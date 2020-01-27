Страсти по Вайгачу: следователь решил не возбуждать уголовное дело против экспертов ВНИИОЗ

Ранее RUSNORD сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении экспертов из кировского ВНИИОЗ. Напомню, что к производству дело было принято по признакам преступления, предусмотренного статьёй 307 УК РФ за заведомо ложное заключение эксперта.
Обнадеживающая новость пришла от экспертов из Кирова. Следователь УМВД РФ по НАО по результатам проведенной доследственной проверки 17 февраля 2020 года принял постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В этом постановлении сказано, что постановлением следователя от 14.12.2019 была назначена экологическая судебная экспертиза в другом «экспертном учреждении». По имеющейся у меня информации, это Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), руководимый печально известным для жителей Вайгача академиком Рожновым.
В постановлении следователь отметил, что «до настоящего времени не получено заключение эксперта из другого экспертного учреждения по постановлению от 14.12.2019 о назначении экологической судебной экспертизы. Полученный ответ в форме письма, опровергающий выводы заключения эксперта из ВНИИОЗ от 29.04.2019, не может являться достаточным доказательством ложности заключения экспертов ВНИИОЗ, поскольку не отвечает требованиям допустимости доказательств, в данном ответе научные сотрудники не предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложного заключения по ст. 307 УК РФ, ответ дан без соответствующей мотивировки и ссылки на методики и научные источники». В отличие от экспертов ВНИИОЗ и их заключения. Также не доказан прямой умысел экспертов ВНИИОЗ и их намеренное и осознанное желание выдать ложную информацию за достоверную.
Прояснился и формальный повод, на основании которого кто-то из следователей заподозрил в заключении экспертов ВНИИОЗ «злой умысел». Как следует из постановления, кто-то из полицейских усмотрел во ВНИИОЗ «заинтересованную сторону». Основанием для этого стало наличие договорных отношений между Общиной «Хэбидя-Я» («Святая земля») и ВНИИОЗ. Напомню, что экспертиза во ВНИИОЗ была заказана по ходатайству Владимира Киприянова, научного руководителя и члена Общины, которого «подозрительный» следователь из УМВД РФ по НАО почему-то назначил «руководителем» Общины. Хотя в материалах дела есть однозначная информация о том, что руководителем Общины, точнее ее председателем является Руслан Филиппов. Кстати, польза от этой находки следователей опять есть, поскольку напрочь разрушает доводы противников сбора пуха гаги на Вайгаче, утверждающих об отсутствии контроля ученых за процессом сбора пуха и научного руководства этой деятельностью.
Непонятно только, почему следователь при выборе экспертной организации не усмотрел в ИПЭЭ РАН такую же «заинтересованную сторону». Поскольку ИПЭЭ РАН имеет, как следует из письменного ответа следствию (есть в моем распоряжении), договорные отношения с департаментом природных ресурсов, экологии и АПК НАО, поскольку ссылается на некие данные регулярного государственного мониторинга численности птиц на Вайгаче. Эти данные по запросу ВНИИОЗ департаментом представлены не были, поскольку, как следует из ответа, департамент ими не располагает. Помимо того, что непонятно по чьему заказу и на чьи деньги проводились эти мониторинги, их результаты не опубликованы в рецензируемых научных изданиях, поэтому эти работы и результаты никем из независимых ученых не могут быть проверены и оценены. Да и наличие открытого конфликта между Общиной, с одной стороны, и администрацией и департаментом НАО, и ИПЭЭ РАН, с другой стороны, также налицо.
Еще одна странность в постановлении о проведении экспертизы в ИПЭЭ РАН. Логично предположить, что вопросы по уголовному делу разным экспертным учреждениям должны быть поставлены одинаковые, чтобы объективно сравнить ответы. Ан, нет! Вопросы в чем-то похожи, но разные. Складывается впечатление, что их специально «подогнали» под нужные ответы, даже в ущерб конкретному якобы «преступлению». А именно «незаконности» сбора пуха в заказнике по окончании периода гнездования, доказанности влияния этого и только этого процесса на снижение численности гаги в том же 2018 году (убиенных птиц никто не нашел), установлении материального ущерба в особо крупном размере. Правда, непонятно кому.
Как бы то ни было, можно слегка перевести дух. Почему только слегка? Да потому что нет никакой гарантии, что не появится вновь прокуратура, которая опять начнет выискивать криминал, которого нет, и вновь требовать возбуждения уголовного дела против экспертов, как она уже сделала это в отношении дела «сборщиков пуха».
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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