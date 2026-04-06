Митрополит Корнилий посетил храм в Ширше

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил храм преподобного Сергия Радонежского в Ширше (деревня Средняя Гора, Приморский округ).

Отметим, что Сергиевская церковь была построена в Ширше в 1791 году, в 1815 году она сгорела, и на ее место перевезли храм из Холмогор, который в советские годы превратили в клуб, после чего он сгорел. Современное здание церкви — это переоборудованный обычный дом, в нем люди стали собираться на богослужения в послевоенные годы. В последние годы здание реконструируют, чтобы придать ему вид, который имел храм, разрушенный в советское время.

Историческая справка

В XVIII–XIX веках в Ширше располагался крупнейший в России кораблестроительный завод. Здесь работало около тысячи человек. Все механизмы завода приводились в действие водой, спускаемой из рукотворных озер.

Архангельск славится как «колыбель русского флота», но без завода в Ширше не было бы Архангельского адмиралтейства, ведь именно в этой местности были созданы нужные перепады воды для водяной мельницы, энергия которой была необходима для ковки металла.