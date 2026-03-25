Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

Любители вы солянку, как люблю её я? Этот суп в моем антипохметологическом рейтинге стоит на втором месте после Петровских щей (на грибном бульоне с кусочками жареного мяса).

Даже история её создания – пальчики оближешь.

Она насчитывает несколько веков и связана с богатой кулинарной традицией России. Хотя точные детали о происхождении этого блюда неизвестны, существуют некоторые легенды и предположения о его происхождении.

Одна из версий гласит, что мясная солянка возникла в XVIII веке и была приготовлена для первой русской императрицы Екатерины II. По этой версии, Екатерина II пробыла некоторое время в Одессе, где к ней во время приема отправился на визит представитель тамошней кухни и угостил императрицу своим изысканным блюдом. Это блюдо привлекло внимание Екатерины II и было названо "солянкой", так как она включала в свой состав рассольник - смесь соли и воды, а также мясо и овощи. Было решено, что это блюдо будет включено в регулярное меню императорского двора.

Другая версия связывает происхождение мясной солянки с богатой русской кулинарной традицией и влиянием восточных культур. Считается, что солянка имеет свои корни в турецкой или узбекской кухне. Мясо, рассольник и овощи были распространены во многих странах Восточной Европы, и поэтому их сочетание в блюде могло возникнуть из взаимодействия таких культур.

 Независимо от источника, мясная солянка быстро стала популярным блюдом не только в императорском дворе, но и среди обычных людей. В конце XIX века она стала особенно популярной в русской буржуазии и была включена в меню ресторанов и кафе. Ее рецепты постепенно претерпевали изменения и адаптировались под вкус и предпочтения разных регионов России.

Сегодня мясная солянка является излюбленным блюдом многих людей в России и за ее пределами. Благодаря своему богатому вкусу и разнообразию ингредиентов, она приготовлена по-разному в разных регионах и имеет свои вариации, такие как московская солянка, петербургская солянка и т.д.

История происхождения мясной солянки - это история о том, как культурные влияния, воображение поваров и личные предпочтения людей привели к появлению вкусного и уникального блюда, которое стало неотъемлемой частью русской кулинарной традиции.

Классический рецепт мясной солянки является вариативным и может различаться в зависимости от предпочтений и региональных особенностей. 

Ниже представлен рецепт сборной мясной солянки в ее сегодняшнем исполнении:

Вам понадобится:

- 3 л воды
 - 300 г свинины или говядины, нарезанной кубиками
 - 200 г вареной или копченой колбасы, нарезанной кубиками
 - 200 г ветчины, нарезанной кубиками

- оливки по вкусу
 - 0,5 л рассольника (соленого рассола из огурцов)
 - 2-3 луковицы, нарезанные мелко

- 1 средняя морковка
 - 2-3 зубчика чеснока, измельченные
 - 2-3 листа лавра
 - 4-5 горошин черного перца
 - 3-4 столовые ложки томатной пасты
 - 2 столовые ложки растительного масла
 - Соль и перец по вкусу
 - Сметана, укроп или петрушка для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

1. В сковороде разогрейте масло на среднем огне.
2. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости и золотистого цвета.
3. Добавьте свинину или говядину и обжарьте, пока мясо не приобретет коричневый цвет.
4. Добавьте кубики колбасы и обжарьте их вместе с мясом в течение нескольких минут.
5. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы равномерно покрыть мясо и колбасу.
6. В кипящую воду добавьте нашу зажарку с мясом, а затем влейте рассольник из огурцов и перемешайте.
7. Затем добавьте оливки, лавровый лист, горошины перца и чеснок в кастрюлю.
8. Подождите, пока солянка закипит, затем уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите при низкой температуре около 20-30 минут, пока мясо не станет мягким и сочным.
9. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Но с солью надо быть очень осторожным, так как из-за рассола у нас уже солянка немного соленая.
10. Подавайте солянку горячей с ложкой сметаны и посыпьте свежим укропом или петрушкой.

Отдельно в тарелку добавим дольку лимона, что придаст этому супу еще более свежий вкус.

А вот рецепт для адептов вегетарианства:

Ингредиенты: 

  • Грибы (шампиньоны, вешенки) - 300 г
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Лук, морковь
  • Томатная паста - 2 ст. л.
  • Солёный огурец - 2 шт.
  • Оливки, лимон, зелень
  • Каперсы (по желанию)

Приготовление: 

  1. Обжарить грибы, лук, морковь, добавить томатную пасту.
  2. Влить воду, добавить картофель, огурцы.
  3. В конце добавить оливки, лимон, каперсы, специи, довести до вкуса.

Полезные советы

  • Для насыщенного вкуса готовьте солянку на мясном, рыбном или грибном бульоне.
  • Обжаривайте лук и морковь до золотистого цвета - это подчеркнёт вкус супа.
  • Добавляйте лимон и оливки в самом конце, чтобы сохранить их аромат.
  • Солянку лучше настоять 30-60 минут перед подачей - она станет ещё вкуснее!

Приятного аппетита и бодрого утра!

(https://dzen.ru/a/ZQGhG4NbJ0OQVa3a 

05 июнь 09:00 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Как маленький папа нашел себе друга. К Дню защиты детей
Северный флот, с любовью. Правдивая история создания

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (83)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20