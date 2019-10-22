Праздник «День моржа» в НАО обрёл сакральный смысл

В минувшую субботу в Нарьян-Маре – столице Ненецкого округа - уже в шестой раз отметили семейный экологический праздник - День моржа. Провёл его, как говорится в официальных сообщениях, Всемирный фонд дикой природы. А музей-заповедник "Пустозерск" традиционно выступил партнером праздника.
Как ранее я уже отмечал в статье «Власти НАО публично назвали WWF России настоящим именем. К чему бы это?», руководство Ненецкого округа и официальные СМИ избегают использования аббревиатуры WWF, из-за резко негативного отношения населения округа к этой организации и её официальному представителю в НАО – Сергею Уварову. О его бизнес-интересах в НАО, реализуемых под лозунгами WWF, о грубом нарушении прав коренных жителей округа КМНС-ненцев на островах Вайгач и Колгуев, неоднократно писал и RUSNORD, и другие архангельские интернет-ресурсы (Цикл статей «Карательная экология», "Жители острова Колгуев в НАО могут остаться без рыбы и мяса из-за нового заказника").
Очевидно, что в рамках «празднований» Дня моржа в НАО, которые проходили в течение нескольких дней, в Нарьян-Маре открылось представительство Всемирного фонда дикой природы. Об этом торжественном событии сообщил ресурс NAO24.RU. «Несмотря на то, что мы уже 15 лет работаем в Ненецком автономном округе, раньше у нашей панды не было дома», - сообщил ресурсу представитель WWF в Ненецком округе Сергей Уваров. Анализ этого события тянет на отдельную статью. Показательным является комментарий одного из ненецких пользователей соцсети ВКонтакте, которым он сопроводил сообщение телеканала «Север» об открытии представительства WWF в Нарьян-Маре: «Региональная власть сдалась на милость победителю. Гауляйтер из WWF начал работу в своей канцелярии. Охотничья и рыбацкая заимка в заповеднике уже на подходе».
Но вернёмся к атлантическим моржам, являющимся предметом трепетной заботы WWF и руководства Ненецкого округа, потратившего приличные бюджетные средства, как я полагаю, на это недешевое народное гулянье.
Из последних достижений WWF и Уварова в этой части можно назвать создание ООПТ на острове Колгуев, которое в режиме строжайшей секретности со стороны Администрации НАО было проведено в июне этого 2019 года. И если бы не WWF, который просто пёрло поделиться в Интернете очередной своей победой, то никто бы не узнал о создании ООПТ на Колгуеве. Полагаю, до момента возбуждения какого-нибудь уголовного дела в отношении местных ненцев, как это имело место в прошлом году на Вайгаче.
В октябре этого года Уваров дал интервью телеканалу «Север», в котором помимо прочего, поблагодарил местные власти и самих жителей острова Колгуев за создание заказника «Колгуевский». Первой из двух целей создания ООПТ, по словам представителя WWF в НАО, было «закрыть» последние в Ненецком округе лежбища моржей. И это дословная формулировка, произнесённая в эфире самим Уваровым. До этого лежбища моржей в округе были «закрыты» на острове Вайгач, после того, как там в 2007 году по рецепту того же WWF так же была создана ООПТ в форме регионального заказника. Об истинном отношении вэвээфовцев к столь страстно любимым им моржам на Вайгаче я в свое время написал в ЖЖ. И для этого был повод.
Около года назад я с интересом увидел и прочитал на ленте ТАСС новость «Ученые в НАО разрабатывают правила поведения посетителей на лежбищах моржей». В правилах были предусмотрены нормы поведения, как для туристов, так и для морских судов и летательных аппаратов. Почему эта новость вызвала лично у меня такой интерес? Да просто по одной причине: Двумя годами ранее в течение всего 2016 года в Ненецком округе шла «финальная битва добра со злом», то есть борьба ненцев Вайгача, оказавшихся на стороне «добра», против создания на острове национального парка. На стороне «зла» выступили российский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF), до сих пор не признанный Минюстом «иностранным агентом», и немЕющие перед WWF представители региональной исполнительной власти и природоохранных и правоохранительных органов НАО.
В 2016 году WWF решил поставить жирную финальную точку в своей 20-тилетней борьбе за присвоение Вайгачу статуса национального парка. Особое значение в череде мероприятий WWF в 2016 году имел исторический визит на Вайгач представительной делегации Фонда во главе с директором его российского филиала Игорем Честиным. В десанте участвовало руководство Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» и представители окружной администрации. Ещё одним «свадебным генералом» в этом десанте стал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ Всеволод Степаницкий, долетевший до Вайгача из самой Москвы.
Проект «заморозили», так как местные ненцы тогда резко высказались против этой идеи. Свою позицию они отразили в обращении к губернатору НАО Кошину, а заодно к члену комитета Госдумы ФС РФ по делам национальностей Григорию Ледкову, директору Российского представительства WWF Игорю Честину, президенту Ассоциации КМНС НАО «Ясавэй» Юрию Хатанзейскому. Как выяснилось позже, было обращение ненцев и в ООН.
В этом обращении мое внимание привлек постскриптум. Приведу его полностью:
"Р.S. После неудавшейся «беседы» с местными жителями, прибывшая делегация любителей природы, села в вертолёт, и прямым ходом полетела на лежбище поглазеть на моржей. Они тут же посеяли панику среди отдыхающих краснокнижных животных, и в испуге, давя друг друга, вся залёжка вынуждена была сойти в воду (см. фото). При этом, они, не задумываясь, выложили это уличающее их фото в интернет, что красноречиво свидетельствует об их полном непонимании задач природоохраны. Мы, местные жители, не бываем на лежбище, чтобы случайно не потревожить отдыхающих моржей, и нас теперь будут учить, как нам правильно охранять нашу природу".
Приведенное фото (см. выше) я тогда попытался переснять фотоаппаратом с экрана компьютера, так как его скрин на сайте WWF сделать не удалось с нескольких попыток. А в режиме "сохраненная копия" было невозможно получить адрес ссылки на это фото в Интернете. Скорее всего, это фото, как самокомпромат, было удалено руководством WWF России после поступления к ним указанного выше обращения. К счастью, качество фото в обращении местных ненцев к Кошину было приемлемым. Самое удивительное, что крайним левым на этом фото запечатлен Игорь Честин, главный защитник животных от WWF в России. Как видно на фото, г-н Честин счастлив и доволен. Не менее удивительно, что никто из членов делегации, в которую входили, в том числе, представители КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого АО» (ЦПП и ООС НАО) и их руководители из департамента АПК и природопользования НАО, не воспрепятствовал веселой гопкомпании WWF перелететь на вертолете и сесть непосредственно на пляж с лежбищем моржей. Хотя Положение об ООПТ «Природный заказник НАО регионального значения остров Вайгач» прямо запрещает такие действия. А за подобные нарушения предусмотрены и административная, и уголовная ответственность. Кстати, информации о наказании WWF, Честина или кого-либо из участников, запечатленных на фото, я также не нашел.
Почему этого не было сделано? Ответ вытекает из приведенной выше информации ТАСС. Очевидно, из-за отсутствия упомянутых Правил поведения посетителей на лежбищах моржей. Тогда я написал: «И вот свершилось! Такие правила разрабатываются и, может быть, скоро будут приняты! Непонятно только, почему в заголовке речь идет об ученых в НАО, разрабатывающих эти правила. Поскольку в тексте прямо сказано, что «правила разрабатывают специалисты научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих (НЭЦ "Морские млекопитающие") совместно с Всемирным фондом природы (WWF)». Словосочетание «ученые в НАО» или «ученые НАО» звучит так же нелепо, как «Военно-морской флот Монголии». Дай Бог, чтобы в Департаменте АПК и ПП НАО и в ЦПП и ООС НАО были специалисты с профильным высшим или хотя бы средним специальным образованием в сфере природопользования и экологии, что уже не однократно обсуждалось на местных интернет-ресурсах».
Примечательно, что в информации ТАСС пояснения давал Сергей Уваров, тогда ещё в качестве координатора проекта по сохранению морского биоразнообразия WWF России. На приведенном фото, человек, похожий на Уварова сидит на корточках перед коллегами из WWF.
Очень трогательное впечатление, учитывая предыдущую цитату из обращения жителей острова губернатору, производит вот эта часть информации ТАСС:
«Правила предусматривают, в частности, как подходить к лежбищу по суше, на какое расстояние к нему может приблизиться судно и даже как использовать квадрокоптер над местом отдыха ластоногих. "Допустимо его использовать на высоте 80-100 м", - пояснил Уваров. Вертолет должен лететь на высоте более 700 м. "Вообще пролеты вертолетов над лежбищем нежелательны", - отметил он».
Сравнив приведенные в статье цитаты, я пришел к двум соображениям:
Первое. Правила разрабатываются для туристов, посещающих Вайгач, поэтому не распространяются на должностных лиц «при исполнении». К таким лицам, очевидно, относятся функционеры WWF и других экологических организаций, ученые-исследователи, охранники и должностные лица ЦПП и ООС НАО и другие чиновники разного уровня.
Второе. В середине 2016 года ни Честин, ни Уваров, ни кто другой из делегации, посетившей Вайгач, не знали, а потому не понимали опасности для краснокнижных моржей полетов на вертолете над лежбищем и посадки крылатой машины с шумной и веселой компанией международных эко-защитников в непосредственной близости от их лежбища. Возможно, что после веселого селфи с перепуганными моржами, эксперты в деле защиты животных «ужаснулись» произведенному эффекту. Поэтому после этого, и только после двух с половиной лет кропотливых исследований смогли разработать проект этих правил. Возможно, что исследования были с выездом на место, то есть на Вайгач. А указанные в проекте правил количественные ограничения на расстояния подхода, пролета и т.п. устанавливались вэвээфниками исключительно опытным путем с непосредственным использованием моржей, туристов, воздушных и водных транспортных средств всех видов.
Закончил ту статью я так: «Надеюсь, что мой горький сарказм по этому поводу очевиден. Завершая статью и не являясь «ученым» или иным специалистом в природоохране, а просто руководствуясь жизненным опытом и здравым смыслом, предлагаю разработчикам правил следующее. Правила должны распространяться не только на туристов, но и на ВСЕХ без исключения «посетителей» моржовых лежбищ, если этого нет в проекте. Строго оговорить в Правилах и запрет на посадку вертолетов и коптеров в непосредственной близости от лежбищ, и указать минимальное расстояние, на котором этом можно делать. Обязать «посетителей» информировать ЦПП и ООС НАО о намерении посетить лежбища. Посещать лежбища либо при обязательном сопровождении компетентного сотрудника ЦПП и ООС НАО, либо опытного проводника из местных жителей. Желательно, чтобы список проводников местные ненцы также заранее согласовали с ЦПП и ООС НАО, и их список находился бы в этом Центре. И вообще, эти правила до момента их официального утверждения было бы полезно согласовать не только с «учеными», но и с местными жителями, которые могут из жизненного опыта подсказать дельные рекомендации, которые вполне могут упустить «товарищи ученые» и прочие «доценты с кандидатами»».
Интересно получается. Ненцам Вайгача и Колгуева моржи, как промысловый вид, ни сейчас, ни, насколько я знаю, в прошлом промыслового интереса не представляют и не представляли. В отличие, например, от нерпы. Беспокоить моржей им незачем, да у них это и не принято. Охраной водных биоресурсов в прибрежной морской зоне занимаются более чем серьезные люди – пограничники. В их же полномочиях и наказание тех, кто нарушает режим пограничных территорий и несанкционированно пребывает на них. Прежде всего, досужих туристов с «проходящих судов» и их, в прямом смысле, «залетных» собратьев. Так от кого WWF окончательно теперь «закрыл» моржей в НАО? И что так радостно и весело празднуют жители и руководство округа? Может лучше пора уже думать о людях? Например, о ненцах, живущих на Вайгаче и Колгуеве? На их социальную поддержку и возрождение традиционных промыслов округ раскошеливаться пока не собирается, в отличие от бездумной траты денег на совершенно никчёмные праздники WWF и «народные гулянья» по чужим сценариям. Или подумать о ходатайстве перед Президентом РФ и руководством страны о возрождении погранзастав на Вайгаче и Колгуеве, лежащих на трассе стратегического для России Севморпути, для возможности оперативного реагирования на появления незваных «туристов» и потенциальных браконьеров на этих островах.
Зато теперь совершенно ясно одно: День моржа обрёл в Ненецком округе свой сакральный смысл. Как следует из приведённого выше комментария в соцсети ВКонтакте, теперь в этот день в Нарьян-Маре WWF будет праздновать свою победу над жителями и руководством НАО. А также водружение флага победителя с пандой над столицей оккупированной (захваченной, занятой) территории субъекта РФ, где пока ещё «живут оленеводы», и пока ещё «рыбачат рыбаки». Но, судя по темпам и глубине «оккупации», это вопрос достаточно непродолжительного времени.
(фото с https://imgprx.livejournal.net/f384dee9d9ec375bf503ba8d358ea876c892b24f/zIF37FCgR3jgltodlDGLq_zBEzLpKkc52FCytx0SBnaqR8qPirsOxKMs3aqUJ92AZHwPD_KolFn8ZG_7IOSi-sh4poCsBmZxFScFPMhAMc4)
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD