Главный КМНС России Григорий Ледков покамлал на Вайгаче. Появится ли от этого на острове национальный парк?

События вокруг острова Вайгач в Ненецком округе в последние две недели начали развиваться стремительно и ярко. ИА RUSNORD анонсировал визит на Вайгач Григория Ледкова, депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по делам национальностей, президента Ассоциации КМНСС и ДВ РФ (RAIPON). Не скрою, были некоторые надежды хоть на какой-то конструктив от этого визита. Но конструктива не вышло.
Как следует из информации в ненецком сегменте соцсети ВКонтакте, визит, как и все предыдущие визиты высокого начальства на Вайгач, не был подготовлен и был до чрезвычайности краток. В Варнеке Ледков и его свита «встречались» с «коренными», как их называет пресс-служба РАЙПОН, около часа. Объяснение краткости встречи визитеров было дано на странице РАЙПОН в том же ВКонтакте. Оказалось, что основной целью визита была не встреча с жителями, а посещение Семиликого идола и проведение шаманских или каких-то там иных обрядов. Употребляю слова «каких-то там обрядов» не из-за пренебрежения и не уважения чьих-то верований и религиозных чувств, а от полного недоумения от того, что было проведено на Вайгаче высокопоставленными представителями РАЙПОН, старейшинами КМНС из других субъектов, а так же непосредственно основными лидерами окружного Ясавэя.
Дело в том, что члены этой высокопоставленной делегации совершили некие, очевидно, языческие обряды. Помимо КМНС в состав делегации вошли буддистские служители из Бурятии. Напомню, что буряты в перечень КМНС не включены. Как следует из информации РАЙПОН, специально прилетевший в НАО «служитель культа» Арга Тынзин еще в Нарьян-Маре «занимался приготовлением субстанций для священного ритуала». Судя по опубликованным там же фото, он же на месте на Вайгаче, будучи облаченным в буддийское одеяние, провел некий религиозный обряд.
В застойные брежневские времена была такая шутка про главную в то время информационную ежедневную программу «Время». Эту программу «за глаза» называли «И это все о нем (Брежневе) и немного о погоде». Ну и еще чуть об урожаях и событиях за рубежом. Обзор публикаций на официальных ресурсах НАО и других субъектов с местами проживания КМНС, показывает, что Ледков и члены делегации в это посещение Ненецкого округа были просто зациклены на идее возрождения Вайгача в качестве «духовной Мекки» ненцев, других самодийских КМНС. Да и по бурятам видим, не только самодийских. Даже «пинание» WWF и его идеи создания на Вайгаче национального парка шло опять же с позиций противопоставления этих планов «туристической Мекки» планам самодийской «духовной Мекки». На странице сообщества «Говорит Вайгач» ВКонтакте с анализом результатов визита Ледкова и РАЙПОН на Вайгач и в НАО, этот визит был оценен так:
«Хотим напомнить, что практически все местное ненецкое население является православным. И, уже в который раз, согласия местных ненцев на проведение языческих обрядов, да еще по чужим для них бурятским культам, никто не спрашивал. Какое-то время назад местным удалось отбиться от проведения на острове всемирного съезда шаманов и "захоронения" на Вайгаче "Мирового зла". Зачем опять "расковыривать" эту болячку, да еще на таком высоком уровне?
Отстранение WWF от превращения Вайгача в туристическую Мекку и превращение его в Мекку самодийскую языческую - не лучшая альтернатива. Все равно, что пересадить хронического алкоголика с водки на тяжелые наркотики в целях борьбы с алкоголизмом. Хрен, как говорят на Руси, редьки не слаще!».
Тревожно, что идея возрождения язычества на Вайгаче нашла быструю поддержку. Один из комментаторов приведенной публикации написал следующее:
«Остров Вайгач - это наша ненецкая Мекка. Еще буквально лет триста назад туда съезжались все ненцы от Канина до Таймыра. Здесь наши предки поклонялись самым сильным нашим богам. Но варварскую деятельность православных миссионеров, начатую архимандритом Вениамином, иначе как вандализмом не назвать. Огнем и мечом прошлись так называемые православные миссионеры по нашим священным землям. Они сожгли и разрубили более тысячи наших священных культовых мест. Более трех тысяч ненцев обратили в абсолютно чуждую и ненужную им веру. Нам нужно вернуться к своим истокам, нужно возродить свои верования и восстановить наши священные места, особенно на Вайгаче».
И еще ответ от того же комментатора на вопрос о бурятах и Буддизме:
«Ну, видимо, они приехали почтить наших богов, приехали в гости, это же по нашим обрядам не возбраняется. Просто отдали дань уважения нашим богам. Они же не поступили как когда-то православные миссионеры, ничего не разрушили, ничего не сожгли, нечего не вывезли. На фотках видно, что присутствуют ненцы с НАО, Ямала, Таймыра. Это же очень здорово. Это начало восстановления традиции, уничтоженной православными миссионерами в 19 веке. Вайгач - должен быть языческим, так завещано нашими предками....».
Очень настораживает противопоставление Православия не только язычеству, но и Буддизму. Напомню, что в отличие от католической миссионерской практики, Православие на Руси и в России никогда не насаждалось путем геноцида язычников, как это было в Америке. Что не мешает Католической церкви иметь наибольшую численность своих верующих именно в Западном полушарии. И русские, в отличие от западноевропейцев, никогда не относились к «коренным» высокомерно и не ставили перед собой цели «переделать» КМНС на свой лад, терпимо и с уважением относились к их языческим «пережиткам» и жизненным традициям. В порыве «православного рвения», так сказать, в инициативном порядке (без прямого указания священнослужителей) идолов и другие культовые сооружения и артефакты не уничтожали. А еще не давали этого делать досужим чужеземцам из Европы. Возможно, ответ на вопрос к Ледкову и к другим визитерам из РАЙПОН и Ясавэй, «а зачем вам, господа, нужно так резко и активно будоражить «тени прошлого» вокруг Вайгача?», дан в другом комментарии:
«Почему-то о возрождении ненецкого язычества и шаманизма рассуждают, как правило, продвинутые представители ненецкой интеллигенции и региональной политической элиты. И не важно, живут они в Нарьян-Маре или в городах и мегаполисах России. Местных об этом никто не спрашивает.
Не надо путать культурно-историческое наследие и религию. Особенно, если браться рассуждать о верованиях, которые утрачены и почти забыты».
В НАО уже сложилась определенная система реагирования власти на резонансные события, которые региональное руководство пытается либо полностью замолчать, либо как-то криво-косо подать в нужном свете, когда реакция людей на события в соцсетях или на не «властных» интернет-ресурсах становится резко негативной и начинает привлекать внимание широкой аудитории. Так было с визитом Павла Рахмилевича, зам.губернатора НАО по внутренней политике и его свиты на Вайгач в январе этого года. Так получилось и сейчас. Спустя почти две недели после посещения Вайгача Ирина Ханзерова, журналист официальной окружной газеты «Няръяна вындер», подготовила статью «Вернуться к истокам, чтобы сохранить себя». В этой статье предпринята попытка объяснить общественности все эти совместные ненецко-бурятские языческо-буддистские камлания и обряды на Вайгаче. Цитирую Ханзерову:
Григорий Ледков: «Мы хорошо осведомлены, кто наши северные родственники, но есть ещё и южное крыло, которое в Бурятии представляет народ сойоты. Они считаются южными степными самодийцами, в Туве – тоджинцы, в Иркутской области – тофалары, на Алтае – телингиты, челкенцы, тубалары. Это, по сути, наши кровные братья. Именно этот факт и желание самих представителей южных самодийцев посетить священные места на территории арктического региона стали толчком к приезду в НАО гостей из Бурятии».
Владимир Аюмов, «духовный наставник», президент ассоциации коренных малочисленных народов Бурятии: «Времена и события развели нас, но память о далёкой древней прародине сохранилась в эпосе многих коренных малочисленных народов. Мы до сих пор храним обряды и обычаи, которые поддерживают связь с нашими богами, с землёй и небом. Для нас стал откровением факт, что большинство священных обрядов наших народов сохраняют идентичность до сих пор. Поэтому помощь движения «Ясавэй» и РАЙПОНа в организации посещения священных для каждого самодийца мест на острове Вайгач является для нас не просто подарком, а ещё и способом удостовериться, насколько сильна связь между нашими народами, духами, богами и шаманами».
Единственный известный, но правильнее сказать, грамотно «распиаренный» «шаман НАО» - Николай Талеев. Правда, самими ненцами «шаманом» не признанный. Сейчас он живет далеко от родного округа. Среди визитеров Коля-шаман замечен не был. Чтобы кто-то из представителей Ясавэй был шаманом, я не слышал. Кстати, сама Ирина Ханзерова, как один из ярких представителей ненецкой элиты НАО и лидеров Ясавэя, как нельзя лучше подходит под приведенное выше определение одного из комментаторов ВКонтакте. Она неоднократно публично, в том числе и на международных мероприятиях, позиционировала себя с одной стороны, в качестве противника деятельности РПЦ по обращению в Православие ненцев. С другой стороны, в качестве активного сторонника возрождения языческих практик среди «коренных» в округе.
В отношении проблем «коренных» Вайгача в официальных сообщениях проскочило лишь упоминание о трудности их доступа к биоресурсам. В формате заявленных мероприятий тема запрета сбора пуха и яиц на Вайгаче и придания этому виду деятельности статуса «традиционного» просто не обсуждалась. Попытки заинтересованных граждан поговорить с Ледковым на эту тему, как это сейчас называется, «на ногах», успехом не увенчались. Граждане получили совет от «главного» в эту тему не лезть, пух и яйца не собирать, лиц, не являющихся КМНС из Общины убрать.
Ледков с его «высокомыслием» и остальные визитеры из РАЙПОН и Ясавэй, с их отстраненностью от «низменного» в жизни жителей Вайгача, очень напоминают персонажа из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Васисуалия Лоханкина. Лоханкин, как известно, непрерывно думал о судьбах русской интеллигенции, к каковой причислял и себя, но систематически забывал тушить свет в местах общего пользования, за что был выпорот обитателями коммунальной «Вороньей слободки». А его жена Варвара, предпочла эстету-интеллигенту Васисуалию более прагматичного и рукастого инженера Птибурдукова.
В отношении проекта создания на Вайгаче национального парка руководство Ненецкого округа вновь продемонстрировало уже сложившуюся практику «засекречивания» своих намерений и планов. Высокому РАЙПОНовскому гостю поулыбались, покивали одобрительно головами в поддержку его критики WWF и недопустимости реализации планов фонда по созданию на Вайгаче нацпарка. Даже первоначально заявленных представителей WWF из участников мероприятия исключили.
И всего через три дня после убытия Григория Ледкова в Москву департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО за подписью и.о. руководителя департамента Ферина разослал по заинтересованным органам, предприятиям и организациям письмо. В этом письме Ферин предложил представить в департамент кандидатуру представителя в создаваемую по распоряжению администрации округа Межведомственную рабочую группу для определения необходимости организации национального парка «Вайгач». В качестве пояснения в письме указано, что Минприроды России проводит работу по созданию на острове Вайгач национального парка федерального значения «Вайгач». Поэтому в настоящее время администрация Ненецкого округа занимается получением необходимых согласований и организует общественное обсуждение.
И опять никаких публикаций на официальных ресурсах НАО, опять никакой информации, где и как можно ознакомиться с проектом создания нацпарка на Вайгаче и пояснительной запиской к нему. Напомню, что предыдущий проект был подготовлен WWF и разослан по заинтересованным организациям округа. Опять невозможно понять, где опубликовано для ознакомления Положение о межведомственной рабочей группе. Кстати, к письмам эти документы так же не прилагались. Снова складывается впечатление, что о возобновлении «работ по созданию» не были проинформированы ни депутаты, ни, даже, Ясавэй.
Не понятно, «спущено» ли какое-то директивное указание из Минприроды РФ, или администрация НАО решила подсуетиться самостоятельно. Так сказать, в инициативном порядке, поскольку проект нацпарка на Вайгаче был «заморожен» WWF и Минприроды под давлением Григория Ледкова в декабре 2016 года. Ледков тогда поддержал жителей Вайгача, неоднократно высказавшихся против создания нацпарка на их острове. Об этом было заявлено на рабочем совещании в Минприроды РФ.
На том совещании Григорий Ледков выступил с предложением приостановить рассмотрение вопросов об образовании национальных парков на территориях, входящих в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Приостановить создание нацпарков Ледков предложил до внесения в законодательство изменений, предусматривающих возможность безвозмездного посещения и свободного пребывания на территориях национальных парков и для КМНС. Соответствующее поручение давал Президент РФ Путин. Президент РАЙПОН также предложил Минприроды РФ и WWF совместно проработать вопрос о создании новой категории национального парка - «этнонациональный». По его идее в таком парке должно отсутствовать зонирование и ограничения на традиционное природопользование, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности КМНС России. Но для этого, по его мнению, было необходимо определить круг лиц, относящихся к КМНС.
Из всех перечисленных в конце 2016 года Григорием Ледковым условий выполнено только последнее. В этом году приняты поправки в федеральное законодательство о Реестре КМНС. Готовятся существенные изменения в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), одним из видов которых и являются национальные парки. Я участвовал в одном из обсуждений этих изменений. Обсуждение проводилось в Общественной палате РФ в ноябре прошлого 2019 года. Насколько я проинформирован, обсуждение еще не окончено, и проект поправок в окончательном виде Минприроды еще не представило.
Если кто не заметил, то в стране сменилось Правительство и полным ходом идет инициированная Президентом РФ Путиным Конституционная реформа. Обе палаты Федерального Собрания РФ несколько дней назад утвердили эти поправки. После их рассмотрения в Конституционном суде РФ поправки будут поставлены на всенародное голосование, которое пройдет 22 апреля. Положения обновленной Конституции РФ вступят в силу сразу после официального подведения итогов всенародного голосования. У нас сильно изменится многое. Изменятся полномочия Президента, Правительства Парламента. Уточнятся и конкретизируются права граждан и ответственность государства. Это повлечет за собой корректировку многих действующих федеральных, а за ними по цепочке и региональных законов.
Риторический вопрос. Какому нормальному должностному лицу, чиновнику или человеку в условиях предстоящей глобальной трансформации всей правовой системы страны придет в голову форсировать «замороженный» три года назад проект создания национального парка на острове Вайгач? Тем более в условиях, когда и жители, и РАЙПОН вроде бы как резко против этого проекта в принципе.
Каюсь, не успел еще внимательно ознакомиться и вникнуть во все предлагаемые изменения в Конституцию РФ. Не успел пока внимательно проработать и Основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденные Указом Президента России. Но предполагаю, что все перечисленные изменения, возможно, сильно ужесточат требования к созданию и функционированию национальных парков. Не секрет, что проекты создания большей части ООПТ в России, в том числе и нацпарков, с конца 90-х годов готовились и инициировались WWF. И пусть WWF Russia пытается обмануть всех своим, якобы, российским юридическим статусом и почему-то до сих пор не присвоенным ему статусом «иностранного агента», управление и финансирование Фонда осуществляется из-за границы.
Поправки в Конституцию направлены, в том числе, и на восстановление «правового суверенитета» страны. То есть на конституционное закрепление верховенства российского права над международным правом на территории страны. Именно прежняя конституционная норма, закреплявшая приоритет международного права над российским, и позволила WWF не просто влиять, но и напрямую определять внутреннюю политику в сфере экологии, природопользования и охраны окружающей среды и на федеральном, и на региональном уровнях, фактически диктовать органам власти всех уровней свои условия.
WWF пестовал и лелеял проект создания нацпарка «Вайгач» 25 лет. Но в 2016 году эти планы рухнули из-за категорического отказа «коренных» ненцев Вайгача, поддержанных жителями Ненецкого округа, на создание нацпарка. Тогда ни у WWF, ни у связанной с Фондом академической науки, ни у администрации НАО не оказалось «убедительных» аргументов и рычагов воздействия на строптивых островитян. За три прошедших года эти аргументы и рычаги воздействия были подготовлены и созданы. Главные из них, это уголовные дела в отношении сборщиков пуха и экспертов из ВНИИОЗ, на основании экспертного заключения которых «дело сборщиков пуха» сначала было прекращено, но в конце 2019 года снова возобновлено. Академические институты «подготовили» некие доказательства вредности сбора пуха для популяции краснокнижной гаги, предоставив администрации нигде в официальной научной литературе или официальных периодических научных изданиях не опубликованные данные экспедиционных исследований и неких «мониторингов численности» популяций гаги и казарки.
И именно по совокупности всех перечисленных фактов можно сделать вывод о том, что возобновление «работы по созданию на острове Вайгач национального парка федерального значения «Вайгач»», является «шансом последней надежды» для WWF, последней возможностью под общий шумок протащить, продавить создание национального парка на Вайгаче. И при этом не важно, кого люди из WWF «напрягли» на «размораживание» проекта. Будь это Минприроды РФ, или губернатор и администрация Ненецкого округа. И весь этот цирк и калейдоскоп из визитов, ответов и публикаций, нарастающий вокруг Вайгача с начала этого года, это лишь умело срежиссированный информационный фон для реализации одной единственной цели – создания на Вайгаче национального парка. Его создание позволит всем «заинтересованным сторонам» заодно и окончательно зарубить на корню планы ненцев Вайгача на сбор пуха на острове и создание гагачьего хозяйства. Интересно будет посмотреть, как на это отреагирует Ледков и РАЙПОН, которых так мило и с улыбкой обманули в НАО.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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