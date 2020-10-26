Хунвейбивни (юмористическая проза)

Кто помнит фильм Юрия Мамина «Бакенбарды» – историю гопников-«бивней», ставших ярыми пушкинистами и доказывавших свою любовь к наследию гения, молотя тростями всех, кто им не понравится?

Мне кажется, что в современной России этот фильм превратился в нескончаемый сериал. Спустя полвека после начала китайской «культурной революции» на российской земле обозначилось много желающих «наводить порядок» теми же методами, что и китайские молодчики пятьдесят лет назад. Назовем их «хунвейбивнями» – хунвейбинами отечественного разлива. Они весьма разнообразны, но методы их похожи, как и общее намерение – подменить собой органы государственного принуждения.



- Ты че тут делаешь, иммигрант понаехавший? Торгуешь? Чем? Зеленью? А-а, понятно, травкой! Наркоторговец! Какой «кыньза»? Какая «петрушка-матрушка», «сылдырэй»? Это ж новые сорта конопли. А это что там у тебя лежит? «Пысокь»? Да не сахарный песок это – белое порошкообразное кристаллическое вещество! Так, забираем траву и вещество! Какую еще полицию тебе звать? Мы сами без полиции разберемся! Проучим его, парни! Не нужны тут иностранные наркоторговцы! Зачем нам конкуренты? Ой, что это я, вырвалось! Держи его крепче, Петя, а ты, Саня, снимай на видеокамеру наш русский антинаркотический рейд.



Час спустя. Та же компания в темном переулке.



- Слышь, мужик, признайся нам честно: ты детей маленьких любишь? Что, любишь, говоришь?! Ребята, это же педофил! В общем, бабки гони на борьбу с педофилией, и мы тебя отпустим, понял? Не хочешь? Петя, держи его крепче, а ты, Саня, снимай видео.



В тот же час на другом конце города:



- Здорово, парень! Мы – антифа. Антифашисты то есть, боремся с коричневой заразой, так сказать, движение сопротивления. Шапку сними! Зачем? Не задавай лишних вопросов! О, я же говорил – скинхед, балда гладкая, как биллиардный шар! Что ты там бормочешь: волосы сами выпали? Врешь, не сами, сбрил! Держи его крепче, Шурик, а ты, Гоша, снимай видео. А ты, гад, кричи в камеру «Но пасаран! Смерть фашизму!», если передние зубы тебе дороги! Не слышу, громче! Сегодня же мы тебя, урода, в «Ютубе» разместим, на весь мир прославим!



А в это время в галерее современного искусства:



- Это что за мазня? Это – «святой Антоний»?! Кто же его так малюет, только богохульники проклятые! Ты в церкви бывал, иконы видал? Это у тебя чмо, а не святой! Чего-чего? Это ты про нас? Куда-куда «вынь-бин»? Матом выражается, а еще интеллигенция! Причем тут Китай, китайцы – нация вежливая, тебе не чета, у них даже революция и та культурная! Мы тебе не «черные», и нас не сотни, а миллионы патриотов! В общем, убирай с глаз долой это кощунство, пока я тебе… Не хочешь? Вася, подержи мою хоругвь, а ты, Юра, снимай видео.

Анатолий Беднов