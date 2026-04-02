Не по пути. Венгрия после Орбона

Произошедшее в минувшее воскресение на избирательных участках Венгрии российские СМИ уже называют «шабашем бесовских сил в светлый праздник Пасхи» (впрочем, среди мадьяр только 0.2% православных, им по барабану).

Что случилось, спрашиваете? А то, что премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл выборы Петеру Мадьяру, причём с разгромным счётом. Орбан с февраля 2022 года считался самым пророссийским политиком ЕС, Мадьяр – последовательный приверженец европейской ориентации и интеграции.

Исход был неясен до последнего момента, на середину выборного дня политологи пророчили победу Виктору, кто-то с радостью, кто-то с сожалением, но как данность. И то, действующего главу государства поддержал сам американский президент, какой пиар может быть круче?! (Аналогичная ситуация случилась в Архангельской области в 2004-м – Путин поддержал Ефремова, а тот как фанера над Новодвинском).

Важные нюансы. Мадьяр и его партия получают столько мандатов, что становятся фактическими хозяевами всей венгерской политики, что внешней, что внутренней, что экономической, что культурной. Оппозиция в основном побеждала в мажоритарных округах, что прямо говорит об усталости избирателей от одних и тех же лиц во власти (в телевизоре). Орбан признал своё поражение ещё до окончательных цифр, видимо, сам устал за 16 лет бесперебойного правления (а вообще он в «высшей лиге» с самого начала 90-х). Явка была рекордной за счёт прихода молодёжи, явный показатель того, что народ сознательно выбирал своё будущее.

Москва, конечно, разочарованно вздохнула… но не очень громко. Орбан был пророссийским весьма условно, в тех позициях, когда это было выгодно его патриотическому курсу. Например, жалел деньги Украине, просто потому, что Венгрия небогатая страна. Мадьяр же смог убедить молодых, что Венгрии всё вернётся сторицей, если будет в одной связке с ведущими европейскими странами. От США чего ожидать… там всё на Иран уходит.

Вряд ли Украина в лице Венгрии получит ещё одного щедрого спонсора, не тот случай.

О «любви» Орбана к нашей стране говорит хотя бы то, что 36 лет назад именно после его пламенной речи советские войска «попросили на выход».

Да и у самих венгров расположение к России вызывает сомнения. Там до сих пор вспоминают вторжение 56-го года, передают, что называется, из поколения в поколение. Мы им, кстати, тоже можем предъявить за Великую Отечественную – гонведы считались самыми жестокими среди гитлеровской коалиции на оккупированных советских территориях. Но россияне же не такие… или такие?

А ещё венгры ни разу не славяне, общие корни искать бесполезно. И откуда взяться братству? Только взаимному раздражению.

Но почему?! Почему четыре года назад победа Орбана была безоговорочной с полным контролем над парламентом?

Потому что для Европы четыре срока подряд – это запредельно много, подобная автократия приживается в восточных странах. Чем срок длиннее, тем коррупция гуще и народное раздражение громче. Другое дело, если бы при Орбане Венгрия цвела как сакура у подножья Фудзиямы и плодоносила как клубника на полях Израиля. Нет ничего этого… обычная восточноевропейская страна, ещё не оправившаяся от социализма. Столько лет доминировать – не всякому самцу по силам, извините автора за подобное сравнение.

А ещё удар по мировой геополитике. Пример Орбана показал, что нелиберальная демократия – штука шаткая. Приходится делать выбор, как в том анекдоте – или крестик с шеи снять, или исподнее надеть.

Если же говорить о мотивации избирателей, «прокативших» Орбана, то устали они даже не от его шестнадцатилетки, не от популистских лозунгов (у Мадьяра их не меньше), а от… своей жизни. Небогатой, на самой обочине Европы, устали от экономической стагнации, растущей, инфляции, коррупции на местах и в социальном секторе. Красивые слова о суверенитете, о национальной гордости венгров, о соседях-врагах, что называется, на хлеб не намажешь и в стакан на нальёшь.

Голосовали по принципу: хуже уже не будет (мы это тоже проходили). При этом Мадьяр – человек системный, понимающий структуру государства - что можно снести, а что лучше не трогать. Он и в партии Орбана недолго состоял, что ему только в плюс (ценные разведданные).

А ещё венгры, прежде всего, молодёжь, перестали бояться перемен. Что многим невредно перенять, и мы тут не исключение. Тем более, что Венгрия в экономике пока далека от патовой ситуации, её народ выходить с дубьём на улице не собирается.

Важный момент. Орбан смиренно принял результат выборов и не стал включать «административный ресурс», как это принято у автократов. Сам устал от власти, хочет отсидеться до следующих выборов, чтобы триумфально вернуться? Скорее, это показатель того, что слово «демократия» в Европе ни для кого не пустой звук.

И что это значит для России? В сущности, ничего. Орбана никак нельзя рассматривать как союзника, он лишь попутчик в некоторых вопросах. Это наша неумелая пропаганда раздула его до состояния «пророссийского» политика, что в Кремле уже опровергают.

К тому же Мадьяр не собирается идти «другим путём». Он не революционер и не разночинец (не Лех Валенса, чтобы было понятней). Петер из семьи венгерской политической элиты - его дед был судьёй Верховного суда и телеведущим, крёстный — президентом Венгрии. Даже жениться ухитрился на будущем министре юстиции (Юдит Варге), такие до основания ничего не разрушают. Скорее всего, при нём Венгрию ожидает система «Орбан-лайт» с уклоном в европейскую сторону. И за торгово-экономические связи с нашей страной можно не опасаться. Вот у венгерских коммунистов (их количество даже неизвестно) с ним наступают постные дни, Петер известный антисоветчик. Только и наша КПРФ давно уже не жирует.

Новый глава венгерского правительства уже на следующий день заявил, что «хорошо относится к русским». Но поспешил добавить, что сам первый Путину звонить не будет, но если тот его наберёт, то «трубку снимет».

Вы представляете Владимира Владимировича, который первым звонит какому-то мадьяру?! Особенно после того, как глашатый Кремля (Песков) громко заявил: «Мы недружественных политиков с победами не поздравляем».

Соответственно, с большой долей вероятности можно предположить – российско-венгерские политические отношения поставлены на долгую-долгую пауза. Да ну и …!

Леонид Черток