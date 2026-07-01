Архангельская епархия принимала высоких гостей

В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с епископом Озерским Порфирием, наместником Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря и настоятельницей Новодевичьего Воскресенского женского монастыря Санкт-Петербургской епархии игуменией Софией (Силиной).

Представители Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетили епархиальные монастыри с целью ознакомления с внутренней монашеской жизнью, образовательным уровнем монашествующих, а также социальной деятельностью обителей.

Участие во встрече также принял епископ Ноябрьский.

Высокие гости рассказали архипастырю о совершенном визите и поблагодарили митрополита Корнилия за организацию их пребывания на северной земле. Глава митрополии выразил собеседникам за признательность визит и пожелал им благословенных успехов в служении Святой Христовой Церкви.



