"Золотая лихорадка" на Северо-Западе России. Её «возбудитель» - гагачий пух

Некоторое время назад ИА RUSNORD опубликовал мою статью «Гаги и люди. Невеселые сказки о Вайгаче». Практически моментально статья вызвала резкую реакцию. Причем с неожиданной стороны. На мой и редакционный адреса электронной почты пришли весьма нервные и раздраженные письма от Александры Горяшко, которая после краткой и энергичной переписки с нами в течение пары дней разместила на своем ЖЖ три крайне резкие статьи. Одна из них была посвящена «разоблачению» моего, по мнению автора, вранья о существовавшем ранее на Вайгаче у местных КМНС-ненцев такого традиционного вида их деятельности, как сбор гагачьего пуха. Отмечу, что Александра Горяшко в моей статье не упоминалась. Разбор содержимого её статей - это тема для отдельной публикации и (или) искового заявления в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации героев двух ее публикаций.
Без комментариев привожу сведения об этом авторе, взятые с сайта Кандалакшского заповедника, который она сама и администрирует:
«Горяшко Наталия (Александра) Александровна (1965 г.р.) - писатель, историк науки. Окончила психологический факультет МГУ, спец. зоопсихология (1989). С 1991 года - член Союза литераторов России. С 1980 г. работает в Кандалакшском заповеднике: сначала в качестве юнната, впоследствии (по наст. вр. – прим. Б.Д.) - в качестве внештатного сотрудника, оказывая помощь в проведении научных работ». Чтобы не путать читателей, в дальнейшем буду называть ее по имени «Александра», так как она подписала письма и называет себя в своем ЖЖ.
Параллельно с этими событиями велась внутриведомственная переписка: Администрация Ненецкого округа собирала мнения экспертов, поддерживающих, так же, как и Александра Горяшко, полный запрет сбора пуха гаги на Вайгаче. Как следует из одного из официальных ответов (текст имеется в моем распоряжении – прим Б.Д.), Администрация НАО опирается на «позицию» научного сообщества, которая по данному вопросу сводится к запрету такой деятельности. В дополнение к ранее озвученным позициям о таком запрете WWF России, Петра Глазова из НИИ географии РАН (на его экспертное заключение опирается следствие и официальная информация МВД РФ), упомянутой Александры Горяшко, ряды сторонников запрета пополнили:
- ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. Северцева», проводившие экспедиции и научные исследования на о. Вайгач;
- Некоммерческим партнёрством «Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии», занимающаяся много лет мониторингом водоплавающих птиц на территории Ненецкого автономного округа;
- ФГБУН «Институт биологии Коми», также проводят различные исследовательские работы в Ненецком автономном округе.
Там же указано, что «по мнению учёных деятельность по сбору пуха на территории острова Вайгач Ненецкого автономного округа не является традиционным промыслом для местного населения (жителей посёлка Варнек), поскольку не является исконным видом деятельности, ранее на протяжении продолжительного времени (десятилетий) не осуществлялась».
Стоит отметить, что Администрацией округа в то же самое время был разрешен сбор пуха гаги и белощекой казарки на острове Колгуев одному из предпринимателей из Архангельской области. Более того, как следует из публикации в газете «Няръяна вындер» этот предприниматель выиграл окружной грант на полмиллиона рублей на «сбор пуха водоплавающих птиц, а именно белощекой казарки» (статья «Большая стрижка», выпуск № 63 (20694) от 21.06.2018г.). Последнее уточнение пусть не вводит в заблуждение. Этот предприниматель собрал и вывез из округа несравненно больший объем пуха, в отличие от «браконьеров» с Вайгача, о которых в начале декабря 2018 года сообщило МВД РФ. Параллельно с «браконьерами» пух гаги собирался и в Кандалакшском заповеднике, и по всему Белому морю.
Незадолго до моей публикации по исковому заявлению прокуратуры НАО на Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа была возложена обязанность организовать переиздание Красной книги Ненецкого округа. По информации официального сайта Прокуратуры НАО, переиздание Красной книги Ненецкого автономного округа осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Последняя редакция Красной книги НАО была подписана в печать 07.07.2006. И теперь по решению Нарьян-Марского городского суда Департамент, а точнее КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды НАО» (ЦПП и ООС), поскольку эта обязанность закреплена именно за этим Центром, должны будут окружную Красную книгу переиздать. Дело хлопотное и затратное, так как без комплексных исследований поменять в Красной книге лишь год переиздания нельзя. Эта информация нам еще потребуется ниже.
Практически одновременно с выходом моей статьи из Ненецкого округа прилетела весть об увольнении одиозного и непотопляемого для НАО человека – Игоря Александровича Кислякова, зам. директора ЦПП и ООС. Официального подтверждения информации через Интернет найти не удалось, поэтому приведу лишь скрин страницы одного из Телеграмм-каналов округа.
Вставить Фото по ссылке http://www.dulnev.nrmar.ru/jpg/GNM-ProKislyakova.jpg
Скандальный шлейф за этим природоохранником тянется с самого начала создания ЦПП и ООС при бывшем губернаторе округа Игоре Кошине (некоторые публикации о делах Кислякова можно посмотреть здесь >>, здесь >>, и здесь >>). Функции природоохраны ЦПП и ООС распространялись исключительно на территории ООПТ НАО, хотя Кисляков обошел это ограничение проведением «совместных рейдов» с участием рыбоохраны (рыба была его любимой темой) и других правоохранителей и надзорщиков.
В увеличении количества окружных ООПТ Кисляков был кровно заинтересован. Но в штате ЦПП и ООС практически не было нужных специалистов из-за огромного перекоса в квалификации кадров. Большую часть из них и сейчас составляют не дипломированные специалисты по природопользованию, экологии и другим уставным целям и задачам учреждения, а бывшие сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Учитывая коммерческую «договороспособность» Кислякова, WWF с его финансами, наработками, предложениями, специалистами по созданию ООПТ, стал просто спасением для этого Центра. Подробнее об этом будет рассказано в отдельной публикации.
Сейчас же, завершая сюжет с увольнением Кислякова и Красной книгой НАО, предположу, что именно несвоевременное переиздание Красной книги округа, иск Прокуратуры и решение Суда стали последней каплей терпения и неизбежного наказания кого-то из руководства ЦПП и ООС. Бывший руководитель Кислякова г-н Стаич всегда «оттирался» своим замом на второй план. Но подставлять под неизбежное наказание собственную голову за его авантюры, судя по всему, не желал. Поэтому какое-то время назад благоразумно оставил свой директорский пост. С увольнением Кислякова появилась слабая надежда на перемены к лучшему и на разумный подход к проблеме сбора гагачьего пуха на Вайгаче.
Но этими событиями дело не ограничилось. Буквально на днях, 12 марта, в Архангельске прошёл Научно-технический Совет национального парка «Русская Арктика». На Совете присутствовали представители ведомственных служб и партнёры ООПТ. Мое внимание, по понятным причинам, привлекли следующие части этой информации:
«Единственным участком на Новой Земле, еще «свободным» для посещения, остается район самого юга архипелага у пролива Карские Ворота. Атлантический морж, белый медведь, новоземельский олень, птичьи базары, целые комплексы исторических памятников в бухтах Каменка, Русанова, островах Кусова Земля и Средний, одни из самых красивых шхерных ландшафтов региона, а также относительная доступность этих мест были причиной проектирования здесь южного филиала «Русской Арктики» - «Карские Ворота».
Для репрезентативного представления природы Новой Земли во всем многообразии, важно создать здесь в настоящее время комплексный заказник регионального значения, передав под управление национальному парку «Русская Арктика». В него надо включить все прилегающие острова и водную акваторию. Кроме выполнения функции упорядочивания туристской деятельности, развития науки на Новой Земле, именно здесь можно в опытном порядке начать работы по рациональному использованию природных ресурсов, например, традиционного некогда сбора пуха обыкновенной гаги», – рассказал Иван Мизин».
Поясню, Иван Мизин - это заместитель директора нацпарка по научной работе. А возрастающий интерес к теме «традиционного некогда сбора пуха обыкновенной гаги» нашел отражение в заголовках статей об этом событии на некоторых региональных ресурсах.
По первому впечатлению, вроде бы этому известию надо было порадоваться. Вот она, неожиданная и авторитетная поддержка идеи ненецкой общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») по возрождению традиционного гагачьего хозяйства на Вайгаче, которому так активно препятствуют власти Ненецкого округа. Новая ООПТ «Карские ворота» будет находиться в аккурат через пролив с одноименным названием. И, как говорится, «пусть злые языки умолкнут», имея в виду и профильный Департамент, и ЦПП и ООС НАО, и привлеченных ими для обоснования категорического запрета сбора гагачьего пуха на Вайгаче экспертов. Действительно, такой авторитет, как замдиректора самой «Русской Арктики» по научной работе, как о само собой разумеющемся говорит о традиционном сборе пуха по ту сторону Карских ворот. Да еще в контексте опытного порядка начала работ по рациональному использованию природных ресурсов. В общем, все как в уставе ненецкой Общины. Причем, как следует из его слов, именно это стало причиной проектирования здесь филиала нацпарка. То есть, пока в НАО «копья ломают» и до посинения спорят, доказывая, что не было у ненцев такого традиционного вида хозяйствования и вообще от этого сбора только вред, федеральные специалисты в соседней Архангельской области спокойно, исходя из оспариваемых в НАО постулатов, уже начали проектирование ООПТ, в которой будут возрождать «некогда традиционный сбор пуха обыкновенной гаги».
Единственный вопрос, который возникает у тех, кто, как говорится, «в теме»: а кто в «Карских воротах» будет этот пух собирать? Там ведь атомный полигон, а аборигенное ненецкое население, большей частью перебравшееся как раз на ближайший Вайгач, было выселено в 50-х годах прошлого столетия. Получается, что власти соседнего НАО об этих планах и этой работе не знали? Или делали и делают вид, что не знают? Но это маловероятно, учитывая тесные связи и Ивана Мизина, и Департамента, и ЦПП и ООС НАО, да и руководства округа с WWF. Вернее, с его Баренц-отделением.
Идея создания ОППТ «Карские ворота» не была тайной, так как еще в мае 2016 года Иван Мизин в своей статье «Весенние полевые работы у острова Вайгач» написал следующее:
«Остров Вайгач и юг Новой Земли – это места круглогодичного обитания всех редких видов Арктики, стоит подумать о том, чтобы сделать здесь или новую ООПТ или кластер национального парка «Русская Арктика». Ведь здесь, кроме богатого видового биологического разнообразия, еще много памятников освоения Севера! В условиях нового этапа освоения высоких широт это требует государственной охраны и создания возможностей для показа туристам».
Эта статья была посвящена апрельской экспедиции по мечению редких видов животных. Команда, как указано в статье, состояла из сотрудников Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных, занесенных в Красную книгу РФ и других особо важных видов фауны России, а также сотрудников Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и нацпарка «Русская Арктика». Осуществлялась экспедиция при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы и Русского географического общества. Не знать об этом в руководстве НАО не могли, так как по Положению об ООПТ «Вайгач», проводить такие исследования на территории острова без согласования с Департаментом и ЦПП и ООС НАО нельзя.
Эта экспедиция имела еще одну цель. На военном флоте это называется «Демонстрация флага». Это когда военный корабль или группа кораблей иностранного государства проходят под флагом своей страны в непосредственной близости территориальных вод другого государства или посещают по договоренности с властями этого государства какой-либо его порт или порты. Дипломатический и военный смысл «Демонстрации флага» - показать мощь и возможности своего государства на морях. Чтобы зрителям демонстрации и гражданским и военным руководителям их государства было понятно, что в случае чего государство-«демонстратор» может «посетить» их воды уже с вооруженной миссией. Судя по всему, по мнению командования этой международной эколого-морской «коалиции», сил для поддержания «порядка» властями НАО явно недостаточно.
Иван Мизин говорит об этом так:
«Кроме того, именно на острове Вайгач три года назад были найдены и расследованы случаи браконьерства на белого медведя, поэтому важно было и показать в местных населенных пунктах, что медведь находится под охраной». Согласитесь, очень напоминает нынешние заходы американских и натовских судов в Черное море в район Крыма и многочисленные «проходы военных кораблей» и «пролеты военной авиации» НАТО вблизи морских границ России на Балтике, в Баренцевом море и на Тихом океане.
Единственной новеллой в недавней информации от нацпарка «Русская Арктика» стало упоминание о намерении собирать в «Карских воротах» гагачий пух. Предположу, что эта идея возникла у Ивана Мизина после посещения в июне 2017 года в числе многих российских предпринимателей, ученых и специалистов гагачьей фермы г-на Jon Sveinsson в Исландии, которого я уже упоминал в моей статье. Буду указывать его имя в исландском варианте, чтобы избегать разных транскрипций имени и фамилии на русском языке.
В одной из упомянутых выше публикаций Александры Горяшко («Темные игры вокруг светлого дела») этот исландский фермер запечатлен именно Иваном Мизиным на приведенном в статье фото, как следует из соответствующей подписи). Привожу скрин этой части фотографии из текста Александры Горяшко.
Вставить в текст по ссылке http://www.dulnev.nrmar.ru/jpg/MizinSkrinJon_Sveinsson.jpg
Предположу, что, как и все остальные «командированные» в Исландию для стажировки на ферме г-на Jon Sveinsson, Иван Мизин посетил ферму и прошел «обучение» по личному приглашению этого фермера «и за счет принимающей стороны». И, возможно, не один раз.
До появления на российском горизонте фигуры г-на Jon Sveinsson, о сборе гагачьего пуха как о серьезном бизнесе на Северо-Западе страны никто не задумывался. Это очень специфичный и хлопотный и в сборе, и в промышленной очистке, почти забытый продукт живой природы. Занимались им буквально два-три предпринимателя, имеющие технологию очистки и использующие пух в своей готовой продукции в качестве утеплителя. Собирали его спокойно в небольших количествах через наемных работников. Преимущественно по берегам Белого моря. Но потом Jon Sveinsson познакомился с ребятами из Баренц-отделения WWF, и, судя по всему, нашел у них понимание и поддержку. И именно благодаря им, скорее всего, увидел в наших северных краях перспективы для своего бизнеса.
Что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», знают все. Побывал Jon Sveinsson и в нашей стране, «за счет принимающих» уже из России. «Сыр» надо было отработать. По слухам, даже привозил машины собственной конструкции для очистки скупаемого на месте пуха-сырца. Кто-то, отрабатывая полученный от г-на Jon Sveinsson «бесплатный сыр», стал активно пиарить самого Jon Sveinsson и его «исландскую технологию». Этим, как я понимаю, активно занялась Александра Горяшко.
Попутно с пропагандой «исландской технологии» и рекламой г-на Jon Sveinsson, Александра Горяшко, как авторитетный «знаток» истории гагачьего хозяйства в России, в своих статьях и комментариях через Интернет внедряет в сознание администраторов, специалистов, правоохранителей мысль об исключительности этой западной технологии. И, извините за вынужденную грубость, мысль о полной «рукожопости» и дебилизме отечественных сборщиков и переработчиков пуха, их варварстве и наносимим ими вреде гаге и природе. Разумеется, единственной альтернативой отечественным сборщикам пуха – интеллектуально ограниченным «варварам» без собственной истории этого промысла, Александра Горяшко видит возможность развития этого промысла в России только при тщательном контроле со стороны «западного специалиста» по имени Jon Sveinsson, имеющего, к тому же, кредит доверия от самого WWF.
Факты – упрямая вещь. Есть устойчивое ощущение, что именно с появлением г-на Jon Sveinsson в России стали возникать проблемы у прежних немногочисленных отечественных «лидеров» этого специфичного рынка. А вокруг этой темы возник нездоровый ажиотаж, плавно нарастающий и начинающий напоминать «золотую лихорадку». Кто-то собирал пух «легально», кто-то нет. Машины г-на Jon Sveinsson, привезенные в Россию, пух-сырец очищали. Но в прошлом году очищенный пух до отечественных его потребителей, ранее занимавшихся финансированием его заготовки, не дошел. Все указывает на то, что скупал сырец, скорее всего, именно г-н Jon Sveinsson. Интересный вопрос к правоохранителям, а куда в этом случае собранный и очищенный пух делся?
И вот на всем этом бурном фоне на высоком межрегиональном уровне озвучивается идея о возможности расширения территории сбора пуха гаги. Причем, там, где об этом из-за атомного полигона вообще никто мечтать не мог! Насколько я знаю, ближайшими к новой зоне «освоения» традиционного промысла по сбору пуха как раз и являются ненцы с Вайгача. Но им заняться сбором пуха на их исторических землях по другую сторону Карских ворот на Новой Земле пока еще никто не предлагал. Как я уже указал выше, ни коренного, ни какого-то собственного постоянного населения в той части архипелага Новая Земля НЕТ! Военные, пограничники и гражданские специалисты, а также члены их семей не в счет, так как у них на Новой Земле иные цели и задачи. И именно военные и пограничники контролируют эту территорию. Поэтому возникают два естественных вопроса:
Вопрос первый: от кого собираются охранять живность в этой новой ООПТ «Карские ворота»?
Вопрос второй: кого назначат «заняться» в этой ООПТ «традиционным» сбором пуха гаги? Очевидно, что это будут не ненцы с Вайгача, а некие «промышленники» со стороны. Причем того типа, что и в прежние годы «промышляли» пух, яйца, птицу, зверя параллельно с ненцами, но после которых мы до сих пор многие виды арктических животных и птиц вносим в красные книги. Не исключено, что «промышленниками» могут стать люди «лихие», особенно те, кто в качестве рекламы посмотрел официальную информацию МВД РФ о задержании на Вайгаче браконьеров в декабре 2018 года. А также растиражированную телеканалами страны информацию из уст красавицы Ирины Волк, официального представителя МВД РФ. Именно она озвучила совершенно бредовую сумму убытка (для «лихих», читай, потенциальной криминальной выгоды) от сбора пуха гаги, которую ей «нарисовали» Кисляков, УМВД по НАО и привлеченные ими ученые-эксперты вроде Петра Глазова, успешно осваивающие гранты WWF (сюжет ТРК «Поморье» от 05.12.2018 «В Нарьян-Маре задержали двух предпринимателей за незаконный сбор пуха из птичьих гнезд»).
Повторюсь, и еще раз обращу внимание на одно место из приведенной выше цитаты: «Остров Вайгач и юг Новой Земли – это места круглогодичного обитания всех редких видов Арктики, стоит подумать о том, чтобы сделать здесь или новую ООПТ или кластер национального парка «Русская Арктика».
Таким образом, можно утверждать о наличии плана «Б» у WWF в отношении реализации идеи о создании на Вайгаче нацпарка. По принципу не «мытьем, так катаньем». Не удалось создать нацпарк на острове - объединим его в единый кластер нацпарка «Русская Арктика». Окружим и возьмем под контроль стратегический пролив Севморпути Карские ворота с обеих сторон, прихватим прибрежные воды. А для Севморпути что останется? Фарватер шириной с Суэцкий канал?
Теперь вернемся к Красной книге Ненецкого округа и ее переизданию. Меня интересует в этом контексте судьба гаги обыкновенной, которая сейчас в прежней редакции Книги присутствует. Я специально посмотрел Красную книгу Архангельской области. В ней гаги нет, так же, как и Красной книге РФ. Опять же непонятно, почему в одном субъекте РФ она в Красной книге, а в другом субъекте, находящемся в едином ареале ее обитания, гаги обыкновенной нет. Гаги на Колгуеве, где ей неудобно гнездиться, мало. Но при этом собирать гагачий пух можно, так же, как и пух белощекой казарки. А вот на Вайгаче, где ее основное место обитания в НАО, пух собирать категорически нельзя. Но через пролив «Карские ворота» на Северной Земле опять можно!
Мне даже интересно, что напишут эти «ученые» в новой редакции Красной книги НАО. Возможно, что гагу, так же, как и нельму, уже пора вычеркивать из Красной книги округа?
Завершая статью, поделюсь тем, что меня тревожит:
Во-первых, диаметрально противоположная позиция руководства Ненецкого округа по сбору гагачьего пуха и белощекой казарки на Вайгаче и на Колгуеве;
Во-вторых, нарастающий ажиотаж вокруг сбора пуха на Северо-Западе страны;
В-третьих, прямое участие в нагнетании этого ажиотажа явной коалиции международных экологов, научных учреждений, «специфичных» отечественных ученых-экспертов и представителей региональной власти и природо- и правоохранительных органов;
В-четвертых, «непрозрачная» деятельность г-на Jon Sveinsson в России, пользующегося, судя по всему, прямым покровительством и поддержкой указанной «коалиции».
Все указывает на то, что проблема сбора пуха гаги приобретает на Северо-Западе России коррупционно-криминальный характер. И, по моему мнению, эта проблема должна стать предметом пристального внимания со стороны вышестоящих органов власти, прокуратуры, правоохранительных органов и специальных служб.
(фото Владимира Киприянова)
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD