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Лицом к лицу

В епархиальном управлении 28 июля, в День Крещения Руси, состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна. 

Архипастырь и Ваге Самвелович обменялись поздравлениями по случаю Дня Крещения Руси и обсудили вопросы, касающиеся развития взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией. 

Участники встречи засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера и выразили надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.

29 июль 08:40 | : Будни / Верую

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