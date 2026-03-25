Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

Давайте признаем очевидное – Первомай ещё в 90-х годах прошлого века перестал быть праздником солидарности каких-то там трудящихся.

Первомай XXI века в России – это Праздник Первых Шашлыков… по крайней мере, в средней полосе и на Русском Севере. Пусть кое-где еще лежит снег, от этого жареное на углях мясо под стаканчик сухого красного (умеренно) ещё вкуснее.

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент почти готовых шашлыков – нанизывай и жарь.

Что за ерунда?! Настоящий мужчина маринует мясо только сам по любимому рецепту.

Знатоки советуют самый простой вариант – соль, перец, много репчатого лука и выдержать в холодильнике сутки. Если хотите побыстрее, добавьте газированной минеральной воды, выдержать пару часов рядом с мангалом.

Но мы же с вами затейники. Посему предлагаю рецепты маринадов со всего света. Сразу оговоримся, представленные рецепты не канонические, с авторской «перчинкой».

1. Армянский маринад для шашлыка (хоровац)

Для чего подойдёт:

  • Свинина (шея, карбонад) — идеально
  • Также подходит для говядины и баранины

 Ингредиенты на 1,5–2 кг мяса:

  • Лук — 3–4 крупных головки
  • Помидоры — 2–3 шт. (можно заменить томатным соком 100 мл)
  • Болгарский перец — 1–2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый чёрный перец — 1 ч. л.
  • Красный сладкий перец (паприка) — 1 ч. л.
  • Немного зиры (по желанию)
  • Петрушка, базилик, кинза — пучок
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Винный или гранатовый уксус — 1 ст. л. (необязательно)

 Как готовить:

  1. Нарежьте мясо средними кусками. Не мельчите, чтобы оно не пересохло.
  2. Овощи (лук, помидоры, перец) нарежьте кольцами или полукольцами.
  3. Сложите мясо слоями: мясо → овощи → зелень → специи. Повторяйте.
  4. В самом конце добавьте немного масла и при желании — уксуса или гранатового сока.
  5. Хорошо перемешайте руками, слегка придавливая — чтобы овощи пустили сок.
  6. Уберите под плёнку и маринуйте от 4 до 12 часов в прохладном месте.

 2. Классический русский маринад

Для чего подойдёт: свинина, курица

Ингредиенты:

  • Лук — 3–4 шт. (кольцами)
  • Уксус 9% — 2–3 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Немного сахара (1 ч. л.)
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.

Особенность:

Главный вкус — это лук. Он размягчает мясо и даёт тот самый советский дух дачного шашлыка.

Совет:

Разомните лук руками, чтобы он пустил сок — это усилит эффект маринования.

 3. Грузинский маринад с ткемали и хмели-сунели

Для чего: баранина, говядина

Ингредиенты:

  • Ткемали (сливовый соус) — 4 ст. л.
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Кинза — пучок
  • Соль, перец
  • Немного винного уксуса или лимонного сока

Вкус:

Яркий, кисло-пряный, насыщенный. Отлично подходит к жирному мясу.

Совет:

Оставьте мясо на ночь — тогда специи полностью проникнут в структуру.

 4. Турецкий маринад с йогуртом и паприкой (для курицы)

Для чего: курица, индейка

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт — 200 мл
  • Паприка сладкая — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лимонный сок — 1–2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Орегано, тимьян
  • Соль

Вкус:

Нежный, сливочный, с ароматом трав. Йогурт делает мясо сочным и мягким.

Совет:

Маринуйте минимум 4 часа. Отлично подходит для гриля.

 5. Японский терияки-маринад

Для чего: курица, свинина

Ингредиенты:

  • Соевый соус — 100 мл
  • Мирин (сладкое саке) или мед — 2 ст. л.
  • Чеснок, имбирь — по вкусу
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ч. л.

Вкус:

Сладко-солёный с азиатским акцентом. Даёт красивую карамелизацию на мангале.

Совет:

Подавать можно с кунжутом и зелёным луком.

 6. Бразильский маринад с лаймом и чесноком (Churrasco)

Для чего: говядина

Ингредиенты:

  • Лайм — 2 шт. (сок)
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Соль — крупная
  • Перец чили — по вкусу
  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Вкус:

Сочный, кислый, с лёгкой остротой. Идеально подходит для стейков и говяжьих шашлыков.

Совет:

Не маринуйте дольше 2–3 часов — лайм может «переварить» мясо.

30 апрель 09:00

