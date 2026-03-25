Работа и волки

Недавнее предложение Олега Дерипаски, «владельца заводов, газет, пароходов», продлить для спасения национальной экономики рабочий день россиянина до 12 часов с одним выходным в неделю, вызвало широкий и очень нехороший резонанс в обществе. Типа, совсем офигел буржуин, людей не жалеет, сам бы попробовал…

Здесь сразу ремарка. Люди, заработавшие миллионы, тем более, миллиарды, работают столько, сколько нужно для дела. Иногда 24 часа в сутки – тело спит, а мозги трудятся. Конечно, нельзя сравнить по энергозатратам простого работягу у станка и директора корпорации в кабинете. Но здесь, извините, кто на что учился.

Выслушав в свой адрес много нелестного, часто нецензурного, Дерипаска иронично выдал: «Всё с вами понятно… работа не волк, в лес не убежит». Написано с чувством личного превосходства – это он может уволить любого, его – никто. Так что ещё как работа может убежать от кого-то персонально… не догонишь.

Как тут не вспомнить ещё советский анекдот про Ленина, который с броневичка обещает победившему пролетариату 8-часовой рабочий день (народ ликует), а потом и четырёхчасовой (народ беснуется). Да что же это такое, вздыхает самый человечный человек, никто работать не хочет.

Вроде бы все выговорились, поутихло. И тут главный банкир страны Эльвира Набиуллина подтвердила слова олигарха – в России некому работать. Цитирую:

- Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса.

И всё, без уточнения позиций. То есть, работы навалом – не переделать (в глобальном масштабе), деньги на зарплаты есть (а как иначе?!), а рук не хватает. Умелых рук, хочется добавить от себя, иначе нас обманывают с развитием среднего профессионального образования.

Вот так-то. Слухи о сокращениях в крупных компаниях, закрытие точек общепита и торговли, что априори высвобождает энное число рабочих рук, оказываются ничтожными. Трудовая миграция у нас тоже под строгим контролем, да и за последние 30 лет все, кто хотел и мог приехать из бывших республик СССР, давно уже здесь и легализовались. Какой выход? Тот, что предложил Дерипаска… а вы смеялись и ругались.

Но есть проблемы.

Как говорят – «если ты сразу нашёл любимую работу, ты не работал ни одного дня». То есть, не пахал, не вкалывал, а ловил кайф. Как наш президент, который ежедневно «как раб на галерах», но ему такой график очень нравится.

Потому что трудоголик, сам себя к ним причисляю. Специально посмотрел, сколько нас таких в России. Оказывается, не более 3.6% от всего трудоспособного населения (уж не знаю, как считали), причём количество в последние годы имеет тенденцию к сокращению (уходит старая гвардия).

То есть, предложить работу вместо нормальной жизни (семья, культура, туризм, развлечения) хотят потомкам тех, кто бесновался от перспективы работать по 4 часа в день. А это уже революционная ситуация. Людей пытаются мотивировать тем, что страну спасать надо. От кого и от чего? То, что предлагает зять семьи Ельциных, очень похоже на мобилизационную экономику в своей идеологии. Мобилизация, значит – война. А у нас всего лишь специальная военная операция. Или народу опять что-то недоговаривают?

Мы эту мобилизационную экономику уже проходили. Именно она и похоронила советских строй пустыми прилавками магазинов, очередью за «Жигулями» и ширпотребом от «Большевички». Речь должна идти о модернизации производства, что, конечно, дороже доплат за переработку, и внедрении робототехники там, где это возможно (тоже дорого). Кстати, у Китая с его более чем миллиардным населением есть практически неисчерпаемый трудовой человеческий ресурс. Но именно Поднебесная вырвалась в передовики по внедрению искусственного интеллекта туда, где только можно.

Что хочет Дерипаска? Дать двадцати рабочим по напильнику, пусть шесть дней в неделю с 8 до 20 часов одну деталь обтачивают. А не проще ли купить станок с ЧПУ и тем самым предотвратить угрозу бунта, снять напряжение в обществе? Отмечу, Набиуллина ничего не предлагает, она констатирует. С банкирши и взятки гладки (случайный каламбур).

Ещё один момент. У русских (россиян) традиционно низкая производительность труда, в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах, что отмечают многие экономисты. Такая особенность национального менталитета – с детства мечтать о «по щучьему велению». А будет ещё меньше при таком рабочем режиме из-за элементарной усталости, плюс травматизм на производстве взлетит до небес.

Даже людям интеллектуального труда грозит эмоциональное выгорание, убийственное по своей сути для творческой личности. У нас же страна равных прав и возможностей по Конституции, если ударно вкалывать, то всем. Или я не прав?

И не надо кивать на опыт трудового фронта в Великую Отечественную, когда неделями не выходили с патронных заводов и спали на рабочем месте. Сейчас и вооружение другое, и люди другие, и ситуация, и мотивация.

Олигарх, видимо, забыл, что, кроме чисто рабочего времени, человеку нужно время добраться от дома до работы и вернуться обратно. Причём часто на общественном транспорте и с пересадками. Ещё, как минимум, минус два часа долой из жизни и стресс от плотного общения с такими же измученными «ударниками капиталистического труда». Какой уж тут семейный секс… прямой удар по демографии.

А какие плюсы получит Дерипаска и прочие хозяева жизни? Если взять конкретику, это сокращение количества рабочих смен за счёт увеличения продолжительности одной, что потенциально снижает расходы на аренду помещений и коммунальные платежи. Подчёркиваю – потенциально. И сколько там экономии выйдет, если производство и вся инфраструктура в собственности хозяина? Даже считать смешно.

Конечно, далеко не всем промышленникам понадобится такой режим, есть те, кто наоборот сокращает рабочее время, дабы избежать увольнений, где есть проблемы в перепроизводстве части линеек товаров и сокращении рынков сбыта.Только представьте, какой бардак начнётся на рынке труда, какая конкуренция среди специалистов одной профессии. Только пока непонятно, кто будет доминировать – 8-часовики или 12-часовики.

В итоге недовольство может запросто вылиться на улицу и пойти в сторону правительственных учреждений. А кто-то будет смотреть из окна своего кабинета на 40-м этаже да посмеиваться как в 90-х. Вот же шельма!

Леонид Черток