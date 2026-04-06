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Разговор начистоту. Пришел священник в женскую колонию

    Помощник начальника УФСИН России по Архангельской области по организации работы с верующими священник Игорь Горбань посетил колонию-поселение № 3 в Талагах Приморского округа.

    «Встреча со священнослужителем стала для осужденных возможностью прикоснуться к истокам духовной культуры и осмыслить значение одного из почитаемых праздников в Православии, дня Святой Троицы, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Отец Игорь подробно рассказал собравшимся об истории его возникновения, глубоком смысле и ключевых событиях, связанных с сошествием Святого Духа на апостолов».

    В исправительном ведомстве сообщили, что священник «подчеркнул важность сохранения традиций, которые помогают человеку даже в непростых жизненных обстоятельствах находить опору в вере и сохранять человеческое достоинство».

    «Завершилось мероприятие приемом по личным вопросам. Каждый осужденный, пожелавший обратиться к священнослужителю, получил возможность побеседовать с ним в индивидуальном порядке, обсудить волнующие темы и получить духовную поддержку», — отметили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области. 

11 июнь 09:11 | : Будни / Верую

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