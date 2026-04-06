Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы

В штаб Народного фронта Архангельской области просили передать данную статью. Редакция решила сделать это публично (тем более, что материал на эту тему уже был)…

Происходящее в Вычегодском уже не лезет ни в какие ворота. Реорганизация школ, судя по всему, нужна не для экономии, а для того, чтобы освободить деньги на… белок с балалайками. Серьёзно. Давайте по порядку. 

1. Имя Гагарина поставили на голосование! 
Школу №4 имени первого космонавта решили присоединить к 91-й. Ок, допустим. Но тут (внезапно!) объявили общее собрание работников всех трёх школ — голосовать за новое название. Голосуют все подряд — и сотрудники 75-й, и 91-й. А большинство — это как раз те, кто к школе Гагарина отношения не имеет. 

Где была эта «демократия», когда реорганизацию продавливали втихую, без обсуждений, кулуарно? А когда прокуратура отменила первое постановление из-за нарушений — вот тогда про «мнение коллектива» и вспомнили. Удобно, ничего не скажешь. Накосячили — решили прикрыться фальшивым голосованием. 

Но давайте на чистоту: это незаконно. Решать, как будет называться школа и будет ли в её названии имя Гагарина — прямая обязанность учредителя, а не работников. Перекладывать свои полномочия на плечи подчинённых — это не «демократия», а попытка уйти от ответственности. Иначе, чего ж вы к голосованию родителей и учащихся не приглашаете? По уставу любой школы положено спрашивать мнение всех! Цинично и противозаконно. 

2. «Высококвалифицированные кадры»? А в других школах кто — обслуга? 

Чиновники объясняют выбор 91-й школы «высококвалифицированным педсоставом», капремонтом, «Точкой роста» и тем, что школа в центре поселка. 

Звучит пафосно. А по факту: 
• В школе №4 и №75 — десятки педагогов с огромным стажем, победители конкурсов, настоящие наставники. И что, после решения чиновников они разом потеряли квалификацию? Перестали быть профессионалами? Получается, что да. Остальные школы — просто «обслуга». Это не цинизм, это издевательство. 
• «Точка роста» есть во всех трёх школах. Но в ответах администрации об этом «забыли», выставив её как уникальное преимущество 91-й. Ловкость рук — и никакого мошенничества. 
• У школы №4 капремонт только в 2027 году. 

Значит, её наказали за то, что здание не ремонтировали раньше? Логика — железобетонная. 
Главное: никто не сравнивал успеваемость, воспитательные традиции, вклад в патриотическое воспитание. Вообще ничего. Даже материально-техническое состояние не учитывалось в полной мере. «Все школы примерно одинаковые», Просто — у 91-й свежий ремонт и она в центре, и высококлассные специалисты только там. Всё. Это и есть «оптимизация» по-котласски. Без аналитики, без справедливости. Просто, потому что «так решили». 

3. Детей уже принуждают идти в дальнее здание — выбора нет.

Реорганизация ещё не завершена, а людям уже не дают выбора. В микрорайоне Лименда родители в соцсетях рассказывают: принуждают вести ребёнка не в ближайшую школу, а в отдалённую. 

Территориальная близость — не аргумент. Есть здание рядом — нет, иди в другое. Это что, забота о детях? Или делёжка шкуры неубитого медведя? 
Реорганизация, если она действительно нужна, не должна унижать людей и создавать конфликты на пустом месте. Но у нас уже сейчас — конфликты. 

4. А вот где настоящие деньги: «Белкин лес» за 20+ миллионов.

Пока школы «оптимизируют», увольняют учителей и экономят на детях, на другом конце посёлка разворачивается феерия под названием «Комфортная среда». На парк «Белкин лес» выделили 15+ миллионов из госбюджета, плюс федеральные и местные — итого под 20+ миллионов. И это только первый этап. На второй попросят (если прокатит) ещё 20 миллионов, к которым еще федеральные и местные бюджеты прилипнут. 

Заглянем в смету. Там, например: 
• Скамья «Изогнутая» (5 шт.) — 443 700 руб. (88 тыс. за штуку). 
• Урна «Пень» (27 шт.) — 2 313 360 руб. (85 тыс. за штуку). 
• Садовые качели «Лесные» (3 шт.) — 917 969 руб. (по 305 тыс.). 
• «Белочка с шишкой на пеньке» — 56 089 руб. 
• «Дедушка Белка с балалайкой» — 86 689 руб. 
• «Бабушка Белка вяжет носочки» — 86 689 руб. 
• Качалка на пружине «Белка» (2 шт.) — 346 780 руб. 
• Фотозона «Скульптурная композиция "Семья"» — 449 820 руб. 
• Скамья «псковская» (21 шт.) — 963 686 руб. (45 тыс. за штуку). 
Итого только на малые архитектурные формы — почти 9,3 миллиона рублей. Плюс фундаменты, песок, щебень, работа техники... 

А теперь добавьте: 
• миллионы на частичное освещение парка (судя по расценкам это сколько? центральная полоса от пол парка?); 
• миллионы на видеонаблюдение; 
• 5 миллионов рублей — на отсыпку дорожек гравием! 
И это только первый этап. 
9,3 млн на белок, пеньки и скамейки. 5 млн на гравий. Миллионы на свет и камеры. За один этап. За пол парка… А после, такая красота, забором огородится и вход только по пропускам? 

5. И главный вопрос, который не даёт покоя.

Если у муниципалитета нашлись деньги на 20-миллионный парк с белками-балалайками, гравием за 5 млн и фотозонами, то зачем ликвидировать школу с полувековой историей, увольнять учителей и лишать детей имени Гагарина? Где та самая «экономия», которую нам обещали? 

Ответа нет. И вряд ли будет. Идем все вместе расслабляться в зону «комфортной сред» и молчать в тряпочку.  

23 май 09:24 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

