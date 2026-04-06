И Индия нам не нужна?! Кино уходит из Поморья

Архангельск в очередной раз пролетел. Со съемками фильм. Причем известного режиссера с ещё более известной фамилией. Представляете, как глава областного минкульта Светлова на московском застолье небрежно бросает: «А у меня Герман снимал, гений, чего уж там, в кафе славно посидели». Не уточняя по забывчивости, какой Герман, старший или младший… не каждый сразу и сообразит.

А ведь могло это быть. В 2024 году Алексей Герман-младший, находясь в Архангельске как глава жюри VIII Международного кинофестиваля Arctic open, серьёзно рассматривал наш регион как будущее место съёмки своей «Метели».

Только не спешите хвататься за сердце – ах, мимо Пушкина пролетели, это было бы совсем смешно. Германовская «Метель» совсем о другом. О нашем сложном высокотехнологичном времени, когда из-за метели могут погибнуть несколько человек, и это повод для профессионально подвига молодой женщины в белом халате.

Отрывок из авторского синопсиса «Метели»:

Единственный автомобиль скорой помощи, просто попутные машины начинают привозить на крошечную станцию скорой помощи пункт десятки умирающих, истекающих кровью и желчью взрослых и детей. В эти минуты кажется, что в коридорах, двух палатах и кабинете не остается свободного места, ведь выжило двадцать семь человек. Двадцать семь судеб, которые могут прерваться в любой момент, а в больнице она, да две медсестры, да доктор в ярких поношенных носках. Вот только доктор отдает себя больным, а потом у него происходит инфаркт. И в руках Ани оказывается еще одна пульсирующая болью судьба.

Тем временем начинается метель, страшная, безжалостная. Метель, которая будет всю ночь, а это значит, что на просьбы о помощи никто не сможет откликнуться. Не получится посадить вертолет, а скорые помощи останавливаются в тридцати километрах от поселка из-за заносов, к ним спешат грейдеры, но и они ничего не смогут поделать до утра, когда закончится метель. Если она закончится.

Сейчас десять часов вечера. Как минимум двенадцать часов жизни отчаявшихся и покалеченных людей в руках доктора Ани и двух медсестер, одна из которых уже совсем в возрасте. За это время пользуясь скудными ресурсами больных необходимо стабилизировать, вытащить из смерти, сохранить себя, быть может, скорее веру в себя, преодолеть минутные и старые страхи, вглядеться в каждую страдающую душу, понять причины и найти способ спасти 28 человек, вернее уже меньше, ведь спасти всех невозможно.

Ну что, проняло? А теперь посмотрите неполный список известных актёров, приглашённых сниматься и уже утверждённых - Снигирь, Лядова, Миронов, Безруков, Зулькарнаев… Так вот, они не приедут в Архангельск.

Почему?! Ведь автор как будто нас описывает:

Никаких уютных ресторанов, никаких модных локаций, только север, только хардкор, минус 30, ветер , снег и тундра, никаких актрис с надутыми губами, никаких теплых морей, никаких радостных, но глупых аплодисментов в конце смены, не сожрал медведь и уже хорошо , скажите спасибо режиссеру.

Метель, непроходимая дорога? Снимайте зимой на дороге в Онегу! Никаких декораторов, ни ветородуев не надо…

Но всё это будет в Мурманске и области. Как современный режиссёр выбирает место съёмки? Тут есть свои нюансы.

Герман-младший был поражён теплотой приема в Архангельске в 2024 году, всерьёз рассматривал себя как постоянного президента кинофестиваля. Но на следующий год Arctic open не случился, вряд ли случится он и в этом. Руководство региона, скажем откровенно, воспринимает кинофест как культурно-финансовую обозу, есть – хорошо, нет – ещё лучше. Режиссёр – только человек (пусть и талантливый), и обидки у него тоже человеческие.

Но не это главное…

Я спрашивал у знакомых режиссёров, почему они не снимают в Архангельске. Только плечами пожимают – разве что с тобой лишний раз… сёмги поесть. У города есть две «фишки» - колёсник «Гоголь», единственный в России, и музей «Малые Корелы», но он точно далеко не единственный. Снимать что-то революционное, этим сейчас увлекаются (даже больше, чем нужно)? Когда-то центр города в пределах Чумбарово-Лучинского подходил почти идеально. Сейчас там новодел так и прёт, повернёшь объектив чуть влево вправо, обязательно в новый ЖК упрёшься.

Был в 2019-м почти идеальный вариант – снимать у нас сцены новой версии «12 стульев». Из-за уже упомянутого парохода-колёсника, обязательного во всех версиях, на котором Киса и Ося гонялись за гарнитуром мадам Петуховой. Под это дело хотели строить декорации ещё для трёх эпизодов, чтобы оправдать киноэкспедицию… не сложилось.

Колёсник упоминается в «Хождении по мукам» Алексея Толстого (уже сняли). Вряд ли на Северной Двине когда-нибудь соберутся снимать что-нибудь по Марк Твену.

Но есть такой вариант как «кинокомиссия».

Кинокомиссия — некоммерческая общественная организация, часто создаваемая государственными властями, которая поддерживает работу медиагрупп (включая кино, телевидение и коммерческое видео) для съёмок в соответствующих регионах. Цель кинокомиссии — привлечь кинопроизводителей к съёмкам на конкретных локальных территориях, создать условия для бесперебойного съёмочного процесса. Возможен кэшбэк.

То есть, завлекалочка для продюсеров. Приезжают (а то и просто списываются), говорят, что надо. Им в ответ – прайс-лист. С максимально щадящими ценам и обширным набором услуг. Выбирают идеальный вариант – только съёмочную группу завезти (и то часто без обслуживающего персонала). И кричи – «мотор!».

Кинематографический круг тесен, в нём щедро делятся опытом, как успешным, так и негативным, отмыться потом архисложно.

В России давно появились киномекки, такие как Ярославская и Мурманская области. Последняя, кстати, мало чем по климату и натуре отличается от Архангельской.

Но вот очередная новость от Алексея Германа:

- Приняли решение значительную часть фильма «Метель» снимать в Мурманске и под Мурманском. Привезем в регион самых главных звезд нашего кино. И для дела полезно, да и люди будут рады в городах посреди тундры и на берегу холодного северного моря.

Почему так? Просто в Мурманске есть киногуру Светлана Солдатова, тот самый организатор производства, что с полпинка открывает двери начальственных кабинетов, где её уважают и даже побаиваются.

Зачем нам кино? Это престиж, это пиар региона, работа для людей, оплата аренды, развитие культурного потенциала и самобытности (пример – якутское кино).

Глава кинокомиссия Архангельской области – Анатолий Конычев. Да… не повезло.

Но ещё есть заинтересованность первых лиц региона. С этим тоже плохо. Губернатор Александр Цыбульский НИ РАЗУ лично не посетил наш кинофорум, отделывался приветственным адресом. Понимаю… не самый любимый вид искусства у человека, но ведь рядом есть люди, которые по должности обязаны объяснить шефу-технократу, что к чему. Или сами не понимают?

Пример. В Архангельск в рамках кинопоказов приезжал Нирмеш Кумар, руководитель культурного и консульского отдела Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. С конкретными предложениями о сотрудничество, в том числе, в области туристического обмена – «Индийские зрители могут открыть для себя красоту России, а российские — познакомиться с богатым культурным наследием Индии». Представляете, какие перспективы сотрудничество со страной, чьё население перевалило за МИЛЛИАРД?!

И что? Посмотрели архангельские зрители три индийских фильм, поаплодировали, культурное начальство поставило себе галочку. И ВСЁ. Ну, и индусы, понятное дело, сдулись, хотя и союзники. Вот доказательство:

- Индийский режиссер и кинопродюсер Нила Мадхаб Панда снимет в России фильм «В погоне за северным сиянием». Съемки пройдут уже этой осенью в Санкт-Петербурге и Мурманске.

По ходу, нас и там вычеркнули. Обидно. А кого винить?!

Леонид Черток

(эскиз к к/ф «Метель»)