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Архангельская епархия принимала высоких гостей

В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с епископом Озерским Порфирием, наместником Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря и настоятельницей Новодевичьего Воскресенского женского монастыря Санкт-Петербургской епархии игуменией Софией (Силиной).

Представители Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетили епархиальные монастыри с целью ознакомления с внутренней монашеской жизнью, образовательным уровнем монашествующих, а также социальной деятельностью обителей.

Участие во встрече также принял епископ Ноябрьский.

Высокие гости рассказали архипастырю о совершенном визите и поблагодарили митрополита Корнилия за организацию их пребывания на северной земле. Глава митрополии выразил собеседникам за признательность визит и пожелал им благословенных успехов в служении Святой Христовой Церкви.


30 июль 09:12 | : Будни / Верую

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