот очередная новость от Алексея Германа:

- Приняли решение значительную часть фильма «Метель» снимать в Мурманске и под МурманскомПривезем в регион самых главных звезд нашего киноИ для дела полезнода и люди будут рады в городах посреди тундры и на берегу холодного северного моря.

Почему так? Просто в Мурманске есть киногуру Светлана Солдатова, тот самый организатор производства, что с полпинка открывает двери начальственных кабинетов, где её уважают и даже побаиваются.

Зачем нам кино?  Это престиж, это пиар региона, работа для людей, оплата аренды, развитие культурного потенциала и самобытности (пример – якутское кино).

Глава кинокомиссия Архангельской области – Анатолий Конычев. Да… не повезло.

Но ещё есть заинтересованность первых лиц региона. С этим тоже плохо. Губернатор Александр Цыбульский НИ РАЗУ лично не посетил наш кинофорум, отделывался приветственным адресом. Понимаю… не самый любимый вид искусства у человека, но ведь рядом есть люди, которые по должности обязаны объяснить шефу-технократу, что к чему. Или сами не понимают?

Пример. В Архангельск в рамках кинопоказов приезжал Нирмеш Кумар, руководитель культурного и консульского отдела Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.  С конкретными предложениями о сотрудничество, в том числе, в области туристического обмена – «Индийские зрители могут открыть для себя красоту России, а российские — познакомиться с богатым культурным наследием Индии». Представляете, какие перспективы сотрудничество со страной, чьё население перевалило за МИЛЛИАРД?!

И что? Посмотрели архангельские зрители три индийских фильм, поаплодировали, культурное начальство поставило себе галочку. И ВСЁ. Ну, и индусы, понятное дело, сдулись, хотя и союзники. Вот доказательство:

- Индийский режиссер и кинопродюсер Нила Мадхаб Панда снимет в России фильм «В погоне за северным сиянием». Съемки пройдут уже этой осенью в Санкт-Петербурге и Мурманске.

По ходу, нас и там вычеркнули. Обидно. А кого винить?!

Леонид Черток

(эскиз к к/ф «Метель») 

18 май 09:00 | : Культура / Горячая тема / Скандалы

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (165)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20