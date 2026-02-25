ФРГ, США… и другие союзные республики

«Единая семья братских советских народов» - так нас учили в школе. Даже цены на основную линейку товаров были одинаковыми (исключая районы Крайнего Севера), и устанавливались волею Госплана, которому из Москвы виднее.

И, тем не менее, всё это было на бумаге (в Конституции). В реальности жизнь в разных концах СССР отличалась. Тем, кто ездил в командировки, к родственникам, в турпоездки и т.д., видели этот диссонанс. Собственно, он и привёл в итоге к распаду Союза Нерушимого, на национальных окраинах казалось, что при полной самостоятельности они будут жить ещё лучше. Ага, как бы не так!

Дело было не только в доходах, но и в ассортименте доступных покупателям товаров. Прибавьте к этому кумовство, характерное для кавказских и азиатских республик, там через тейп (клан) можно было решать такие вопросы, что и москвичам не снились.

Уже в 70-х годах прошлого столетия 5 республик выделялись качеством жизни. Например, в них было большее количество персональных авто на душу населения. И дело даже не в деньгах… там не надо было стоять годами в очереди на «Жигули», всё делалось по знакомству, через родственные связи.

При этом по своей экономике эти субъекты были из числа отстающих. В отличие от классической модели империй (по другому СССР не назовёшь), где центр извлекает ресурсы из окраин, Москва, напротив, активно перераспределяла средства в пользу республик. Донорами госбюджета были РСФСР, Белорусская ССР, временами Казахская ССР (зависело от конъюнктуры на мировом рынке полезных ископаемых), Украинская ССР считалась самодостаточной (по нулям).

Мы же будем говорить о халявщиках. Итак…

Грузинская ССР

Или Федеративная Республика Грузии (ФРГ), как её иронично называли в народе. Уже к середине 70-х уровень потребления в республике значительно превышал официальные показатели производства, иногда в два или даже три раза. Если что-то производилось, то в подпольных цехах, многие магазины, тогда поголовно государственные, работали в режиме частных лавочек… настоящее царство теневой экономики. Всё это не только без контроля местных властей и органов, но часто под их «крышей».

Слышал историю, что первый секретарь ЦК компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе на закрытом заседании обратился к занимающим высокие посты – «у нас цветёт коррупция и семейственность, мы сами калечим души своих детей». И что? В скором времени его перевели в Москву на министерскую должность, Москва боялась за его жизнь, он поднял руку на «самое святое».

Средняя зарплата в республике на начало 80-х составляла около 170 рублей (причём большая часть женского населения традиционно не работала и занималась исключительно домашним хозяйством), однако реальные доходы у многих жителей были существенно выше за счёт неучтённых источников. Грузия активно снабжала весь Союз цветами, цитрусовыми, вином, табаком, чаем и минеральной водой «Боржоми». Значительная часть этих потоков находилась под контролем криминальных структур, грузинские «воры в законе» традиционно «держат масть» в преступном мире бывшего СССР.

То, что было на поверхности и известно многим. Именно грузины активней всех скупали автомобили «Волга» (на «Москвичи» не разменивались), иногда переплачивая в 2-3 раза. Также практиковалась покупка выигрышных лотерейных билетов как способ легализации левых доходов.

Армянская ССР

Или Соединённые Штаты Армении (США). Модель близкая к грузинской… разве что лоббистика на уровне Кремля пожиже. А так тот же теневой бизнес, причём самопальными рубашками «под фирму», садившимися после первой стирки до уровня распашонки (из собственного печального опыта) торговали прямо на центральной улице Еревана под снисходительными взглядами милиционеров. Сдачу не давали принципиально… по крайней мере, до 5 рублей. Вкуснее и щедрее всего кормили не в центральных ресторанах, а в придорожных забегаловках, где о кассовых аппаратах «нет, не слышали».

Характерный пример. В 1981 году в Ереване был открыт метрополитен, несмотря на то, что население города было меньше необходимого для таких проектов. Это решение часто рассматривают как показатель особого отношения центра к республике. Почему? Корни лежат в московском теракте 1977 года (метрополитен), совершённого армянскими националистами, требующими отделения, такие настроения действительно витали. Типа задобрить.

Но уже к концу 80-х экономика региона столкнулась с серьёзными трудностями после Спитакского землетрясения и обострения конфликта в Нагорный Карабах. Из республики начался массовый побег населения… причём намного дальше, чем в Россию. После распада СССР и прекращения централизованной поддержки страна пережила тяжёлый кризис с дефицитом ресурсов и энергетическими проблемами, из которого, по большому счёту, не выбралась до сих пор. Не раз слышал мнение от армян – «уехали все, кто хоть что-то из себя представляет»…

Прибалтика

Сразу три союзные республики – Латышская, Литовская, Эстонская. Этакая западная витрина на окраине социалистического заповедника. В разумных пределах, конечно, и всё-таки. Особенно выделялась Эстония, близость которой к Хельсинки создавала ощущение открытости внешнему миру. Поездки сюда воспринимались почти как выезд за границу. И немудрено, именно там снимались заграничные сцены многих советских фильмов.

В крупных городах, таких как Рига, Вильнюс и Каунас, уровень снабжения товарами был заметно выше среднего. Здесь также относились более терпимо к неформальным молодежным движениям, включая рок-культуру. Там легче всего ОВИР давал выездные визы, даже в капиталистические страны. Параллельно активно развивалась промышленность, производились транспортные средства, электроника и бытовая техника. Но недостаточно, чтобы республики вышли хотя бы на уровень самоокупаемости

Ещё один важный момент - коллективизация здесь проходила ограниченно. Значительную долю сельхозпродукции производили частные хозяйства и сельхозкооперативы. Уровень зарплат у специалистов нередко превышал показатели РСФСР, и доход свыше 200 рублей в месяц считался вполне обычным.

Откуда такая «свобода»? Советская власть при всей своей косности понимала, что Прибалтика ею фактически аннексирована, что почти у каждого её коренного жителя есть близкие родственники заграницей, это сразу было видно по одежде. Вот и старались заигрывать ради лояльности. Но не в коня корм, именно прибалтийские республики в перестройку первыми заговорили об отделении и суверенитете.

Именно высокий экономический уровень и относительные свободы привлекали в «Советский Запад» работников из других регионов, размывая национальный состав республик. Впоследствии это стало фактором социального и политического напряжения после распада СССР. Отголоски слышны до сих пор.

Ну, и как вам такой экскурс в прошлое? Всё равно хотите обратно?

Леонид Черток