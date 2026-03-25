О призыве в ВМФ в июле 1941-го. Из прошлого Поморья

Накануне Великой Отечественной войны численность населения Архангельской области составляла 1109 тысяч человек. За четыре года боевых действий из области призваны 270 тысяч человек. Об одном из первых призывов напоминает хранящийся в Центральном архиве Министерства обороны РФ документ (ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 29. Л. 311, 312), текст которого приводится ниже.

 «Начальнику штаба Архангельского военного округа о призыве на службу в Военно-морской флот.

27 июля 1941 г. 20 ч 15 мин

 Из числа призывников, подлежащих призыву в текущем году, призвать для ВМФ 2822 человека и направить: в Архангельск, Соломбала, командиру флотского полуэкипажа для флота к 8 сентября — 74/63, к 11 сентября — 500/375, к 14 сентября — 353/250; для частей береговой обороны к 20 сентября — 260/130, к 23 сентября — 481/240; Мурманск, Грязное, начальнику ВВС СФ для частей ВВС к 23 августа 614/300; Мурманск, командиру флотского экипажа для сухопутных частей: к 29 августа — 35/0, к 29 августа — 515/0.

 Примечание: первой цифрой показано сколько всего занаряжается, второй — из них для школьной подготовки и летным частям.

 На выполнение наряда флоту и береговой обороне обратить предназначенных при приписке к ВМФ и излишки из числа предназначенных для войск НКВД.

 Медосвидетельствованию подвергнуть только заявивших [себя] больными.

 По данному наряду не отправлять призывников с образованием 7 классов и выше, которые будут направлены в военные училища.

 Призывников:

а) по национальности немцев, поляков, финнов, румын, болгар, японцев, корейцев и китайцев;

б) имеющих родителей или родственников (братья, сестры) за границей;

в) имеющих родителей или родственников (братья, сестры) репрессированных за контрреволюционную и шпионско-вредительскую работу;

г) имеющих судимость за серьезные преступления — по данному наряду в ВМФ не направлять.

 Сопровождающий состав выделяется распоряжением начальника организационностроевого управления ВМФ. Заявку последнему представить за 10 дней до отправки эшелона.

Заявку на перевозку представить нач. ВОСО Красной Армии к 1 августа с. г.

Организация довольствия призывников в пути следования — по указанию главного интенданта Красной Армии.

Наряд на отправку призывников в ВМФ по директиве № у/1/572037 от 9 апреля остается в силе.

О каждом отправленном эшелоне с призывниками доносить шифром на следующий день после отправки.

О количестве отправленных донести к 25 сентября с. г.

 АНИСОВ КОЖЕВНИКОВ».

 Согласно имеющимся источникам из 270 тысяч человек, призванных из Архангельской области, с фронтов Великой Отечественной не вернулись 113300 воинов. В результате авианалетов на города и села, а также от голода в области погибли не менее 19 тысяч человек. Бывают цифры страшными.

 Поэт Александр Твардовский о той войне:

 Война — жесточе нету слова,

Война — печальней нету слова.

Война — святее нету слова

В тоске и славе этих лет

И на устах у нас иного

Ещё не может быть и нет.

 Помним, гордимся, любим, скорбим.

 Александр Чашев

15 май 07:30

