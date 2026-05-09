Северный флот, с любовью. Правдивая история создания

1 июня отмечается как день Северного флота, и в связи с этим напомню его официальную историю, которую у нас для подчёркивания важности Балтики и Северной столицы империи поменяли, "забыв" сразу несколько десятилетий и даже военно-морских побед Северного флота. В результате "старейшим" сегодня числится именно Балтфлот, ведущий своё начало с гребных лодочек на берегах Невы в то же время, когда в Архангельске уже не то что служили эскадры из морских военных кораблей, но даже были захваченные вражеские военные корабли!

Вообще его история сильно запутана.

Официально считается, что сам СФ начинает свою историю с 1933 года. Именно 1 июня 1933 года приказом РККА была образована «Северная военная флотилия», 11 мая 1937 года переименованная в Северный флот.

Но при этом вообще не упоминают, что ранее там же действовала «флотилия Северного Ледовитого океана», созданная приказом по морскому ведомству ещё Российской империи 19 июня (2 июля по новому стилю) 1916 года, противостоявшая немецкому флоту в годы 1 мировой. Создавалась же эта флотилия на базе ещё ранее созданного по императорскому Указу от 30 января 1916 года «отряда обороны Кольского залива». Состав этой флотилии был приличным: на 7 октября 1917 года в ней числилось 89 боевых и вспомогательных судов (что больше, чем количество кораблей СФ на начало ВОВ).

Не смотря на это, военные решили, что надо брать истоки - и определили в качестве рождения нашего СФ другую дату. Приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733-й, а годовым праздником подтверждена дата — 1 июня.

Что же произошло у нас в 1733 году?

(15) 26 марта 1733 года на основании Указа императрицы Анны Иоанновны «О приведении флота в надлежащий добрый и надежный порядок» для «лучшей пользы и безопасности государства» был создан Архангельский военный порт. Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая штатным соединением военных кораблей на русском Севере. В зону ответственности Архангельской эскадры входили Белое море и побережье Кольского полуострова.

Факт реальный - с ним не поспоришь. Однако совсем не первый. Почему-то военные историки здесь "забыли" про Петра 1, который не только строил военные корабли в Архангельске, но и водил их по морям. "Забыли" и первую нашу военно-морскую победу в Шведской войне у стен Новодвинской крепости под Архангельском.

Забыли Архангельскую эскадру Петра 1?

Сошлюсь здесь на видного авторитета - на императора Александра 3! Он в своём письме к Воронежскому губернатору от 2 августа 1894 года (который уже тогда претендовал на получение статуса Воронежем как "колыбели русского флота") сообщал, что его претензия беспочвенна потому, что впервые военно-морская эскадра под руководством Петра 1 ходила походом из Архангельска на Соловки и обратно ещё в 1694 году. Что является первой военно-морской конвойной операцией всего Российского флота.

Вот текст этого письма:

"Ранее спуска 2 апреля 1696 года в Воронеже трёх военных галер "Принципиума", " Св. Марка", и "Св. Матвея" был заложен царем Петром-I в 1693 году на Соломбальской судоверфи (в Архангельске) 24-пушечный корабль. В начале 1694 года был спущен корабль, а пока корабль вооружался, на яхте "Св.Петр" царь ходил в Соловецкий монастырь. Купленный в Голландии корабль "Святое Пророчество", " Апостол Павел" и яхте "Св.Петр" плавали с царем до Святого Носа в 1694 году, то есть ходили в океан, а потому событие это относится гораздо более к зарождению Флота, чем постройка флотилии в Воронеже более мелких кораблей и действия ея на реке Дон".

Кстати, проводился этот морской поход царя Петра под тогда же и появившемся первым военно-морским флагом страны, продемонстрированным многочисленным иностранным наблюдателям в Архангельске.

Это письмо императора периодически выставляют в Архангельском краеведческом музее, где можно с ним ознакомиться - есть оно и в вездесущем интернете.

Обратите внимание - в 1694 году в Архангельске уже была военно-морская эскадра из нескольких боевых кораблей, которая ходила в море с Петром 1! А в 1701 году в неё влились и захваченные у шведов после первой военно-морской победы России в Шведской войне - боя у Новодвинской крепости - шнява «Мьехунден» и галиот «Фалькен». Плюс расположенное в Соломбале первое Российское адмиралтейство ежегодно выпускает на Архангельский рейд всё новые военно-морские корабли.

А теперь давайте посмотрим, когда и как был основан сегодня официально "самый старейший" военно-морской флот на Балтике? А ведёт он своё начало с 1703 года от отряда из 30 гребных шлюпок на реке Неве...

Никто не собирается оспаривать важность боевых речных шлюпок, но при чём тут военно-морской флот? И почему эти лодки при наличии в Архангельске военно-морской эскадры вдруг у нас превратились в "старейший морской флот страны"???

Я уж не буду упоминать, что и в более ранние времена у нас на Севере были военные флоты - так например известно, что ещё в 1496 году Русская «судовая рать» из наших земель ходила через Белое и Баренцево моря и успешно атаковала владения Швеции на севере Скандинавского полуострова, дойдя до побережья Балтики и захватив три шведских корабля. Да и за столетие до этого уже с наших территорий новгородцы с двинянами осуществляли военно-морские походы против "мурманов" - но по ним упоминания весьма скудны.

Итог сего таков - Северный военно-морской флот у нас в стране является однозначно старейшим. И ради конъюнктуры и возвеличивания роли Питера принижать его старшинство и значение не гоже даже адмиралам!

С праздником, Североморцы!

Михаил Силантьев



