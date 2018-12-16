Гаги и люди. Невеселые сказки о Вайгаче

Уже много лет внимательно и с обеспокоенностью слежу за происходящим вокруг острова Вайгач в Ненецком округе. Остров весьма интересен и важен для России и округа как с геополитической, так и с культурно-исторической и природоохранной точек зрения. Знаменитые Карские ворота между северной частью Вайгача и южной частью архипелага Новая Земля представляют собой южный коридор Северного морского пути, важнейшей транспортной артерии для освоения арктических богатств России и международной торговли. Вайгач – сакральное место для всех ненцев европейской и азиатской частей страны. На острове обитают краснокнижные виды животных, птиц, живущие в уникальных заполярных природных ландшафтах. Вокруг Вайгача под континентальным шельфом и прилегающей материковой частью разведаны огромные запасы углеводородного сырья, которые уже разрабатываются, темп освоения этих богатств нарастает.
Остров населен. Подавляющую часть его постоянных немногочисленных жителей составляют ненцы. С точки зрения людей из более благополучных в климатическом, социальном и инфраструктурном отношении регионов страны и мира, они скорее выживают, хотя для них это повседневная обыденная и очень суровая жизнь в борьбе с трудностями природы, оторванностью от элементарных благ цивилизации. Многие из коренных ненцев Вайгача являются прямыми потомками ненцев, живших на соседней Новой Земле и выселенных в 50-х годах прошлого века по решению Советского правительства со своей малой родины при создании главного ядерного полигона Страны Советов. Административный центр острова – поселок Варнек – был основан в 30-е годы при создании на Вайгаче одного из лагерей ГУЛАГа.
Несколько лет назад предпринимались попытки сделать из Вайгача чуть ли не центр мирового шаманизма. Под активным давлением Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России в 2016 году остров чуть не стал национальным парком. Благо, проект этот оказался «замороженным» благодаря активному противодействию этой весьма спорной и неразумной идее со стороны коренных жителей-ненцев.
Но это, как говорится в русских сказках, присказка. А дальше будут невеселые сказки про Вайгач. Сказка о том, как местная община ненцев пытается возродить на родной земле свой исконный промысел по ведению гагачьего хозяйства. Сказка о том, как власти и природоохранные органы Ненецкого округа одной рукой «поддерживают» КМНС в лице коренных жителей округа, ненцев, а другой рукой от некомпетентности и зависимости от чужого мнения гнобят их же, не давая развивать на территориях традиционного хозяйствования традиционные же виды деятельности. Будут сказочки и о кознях мстительных международных экологов из WWF, не простивших «замороженный» проект национального парка на Вайгаче, и о «недобросовестной конкуренции» с использованием природоохранных и правоохранительных органов Ненецкого округа.
Сказка первая, о том, как у ненцев Вайгача родилась мечта о возрождении гагачьего хозяйства
Как я уже написал выше, ненцы на Вайгаче живут трудно. Красноречивой иллюстрацией этого служит статья прекрасной ненецкой журналистки Ирины Ханзеровой. Вот пара выдержек из ее статьи «Маленький остров в океане проблем» (газета «Няръяна вындер», Выпуск № 119 (20608) от 31 октября 2017 г.):
«У них полностью отсутствует восприятие порочного принципа современности – зарабатывание денег любой ценой. Они не смогли или не захотели к нему приспособиться, и это стало главной бедой островитян.
Как сказал мне один из жителей Варнека, работать они умеют, была бы работа, но ее, настоящей, на Вайгаче уже давно нет. А получать деньги от организации поездок и показа родовых святилищ они отказываются напрочь….
А каким образом начать зарабатывать деньги, они не знают. Тем более что живет народ здесь бедно: средств не хватает, спасает «натуральное хозяйство», то есть рыбалка, промысел морского зверя, сбор тундровых даров и охота. То, чем жили их предки сто, двести и триста лет назад».
«Самая острая и больная проблема – отсутствие жилья. Дома здесь вообще не строят, народ ютится по несколько семей под одной крышей. Самым старым гнилушкам 83 года, их построили еще во времена «ВайгачЛага» в 1932 году. В них сегодня живет 15 человек, в том числе и староста поселения Владимир Бобриков.
Самый «юный» дом на 20 лет моложе и тоже едва дышит. В Варнеке всего 17 строений – баня, магазин, недействующий колхозный склад (пережиток былого величия хозяйства), ФАП и ДК. Все остальное – жилые дома. Ни один из объектов за все эти годы не проходил экспертизы и поэтому не был признан непригодным для жилья. Так что и надеяться сельчанам не на что».
Не могу не согласиться с мнением автора о том, что «из разговоров с жителями Варнека кажется, что про них забыли все: представителей окружной власти на Вайгач пряником не заманишь. Да и зачем им вайгачские «пряники»?. Хотя именно 2016 и 2017 стали годами частых посещений острова представительными и многочисленными делегациями и экспедициями из WWF, местной и федеральной власти, «Ясавэя» и прочей представительной публики. Связан этот «бум» был с попытками осчастливить островитян согласованным на всех уровнях проектом создания на Вайгаче национального парка и превращением его едва ли не в самое культовое место паломничества отечественных и иностранных туристов в Ненецком округе.
Сложно понять вывернутую наизнанку логику чиновников округа, с жаром ухватившихся за эту идею, но при этом совершенно не устыдившихся показывать на всю страну и на весь мир реальную заброшенность и убогость жизни на острове. Очевидно, что желание «срубить бабла» по-легкому с островной экзотики, не вложив в местную «туриндустрию» ни копейки, не подумав о людях и их проблемах, омрачило светлые руководящие головы НАО и у поддерживающих эту «идею» местных активистов из ненцев, проживающих в региональной столице, в Нарьян-Маре. Не говоря уже о мнении островитян и не учитывая их очень личное и глубокое отношение к своим национальным сакральным ценностям.
Единственное, в чем не соглашусь с Ириной Ханзеровой в ее статье, так это с процитированным выше утверждением о том, что «каким образом начать зарабатывать деньги, они (жители Вайгача – прим. Б.Д.) не знают». Дело в том, что знают и пытаются самостоятельно это делать. И ключевое слово здесь «самостоятельно». И именно это не устраивает ни WWF, ни с подачи экологов региональную власть, ни руководство «Ясавэй» и правоохранителей. Но об этом в наших следующих сказках. Дело в том, что Ирина Ханзерова прибыла на Вайгач в составе одной из больших делегаций с участием WWF, о чем десятью днями ранее она же написала другую статью «Вайгач ждет перемен» (газета «Няръяна вындер», Выпуск № 115 (20604) от 21 октября 2017 г.). Основная цель визита была скромно завуалирована в заключительной части последней фразы этой статьи: «… а также обсудили пути создания новых рабочих мест для коренного населения острова». Как говорится, «дьявол кроется в деталях».
Все дело в том, что в 2015 году местные ненцы решили возродить исконный и традиционный островной промысел по ведению гагачьего хозяйства (ГХ). С этой целью ими была организована территориально-соседская община ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») (далее – Община). Основными целями деятельности Общины в ее Уставе были провозглашены: защита исконной среды обитания; сохранение, развитие традиционного образа жизни; сохранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйственной деятельности, рационального природопользования; обеспечение традиционного уклада жизни, культуры и языка. А также сохранение территории расселения и среды обитания местного населения как главного условия выживания и развития коренных малочисленных народов Севера. Основными видами хозяйствования Общины указаны: охота, переработка и реализация охотничьей продукции; собирательство, включая сбор дикоросов, а также переработка и реализация дикорастущих растений и их плодов (ягод, грибов, съедобных и лекарственных растений и т.д.); традиционный сбор яиц и перьев водоплавающих птиц, а также комплекс биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности птиц и их охрану, и другие.
Членам Общины повезло. Из «неместных» на Вайгаче появляются и работают не только досужие туристы и большие официальные визитеры, но и уникальные специалисты. К таким людям можно отнести Владимира Михайловича Киприянова, охотоведа с высшим специальным образованием в этой области, успевшего поработать по специальности в разных экстремальных и удаленных уголках нашей необъятной Родины. На Вайгаче он проработал несколько сезонов в качестве эксперта WWF, с которым сотрудничал много лет, с целью изучения проблем обитания на острове белого медведя. Так что у людей было время поработать вместе, присмотреться друг к другу, выстроить нормальные человеческие отношения.
Из разговоров «за жизнь» и родилась идея возрождения гагачьего хозяйства, то есть сбора ценного пуха гаги и мер по ее сохранению и повышению численности. Ненцы помнили, что этот традиционный промысел был хорошо развит в довоенные и послевоенные годы и как-то «сошел на нет» в начале 50-х годов прошлого века. Как специалист и эксперт, Владимир Киприянов знал про современное состояние проблем сбора пуха гаги в России и за рубежом. Прежде всего, в Исландии. Знал он и историю вопроса по диссертационной научной работе первой советской женщины-полярницы Нины Петровны Демме-Рябцовой «Гнездовые колонии гаги обыкновенной на Новой Земле и организация гагачьего хозяйства» (Канд. Диссертация Арктический научно-исследовательский институт. 1946). В 30-х и 40-х годах прошлого века она изучала ведение гагачьего хозяйства на островах архипелага Новая Земля, в том числе и на острове Вайгач (фактория в Губе Долгой). Руководствуясь ее данными, Новоземельская промыслово-торговая контора в урожайные годы заготовляла до 2 266 кг пуха-сырца. В среднем за пять лет сбор предварительно очищенного пуха гаги составлял 1077 кг. Островные ненцы хорошо помнили эту самоотверженную исследовательницу, так как она давала научные рекомендации старшему поколению членов общины, ведущим на острове свои промыслы.
Когда-то, еще в дореволюционные времена, в России собирали до 10 тыс. кг пуха гаги. Теплый, малообъемный и практически невесомый, что крайне важно для России с ее холодным и суровым климатом, он считался таким же атрибутом роскоши, как и швейцарские часы или ювелирные украшения. Изделия из него могла позволить себе только элита. Поэтому в то время именно Россия была одним из крупнейших производителей и импортеров гагачьего пуха в мире (пух «на корню» скупался в Исландии). Однако традиции сбора и обработки, существовавшие еще в XIX веке, в советское время были изрядно утрачены – революция 1917-го года уничтожила элиту как класс, а вместе с ней и спрос на роскошные и дорогостоящие изделия из этого материала. Возобновлению спроса в стране способствовало масштабное исследование и освоение Арктики, Северного морского пути. Но прежние объемы добычи и переработки восстановлены не были. Свои суровые поправки в развитие этого промысла внесла Великая Отечественная война. За рубежом промысел развивался и совершенствовался. Основным производителем пуха стала Исландия, а главным потребителем – Япония. Закупаемый пух гаги почти полностью используют для производства одеял. Дело в том, что на этих островах бывает холодно, а отапливать свое жилище в Японии не принято. Поэтому пух гаги с его уникально-низкой теплопроводностью, компактностью и минимальным весом до сих пор остается вне конкуренции. (Подробнее о пухе гаги читайте здесь >>).
За последнее десятилетие Россия резко развернулась на Север и начала масштабное хозяйственное и военное возвращение и новое освоение Арктики. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации была утверждена 13 февраля 2013 года Президентом России Владимиром Путиным. В этой Стратегии свое место было отведено и КМНС:
«...разработка комплекса мер по развитию традиционных отраслей хозяйствования, обеспечивающих укрепление занятости и самозанятости КМНС на основе мобилизации внутренних ресурсов домашних хозяйств и общин, их активная поддержка со стороны государства, коммерческих и некоммерческих организаций, включая использование системы государственных закупок продукции традиционных отраслей хозяйствования КМНС».
Специальная компактная, легкая и теплая одежда и экипировка нужны российским военным, нефтяникам и газовикам, морякам и строителям. Появились и отечественные переработчики пуха, владеющие самыми передовыми технологиями очистки пуха-сырца, и производители специальной одежды и предметов экипировки мирового уровня.
Статус Вайгача в качестве ООПТ в форме Заказника регионального значения препятствием для развития гагачьего хозяйства на острове не являлся. Так же, как и краснокнижный статус гаги. Дело в том, что Вайгач входит в территорию традиционного природопользования КМНС (ненцев) «Дружба народов» с особо оговоренными правами ненецкого местного сообщества на традиционную деятельность. Такой же особый статус ненцев и их право на традиционную деятельность оговорено и в Положении об ООПТ «Вайгач». А пух собирают непосредственно из гнезд в гнездовой или послегнездовой период. Пухом, выщипанным самими гагами из нижней части тела, птицы выстилают гнездо и закрывают им кладку яиц. Пух имеет серый цвет. Как достоверно установлено исследованиями, пух совершенно не влияет на температурный режим в период инкубации (высиживания) яиц и выполняет скорее маскировочную функцию. То есть маскирует кладку от хищных чаек, поморников, песцов и белых медведей. Исландские фермеры уже многие десятилетия заменяют изъятый из гнезд гаги пух обычным сеном. И это совершенно не вредит численности популяции.
Плюс к этому, гаги быстро привыкают к близости человека, не впадают в панику при его появлении и даже стараются селиться поближе к людям, так как получают от них дополнительную защиту от хищников. Это породило своеобразный «исландский феномен». В Исландии, в стране, не имеющей ни одного заповедника, охраняющего гагу, самая большая ее численность!
Как говорится, «звезды сошлись». И решение о создании Общины было принято. В немалой степени этому способствовало и согласие Владимира Киприянова на научное руководство деятельностью Общины. А также согласие Александра Богданова из московской фирмы БАСК, занимающейся производством продукции из гагачьего пуха, на руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общины. Поэтому решением учредителей Общины они стали ее членами. Более того, в том же 2015 году Владимир Киприянов был командирован в Исландию и прошел стажировку у одного из самых известных в настоящее время исландских фермеров, занимающихся ведением гагачьего хозяйства, Ёна Свейнссона. Об исландском опыте он рассказал на страницах журнала «Охота» в этом же году (Журнал «Охота» №10, октябрь 2015. стр. 58-66 статья. Владимир Киприянов "Гагачье хозяйство Исландии"). Оптимизма добавила и поддержка идеи возрождения гагачьего хозяйства на Вайгаче от Ассоциации полярников. На этой оптимистической ноте, когда будущее выглядит светлым и прекрасным, и добры молодцы отправляются в долгий путь, преисполненные оптимизма, первая сказка заканчивается. Но сказка не была бы сказкой, если бы в ней не было заморских злодеев, доморощенной нечисти и чернокнижников-колдунов, совершаемых ими козней, а также и опасностей на пути героев моего повествования.
Продолжение следует.
Борис Дульнев. Специально для ИА RUSNORD