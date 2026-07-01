Лицом к лицу

В епархиальном управлении 28 июля, в День Крещения Руси, состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

Архипастырь и Ваге Самвелович обменялись поздравлениями по случаю Дня Крещения Руси и обсудили вопросы, касающиеся развития взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией.

Участники встречи засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера и выразили надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.