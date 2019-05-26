Капризы москвича. Губернатор НАО Александр Цыбульский запретил КМНС-ненцам Вайгача и Колгуева собирать пух и яйца птиц

Интрига с запретом сбора пуха гаги и белощёкой казарки на острове Вайгач на ближайшие месяцы, судя по всему, разрешилась. Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский ещё 21 июня этого 2019 года подписал Постановление Администрации НАО № 174-п «О внесении изменения в пункт 7 Положения о государственном региональном комплексном природном заказнике «Вайгач». В этом пункте 7 перечислены запрещённые в ООПТ виды деятельности. Пункт дополнен абзацем 8 следующего содержания: "сбор пуха и яиц птиц". Постановление было официально опубликовано на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 24 июня 2019 года. Через двадцать дней после официального опубликования указанное Постановление вступило в силу (10 дней после официального опубликования, и плюс ещё 10 дней после опубликования, так как Постановление затрагивает конституционно гарантированные права и свободы КМНС-ненцев, проживающих на острове Вайгач, на традиционные виды деятельности).
Стоит отметить, что никакой информации и уведомлений о принятии указанного Постановления ни в официальных СМИ Ненецкого округа, ни на новостных лентах официальных сайтов губернатора, Администрации, департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО (ДПР и АПК НАО), Центра природопользования и охраны окружающей среды НАО (ЦПП и ООС НАО), опубликовано не было. Более того. Ранее официально размещенная (30.11.2018 адрес: http://dprea.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/press-centr/news/20178/) на сайте ДПР и АПК НАО информация о возможности разработки «либо ограничительных мер, либо о введении полного запрета сбора пуха и яиц гаги» на Вайгаче, была удалена. И она сохранилась лишь в перепостах на других Интернет-ресурсах.
Аналогичным образом губернатор Цыбульский и Администрация Ненецкого округа поступили и с постановлением о создании ООПТ на острове Колгуев. На котором так же запрещён сбор пуха и яиц (Постановление Администрации НАО № 173-п от 21.06.2019 «О создании государственного природного заказника регионального значения "Колгуевский"). Широкая общественность узнала об этом событии благодаря публикации на официальном сайте WWF России, который поспешил похвастаться своим очередным достижением в нашей стране. Именно со ссылкой на WWF, а не на официальную информацию Администрации Ненецкого округа, федеральные и региональные ресурсы сообщили эту важную для жителей округа и других заинтересованных людей новость. В последующем на сайте ДПР и АПК НАО в «рабочем порядке» была обновлена страница с информацией об ООПТ на Вайгаче. А так же добавлена страница о новой ООПТ округа на острове Колгуев. Произошло это, судя по техническим параметрам страниц, где-то во второй половине июля этого 2019 года.
Порядковые номера обоих постановлений идут друг за другом, подписаны и опубликованы в один день, официальных уведомлений, комментариев или разъяснений в региональных СМИ в отношении этих важных для всех жителей округа и КМНС-ненцев в частности, решений дано не было. Такое замалчивание со стороны губернатора Цыбульского и иных должностных лиц, отвечающих за данное направление деятельности недопустимо. Это замалчивание свидетельствует о категорическом нежелании губернатора НАО и его Администрации разобраться в объективном и всестороннем разрешении имеющейся резонансной проблемы с учетом мнений, доводов и интересов всех заинтересованных сторон. Прежде всего, коренных жителей-ненцев острова Вайгач, для которых сбор пуха и яиц является традиционным видом деятельности.
Очень интересно сравнить формулировки о запрете сбора пуха и яиц птиц в положениях о заказнике на Вайгаче и о заказнике на Колгуеве. Для Вайгача она звучит, как полный запрет на "сбор пуха и яиц птиц". А для Колгуева несколько иначе, как запрет на "деятельность по сбору пуха и яиц птиц на территории заказника, кроме научных целей после согласования с Департаментом " (ДПР и АПК НАО – прим. Б.Д.). В общей части обоих положений содержится требование об обязательности согласования любых научных исследований с ДПР и АПК НАО. А наличие специальной оговорки в Положении о заказнике на Колгуеве однозначно говорит о заложенной разработчиками коррупционной составляющей для представления возможности сбора пуха и яиц «для науки».
Возникает явная аналогия с «научной квотой» на вылов водных биоресурсов на внутренних водоёмах, за которую смертным боем каждый год бьются местные рыбные монополисты из Ненецкого рыбакколхозсоюза Алексея Дитятева. Именно под «научную квоту», по мнению жителей Ненецкого округа, монополисты из ненецких рыбакколхозов совершают браконьерский лов сёмги и нельмы.
Исходя из разницы формулировок запретов на сбор пуха и яиц, можно сделать вывод о том, что с «научной» точки зрения на Вайгаче этот вопрос для губернатора Цыбульского и администрации НАО закрыт окончательно. То есть дальнейшие дискуссии на эту тему руководство округа вести более не намерено. Это обстоятельство подтверждает правильность идеи заместителя председателя Собрания депутатов Ненецкого округа Матвея Чупрова и поддержавших его депутатов о необходимости законодательной инициативы окружного Собрания в Правительство РФ с предложением о дополнении Перечня видов традиционной деятельности КМНС-ненцев как раз сбором пуха и яиц. Напомним, что этот законопроект встретил ожесточённое сопротивление не только со стороны Администрации округа и некоторых заинтересованных представителей «академической науки» и WWF, но и от части ангажированных с Администрацией депутатов округа и ассоциации ненецкого народа Ясавэй. До летних парламентских каникул вопрос о принятии окружным Собранием депутатов предложения о внесении поправки в указанный выше Перечень остался открытым. Учитывая категорическое отрицательное отношение к этой инициативе губернатора и администрации НАО, WWF, академической науки, ассоциации Ясавэй, части депутатов, провести эту инициативу будет сложно.
В заключение стоит напомнить, что изначально спор вокруг проблемы сбора пуха и яиц вёлся исключительно вокруг законности и безопасности для популяции гаги сбора гагачьего пуха силами ненецкой общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») на острове Вайгач. WWF, администрацию округа, академическую науку не устроило то обстоятельство, что островные ненцы решили самостоятельно воспользоваться своим конституционным правом на традиционную деятельность. При этом они отказались работать под руководством WWF и предложенного им WWF специалиста-бизнесмена из Исландии Ена Свейнссона (Jon Sveinsson). Припомнили ненцам Вайгача и их категорическое нежелание поддержать создание на Вайгаче национального парка, проект которого WWF России готовил около 20-ти лет и согласовал его на всех уровнях вплоть до Правительства РФ. На ненцев Вайгача обрушилась беспрецедентная кампания давления с попытками административного и уголовного преследования и их очернения в СМИ представителями WWF, академической науки, администрации НАО.
В конце концов, после появления законодательной инициативы депутатов окружного Собрания, полемика свелась не к вопросу безопасен ли для популяции гаги и белощёкой казарки сбор пуха на островах и способах безопасного сбора пуха, а к вопросу о том, является или нет для ненцев сбор пуха традиционным видом деятельности. Что явно указывало на открытое желание WWF, науки и Администрации округа лишить КМНС-ненцев монопольного права на сбор пуха в качестве своего традиционного вида деятельности и их допуске к сбору пуха «на общих» конкурентных основаниях наряду с другими промышленниками, главным из которых был указанный выше г-н из Исландии Jon Sveinsson с его российскими компаньонами.
В прошлом году представители этого бизнесмена успешно провели сбор пуха белощёкой казарки на Колгуеве. Более того, в НАО партнёр исландца перед началом сезона прошлого года получил грант на полмиллиона рублей именно на сбор пуха. В этом году Jon Sveinsson и его партнёры успешно презентовали свои проекты по сбору пуха в Карелии, в Архангельской области и в Ненецком округе. При этом в Карелии и в Архангельской области получили полную и публичную поддержку руководства этих субъектов. Собственно, сам факт официального приглашения исландского фермера на Круглый стол в НАО и обстоятельная презентация представителем его «российской» фирмы сбора пуха в округе, так же свидетельствует о поддержке идеи «коммерческого», а не «традиционного» сбора пуха руководством НАО. В Карелии и в Архангельской области такого препятствия на «коммерческий» сбор пуха, как право КМНС-ненцев на традиционную деятельность, нет.
Именно этим, судя по всему, и объясняется полная конфиденциальность принятия постановлений по запрету сбора пуха и яиц на Вайгаче и Колгуеве, а так же и разница формулировок этих запретов для заказников каждого из островов. Помимо этого в отличие от ненцев Вайгача, для которых сбор гагачьего пуха был традиционным, для ненцев Колгуева сбор пуха птиц традиционным не был, так как пух белощёкой казарки с подачи жителей Вайгача начали собирать лишь в последние годы. А гага на Колгуеве гнездится в очень незначительных количествах и не представляет промыслового интереса. Именно по этой причине никакого особенного интереса в качестве возрождения «традиционной» деятельности сбор пуха на Колгуеве не представляет. И именно поэтому ненцев Колгуева вполне устраивает дополнительная возможность заработка, предоставляемая предпринимателями-промышленниками из Исландии и России. Для ненцев Вайгача их первоочередное право на сбор пуха является вопросом принципиальным. Тем более, что в соответствии с законодательством они обладают правом «вето» на любую предпринимательскую деятельность третьих лиц на территории своей традиционной деятельности, в которую входит вся территория Вайгача, включая и территорию ООПТ.
И именно по этой причине в Положении о заказнике на Колгуеве специально оставлена «научная лазейка», позволяющая под её прикрытием продолжать вести коммерческий сбор пуха. По поступающей из НАО информации, именно этим и продолжают заниматься представители г-на Jon Sveinsson, получившие ранее в мае этого 2019 года согласования и на «научные исследования», и на сбор пуха казарки.
И именно по этой причине на Вайгаче сбор пуха и яиц запрещён безоговорочно, в том числе и без оговорок для науки и для КМНС. Научным исследованиям вообще, и сбору пуха и яиц в частности «в научных целях» «нужным» научным организациям и WWF это мешать не будет, так как возможность согласования таких исследований оговорена в общей части Положения о заказнике. А вот «неправильным» научным организациям это же Положение позволит такие исследования «не согласовать». Как это имело место в этом году, когда ДПР и АПК НАО «по формальным основаниям» не согласовал научные исследования ВНИИОЗ на Вайгаче, с которым у общины «Хэбидя-Я» заключён договор о научном сопровождении. Так же, как и не согласовал работы по сбору пуха членам Общины, затянув с отправкой официального ответа до момента вступления в силу поправок о запрете сбора пуха и яиц на Вайгаче.
Примечательно, что об официальном принятии постановлений в отношении ООПТ на Вайгаче и на Колгуеве не были проинформированы и депутаты окружного Собрания. Складывается впечатление, что сроки подписания обоих постановлений, их официального обнародования и их вступления в силу были специально подобраны к окончанию периода работы весенней сессии Собрания депутатов НАО и парламентским каникулам. Сделано это было с целью исключения каких-либо публичных действий или комментариев со стороны окружных депутатов и представителей общественности.
Особую тревогу вызывает следующее обстоятельство. Если в части сбора пуха в действующем законодательстве РФ и НАО есть пробелы и некоторые коллизии, позволяющие Администрации НАО собственным волевым решением ввести запрет на сбор пуха. То в части сбора яиц, право КМНС-ненцев до этого никогда и никем не оспаривалось. Яйца птиц, не только гаги, белощёкой казарки, но и чаек и другой водоплавающей птицы, всегда составляли существенную часть рациона ненцев, поскольку они давно приспособились сохранять их в съедобном состоянии достаточно продолжительное время без какого-либо специального оборудования. Собирали они яйца и на территории ООПТ на Вайгаче, и на всей территории Колгуева. Теперь же, «под горячую руку», сбор яиц на большей части островов, занимаемых ООПТ, попал под полный запрет без каких-либо исключений! А это уже откровенное и грубое нарушение конституционного права КМНС на традиционную деятельность. Не говоря уже про возможные в недалёком будущем проблемы с полноценным традиционным питанием островных ненцев, грозящим как обыкновенным физическим недоеданием, так и с недополучением привычных компонентов традиционного питания, без которых уже не возможен нормальный метаболизм организма КМНС.
С учетом всего выше изложенного, в ближайшем будущем, скорее всего после окончания каникул, следует ожидать острой публичной полемики, судебных разбирательств, действий прокуратуры и правоохранительных органов.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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