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Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области

«У бледнолицых слишком много вождей» - поговорка индийского племени Апачи.

Выборы в Госдуму не за горами. Про победителей говорить рано… да и не продуктивно. Про аутсайдеров – веселое, настоящее субботнее чтиво.

Наши коллеги из паблика KOT'News вскрыли внутренние разборки в партии КПРФ на юге Архангельской области, сравнив эту партию с краснокожими племенами времен покорения Западного полушария бледнолицыми. Публикуем полностью… оно того стоит:  

- Для тех, кто не в курсе: по «южному кусту» в Госдуму пойдет неуважаемая и презираемая всеми честными краснокожими индейцами, преданная слуга бледнолицых Наталья Ивашина.

Итак, начнем. С давних пор (с 1993 года) обитает на юге области в городе Коряжма такое индейское племя краснокожих (КПРФ), в котором в мае этого года так неожиданно выбрали нового вождя. Но почему?

А дело, значит, было так… (из обращения коряжемских коммунистов к верховному вождю всех племен Геннадию Зю), цитируем:

- В апреле 2022 года наступил у нас в племени «чёрный день». Всеми правдами-неправдами пробилась в первые секретари племени некая Волкова Татьяна Сергеевна. С каким напором она пробивалась, покорила нас своим напором, наглой смелостью и не только нас очаровала, но и Первого секретаря Архангельского обкома КПРФ. Он, вместо того чтобы проверить, кто она такая и почему пришла в КПРФ, не разобравшись, направил её на партийную учёбу в Москву. 

 На проверку оказалось, что она в городе Коряжма не прописана (прописана в Коми), нигде не работает и имеет две судимости. Всё это раскрылось, когда в июне месяце она сама себя выдвинула в кандидаты в депутаты в Коряжемскую городскую думу. Пролетела, но её это не остановило и в 2023 году она снова сама себя выдвинула в Архангельское областное собрание депутатов. Тут, слава богу, обком не поддержал, так как к этому моменту она уже раскрылась в своём бессилии к нормальной работе и повела себя так, как будто выполняет чей-то заказ – развалить местное отделение КПРФ.

 К сожалению, у неё это блестяще получилось, благодаря постоянной поддержке со стороны Первого секретаря Архангельского обкома КПРФ – тов. Гревцова Александра Викторовича. На все наши заявления о её противопартийной работе отвечал: «Не торопите её, она работает хорошо!».

Конец цитаты.

И вот тут мы решили уточнить, что же это такое в понимании Александра орлиное яйцо Гревцова «хорошо»? А вот что:

1. В 2023 году Волкова исключает из партии, с грубейшим нарушением Устава КПРФ, самых активных, авторитетных, грамотных членов: Комарова Н.Н. (ветеран боевых действий в Чечне), Хромцову А. (ветеран КЦБК, группы «Илим», имеющая правительственные награды и возглавляющая местную организацию «Дети Войны»), Гусева А.А. (профессиональный юрист, депутат Коряжемской городской думы, публично выступивший с инициативной о создании в Коряжме отделения организации «Дети Войны» и до сих пор курирующий её работу, являясь представителем молодёжного актива при совете организации «Дети Войны»), Владимирову А.С. (за плечами которой юридический колледж и САФУ, члена актива работающей молодёжи, при молодёжном центре «Родина» и на предприятиях группы «Илим»);

2. Работу забросила. За четыре года провела всего четыре собрания. Никаких мероприятий. Связь с населением отсутствует. Не поддерживается работа ЛКСМ, «Детей Войны». Вместо взаимодействия и поддержки одни оскорбления и травля, в том числе и от Первого секретаря Архангельского обкома КПРФ – т. Гревцова А.В. А ведь организация «Дети Войны» - детище Зюганова Г.А.!

3. Членские взносы собирала только 2022 году, отправив деньги в обком. Затем собирала деньги странным образом – коммунисты просто клали деньги на стол. Никаких ведомостей или отметок в партбилетах нет.

4. Ушла с головой в работу партии «Зелёных». Активно участвовала в их деятельности с флагами КПРФ и поднимала им авторитет. Даже предоставила в их пользование офис КПРФ. На сегодняшний день ключей от офиса КПРФ нет даже у самой Волковой, так как ключ от офиса КПРФ у Мязина Павла – рьяного последователя «Зелёных». Коммунистам доступа в свой же офис нет! Там базируются «Зелёные» вот уже четвёртый год! Архангельской обком оплачивает аренду этого помещения в размере 7300 рублей ежемесячно.

5. Работает «на удалёнке» (была прописана в Коми, а проживала в Коряжме, теперь прописана в деревне Архангельской области, а проживает в Вологодской области). Поддержку такой работы «на удалёнке» очень поддерживает Гревцов А.В.;

6. На протяжении 30 лет, на выборах КПРФ была всегда на 2-м месте, теперь скатились до 4-го, жители г. Коряжма разочарованы в КПРФ.

7. На декабрьском Пленуме Зюганов Г.А. предложил считать самой главной работой на данном этапе – подготовку к выборам в Государственную думу + муниципальные выборы. Как у нас обстоят дела? За 4 года правления Волковой Т.С. прошли выборы Коряжмескую городскую думу, областное собрание, выборы Президента РФ:
• Наблюдателей не готовили и не выставляли. Волковой Гревцов выдавал деньги и она рапортовала в Интернете: «Вот посетила один из участков, пойду дальше».
• Списка в резерв УИК – нет (а ведь люди уходят, в итоге места занимают представители не от КПРФ). Волкова Т.С. понятия не имеет что такое список УИК. С этого года КПРФ не имеет представителя в Коряжемской ТИК;

Всё это безнравственное отношение Волковой (как считают в племени) и привело к расколу партийного отделения, а главным виновником старейшины считают – секретаря Архангельского обкома КПРФ Гревцова А.В., так как он постоянно и во всём её поддерживает.

Упссс…

И что же произошло дальше? 12 мая 2026 года состоялось «партийное собрание вождей племени», на котором Волкову Т.С. с позором изгнали … (копия протокола имеется в редакции), а первым секретарем избрали Кирилла Шунина.

Но! Александра орлиное яйцо Гревцова это в корне не устроило, и сегодня он прибыл в Коряжму, чтобы в 19:00 попытаться вразумить (надавить) на старейшин племени и отыграть все назад.

Так к чему это мы? А к тому, что публичная огласка такого позора могла бы защитить простых коммунистов, которых уже просто задолбал этот обрюзгший неумеха Александр орлиное яйцо Гревцов, желающий устроить травлю и экзекуции в стане племени, решившего устроить у себя в Коряжме настоящее партийное самоуправление.

13 июнь 10:16 | : Горячая тема / Политика

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