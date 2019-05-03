Резонансное уголовное дело в отношении сборщиков пуха гаги на Вайгаче прекращено

Напомню, что 1 декабря 2018 года МВД РФ распространило сообщение «Предприниматели похитили из гнезд обыкновенной гаги и белощекой казарки более 130 килограммов пуха».
В сообщении говорилось:
«Установлено, что ранее в поселок, расположенный на острове, прибыли проживающие в другом регионе мужчина с сыном с целью незаконного сбора пуха птицы гаги, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации.
"Злоумышленники вместе с двумя местными жителями в течение двух недель выезжали в природоохранную зону и собирали пух из нескольких тысяч гнезд гаги и белощекой казарки. По заключению специалистов института географии Российской академии наук это происходило в период гнездования, что могло привести к гибели значительной части кладок и препятствовало воспроизводству популяции птиц", - рассказала Ирина Волк.
Собранное, очищенное от мусора и просушенное с использованием специального оборудования сырье планировалось доставить в Москву с целью продажи компании, занимающейся пошивом одежды.
Мужчина с сыном и одним из помощников были задержаны оперативниками в городе Нарьян-Маре, куда они прибыли с образцами пуха.
"В настоящее время отделом дознания УМВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ. У злоумышленников изъято 130 килограммов пуха. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей", - отметила И. Волк».
Именно это сообщение в кратчайший срок было растиражировано федеральными и региональными телеканалами и интернет-ресурсами.
По имеющейся у меня информации (копия постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) от 12.05.2019 за подписью начальника отделения ООД УМВД России по Ненецкому автономному округу), указанное выше в официальном сообщении МВД РФ от 01.12.2018 года уголовное дело и уголовное преследование в отношении двух обвиняемых прекращено. Основанием для прекращения дела и преследования стало отсутствие в действиях подозреваемых состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ – нарушение режима заказника, повлекшее причинение значительного ущерба. За бывшими подозреваемыми в этой связи признано право на реабилитацию. Прокуратура НАО оставила постановление о прекращении дела и преследования без изменения.
В силу «полуофициального» характера этой статьи, мне придётся обойтись без упоминания персоналий фигурантов, следователей и экспертов. Но я не могу не назвать имя одного человека, из-за которого заварился весь этот сыр-бор, продолжающий иметь последствия и в настоящее время. Речь идет о недоброй памяти Игоре Кислякове, бывшем заместителе директора КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого автономного округа» (КУ НАО «ЦПП и ООС»). Подробности его неблаговидных интриг вокруг этого дела я изложу в других публикациях.
Именно с подачи и под давлением Кислякова в конце 2018 года родилось это уголовное дело, хотя до этого сбор пуха проводился на Вайгаче членами территориальной соседской общины КМНС (ненцев) «Хэбидя-Я» («Святая земля») с 2015 года. В Ненецком округе хорошо известна тяга Кислякова к самопиару. Именно по этой причине во все рейды ЦПП и ООС он в обязательном порядке брал съемочную группу ТРК «Север» и красовался и в самих сюжетах тележурналистов, и в качестве «говорящей головы» в кадре. Тяга к медийным эффектам поставила в сложное положение органы дознания, вынужденные потратить приличные бюджетные деньги на полеты и командировки, экспертизы, время следователей, дознавателей и оперативников на совершенно бесперспективное дело. Про нервы и траты подозреваемых на перелеты и адвокатов и собственные экспертизы я уже просто не говорю.
По факту прекращения уголовного дела можно однозначно сказать, что приведенное выше официальное сообщение МВД РФ изначально содержало недостоверную информацию. Так сбор пуха осуществлялся исключительно людьми из Общины ненцев, членами которой, кстати, являлись «проживающие в другом регионе мужчина с сыном». Деятельность по сбору пуха была законной, так как она является одной из уставных целей Общины. Обо всем этом Кисляков прекрасно знал из переписки с Общиной в предшествующие годы и из неоднократных посещений Вайгача и общения с ненцами. В сообщении МВД РФ утверждается, что гага занесена в Красную книгу России, в то время как она занесена лишь Красную книгу Ненецкого округа.
В сообщении МВД РФ со ссылкой на заключение специалистов института географии Российской академии наук (НИИ ГРАН), утверждается, что «это (сбор пуха – Б.Д.) происходило в период гнездования». Хотя в имеющихся на тот период времени заключениях НИИ ГРАН таких утверждений не было. Более того, в протоколах допросов подозреваемых и свидетеля из НИИ ГРАН, руководившего экспедицией на Вайгач по учету численности гаги в июле-августе 2018 года, что называется «под присягой», четко зафиксировано, что пух собирался ПОСЛЕ окончания периода гнездования гаги. И это обстоятельство было однозначно установлено еще на этапе доследственной проверки, которая проводилась с августа по ноябрь 2018 года. В этих условиях говорить о возможной гибели значительной части кладок и препятствовании воспроизводству популяции птиц как-то нелогично.
Заключения НИИ ГРАН в этом деле говорят либо о вопиющей некомпетентности этого научного учреждения и готовившего их ученого-специалиста, либо об их заведомой ангажированности и предвзятости, свидетельствующей о научной и человеческой нечистоплотности специалистов НИИ ГРАН. Следствием этого стали и не компетентные правовые заключения, и странные эмпирические расчеты по несуществующим методикам, в результате которых в материалы дела и в официальное сообщение МВД РФ попали какие-то фантастические цифры о количестве «обобранных» злоумышленниками птичьих гнезд и многомиллионном размере ущерба. Что-то подсказывает, что дознание обратилось за заключением в НИИ ГРАН не без «наводки» Кислякова, так же, как сомнительное качество этих заключений, ставшее следствием его влияния.
Имея возможность знакомиться с копиями документов из уголовного дела, в заключение хочу отметить дотошную и тщательную работу дознания по этому резонансному и непростому делу. Что в результате позволило следователям разобраться в ситуации и в правовом смысле четко и обоснованно это уголовное дело прекратить.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD