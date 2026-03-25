От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

Любители вы солянку, как люблю её я? Этот суп в моем антипохметологическом рейтинге стоит на втором месте после Петровских щей (на грибном бульоне с кусочками жареного мяса).
Даже история её создания – пальчики оближешь.
Она насчитывает несколько веков и связана с богатой кулинарной традицией России. Хотя точные детали о происхождении этого блюда неизвестны, существуют некоторые легенды и предположения о его происхождении.
Одна из версий гласит, что мясная солянка возникла в XVIII веке и была приготовлена для первой русской императрицы Екатерины II. По этой версии, Екатерина II пробыла некоторое время в Одессе, где к ней во время приема отправился на визит представитель тамошней кухни и угостил императрицу своим изысканным блюдом. Это блюдо привлекло внимание Екатерины II и было названо "солянкой", так как она включала в свой состав рассольник - смесь соли и воды, а также мясо и овощи. Было решено, что это блюдо будет включено в регулярное меню императорского двора.
Другая версия связывает происхождение мясной солянки с богатой русской кулинарной традицией и влиянием восточных культур. Считается, что солянка имеет свои корни в турецкой или узбекской кухне. Мясо, рассольник и овощи были распространены во многих странах Восточной Европы, и поэтому их сочетание в блюде могло возникнуть из взаимодействия таких культур.
Независимо от источника, мясная солянка быстро стала популярным блюдом не только в императорском дворе, но и среди обычных людей. В конце XIX века она стала особенно популярной в русской буржуазии и была включена в меню ресторанов и кафе. Ее рецепты постепенно претерпевали изменения и адаптировались под вкус и предпочтения разных регионов России.
Сегодня мясная солянка является излюбленным блюдом многих людей в России и за ее пределами. Благодаря своему богатому вкусу и разнообразию ингредиентов, она приготовлена по-разному в разных регионах и имеет свои вариации, такие как московская солянка, петербургская солянка и т.д.
История происхождения мясной солянки - это история о том, как культурные влияния, воображение поваров и личные предпочтения людей привели к появлению вкусного и уникального блюда, которое стало неотъемлемой частью русской кулинарной традиции.
Классический рецепт мясной солянки является вариативным и может различаться в зависимости от предпочтений и региональных особенностей.
Ниже представлен рецепт сборной мясной солянки в ее сегодняшнем исполнении:
Вам понадобится:
- 3 л воды
- 300 г свинины или говядины, нарезанной кубиками
- 200 г вареной или копченой колбасы, нарезанной кубиками
- 200 г ветчины, нарезанной кубиками
- оливки по вкусу
- 0,5 л рассольника (соленого рассола из огурцов)
- 2-3 луковицы, нарезанные мелко
- 1 средняя морковка
- 2-3 зубчика чеснока, измельченные
- 2-3 листа лавра
- 4-5 горошин черного перца
- 3-4 столовые ложки томатной пасты
- 2 столовые ложки растительного масла
- Соль и перец по вкусу
- Сметана, укроп или петрушка для подачи (по желанию)
Способ приготовления:
1. В сковороде разогрейте масло на среднем огне.
2. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и золотистого цвета.
3. Добавьте свинину или говядину и обжарьте, пока мясо не приобретет коричневый цвет.
4. Добавьте кубики колбасы и обжарьте их вместе с мясом в течение нескольких минут.
5. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы равномерно покрыть мясо и колбасу.
6. В кипящую воду добавьте нашу зажарку с мясом, а затем влейте рассольник из огурцов и перемешайте.
7. Затем добавьте оливки, лавровый лист, горошины перца и чеснок в кастрюлю.
8. Подождите, пока солянка закипит, затем уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите при низкой температуре около 20-30 минут, пока мясо не станет мягким и сочным.
9. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Но с солью надо быть очень осторожным, так как из-за рассола у нас уже солянка немного соленая.
10. Подавайте солянку горячей с ложкой сметаны и посыпьте свежим укропом или петрушкой.
Отдельно в тарелку добавим дольку лимона, что придаст этому супу еще более свежий вкус.
А вот рецепт для адептов вегетарианства:
Ингредиенты:
Приготовление:
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Приятного аппетита и бодрого утра!