Отписка спикера: Александр Лутовинов «не нашёл полномочий» у депутатов Ненецкого округа для решения проблем жителей Вайгача

Новогодние праздники закончились, проблемы ненцев Вайгача продолжаются. Казалось бы, перед Новым годом в решении проблем КМНС-ненцев из поселка Варнек, что на острове Вайгач, о которых писал RUSNORD, неожиданностей не будет. Напомню, что в упомянутом материале речь шла об обращении жителей к губернатору НАО Цыбульскому и окружным депутатам по проблемам запрета на сбор пуха и яиц водоплавающих птиц в ООПТ острова. Это то самое обращение, в котором ненцы попросили губернатора внести их в Красную книгу Ненецкого округа. Обращение поступило к адресатам 20 декабря минувшего года. А уже 26 декабря председатель окружного Собрания депутатов Александр Лутовинов подписал и отправил жителям свой ответ. Этот ответ и свой комментарий к нему на своей странице в соцсети ВКонтакте разместил Руслан Филиппов, председатель островной территориальной соседской общины (ТСО) КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля»).
Ознакомившись с текстом ответа за подписью Лутовинова, полностью соглашусь с председателем Общины, назвавшим этот ответ «скоропалительным» и «обычной отпиской со ссылками на законы». В своём комментарии Руслан Филиппов обратил внимание на то, что обращались жители не к председателю Собрания, а ко всем окружным депутатам, которые на момент подписания ответа Лутовиновым уже находились в новогоднем отпуске, поэтому вряд ли получили для ознакомления текст обращения. Тем более, вряд ли имели возможность его обсудить и коллегиально что-то по нему решить. В общем, получилось у Александра Ильича, как в присказке: «Я – не я, и хата - не моя». Потому-то этот «глас народный» для ответа жителям по существу обращения переправил г-н Лутовинов по подведомственности. То есть в администрацию округа, от произвола которой избиратели попросили у своих депутатов защиты.
Мотивировал свое решение спикер Собрания тем, что для решения проблем, обозначенных аборигенами Вайгача в обращении, у окружных депутатов нет никаких полномочий. Ну, полистал бы перед ответом закон там окружной о статусе депутатов НАО. Ну, хотя бы, Регламент окружного Собрания, наконец. А то неудобно даже за председателя становится. Не удобно за то, что ему, спикеру окружного парламента, депутату нескольких созывов простой местный житель с Вайгача задает вопрос: «А зачем нам тогда нужен такой представительный орган, который не имеет прав и возможностей представлять интересы своих избирателей?». И напоминает этот житель из числа КМНС Александру Ильичу о том, что у представительной власти есть и функции парламентского контроля, и возможность послать в администрацию хотя бы депутатский запрос.
Поддержу Руслана в части депутатского запроса. Много депутатам и просить не стоит. Вполне достаточно запросить хотя бы официальные, но почему-то совершенно засекреченные в НАО, доклады и заключения учёных, представленные ими в администрацию. Ну, это чтобы, наконец, и депутаты, и жители смогли лично познакомиться с неопровержимыми данными современной российской академической науки, однозначно и безапелляционно на конкретных цифрах доказывающими всем «неспециалистам» и врагам дикой природы негативное влияние сбора гагачьего и казарачьего пуха и яиц на численность их популяции.
По словам Руслана Филиппова в комментарии, это те самые доклады и заключения ученых, которые так и не были представлены по официальному запросу дознания к тем самым учёным по ранее прекращенному, а осенью минувшего года вновь возобновлённому уголовному делу в отношении членов Общины за сбор пуха гаги на Вайгаче. Очень интересно ознакомиться, наконец, с этими «неопровержимыми данными», поскольку именно на них опирается губернатор НАО в своих решениях, вопреки законам не обсуждаемых на этапе проекта с местными КМНС-ненцами. И на них же ссылается и председатель СД НАО Лутовинов в своем ответе на обращение жителей Варнека. Хотя сам этих документов тоже «в глаза не видел», а лишь читал об этих документах в упомянутых им прежних ответах администрации НАО. Поэтому без «парламентского контроля» или «депутатского запроса» получит Александр Ильич из администрации вполне предсказуемо уже не раз переписанный прежде «под копирку» ответ со ссылками на учёных.
Знаю Александра Ильича. Верю, что он хороший человек. И исключительно по этой причине не захотел портить коллегам-депутатам новогодние праздники. Знаю и многих из ныне действующих окружных депутатов. Поэтому у меня есть надежда, что отдохнув за новогодние праздники, они зададут соответствующие вопросы своему спикеру за такое к ним неуважение и самоуправство со скоропалительной отпиской. А потом в соответствии с Регламентом Собрания и действующим законодательством обсудят обращение жителей Варнека и разберутся со своими полномочиями и правами, чтобы защитить интересы своих избирателей.
Но 26 декабря оказалось примечательным и ещё одной новостью. Именно в этот день Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в РФ» Приказом № 1478-ст был утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58783-2019 «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения». Уже через несколько дней, с 20 января 2020 года в соответствии с этим стандартом при проведении исследований в Арктике специалисты и ученые будут обязаны учитывать традиционные знания коренных малочисленных народов России. И это сыграет значительную роль в защите прав и интересов коренных народов РФ при проведении исследований в полярных регионах Арктики. В первую очередь в их защите от результатов исследований экспертов-экологов и учёных всех мастей и гражданства, живущих в больших городах и лучше местных КМНС знающих всё об их традициях, опыте и представлениях об местах их обитания. Об этом сообщил Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНСС и ДВ РФ).
Надеемся, что ответ на один из вопросов жителей Варнека теперь не надо выдумывать ни Цыбульскому, ни окружным депутатам. Поскольку вступающий в силу стандарт из традиционных знаний КМНС сделал аксиому. То есть утверждение, не требующее доказательства, и подлежащее не обсуждению всякими там экспертами WWF, Гринпис, «высоколобыми» представителями академической науки, а обязательному учёту и включению в отчёты о проводимых на территориях традиционного природопользования КМНС исследованиях в Арктике всеми этими господами. И, естественно, чиновниками всех уровней.
Поэтому теперь, если ненцы Вайгача утверждают, что сбор пуха и яиц водоплавающей птицы является видом их традиционной деятельности, то это истина. И это истина, не нуждается в доказательствах ненцами перед учёными и экспертами-экологами. Она не может оспариваться или отрицаться в зависимости от мнения по этому поводу вэвээфников, академиков и популяризаторов-«гаговедов» всех мастей из Интернета и иных околонаучных или эколого-экспертных кругов, или в угоду им со стороны чиновников, принимающих решения.
В этой связи не могу не обратить внимание на ещё один «привет», прилетевший губернатору НАО Цыбульскому в конце минувшего года. Фонд «Петербургская политика» опубликовал Рейтинг губернаторов России за декабрь 2019 года. В качестве одного из учитываемых экспертами Фонда негативных событий в Ненецком округе стало, цитирую: «Обращение жителей острова Вайгач к губернатору с просьбой занести их в Красную книгу в связи с запретом заниматься традиционной деятельностью по сбору гагачьего пуха и яиц в особо охраняемой природной территории “Региональный заказник Вайгач”». Пока место г-на Цыбульского в этом Рейтинге осталось прежним, по сравнению с местом в Рейтинге за предыдущий месяц. Но звоночек тревожный. Возможно, не будь этого «негативного события» молодой «эффективный менеджер-технократ» из НАО и поднялся бы в Рейтинге на ступенечку-другую.
Предновогодней «вишенкой на торт» стало известие из Ненецкого округа о том, что 31 декабря в Администрацию Президента РФ поступило обращение из Варнека по проблемам, связанным с запретом губернатором Цыбульским сбора пуха и яиц водоплавающих птиц на Вайгаче. Как следует из писем, поступивших из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, обращение для работы направлено в Правительство и МВД РФ. Так что новый 2020 год начинается для руководства Ненецкого округа под знаком так и не решённых в прошедшем 2019 году проблем Вайгача.
Кстати, учитывая последнее обстоятельство и предстоящий неизбежный после обращения к Путину «разбор полетов», губернатору НАО Цыбульскому самое время подумать о том, что в Рейтинге Фонда «Петербургская политика» за январь 2020 года можно будет и опуститься на ступеньку-другую. Естественно, если не перестать игнорировать серьёзную проблему округа, уже попавшую в поле зрения власти на федеральном уровне.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD