Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов

Эколог WWF Сергей Уваров в День моржа 23 ноября попытался инсценировать отказ коренных жителей о. Вайгач от добычи гагачьего пуха. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил представитель ненецкого землячества, коренных жителей Ненецкого автономного округа.
В этот день сотрудник WWF пользуясь личными и коммерческими контактами на Вайгаче обратился к президенту Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Юрию Хатанзейскому с просьбой «повлиять» на коренных жителей о. Вайгач для подписания ими «задним числом» (от 13 мая) выписки из Протокола поездки экологов на о. Вайгач, и внести в него отказ местных жителей от промысла.
«В мае на острове приходил слет экологов под руководством директора WWF в Баренц-регионе Олега Суткайтиса. В нем действительно участвовало 5 ненцев. Среди них только часть – коренные жители острова, несмотря на то, что на о. Вайгач постоянно проживает около ста человек (все ненцы). Этот документ является фикцией. Ведь подписи пытаются собрать спустя полгода после поездки экологов. Слет экологов никак не отражает мнение коренных жителей острова. Тем самым Юрий Хатанзейский и Сергей Уваров действуют вопреки мнению и интересам коренных народов Севера», - рассказал представитель землячества.
Отметим, что площадь ООПТ (особо охраняемых природных территорий) на о. Вайгач 242 778 га. Это более половины общей площади острова. Промысел пуха и яиц птиц уже запрещен с июня 2019 года. Сбор пуха и яиц возможен только в научных целях. Однако объем этого сбора не ограничен конкретными цифрами.
«….Этим пользуются отдельные представители экологического сообщества. Тот же Суткайтес под «крышей» WWF продвигает на территории арктических заказников и национальных парков туристический бизнес. А Уваров с 2015 года не оставляет попыток расширить бизнес своего покровителя -исландского предпринимателя Ёна Свейнссона», - подчеркнул собеседник агентства.
P.S. Обширные территории Российской Арктики- земли с государственной точки зрения не освоенные. Контроль этих бескрайних пространств ограничен природно-климатическимфактором и общей демографией – незначительным населением. Число участковых и пограничников на квадратный километр там стремится к отрицательной отметке. Не смотря на разворот России к Арктике, наши северные рубежи по-прежнему уязвимы. В этих условиях международные экологические организации становятся эффективным средством геополитического передела.
На фото www.wwf.ru : Представитель WWFв НАО Сергей Уваров