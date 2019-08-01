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Чтобы сохранить гагу, нужны гагачьи хозяйства и политическая воля

Несмотря на летнее затишье, сторонники и противники сбора пуха гаги и белощёкой казарки обменялись многочисленными публикациями в интернете. Не остался в стороне и я. От друзей и сторонников в Ненецком округе неоднократно выслушал один существенный упрёк – статьи мои слишком объёмны. Этот факт признаю. К сожалению,  сложные проблемы не имеют простых решений. Поэтому найти баланс между ясностью и точностью изложения запутанных проблем очень сложно. Ниже постараюсь кратко и без подробностей изложить доводы «противоборствующих» сторон, очертить их позиции на текущий момент и попытаюсь спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Доводы противников сбора пуха ненцами

Акцент на ненцах не случаен. Поскольку вся дискуссия по теме, в конце концов, свелась не к доказательству опасности сбора пуха для популяции гаги вообще и его полному запрету для всех, а исключительно к запрету сбора пуха ненцами в качестве вида их традиционной деятельности. Весь высокий пафос экологов, академических учёных и представителей озабоченной общественности свёлся к необходимости лишить ненцев конституционного права на виды традиционной деятельности, уравнять их в правах с другими бизнесменами. Предпочтительно исландскими. Или принудить их работать на этих бизнесменов в качестве несамостоятельной наёмной рабочей силы. В дальнейшем изложении буду называть эту противоборствующую сторону «противниками ненцев». Соответственно, противоположную сторону, включая себя, «сторонниками ненцев».

Для достижения своей цели «противники ненцев» внедрили в общественное сознание несколько иногда противоречащих самим себе тезисов:

  1. Сбор пуха гаги и птицы вообще, не являлся для ненцев традиционным видом деятельности. Доводы: из-за технологической отсталости ненцы никогда не собирали пух для личного потребления, поскольку самостоятельно не могли  использовать его в одежде, пище и обустройстве жилья. Или использовали, но в крайне незначительном количестве, что исключает признание  сбора пуха видом традиционной деятельности;
  2. Поскольку действующим законодательством РФ не определены периоды времени, в течении которого были сформированы традиционные виды деятельности (далее – ТВД), и чётко не определены цели ТВД (только ли на личное потребление или допустимость ТВД для получения продукта для обмена или продажи), противники ненцев «понимают» ТВД исключительно в контексте «использования для личного потребления»;
  3. Сбор пуха гаги и птицы являлся для ненцев ТВД. Но осуществлялся исключительно на продажу. Вывод: по причинам п.п. 1 и 2 он не может считаться ТВД.
  4. Сбор пуха гаги и птицы являлся для ненцев ТВД. Но по причинам п. 3 осуществлялся исключительно «варварскими» методами и способами, основанными исключительно на массовом уничтожении гнёзд гаги, полным изъятием яиц из кладок и массовом же её истреблении;
  5. Изменение методов и способов сбора пуха, и переход ненцев к его сбору без уничтожения гаги и её обязательной охране, создание на Новой Земле и Вайгаче гагачьих хозяйств, опробовавших активную биотехнию, произошедшие в 1940-1950-х годах нельзя считать ТВД. Довод: «варвары»-ненцы дойти до этого своим умом не могли. Изменение ими методов сбора пуха было «привнесено» и привито им «искусственно» советскими учёными с использованием административного регулирования и принуждения со стороны органов власти СССР. Вывод: «привнесенные» извне методы, которыми ненцы руководствовались последние 80 лет, считать ТВД нельзя;
  6. Советский опыт создания и развития гагачьих хозяйств был «искусственной» попыткой привить ненцам гаго-сберегающие методы сбора пуха. Из-за отсутствия частной собственности на землю в СССР, отсутствия передовых технологий очистки пуха и производства изделий из него, ни пух, ни изделия из него не находились в массовом, доступном и свободном обороте на рынке СССР. По этим причинам в СССР не удалось сформировать «гармоничные отношения гаги и человека», основанные на её сбережении. Вывод: опыт создания и функционирования гагачьих хозяйств в СССР не удачен, возрождать гагачьи хозяйства в наши дни с опорой на собственный научный и производственный опыт из-за фактического отсутствия таковых невозможно. В наши дни в России возможно возобновление промысла по сбору пуха исключительно по моделям и под непосредственным руководством исландских бизнесменов-фермеров, с использованием их же современных технологий очистки пуха;
  7. Российские пуховые компании, потребители пуха, не обладают необходимыми знаниями по сбору пуха и его очистке, не имеют оборудования, не имеют связей с наукой. Доказательства: отсутствуют. Выводы: допускать российские пуховые компании к самостоятельному сбору пуха, его переработке, к партнёрству с ненцами нельзя. Собирать пух могут лишь компании, работающие по исландским технологиям и на их оборудовании, под руководством исландцев;
  8. Ненцы неразумны и не обучаемы. Они не имеют представления о методологии ведения гагачьего хозяйства, не имеют представления о «цивилизованной» методике сбора и очистки пуха. Отрицают научные данные и контроль. Доводы: отсутствуют. Вывод: без жесткого руководства и контроля со стороны государства, академической науки, международных экологов из WWF и им подобных, без руководства опытных бизнесменов из Исландии ненцы самостоятельно собирать пух не могут. Это возможно только в качестве наёмной рабочей силы;
  9. ТСО КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») занималась на Вайгаче исключительно незаконным сбором пуха. На Вайгаче пух собирали и браконьеры из другого субъекта РФ. Сбор пуха осуществлялся исключительно в целях личного обогащения и в гнездовой период, создавая «тревожащие факторы» для гаги. Члены Общины не представляют, что такое гагачье хозяйство и прикрываются разговорами о его возрождении, не имея представления и научных данных о том, что это такое. Это привело к снижению популяции вида из Красной книги НАО. Доводы и доказательства:  Отчёт об экспедиции-2018 на яхте «Нерпа». Возбуждены уголовные дела в отношении членов Общины. Вывод: введен полный запрет на Вайгаче на сбор пуха и яиц, представителям прикладной науки, работающим по договору с Общиной, отказано в проведении научных исследований на острове.
  10. Законодательное признание сбора пуха ТВД для ненцев (инициатива депутатов окружного Собрания)  приведёт исключительно к возрождению ими прежних варварских методов сбора пуха, истреблению гаги и без того занесённой в Ненецком округе в Красную книгу. Вывод: всеми силами воспрепятствовать законодательному признанию сбора пуха в качестве ТВД КМНС-ненцев, лишить их права на преференции при занятии ТВД по сбору пуха, и поставить в «равные и конкурентные» условия с исландскими сборщиками пуха;
  11. Любая деятельность по сбору пуха на островах и создание гагачьего хозяйства на Вайгаче неизбежно ведут к снижению поголовья гаги, поэтому не соответствуют природоохранным целям создания ООПТ. Вывод: В Положение об ООПТ Вайгач внесены поправки с полным запретом сбора пуха и яиц, в том числе в научных целях. Создана ООПТ Колгуев с запретом сбора пуха и яиц кроме научных целей по согласованию с Департаментом.

Общий вывод: Сбор пуха на островах Ненецкого округа в принципе возможен, в том числе и на территориях ООПТ, но только на общих «равных» основаниях для ненцев с бизнесменом из Исландии при условии лицензирования, квотирования, под эксклюзивным контролем представителей академической науки, имеющих «опыт работы в НАО», органов власти округа.  Но при этом сбор пуха и яиц на Вайгаче и Колгуеве запрещен. Если нельзя лишить ненцев права на ТВД избирательно, то сбор пуха надо запретить для всех.

Доводы сторонников ненцев в сборе пуха на Вайгаче

  1. Сбор пуха водоплавающей птицы является для ненцев ТВД. Эти факты установлены и подтверждены многочисленными историческими, научно-исследовательскими и литературными источниками с 17-го века до наших дней. Они подтверждены экспозициями музеев, в том числе Краеведческого музея Нарьян-Мара, столицы НАО. Жители Вайгача так же считают сбор пуха ТВД, так как этим занимались их родственники в прошлом;

2-3. Для того или иного народа законодательное определение какого-то вида их деятельности в качестве ТВД исходит из норм «обычного права», поэтому его признание в качестве ТВД не связано со сроками давности и длительностью осуществления, и не требует детализации методов и способов осуществления ТВД. Так как с течением времени и в связи с появлением новых знаний, технологий, заимствованного опыта других народов эти способы и методы подвергаются естественной трансформации. Использование снегоходов и возможности вакцинации оленей не меняют самой сути оленеводства в качестве ТВД. И никому в голову это не приходит. Так же законодательство допускает ТВД как исключительно «для личного потребления», например, использование общераспространенных ископаемых (песок, щебень), так и тех ТВД, которые возможно реализовать. Например, тоже самое оленеводство, промысловая охота, народные художественные промыслы. Использование продукции ТВД определяется в правовых актах Правительства РФ.   Поэтому определение понятие ТВД в законодательстве РФ не связывалось и не связывается исключительно с потреблением для «личных нужд» и (или) с возможностью реализации и получения дохода. В Перечне ТВД Правительства РФ есть и те и другие виды ТВД.

4-5. Любой ТВД, в том числе и сбор пуха гаги, с течением времени претерпевает естественные изменения. Эти изменения связаны с развитием технологии, науки, изменения отношения к природе и её ресурсам со стороны государства и общества. С точки зрения правовой и исторической, недопустимо «избирательное» представление о методах и способах ведения этого ТВД, существовавших исключительно в прошлом (более 80-ти лет назад). И при этом допускать демонстративное исключение способов ТВД, которые применялись последние 80 лет. Следуя этой логике, можно утверждать, что ТВД по сбору пуха для исландцев и норвежцев также являются варварские методы. Поскольку они использовали их изначально несколько столетий назад. А переход к цивилизованному сбору пуха произошёл исключительно в результате принудительного запрета «варварских методов» со стороны тогдашних правителей этих стран. В 1920-х годах, когда молодое Советское государство не имело возможности эффективной охраны колоний гаг, промышленники финны и норвежцы собирали пух гаги на наших территориях исключительно варварскими методами, но при этом были «паиньками» у себя дома. Действующее законодательство РФ не делит ТВД по методам и способам их реализации на «традиционные» и «привнесённые» или «заимствованные». Например, ТВД «промысловая охота» не требует от КМНС отказа от современного стрелкового охотничьего оружия и использования только собственных рук, силков (что до сих пор широко используется), а тем более использования в охоте только луков и копий.

  1. В СССР гагачьи хозяйства, в том числе, на Новой Земле и Вайгаче были созданы на научной основе, опиравшейся на изучение биологии гаги и разработку методологии охраны и воспроизводства гаги. Опыт был положительным. В СССР существовала адекватная времени технология промышленной очистки пуха гаги. Его качество позволяло использовать пух в приборостроении, изготовлении арктической экипировки и поставлять его на экспорт. Изделия из гагачьего пуха всегда имели высокую стоимость. Поэтому либо относились (относятся и сейчас) к предметам роскоши, либо к изделиям специального назначения. По этой причине эти изделия в СССР не находились в свободной продаже.

Основным методологическим требованием советских учёных к организации гагачьих хозяйств было обязательное закрепление промысловых территорий с колониями гаг за отдельными колхозами или артелями пухопромышленников. Это позволяло промышленникам иметь те же гарантии материальной заинтересованности на собираемый ими пух гаги, что и фермерам Исландии, являвшимся собственниками земли с колониями гаги. По этой же причине наши промышленники в той же степени, что и исландские и норвежские фермеры, были мотивированы на охрану гаги и «своей» территории от посторонних и браконьеров, и на воспроизводство гаги. Гагачьи хозяйства на определенном этапе развития страны «угасли» в силу конкретных исторических и геополитических причин, а не из-за отсутствия «частной собственности» на землю.

  1. В настоящее время российские пуховые компании работают в тесном взаимодействии с наукой и имеют современное либо собственное, либо заимствованное технологическое оборудование для очистки пуха. Они обладают всеми необходимыми научными и методологическими знаниями для гаго-сберегающего сбора пуха, исключающего «тревожащие факторы», и организации и ведения гагачьего хозяйства.
  2. Идея возрождения гагачьего хозяйства возникла у ненцев Вайгача после близкого ознакомления с историей создания таких хозяйств в СССР. В том числе и на самом Вайгаче. После знакомства с современным опытом работы «гагачьи ферм» в Исландии. Членами Общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») являются, в том числе, люди с высшим биологическим и охотоведческим образованием. Община имеет научного руководителя и имеет договоры о сотрудничестве с профильным ВНИИОЗ (г. Киров) и факультетом биологии Вятской государственной сельхозакадемии (г. Киров), разработавшими методики сбора пуха и поэтапного создания гагачьего хозяйства. Профильные структуры НАО регулярно информировались Общиной о своих намерениях и деятельности. Чиновникам представлялись необходимые сведения и планы. Община не имеет возражений по поводу административного научного и природоохранного контроля. Никто из чиновников, представителей академической науки и WWF не изъявил желания наблюдать за технологией сбора пуха, не запрашивал и не обсуждал планы возрождения гагачьего хозяйства. Община имеет договор о продаже пуха с одной из отечественных фирм, производящей арктическую и альпинистскую экипировку. Фирма оказывает Общине техническую поддержку. Поэтому Община имеет необходимое оборудование для сушки и предварительной очистки пуха и инкубатор. Исландские консультанты и руководители Общине не нужны.
  3. Община КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») занималась на Вайгаче сбором пуха на законных основаниях, реализуя своё конституционное право на традиционную деятельность. Вся территория острова Вайгач входит в территорию традиционной деятельности «Дружба народов». Этот статус закреплен законодательно и в иных нормативных правовых документах РФ и НАО. Получения разрешения или специального согласования от уполномоченных органов исполнительной власти Ненецкого округа на эту деятельность не требовалось и не требуется. Информация о том, что пух «собирали браконьеры», является клеветой, так как пух собирали только члены Общины. Двое из них являются русскими и имеют постоянное место жительства за пределами НАО.

Община по организационно-правовой форме является некоммерческой организацией (НКО). В соответствии с действующим законодательством НКО имеют право на ведение коммерческой деятельности, но без целей получения прибыли (обогащения). Доход НКО от коммерческой деятельности идёт в соответствии с законом и Уставом Общины на реализацию уставных целей и задач Общины. Ими являются сохранение традиционного образа жизни членов Общины, возрождение гагачьего хозяйства, увеличение численности гаги на острове Вайгач. Технология гагачьего хозяйства подразумевает постоянное присутствие человека в районе мест обитания гаги. Она является затратной по времени и ресурсам. Сбор пуха в этой технологии является завершающим и самым непродолжительным её этапом. В силу этих причин обеспечивать технологию гагачьего хозяйства на островах НАО могут только коренные местные жители-ненцы.

С конца августа 2018 года до конца апреля 2019 года в отношении членов Общины проводилось дознание по уголовному делу. Уголовное дело в начале мая 2019 года прекращено, обвинения сняты. В ходе дознания установлено: пух членами Общины собирался на законных основаниях и легально. Пух собирался исключительно после окончания гнездового периода, поэтому члены Общины не создали для популяции «тревожащих факторов» и не причинили никакого ущерба. По запросу дознания объективных сведений, основанных на научных исследованиях, в том числе данные сравнительной динамики численности популяции по годам, научными организациями системы Российской академии наук не представлены. Отчёт об экспедиции в июле 2018 года на Вайгач  на яхте «Нерпа» не опубликован. Он не представлен по запросу дознания ни в бумажном ни в электронном виде. Эта экспедиция не подтвердила негативное влияние сбора пуха на численность её популяции на Вайгаче.

  1. Внесение сбора пуха и яиц птиц в Перечень ТВД Правительства РФ не может привести к возрождению ненцами прежних варварских методов сбора пуха, основанных на истреблении гаги. Во-первых, это не позволяет действующее законодательство РФ, которое не делает никаких исключений в этой части, в том числе, и для КМНС. Во-вторых, изменился менталитет ненцев в результате разъяснительной работы советских учёных и положительного опыта работы созданных в 1940-х годах гагачьих хозяйств. Возможность самостоятельно заниматься возрождением гагачьего хозяйства и получать от этого доход, мотивирует ненцев на сохранение и расширенное воспроизводство поголовья гаги на Вайгаче, на трудовые и инвестиционные вложения в приумножение популяции, охрану территории острова от браконьеров и излишнего беспокойства от туристов.

Сбор пуха не был включён в Перечень Правительства РФ в качестве ТВД по одной единственной причине. К 2010-м годам, когда Перечень составлялся, сбор пуха, как промысел, был практически утерян и забыт, не практиковался КМНС в течении длительного времени. В середине 1950-х годов на Новой Земле и Вайгаче сбор пуха прекратился после создания атомного полигона на Новой Земле и полного выселения с архипелага всех ненцев. Создание полигона и выселение ненцев привело к закрытию Новоземельской торгово-промысловой конторы, занимавшейся организацией гагачьих хозяйств и закупками пуха. До начала 1990-х годов сбором пуха по госзаказу занимался только Кандалакшский заповедник. И это проходило без участия КМНС силами штатных сотрудников заповедника. Объём госзаказа соответствовал потребностям страны в то время. Без спроса на пух его промысел в других частях европейского Севера страны смысла не имел. Поскольку промысел возродился, то включение его в Перечень ТВД Правительства РФ просто устранит историческую справедливость.

Природоохранные мероприятия способствовали повсеместному восстановлению популяции гаги. В настоящее время деятельность российско-исландских пухопромышленников не вызывает запретов у властей Карелии и Архангельской области. И даже не вызывает возражений со стороны WWF и защищающей гагу общественности. В Ненецком округе внесение гаги в Красную книгу спорно и строго научно не обоснованно. Она обитает преимущественно на Вайгаче. В региональную Красную книгу гага внесена задолго до начала возрождения гагачьего хозяйства, и имеющиеся проблемы с её численностью не связаны со сбором пуха или яиц КМНС. Они вызваны естественными причинами (погодно-климатические условия, паразитарные инфекции и т.п.).

  1. Мнение о том, что любая деятельность по сбору пуха на островах НАО и создание гагачьего хозяйства на Вайгаче неизбежно ведут к снижению поголовья гаги, поэтому не соответствуют природоохранным целям создания ООПТ, прямо противоречить всем доводам, изложенным выше. Весь советский и исландский опыт охраны и воспроизводства гаги свидетельствует об одном – гагачьи хозяйства являются самым эффективным, если не единственным, способом сохранения, воспроизводства и увеличения численности популяции гаги до естественных пределов её кормовой базы. Причём, в кратчайшие сроки.

Ни департамент ПР и АПК НАО, ни Центр природопользования и охраны окружающей среды НАО, исполняющий функции дирекции островных ООПТ округа, не имеют ни финансовых, ни кадровых возможностей для ежегодного мониторинга численности популяций охраняемых в ООПТ видов животных. Так же, как они не имеют возможности обеспечить эффективную природоохрану своими силами без содействия местного населения. Не имеют эти структуры и финансовых возможностей на оплату регулярных (хотя бы раз в два года) экспедиционных исследований силами институтов академической науки.

В тоже самое время и российские, и исландские пухопромышленники заинтересованы и готовы финансировать прикладные научные исследования гаги на островах, готовы вкладываться в развитие биотехнии, в совершенствование деятельности гагачьих хозяйств.

Куда качнётся маятник

Как видно из статьи, даже краткое изложение доводов сторон оказалось достаточно объёмным. В отдельной публикации я постараюсь рассмотреть административно-правовые коллизии и пробелы. А так же «человеческий фактор». Куда же без него. Чиновники тоже люди и не любят, когда кто-то пытается реализовывать свои права, руководствуясь законом и здравым смыслом, без ритуальных «реверансов» и проявления прочей подобострастной «уважухи» к местному начальству. Тем более, что в таком удельном «медвежьем углу», как Ненецкий округ, чиновничье «самоуважение» просто зашкаливает.

Правильнее всего, губернатору округа Цыбульскому оперативно и самому отменить неправомерный запрет на сбор пуха и яиц на островах, пока его не принудили к этому прокуратура или суд. Так же ему необходимо провести публично обещанное совещание по проблемам сбора пуха и развития гагачьего хозяйства, на которое необходимо пригласить представителей всех, без исключения, заинтересованных сторон. До этого такого не было. Совещание необходимо тщательно подготовить, поскольку по его итогам нужно будет принять серьёзные решения. Собирать его только для того, чтобы «поговорить» не стоит. Затягивать с этим нельзя. Если этого не пожелает сделать губернатор, то для этого в Ненецком округе есть другие эффективные площадки. Например, публичные и общественные слушания, инициированные депутатами окружного Собрания или Заполярного района. ОНФ и Ясавэй. Хороший опыт таких мероприятий имеют региональные парламентские партии Единая Россия, ЛДПР и КПРФ, пользующиеся наибольшей поддержкой избирателей НАО. Хороший опыт имеют сенаторы и депутат Госдумы от округа. Нужна политическая воля.

В противном случае конфликт перейдёт на более высокий уровень: в федеральные, в том числе и оппозиционные, СМИ, в Генпрокуратуру РФ, к Президенту России.

Подробнее доводы сторон в подборке их статей см. здесь >>.

Специально для ИА RUSNORD

(фото с https://proza.ru/pics/2019/09/18/966.jpg?5767)

Борис Дульнев  

21 сентябрь 08:15 | : Политика / Экономика / Деньги

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