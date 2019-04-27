Власти НАО публично назвали WWF России настоящим именем. К чему бы это?

На днях на официальном сайте Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа (Департамент ПРЭ И АПК НАО) вышла новость под заголовком «Администрация НАО и Всемирный фонд природы подпишут соглашение о сотрудничестве». Резануло глаз и обратило на себя внимание отсутствие в названии организации еще одного слова в этом привычном и устоявшемся визуально и на слух названии. Согласитесь, непроизвольно читается «Всемирный фонд ДИКОЙ природы», под которым весь мир знает WWF. Подумалось, надо же, редакторы пропустили такой явный косяк! Ай-яй-яй! Читаю текст. Нет дальше «косяк» повторяется. С тем же «косяком» выходят новости в региональных СМИ со ссылкой на сайт департамента. Значит не «косяк». Но название организации, прямо скажем, не привычное. И сознание ему противится. Тем более, что из текста следует, что с этой организацией Администрация НАО уже не один год сотрудничает. А по срокам, точно помню, из организаций со сходным набором слов в названии ранее официально фигурировал лишь WWF России.
Как водится в наше время, за помощью обратился к Яндексу. Яндекс тоже слегка путался в показаниях и выдал на всякий случай в результатах поиска информацию по обоим словосочетаниям. Что объяснимо, так как определенная «несинхронность» оказалась и на регистрационных ресурсах, выдающих информацию о зарегистрированных в РФ юридических лицах. На одних из них, было указано полное наименование «Всемирный фонд природы» и краткое наименование «WWF России». На других лишь указанное полное название или указанное полное название и через тире «WWF России». На сайте WWF в разделе «реквизиты» в качестве получателя все же указан «Всемирный фонд природы».
Большая ясность появилась при знакомстве с разделом «Мифы о WWF России». Там написано: «WWF России иногда называют «российским представительством WWF». Однако это ошибка. С 2004 года (по регистрационным документам с 2006 года – прим. Б.Д.) WWF России — не представительство иностранной НКО WWF International, а национальная российская организация. В России WWF зарегистрирован как «Всемирный фонд природы» (ВФП) и платит отчисления в международный секретариат WWF за использование логотипа с пандой и аббревиатуры». Говоря более привычным для многих современных россиян, занятым в малом и среднем бизнесе, языком, российский Всемирный фонд природы купил и постоянно оплачивает хорошо раскрученную в мире сетевую «франшизу», что позволяет ему на законных основаниях использовать все брэндовые, маркетинговые, рекламные и прочие наработки, систему организации и ведения «бизнеса». А «Франшизодержателю» - контролировать самостоятельное российское предприятие на предмет исполнения им условий этой франшизы. Очень и очень тонко и умно! Особенно, если учесть, что в организационно-правовом плане ВФП учрежден в форме некоммерческого фонда.
В свое время мне пришлось участвовать в создании разных, в том числе, некоммерческих юридических лиц, с разными целями и задачами. Так вот. Во всех рекомендациях и комментариях указывалось, что некоммерческие фонды являются едва ли не самой удобной из разрешенных в РФ форм, пригодных для создания, так называемых, фирм - «финансовых стиральных машин». Юрлица в этой форме наиболее удобны для легализации, как сомнительных по происхождению денег, так и для увода легальных денег в тень. Именно поэтому форма коммерческого фонда никогда не рекомендовалась учредителям для выбора, если планировалась работа с серьезными легальными инвесторами некоммерческих проектов. Поскольку именно эта форма НКО позволяла наиболее простым и безнаказанным способом «освоить деньги» и быстро «раствориться» в неизвестном направлении. Специалисты рекомендовали если и создавать Фонды, то для большего доверия со стороны потенциальных инвесторов и, особенно, государственных грантодателей, создавать фонды в организационно-правовой форме общественного фонда.
Судя по всему, это не относится к российскому ВФП. Честно говоря, раньше читал этот раздел, но, как и большая часть читателей и роботов поисковых систем, по инерции «проскальзывал» взглядом, упуская привычное, но пропущенное слово. Проверил на сайте минюста РФ в разделе поиска «иностранных агентов». Там «Всемирного фонда природы» действительно нет. Форма некоммерческого фонда прекрасно позволяет ВФП «обходить» критерии отнесения НКО к категории «Иностранных агентов». При этом по данным 2012 года, в самой РФ у WWF России (ВФП) было около 16 тысяч жертвователей, которые финансировали около 9% его работы в стране. К 2017 году WWF планировал увеличить число российских сторонников до 50 тысяч, а общее финансирование из «домашних» источников (включая бизнес) – до 40% от общего бюджета. По данным на то время, крупные инвестиционные организации и зарубежные правительственные учреждения в совокупности давали лишь около 29 процентов бюджета WWF России. Из этих средств значительная доля приходилась на Всемирный банк, членом которого является и Россия, что особо подчеркивалось WWF.
По самым свежим данным о бюджете организации за 2017, размещенным на сайте WWF России (ВФП), понять из представленных диаграмм, сколько же денег поступило в бюджет Фонда из российских источников совершенно невозможно. Предположу, что если бы эта цифра превышала 50 процентов, то интересующейся общественности (исключая надзорные и контролирующие органы), это было бы представлено в максимально очевидном виде. Пока же на официальном сайте можно прочитать: «Основным же источником финансирования являются пожертвования жителей Нидерландов, Швеции, Великобритании, Германии и ряда других стран, собранные для сохранения дикой природы России». В общем, заграница помогает процентов на 70-80. И при этом ВФП не является «иностранным агентом». Есть о чем подумать законодателям и структурам безопасности страны.
Еще одним из источников поступлений Фонда является его чисто коммерческая деятельность в России. Естественно, в сфере природоохраны и экологии. Для этого у Фонда есть пара дочерних структур – АССОЦИАЦИЯ "НРГ" (ИНН 7709471161) и АНО "ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" (ИНН 7709474050). Учреждены в 2016 году.
Сам Фонд имеет зарегистрированные виды деятельности:
- Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;
- Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
Скажем так, на вскидку, без тщательного поиска, на ресурсе Rusprofile указана информация и о госзакупках Фонда.
В 2012 году по конкурсу минприроды Республики Дагестан за 1млн. 300 тыс. рублей им выполнены научно-исследовательские работы «по подготовке материалов комплексного экологического обследования территорий хребта Нарат-Тюбе и горы Тарки-Тау, обосновывающих придания этим территориям правового статуса особо охраняемой природной территории федерального значения путем включения в состав государственного природного заповедника «Дагестанский».
А в 2013 году по конкурсу ГБУ Архангельской области "Центр Природопользования и Охраны Окружающей Среды" за 550 тыс. рублей Фондом выполнены научно-исследовательские работы «Инвентаризация государственного регионального комплексного природного заказника "Вайгач" в НАО». В то время полномочия по ООПТ в НАО относились к Архангельской области.
Результатом этой НИР стала подготовка фундаментального отчета WWF об этой экспедиции под названием «Остров Вайгач: природа, климат и человек», опубликованного на сайте WWF в 2014 году. В выходных данных так же указано о том, что исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (соглашение 14.U02.21.0677) и Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области (Государственный контракт №9). Правда при этом, ни Минобр РФ, ни ЦПП и ООС Архангельской области не оказались правообладателями этого отчета. «Копирайтом» на отчет обладают WWF и авторы текстов статей. То есть, за деньги наших бюджетов WWF пополнил свою капитализацию в виде «нематериального актива» с правами на интеллектуальную собственность на результаты проведенных исследований.
В этой связи вспоминается анекдот о трёх зверях, которых должна иметь современная крутая женщина: тигра в постели, «Ягуара» в гараже, и осла в собственном доме, который всё это оплачивает. Вспоминается и тот факт, что относительно небольшой период времени назад Прокуратуру РФ лишили полномочий на право ведения самостоятельного следствия, посчитав недопустимым совмещать эту функцию с общей функцией прокуратуры по надзору за соблюдением законности в стране, в том числе, и следователями по уголовным делам. Что совершенно правильно, так как совмещение надзорных и следственных функций в одном ведомстве всегда порождало соблазн нарушений закона и его сокрытия.
Аналогия очевидна. Сначала мы за свои деньги представляем полный доступ организации, являющейся международной природозащитной «франшизой», с целями и задачами, определенными за пределами России, к сбору и получению всей полноты информации о наших природных ресурсах и проблемах. А после становимся беззащитными заложниками «международной семьи WWF», которая периодически долбит нас наотмашь и, как говорят, «с двух рук» по самым уязвимым и проблемным точкам. И при этом даже не имеем возможности внятно защищаться и оправдываться, потому, так как не можем быть уверены в том, что нам за наши же деньги передали ВСЕ полученные исполнителями результаты исследований! То есть, мы сами себя вынуждаем идти на поводу у WWF и выглядеть перед собственным народом и мировым сообществом полными некомпетентными и тупыми идиотами, давая повод для критики, раскачивания социально-политической ситуации в отдельных регионах или по отдельным болезненным темам. Наступает прозрение и в отношении искусно формируемых WWF мифов об их «безвозмездной» помощи в создании ООПТ, рецептах решения природоохранных и экологических проблем.
Понятно, что это положение вещей может быть и устраивает чиновников, но вызывает все более нарастающее недовольство людей, так как WWF интересует лишь «дикая природа», и этот Фонд делает все, чтобы устранить из нее человека, как «лишний» вид, вредящий «дикой» природе.
В Ненецком округе, судя по всему, негативное отношение к WWF перешло в новое качество. У жителей округа вызывает крайнее раздражение форсированное создание ООПТ на территории округа по рецептам WWF, ограничение прав местного населения (не только КМНС) на традиционные виды деятельности. Это относится к рыболовству, охоте, собирательству, личному строительству и иной деятельности. Рост и расширение полномочий и ужесточение действий «казённых» природоохранных структур в лице Центра ПП и ООС НАО и правоохранительных органов округа и судебной системы. Полное игнорирование профильными ведомствами, в том числе и департаментом ПРЭ и АПК НАО и губернатором округа интересов собственного населения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Наиболее ярко это проявилось в последнее время в связи с категорическим намерением властей округа по полному запрету сбора пуха гаги и белощекой казарки на Вайгаче и Колгуеве, о чем неоднократно писал ИА RUSNORD.
Судя по всему, именно по этой причине и региональные власти и представители WWF России решили не раздражать лишний раз население НАО дискредитировавшим себя в округе названием мирового природоохранного брэнда WWF, а использовать не очень раскрученное и не понятное людям юридическое название Фонда, под которым он зарегистрирован в России. Возможно, что сотрудники WWF России, он же Всемирный фонд природы, усиленно помогают готовить обоснование полного запрета на сбор птичьего пуха. Возможно, что при их же помощи интенсивно доделываются документы на создание ООПТ на Колгуеве. Возможно, что Фонд должен поучаствовать в очередном конкурсе этого года на «проведение исследовательских работ» за счет бюджета НАО, жертвами которого опять станут КМНС и другие жители округа. И для этого нужен договор на очередные пять лет. А как известно, «деньги шум не любят».
Пока же хочется порекомендовать жителям и депутатам Ненецкого округа не дать себя обмануть новым названием старого недруга, и быть бдительными.
(адрес иллюстрации здесь)
Борис Дульнев,
Специально для ИА RUSNORD