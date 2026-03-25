От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

Любители вы солянку, как люблю её я? Этот суп в моем антипохметологическом рейтинге стоит на втором месте после Петровских щей (на грибном бульоне с кусочками жареного мяса).

Даже история её создания – пальчики оближешь.

Она насчитывает несколько веков и связана с богатой кулинарной традицией России. Хотя точные детали о происхождении этого блюда неизвестны, существуют некоторые легенды и предположения о его происхождении.

Одна из версий гласит, что мясная солянка возникла в XVIII веке и была приготовлена для первой русской императрицы Екатерины II. По этой версии, Екатерина II пробыла некоторое время в Одессе, где к ней во время приема отправился на визит представитель тамошней кухни и угостил императрицу своим изысканным блюдом. Это блюдо привлекло внимание Екатерины II и было названо "солянкой", так как она включала в свой состав рассольник - смесь соли и воды, а также мясо и овощи. Было решено, что это блюдо будет включено в регулярное меню императорского двора.

Другая версия связывает происхождение мясной солянки с богатой русской кулинарной традицией и влиянием восточных культур. Считается, что солянка имеет свои корни в турецкой или узбекской кухне. Мясо, рассольник и овощи были распространены во многих странах Восточной Европы, и поэтому их сочетание в блюде могло возникнуть из взаимодействия таких культур.



Независимо от источника, мясная солянка быстро стала популярным блюдом не только в императорском дворе, но и среди обычных людей. В конце XIX века она стала особенно популярной в русской буржуазии и была включена в меню ресторанов и кафе. Ее рецепты постепенно претерпевали изменения и адаптировались под вкус и предпочтения разных регионов России.

Сегодня мясная солянка является излюбленным блюдом многих людей в России и за ее пределами. Благодаря своему богатому вкусу и разнообразию ингредиентов, она приготовлена по-разному в разных регионах и имеет свои вариации, такие как московская солянка, петербургская солянка и т.д.

История происхождения мясной солянки - это история о том, как культурные влияния, воображение поваров и личные предпочтения людей привели к появлению вкусного и уникального блюда, которое стало неотъемлемой частью русской кулинарной традиции.

Классический рецепт мясной солянки является вариативным и может различаться в зависимости от предпочтений и региональных особенностей.

Ниже представлен рецепт сборной мясной солянки в ее сегодняшнем исполнении:

Вам понадобится:

- 3 л воды

- 300 г свинины или говядины, нарезанной кубиками

- 200 г вареной или копченой колбасы, нарезанной кубиками

- 200 г ветчины, нарезанной кубиками

- оливки по вкусу

- 0,5 л рассольника (соленого рассола из огурцов)

- 2-3 луковицы, нарезанные мелко

- 1 средняя морковка

- 2-3 зубчика чеснока, измельченные

- 2-3 листа лавра

- 4-5 горошин черного перца

- 3-4 столовые ложки томатной пасты

- 2 столовые ложки растительного масла

- Соль и перец по вкусу

- Сметана, укроп или петрушка для подачи (по желанию)

Способ приготовления:



1. В сковороде разогрейте масло на среднем огне.

2. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и золотистого цвета.

3. Добавьте свинину или говядину и обжарьте, пока мясо не приобретет коричневый цвет.

4. Добавьте кубики колбасы и обжарьте их вместе с мясом в течение нескольких минут.

5. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы равномерно покрыть мясо и колбасу.

6. В кипящую воду добавьте нашу зажарку с мясом, а затем влейте рассольник из огурцов и перемешайте.

7. Затем добавьте оливки, лавровый лист, горошины перца и чеснок в кастрюлю.

8. Подождите, пока солянка закипит, затем уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите при низкой температуре около 20-30 минут, пока мясо не станет мягким и сочным.

9. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Но с солью надо быть очень осторожным, так как из-за рассола у нас уже солянка немного соленая.

10. Подавайте солянку горячей с ложкой сметаны и посыпьте свежим укропом или петрушкой.

Отдельно в тарелку добавим дольку лимона, что придаст этому супу еще более свежий вкус.

А вот рецепт для адептов вегетарианства:

Ингредиенты:

Грибы (шампиньоны, вешенки) - 300 г

Картофель - 2-3 шт.

Лук, морковь

Томатная паста - 2 ст. л.

Солёный огурец - 2 шт.

Оливки, лимон, зелень

Каперсы (по желанию)

Приготовление:

Обжарить грибы, лук, морковь, добавить томатную пасту. Влить воду, добавить картофель, огурцы. В конце добавить оливки, лимон, каперсы, специи, довести до вкуса.

Полезные советы

Для насыщенного вкуса готовьте солянку на мясном, рыбном или грибном бульоне.

Обжаривайте лук и морковь до золотистого цвета - это подчеркнёт вкус супа.

Добавляйте лимон и оливки в самом конце, чтобы сохранить их аромат.

Солянку лучше настоять 30-60 минут перед подачей - она станет ещё вкуснее!

Приятного аппетита и бодрого утра!

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