Чтобы сохранить гагу, нужны гагачьи хозяйства и политическая воля

Несмотря на летнее затишье, сторонники и противники сбора пуха гаги и белощёкой казарки обменялись многочисленными публикациями в интернете. Не остался в стороне и я. От друзей и сторонников в Ненецком округе неоднократно выслушал один существенный упрёк – статьи мои слишком объёмны. Этот факт признаю. К сожалению, сложные проблемы не имеют простых решений. Поэтому найти баланс между ясностью и точностью изложения запутанных проблем очень сложно. Ниже постараюсь кратко и без подробностей изложить доводы «противоборствующих» сторон, очертить их позиции на текущий момент и попытаюсь спрогнозировать дальнейшее развитие событий.
Доводы противников сбора пуха ненцами
Акцент на ненцах не случаен. Поскольку вся дискуссия по теме, в конце концов, свелась не к доказательству опасности сбора пуха для популяции гаги вообще и его полному запрету для всех, а исключительно к запрету сбора пуха ненцами в качестве вида их традиционной деятельности. Весь высокий пафос экологов, академических учёных и представителей озабоченной общественности свёлся к необходимости лишить ненцев конституционного права на виды традиционной деятельности, уравнять их в правах с другими бизнесменами. Предпочтительно исландскими. Или принудить их работать на этих бизнесменов в качестве несамостоятельной наёмной рабочей силы. В дальнейшем изложении буду называть эту противоборствующую сторону «противниками ненцев». Соответственно, противоположную сторону, включая себя, «сторонниками ненцев».
Для достижения своей цели «противники ненцев» внедрили в общественное сознание несколько иногда противоречащих самим себе тезисов:
Общий вывод: Сбор пуха на островах Ненецкого округа в принципе возможен, в том числе и на территориях ООПТ, но только на общих «равных» основаниях для ненцев с бизнесменом из Исландии при условии лицензирования, квотирования, под эксклюзивным контролем представителей академической науки, имеющих «опыт работы в НАО», органов власти округа. Но при этом сбор пуха и яиц на Вайгаче и Колгуеве запрещен. Если нельзя лишить ненцев права на ТВД избирательно, то сбор пуха надо запретить для всех.
Доводы сторонников ненцев в сборе пуха на Вайгаче
2-3. Для того или иного народа законодательное определение какого-то вида их деятельности в качестве ТВД исходит из норм «обычного права», поэтому его признание в качестве ТВД не связано со сроками давности и длительностью осуществления, и не требует детализации методов и способов осуществления ТВД. Так как с течением времени и в связи с появлением новых знаний, технологий, заимствованного опыта других народов эти способы и методы подвергаются естественной трансформации. Использование снегоходов и возможности вакцинации оленей не меняют самой сути оленеводства в качестве ТВД. И никому в голову это не приходит. Так же законодательство допускает ТВД как исключительно «для личного потребления», например, использование общераспространенных ископаемых (песок, щебень), так и тех ТВД, которые возможно реализовать. Например, тоже самое оленеводство, промысловая охота, народные художественные промыслы. Использование продукции ТВД определяется в правовых актах Правительства РФ. Поэтому определение понятие ТВД в законодательстве РФ не связывалось и не связывается исключительно с потреблением для «личных нужд» и (или) с возможностью реализации и получения дохода. В Перечне ТВД Правительства РФ есть и те и другие виды ТВД.
4-5. Любой ТВД, в том числе и сбор пуха гаги, с течением времени претерпевает естественные изменения. Эти изменения связаны с развитием технологии, науки, изменения отношения к природе и её ресурсам со стороны государства и общества. С точки зрения правовой и исторической, недопустимо «избирательное» представление о методах и способах ведения этого ТВД, существовавших исключительно в прошлом (более 80-ти лет назад). И при этом допускать демонстративное исключение способов ТВД, которые применялись последние 80 лет. Следуя этой логике, можно утверждать, что ТВД по сбору пуха для исландцев и норвежцев также являются варварские методы. Поскольку они использовали их изначально несколько столетий назад. А переход к цивилизованному сбору пуха произошёл исключительно в результате принудительного запрета «варварских методов» со стороны тогдашних правителей этих стран. В 1920-х годах, когда молодое Советское государство не имело возможности эффективной охраны колоний гаг, промышленники финны и норвежцы собирали пух гаги на наших территориях исключительно варварскими методами, но при этом были «паиньками» у себя дома. Действующее законодательство РФ не делит ТВД по методам и способам их реализации на «традиционные» и «привнесённые» или «заимствованные». Например, ТВД «промысловая охота» не требует от КМНС отказа от современного стрелкового охотничьего оружия и использования только собственных рук, силков (что до сих пор широко используется), а тем более использования в охоте только луков и копий.
Основным методологическим требованием советских учёных к организации гагачьих хозяйств было обязательное закрепление промысловых территорий с колониями гаг за отдельными колхозами или артелями пухопромышленников. Это позволяло промышленникам иметь те же гарантии материальной заинтересованности на собираемый ими пух гаги, что и фермерам Исландии, являвшимся собственниками земли с колониями гаги. По этой же причине наши промышленники в той же степени, что и исландские и норвежские фермеры, были мотивированы на охрану гаги и «своей» территории от посторонних и браконьеров, и на воспроизводство гаги. Гагачьи хозяйства на определенном этапе развития страны «угасли» в силу конкретных исторических и геополитических причин, а не из-за отсутствия «частной собственности» на землю.
Община по организационно-правовой форме является некоммерческой организацией (НКО). В соответствии с действующим законодательством НКО имеют право на ведение коммерческой деятельности, но без целей получения прибыли (обогащения). Доход НКО от коммерческой деятельности идёт в соответствии с законом и Уставом Общины на реализацию уставных целей и задач Общины. Ими являются сохранение традиционного образа жизни членов Общины, возрождение гагачьего хозяйства, увеличение численности гаги на острове Вайгач. Технология гагачьего хозяйства подразумевает постоянное присутствие человека в районе мест обитания гаги. Она является затратной по времени и ресурсам. Сбор пуха в этой технологии является завершающим и самым непродолжительным её этапом. В силу этих причин обеспечивать технологию гагачьего хозяйства на островах НАО могут только коренные местные жители-ненцы.
С конца августа 2018 года до конца апреля 2019 года в отношении членов Общины проводилось дознание по уголовному делу. Уголовное дело в начале мая 2019 года прекращено, обвинения сняты. В ходе дознания установлено: пух членами Общины собирался на законных основаниях и легально. Пух собирался исключительно после окончания гнездового периода, поэтому члены Общины не создали для популяции «тревожащих факторов» и не причинили никакого ущерба. По запросу дознания объективных сведений, основанных на научных исследованиях, в том числе данные сравнительной динамики численности популяции по годам, научными организациями системы Российской академии наук не представлены. Отчёт об экспедиции в июле 2018 года на Вайгач на яхте «Нерпа» не опубликован. Он не представлен по запросу дознания ни в бумажном ни в электронном виде. Эта экспедиция не подтвердила негативное влияние сбора пуха на численность её популяции на Вайгаче.
Сбор пуха не был включён в Перечень Правительства РФ в качестве ТВД по одной единственной причине. К 2010-м годам, когда Перечень составлялся, сбор пуха, как промысел, был практически утерян и забыт, не практиковался КМНС в течении длительного времени. В середине 1950-х годов на Новой Земле и Вайгаче сбор пуха прекратился после создания атомного полигона на Новой Земле и полного выселения с архипелага всех ненцев. Создание полигона и выселение ненцев привело к закрытию Новоземельской торгово-промысловой конторы, занимавшейся организацией гагачьих хозяйств и закупками пуха. До начала 1990-х годов сбором пуха по госзаказу занимался только Кандалакшский заповедник. И это проходило без участия КМНС силами штатных сотрудников заповедника. Объём госзаказа соответствовал потребностям страны в то время. Без спроса на пух его промысел в других частях европейского Севера страны смысла не имел. Поскольку промысел возродился, то включение его в Перечень ТВД Правительства РФ просто устранит историческую справедливость.
Природоохранные мероприятия способствовали повсеместному восстановлению популяции гаги. В настоящее время деятельность российско-исландских пухопромышленников не вызывает запретов у властей Карелии и Архангельской области. И даже не вызывает возражений со стороны WWF и защищающей гагу общественности. В Ненецком округе внесение гаги в Красную книгу спорно и строго научно не обоснованно. Она обитает преимущественно на Вайгаче. В региональную Красную книгу гага внесена задолго до начала возрождения гагачьего хозяйства, и имеющиеся проблемы с её численностью не связаны со сбором пуха или яиц КМНС. Они вызваны естественными причинами (погодно-климатические условия, паразитарные инфекции и т.п.).
Ни департамент ПР и АПК НАО, ни Центр природопользования и охраны окружающей среды НАО, исполняющий функции дирекции островных ООПТ округа, не имеют ни финансовых, ни кадровых возможностей для ежегодного мониторинга численности популяций охраняемых в ООПТ видов животных. Так же, как они не имеют возможности обеспечить эффективную природоохрану своими силами без содействия местного населения. Не имеют эти структуры и финансовых возможностей на оплату регулярных (хотя бы раз в два года) экспедиционных исследований силами институтов академической науки.
В тоже самое время и российские, и исландские пухопромышленники заинтересованы и готовы финансировать прикладные научные исследования гаги на островах, готовы вкладываться в развитие биотехнии, в совершенствование деятельности гагачьих хозяйств.
Куда качнётся маятник
Как видно из статьи, даже краткое изложение доводов сторон оказалось достаточно объёмным. В отдельной публикации я постараюсь рассмотреть административно-правовые коллизии и пробелы. А так же «человеческий фактор». Куда же без него. Чиновники тоже люди и не любят, когда кто-то пытается реализовывать свои права, руководствуясь законом и здравым смыслом, без ритуальных «реверансов» и проявления прочей подобострастной «уважухи» к местному начальству. Тем более, что в таком удельном «медвежьем углу», как Ненецкий округ, чиновничье «самоуважение» просто зашкаливает.
Правильнее всего, губернатору округа Цыбульскому оперативно и самому отменить неправомерный запрет на сбор пуха и яиц на островах, пока его не принудили к этому прокуратура или суд. Так же ему необходимо провести публично обещанное совещание по проблемам сбора пуха и развития гагачьего хозяйства, на которое необходимо пригласить представителей всех, без исключения, заинтересованных сторон. До этого такого не было. Совещание необходимо тщательно подготовить, поскольку по его итогам нужно будет принять серьёзные решения. Собирать его только для того, чтобы «поговорить» не стоит. Затягивать с этим нельзя. Если этого не пожелает сделать губернатор, то для этого в Ненецком округе есть другие эффективные площадки. Например, публичные и общественные слушания, инициированные депутатами окружного Собрания или Заполярного района. ОНФ и Ясавэй. Хороший опыт таких мероприятий имеют региональные парламентские партии Единая Россия, ЛДПР и КПРФ, пользующиеся наибольшей поддержкой избирателей НАО. Хороший опыт имеют сенаторы и депутат Госдумы от округа. Нужна политическая воля.
В противном случае конфликт перейдёт на более высокий уровень: в федеральные, в том числе и оппозиционные, СМИ, в Генпрокуратуру РФ, к Президенту России.
Подробнее доводы сторон в подборке их статей см. здесь >>.
Специально для ИА RUSNORD
(фото с https://proza.ru/pics/2019/09/18/966.jpg?5767)
Борис Дульнев