Вайгач и пух: В НАО началось уголовное преследование ученых-экспертов

В противостоянии жителей острова Вайгач Ненецкого округа с губернатором НАО Цыбульским и его администрацией, а также стоящими за ними WWF и представителями российской академической науки, плотно связанными с WWF системой грантов, ставки сторон начали резко повышаться. Об этом свидетельствует информация, поступившая в последние дни.
В этом противостоянии несколько сюжетных линий и «фронтов» борьбы. Один из «фронтов» - уголовно-процессуальный. Напомню, что «боевые действия» на этом направлении в августе 2018 года начало УМВД России по НАО. Именно тогда, как следует из материалов уголовного дела (УД), на основании оперативного донесения в отношении нескольких членов ТСО КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») с острова Вайгач была начата доследственная проверка по факту сбора ими пуха гаги и белощёкой казарки на территории ООПТ Заказник «Вайгач». В начале декабря 2018 года по итогам проверки в отношении общинников было возбуждено УД по признакам статьи 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).
В начале мая 2019 года уголовное дело и уголовное преследование членов Общины было прекращено. Во многом этому способствовало Экспертное заключение эколого-правовой судебной экспертизы от 09.04.2019, подготовленное учеными-экспертами Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. Житкова (ВНИИОЗ, г. Киров) Николаем Краевым и Алексеем Скопиным. Сейчас это Экспертное заключение опубликовано. О прекращении этого УД и его подробностях ИА RUSNORD рассказал в одной из своих статей.
Где-то с ноября прошлого 2019 года в ненецком сегменте соцсетей поползли слухи о возобновлении УД. Фактически слухи нашли своё подтверждение после проведения повторного обыска в начале декабря у одного из общинников, проживающего в посёлке Варнек на Вайгаче. С точки зрения необходимости для УД обыск смысла не имел, так как в 2019 году ненцы пух не собирали нигде и никак. И полиция через своих стукачей на острове об этом прекрасно знала. Смысл был в очередном запугивании коренных жителей с грубой демонстрацией силы и безнаказанности.
Происходящие в последние дни события полностью подтверждают, что дело не просто возобновлено, но и идёт полным ходом! И, как и прежде, с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства.
Примерно полторы недели назад ВНИИОЗ посетил майор полиции Игорь Кенсминавичус, начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Ненецкому округу. Он произвёл опрос сотрудников института Краева и Скопина, авторов Экспертного заключения эколого-правовой судебной экспертизы от 29 апреля 2019 года.
Майор полиции Кенсминавичус сообщил руководству института и экспертам о том, что из возобновлённого уголовного дела в отношении членов Общины выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении экспертов института. Как говорится, «по признакам состава преступления» по статье 307 УК РФ (заведомо ложные показания, заключения эксперта).
Основанием для возбуждения УД в отношении экспертов ВНИИОЗ послужило другое экспертное заключение, подготовленное специалистами Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской Академии наук (ИПЭЭ РАН, г. Москва). По информации товарища майора, заключение экспертов ИПЭЭ РАН «противоположное по содержанию, чем заключение, подготовленное сотрудниками ВНИИОЗ».
Честно говоря, искренне поражаюсь чувству «бессмертности» руководства и следователей УМВД по НАО и прокуратуры округа. Разумеется, в смысле их тупой самоуверенности в полной безнаказанности за грубейшие допускаемые нарушения закона. Поскольку первый раз встречаюсь с ситуацией, когда одним экспертам так нагло и скоропалительно «шьют» дело на основании заключения других экспертов, придерживающихся другой точки зрения. Как минимум доводы экспертов оценивает не конкретный следователь и какой-то чин из прокуратуры, дающий на это «добро», а суд. И уж, совершенно точно, не в компетенции следователя и прокурора «на глазок» определять «заведомую ложность» заключения экспертов. Иначе обошлись бы и без экспертов и без их заключений.
Напомню, что в «явлении первом» в уголовном деле «сборщиков пуха», которое было прекращено с санкции прокуратуры, экспертиза во ВНИИОЗ была заказана по ходатайству адвоката Владимира Киприянова, «фигуранта» этого уголовного дела. Кстати, им же и оплачена. На тот момент денег в МВД РФ местным следователям на такую экспертизу не дали. Хотя ходатаи из НАО специально для этого летали в Москву. Дело закрыли. Правда, не выполнили требование УПК РФ и не направили подозреваемым официальных копий постановления о прекращении дела и уголовного преследования и не направили им обязательное в этом случае извещение с разъяснением порядка реабилитации. С адвокатами на момент окончания дела у всех фигурантов были проблемы. Подсказать, как реабилитироваться, было некому.
Спустя полгода и прокуратура, и УМВД спохватились. Очевидно сообразив, что пока безмолвствующим ненцам кто-то может вскоре и подсказать, а может уже подсказал, о возможности реабилитации и о компенсации понесенных ими затрат на экспертизу, адвокатов, моральный вред и проч. И платить придётся бюджету, МВД, и за это «по головке не погладят».
Поэтому дело втихую возобновили. Фигурантов, по традиции местных правоохранителей, не известили. Новую экспертизу тихо заказали. Тут и деньги нашлись, и подходящие эксперты, заведомо могущие дать «нужное» следствию заключение. Напомню, что ИПЭЭ РАН давно и плотно вместе с WWF «окучивает» Ненецкий округ и его бюджет на предмет исследования животного мира Вайгача и охрану краснокнижной гаги. Более того, нагло и бессовестно лоббирует собственные финансовые интересы, добиваясь чуть ли не монопольного права на исследования и защиту краснокнижных видов в Ненецком округе. Возглавляет ИПЭЭ РАН небезызвестный с прошлого года в НАО академик Рожнов, которому RUSNORD посвятил отдельную статью «А как же коренные малочисленные народы Севера? Академик Рожнов против сбора птичьих яиц и гагачьего пуха».
ИПЭЭ РАН в связи со сбором пуха на Вайгаче и попытками его запрета неслучайным и зловещим образом появляется в прошлом году ещё один раз. В одной из своих статей я написал:
«В соцсети ВКонтакте размещена информация о настойчивых попытках Уварова из WWF и Хатанзейского из Ясавэя собирать в Варнеке «задним числом» подписи местных ненцев под некоей «выпиской из протокола рабочей встречи с жителями пос. Варнек в период проведения авиамониторинга биологического разнообразия на о. Вайгач и побережья Байдарацкой губы НАО». Документ датирован 13 мая этого года. Из 12 человек, указанных в выписке всего пять – жители Варнека. Остальные из администрации, ЦПП и ООС, WWF, Ясавэя и представитель из ИПЭЭ РАН, руководимого академиком Рожновым, ратовавшим за запрет сбора пуха и яиц в НАО.
В «выписке» указано, что третьим вопросом Повестки дня было «Рассмотрение вопроса о сборе пуха диких птиц на острове Вайгач». После слов «Обсуждение» написано, что по третьему вопросу жители п. Варнек ответили: «Что сбор пуха диких птиц на острове Вайгач необходимо запретить, что в данный момент никто сбором пуха на острове не занимается и желающих осуществлять сбор пуха нет». Встреча действительно была. Но вопрос, по словам ненцев-участников, о сборе пуха не ставился и не обсуждался. Никаких «ответов» по этому поводу присутствующие пять человек жителей семи остальным представителям власти, WWF и науки не давали».
Хочу уточнить. В «явлении втором» после возобновления УД «сборщиков пуха» всё делается не просто «втихую», а в беспрецедентном для Ненецкого округа режиме совершенной секретности. И это не ирония. Как сообщили сведущие люди, всем сотрудникам, причастным к этому делу, под угрозой немедленного увольнения, прокуратура и руководство УМВД России по НАО запретили даже упоминать кому-либо, кроме тех, кто напрямую занимается УД, о своей причастности к его ведению. Напомню, что в таком же режиме секретности по проблеме запрета на сбор пуха и яиц на Вайгаче и Колгуеве работает и администрация НАО, и сам губернатор Цыбульский.
Полагаю, что помимо уже озвученных выше причин возобновления УД «сборщиков пуха», связанных с защитой «чести мундира» и попыткой избежать компенсационных выплат реабилитированным и неизбежным наказанием «виновным» в своих рядах, не сумевших «посадить» ненцев, есть ещё одна важная, я бы её назвал политической, причина. На месте умных региональных руководителей я бы эту политическую причину не стал разыгрывать в качестве «козырной карты» для достижения сиюминутных местечковых результатов. Поясню свою мысль.
В своих публикациях в СМИ и Интернете я и другие сторонники права ненцев на сбор птичьего пуха и яиц в качестве вида традиционной деятельности, активно апеллировали к Экспертному заключению экспертов из ВНИИОЗ. Поскольку это единственный юридически ответственный научный документ, в котором методично разбиты все предположительные «страшилки и пугалки» и прочие озабоченности судьбой краснокнижной гаги на Вайгаче, транслируемые в течение нескольких лет WWF, связанных с WWF грантами академических учёных, официальных лиц исполнительной власти НАО, правоохранительных органов.
Вместо того, чтобы объективно разобраться в проблеме, которой на самом деле нет, и решить вопрос в пользу своего коренного населения, руководство Ненецкого округа, уж не знаю исходя из каких соображений (примитивную коррупцию тоже не исключаю), пошло на поводу WWF и компании. С подачи ныне уже не являющегося должностным лицом в НАО г-на Кислякова, вместо решения проблемы был избран вариант запугивания ненцев через возбуждение против членов Общины высосанного из пальца уголовного дела по статье 262 УК РФ.
Это оказалось удобно для всех противников ненцев. Под этим предлогом администрация свернула публичное обсуждение этой проблемы и в обстановке глубокой секретности запретила сбор пуха и яиц. Представитель WWF в НАО Уваров и его начальство из Баренц-отделения, академик Рожнов и его подголоски, «гаговеды»-блогеры, проводники «исландских технологий гагачьих хозяйств», чиновники департамента природопользования – все не преминули упомянуть о факте возбуждения уголовного дела в отношении ненцев в качестве неоспоримого доказательства незаконности их деятельности в своих ответах, обращениях, выступлениях и публикациях! Признать победу каких-то там островных ненцев – унизительно. Найти убедительные аргументы в поддержку собственной позиции – проблематично. Остается один вариант – идти протоптанной тропой и продолжить дискредитировать ненцев, которые не успели подсуетиться с реабилитацией. А заодно и «притопить» борзых экспертов из какого-то там Кирова.
Формальный предлог для проверки закрытого УД притянуть несложно. И вот какой-нибудь «прокурорчик» (иначе такого человека, действующего вопреки долгу и интересам службы, назвать не могу) это дело проверяет. Но вместо того, чтобы восстановить нарушенные права подозреваемых и врезать полиции за грубейшие нарушения требований УПК РФ (не направление надлежаще заверенных копий постановления о прекращении УД и одновременном направлении извещения с разъяснением порядка реабилитации), этот прокурорчик решает, что ему не нравится официальное Экспертное заключение, оплаченное одним из подозреваемых.
Дело возобновляется в режиме секретности. При этом, резвый прокурорчик сознательно идёт на намеренные нарушения УПК РФ. Прокурорское начальство, и начальство УМВД России по НАО, скорее всего, с санкции губернатора, его незаконные действия полностью покрывают. Главное на этом этапе для всех, чтобы дотошные адвокаты подозреваемых, которые могут неожиданно объявиться, не смогли опротестовать незаконные постановления о возобновлении УД и другие следственные действия.
Как уже было указано выше, найти институт с «именем» для «нужной» следствию по результатам экспертизы - не проблема. Академик Рожнов давно «мечет искры» и «изрыгает пламя». И вверенный ему институт находится в самой Москве на Ленинском проспекте, и в названии отражена принадлежность к Российской Академии наук. Правда ВНИИОЗ хоть и находится в Кирове, но тоже входит в систему РАН. И, как говорится, у него «специалитет», как раз, по профилю уголовного дела.
В отличие от ИПЭЭ РАН, занимающегося охраной редких видов и «рациональным природопользованием» вообще, ВНИИОЗ, как сказано на его официальном сайте, сохраняя в целом традиционные направления охотоведческих исследований, в последние годы развивает направления НИР, связанные с оценкой антропогенного воздействия на животный и растительный мир в результате хозяйственной деятельности. Помимо этого, уже в течение многих лет ВНИИОЗ являлся официальным соисполнителем 3-х Федеральных целевых программ, в т.ч. программ «Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных и видов, имеющих ресурсное обеспечение» и «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера».
Скоропалительное возбуждение уголовного дела в отношении экспертов ВНИИОЗ тоже понятно. Это желание бросить тень на репутацию специалистов и уважаемого научного института, и подвергнуть сомнению их доводы и выводы из Экспертного заключения. Ну, хотя бы на время ведения в отношении экспертов отдельного уголовного дела. По той же схеме, что и в отношении подследственных ненцев. Дело с самого начала бесперспективное. Но его цель дискредитация ученых и их выводов. А там уже и не важно, чем дело закончится. Как в присказке – «ложечки в конце концов нашлись, а вот «осадочек» от истории остался». Вот за этот «осадочек» и закладывают свои головы под нож и пока безвестный прокурорчик, и Кенсминавичус, и остальные участники этого беззакония.
Опять же, пока уголовные дела и «сборщиков пуха», и «экспертов» дойдут до прекращения и реабилитации, или до суда и его решения, администрации, WWF и прочим вполне можно будет на короткое время выровнять козыри сторон. Очернить Экспертное заключение ВНИИОЗ и позицию подследственных ненцев. И апеллировать к Экспертному заключению ИПЭЭ РАН. Постараться «запинать» и заткнуть упёртых ненцев, может даже посадить. Запугать экспертов из других научных организаций, создав ореол «токсичности» темы вокруг истории сбора пуха и яиц на Вайгаче. А это вполне актуально, так как, судя по развитию событий, Экспертное заключение ИПЭЭ РАН не последнее. За появившееся короткое время губернатор НАО Цыбульский и его администрация попытаются как-то замять и «спустить на тормозах» конфликт перед Москвой и Президентом страны, до которого волны этого скандала уже начали докатываться.
Завершая статью, предлагаю всем этим господам сделать над собой усилие и напрячь мозги, чтобы заглянуть в будущее чуть дальше собственного носа. Чтобы потом не удивляться подобно наивному туристу в горах, оказавшемуся погребенным под снежной лавиной, сход которой был спровоцирован его восторженными воплями.
По моей информации, руководство ВНИИОЗ и эксперты уже запросили постановление о назначении второй экспертизы и текст Экспертного заключения ИПЭЭ РАН. Поскольку речь касается чести, достоинства и деловой репутации уважаемой и авторитетной, в том числе и на международном уровне научной организации, господам прокурорчикам-дознавателям надо приготовиться к работе с нормальными адвокатами (в смысле не из Ненецкого округа, кто в теме, тот поймет). Коллегам из ИПЭЭ РАН, если они впрямь выдали что-то такое радикально противоположное экспертам ВНИИОЗ, и что дало реальный повод полиции возбудить в отношении них уголовное дело по статье 307 УК РФ, стоит ждать очень серьёзных судебных разбирательств. Предположу, что судом дело не ограничится, и конфликт выйдет на уровень руководства Российской Академии наук.
Плюс к этому, обращаю внимание господ правоохранителей, что своим уголовным делом против экспертов они втянули их в личном качестве в непосредственную гущу конфликта. До этого эти специалисты лишь честно выполняли свои обязанности и работу, оказывали помощь членам Общины в рамках договоров между ВНИИОЗ и Общиной о научном и правовом сопровождении их деятельности по сбору пуха гаги и казарки, и готовились вместе с ними к воссозданию гагачьего хозяйства на Вайгаче. Экспертное заключение эти специалисты составляли в рамках поручения директора института по постановлению дознания. Как говорится, до уголовного дела по статье 307 в их отношениях с Общиной, с администрацией НАО и со следствием практически не было «ничего личного, только бизнес». В отличие от специалистов из ИПЭЭ РАН, у которых через WWF бизнес вполне жёстко был завязан на глубоко «личное». А именно, на бюджетное финансирование и взаимные договорённости. О чём писал не только RUSNORD, но и другие ресурсы.
Как я понимаю, своей отпиской на обращение жителей Варнека, недавним посещением неорганизованной толпой чиновников из администрации округа и Заполярного района Вайгача и опубликованным на НАО-24 резюме г-на Чабдарова после этой поездки, шансов на нормальное конструктивное разрешение проблемы жителям острова не оставили. Но это будет темой ближайшей отдельной публикации.
Как говорится, ставки сделаны. Внимательно следим за игрой.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD