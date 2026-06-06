Северодвинский клирик сказал теплые слова о подвиге беломорсцев

Северодвинск встретил участников патриотического автопробега «Виват флоту России!». На воинском мемориале на Яграх путешественники возложили цветы к монументу «Скорбящая Родина-мать» и памятному камню в честь экипажа погибшего АПРК «Курск».

Замглавы епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и священник Олег Згама совершил заупокойную литию по военным морякам.

«Жизнь и подвиг моряков-беломорцев являют вдохновляющий пример в служении Родине для наших защитников Отечества. Военные моряки-герои ныне находятся в рядах Бессмертного полка и вместе с нами стоят на защите нашей Отчизны», — сказал священник.

Автопробег в честь 330-летия Российского флота стартовал от здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и проходил по маршруту: Новая Ладога — Лодейное Поле — Вытегра — Вологда — Вельск — Архангельск — Северодвинск.