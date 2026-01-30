«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике

Его уже называют «самым громким провалом года»… если не десятилетия. И не только по кассе – из 700 миллионов потраченных на производства рублей с трудом отбилась десятая часть. Из них 70% от Фонда кино, т.е. бюджетных, мы с вами проспонсировали. Время такое, что откровенную шнягу не отправишь по сельским клубам, где белый экран единственный намёк на цивилизацию.

Провал по критике. Рецензенты задаются одним вопросом – «зачем это было?!». 

Рискну предположить – сидел себе в шезлонге на Николиной горе отпрыск известной семейки придворных кино- и гимнописцев, ковырял в носу, да решил – «а давай-ка я всех удивлю… поэстетствую». Ну, кто такому откажет, папа с дядей всегда за спиной маячат.

Собственно, а что вы ждали от Егора-режиссёра? В своё время экранизация «Антикиллеров» Даниила Корецкого откровенно разочаровала. Вместо крепкого боевичка как раз в духе 90-х на экраны вышел выпендрёж гламурного выпускника английской киношколы, даже крепкий актёрский состав, всем на зависть, не спас положения.

Про остальные режиссёрские «шедевры» Кончаловского-младшего и говорить бессмысленно – вам знакомы такие названия, как «Наша Маша и волшебный орех», «Псоглавцы», «Большой дом»? Вот и мне ни о чём…

Прежде всего, жалко автора литературного первоисточника. Евгений Водолазкин – априори мудрый человек и прекрасно понимает, что всё, что он пишет, не для кино. Даже если переложением занимается такой мастер-сценарист, как Юрий Арабов. Не смогли отказать носителю громкой фамилии? Зря. В этом смысле пример несговорчивого Богомолова («Момент истины») только во благо.

Сюжет фильма вам чем-то напомнит «Замороженного» с Луи де Фюнесом. Хотя это ни разу не комедия, но завязка та же – через сто лет человека выводит из крио-сна, и ему предстоит мучительная адаптация в новом, но таком же, как и раньше, несовершенном мире. Или американский «Вечно молодой» (начало 90-х) с Мэлом Гибсоном во главе, там тоже была потерянная во времени любовь, всё, как любят пожиратели попкорна в тёмном зале.

Но Водолазкин, пишущий явно не для среднего читателя, повернул всё по-другому. «Авиатор» — это роман-дневник, где разные герои ведут повествование, а сюжет напоминает лоскутное одеяло: там смешиваются бытовые зарисовки начала XX века, ужасы советских лагерей и разруха поздних 90-х.

Передать ощущение человека, познавание нового мира через запахи, звуки, вспышки из детства, литературным языком можно. Но как это сделать визуально?! Режиссёр отказался от формата повествования-дневника, где больше философского подтекста, чем действия… и половина кайфа испарилась.

Далее, наш «замороженный» из романа попадает в бандитскую Москву конца 90-х, со всеми приметами того непростого времени. В кино Кончаловского он оказывается в футуристичной Москве 2026 года (без основной приметы этого времени)… да здесь всё перекраивать надо! У писателя заканчивается ХХ век со всеми его смыслами и грехами, предложение к философскому осмыслению, у режиссёра происходит что-то невнятное с мотивацией главного героя. Это не столько спорно, сколько банально неинтересно.

А еще в кино появился олигарх Желтков, которого в книге не было и в помине. Фамилия у нувориша прямо-таки издевательская, если принять во внимание, что роль досталась «вечному юноше» Евгения Стычкину. Смысловая нагрузка персонажа банальна до зевоты – он спонсирует опыты по размораживанию, так как сам собирается заморозиться до момента, когда наука научится лечить его неизлечимую пока болезнь. Риск – сами понимаете, а вдруг не начинатся никогда, и бизнесмен сам у себя украдёт пару-тройку лет жизни?! Он же берёт на себя нагрузку в виде устроителя модных тусовок. Которые появляются ровно тогда, когда надо заполнить смысловые разрывы в сюжете. Действенно, но наивно и пройдено сотни раз. Опять же не для зрителя умного кино. В целом Желтков-Стычкин – абстрактный вариант богатого, местами обаятельного злодея из проходного российского боевика 90-х. Неинтересно.

Не буду препарировать любовный треугольник, возникший между гениальным доктором, его супругой и размороженным зеком. Сюда бы ещё олигарха всунуть… хоть посмеялись бы.

И именно эта любовная интрижка оттягивает на себя всё зрительское внимание. Остаётся в стороне то, из-за чего создавался литературный «Авиатор»: бессмертие – панацея или божье наказание за грехи. Разве вы никогда не задумывались над этим?

Но главное разочарование, конечно, актёрские работы. Хабенский играет Хабенского, а Стычкин – Стычкина… по-моему, им изначально было неинтересно всё, кроме гонораров (нехилых, судя по бюджету). И всё это под канонаду наигранных диалогов, далёких от первоисточника. Конечно, снято «по мотивам»… но не до такой же степени! Мотивчик фальшивит буквально с первой ноты (парящая птица, выискивающая жертву… тоже мне «Золото Маккены»).

И что на выходе? Вместо ожидаемого интеллектуального блокбастера мы получили провальную по всем фронтам мелодраму «с претензией». Возможно, проблема в том, что хорошую литературу сложнее экранизировать, чем плохую, в последней больше места для полёта режиссёрской мысли. А Кончаловский, сын Андрона, ещё не дорос.. и вряд ли дорастёт.

Пусть Фонд кино это учтёт при следующей раздаче бюджетов.

Леонид Черток 

23 март 09:38 | : Горячая тема / Культура

