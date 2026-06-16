День ВМФ в истории Архангельска

День ВМФ, отмечаемый в последнее воскресенье июля для Архангельска, наверное, главный праздник года. И не только потому, что флот впервые появился именно здесь, но и потому что само существование нашего древнего города без флота невозможно.

Историческая справка

Архангельск возник не в 1584 году, как нам внушают сегодняшние власти, базирующие своё убеждение на «Двинском летописце», говорящем о том, что по сведениям церкви в 1584 году «город» уже был. Под словом «город» тогда упоминалась военная крепость. Но в начале строительного сезона этого 1584 года строители из крепости уже разъезжались – воевода Залешанин-Волохов перед отъездом в июне подарил свой двор со всеми постройками монастырю.

И не в 1583 году, когда весной Иван Грозный утвердил проект крепости вокруг Михайло-Архангельского монастыря, и в этот же год там воеводы задержали английского посла Е.Боуса, для чего царь туда в августе – уже в построенный «город» - отправляет З.М. Болтина для высказывания им своего «опального слова».

И не в 1582 году, когда (по мнению профессора Куратова) царь отправил воевод со стрельцами строить эту крепость ,и они уже тогда к оному и приступили, чтобы закончить в 1583.

И даже не в 12 веке, когда возник сам Михайло-Архангельский монастырь (согласно Костомарова, Крестинина и ряда др источников) – «древностию своею превосходящий все московитские».

Монастырь, кстати, тоже был по факту городом (осуществлявшим и гражданские и военные функции). Тем более, что он, как минимум в 14 веке, когда в него был назначен игуменом некий Лука, назван как «главный от моря до Емцы» - а значит и очень крупный, в котором были и многочисленные мастерские, и дом престарелых, и администрация, и склады, и переработка, и сельхозпроизводство и пр. Не зря ведь большая часть российских городов ведут свои родословные именно от возникших там когда-то монастырей (как, например, Вологда) или даже постройки там небольших часовенок (как тот же Ярославль). Монастыри, кстати, не возникали на пустом месте – они появлялись там, где уже была активная деятельность. Где можно было зарабатывать, и где было много народа, нуждавшегося в их услугах.

Сегодня мало об этом известно, но пристань у Михайло-Архангельского монастыря уже в ранние времена служила отправной точкой для многих дипломатических миссий московских князей – именно отсюда они отправлялись в дальние страны:

В 1496 году Григорий Истома с толмачём Великого князя Московского Власием к королю Датскому и в Испанию через Норвегию;

В 1524 году князь Засекин-Ярославский и дьяк Трофимов в Испанию через Англию;

В начале 16 века трижды ездил дипломат Дмитрий Герасимов в Норвегию и Данию и т.п.

(Кстати – именно после путешествия Герасимова к Папе Римскому в 1525 году по его рассказам там выходит книга с описанием Северных морей и утверждением что по ним можно дойти до Китая – это и стало причиной многочисленных экспедиций европейцев по Северному морскому пути и прихода к нам Ченслера)

Архангельск был всегда! Во 2-й половине 9 века, когда в России ещё не было Рюрика, а тут вполне себе поживала «богатая страна Биармия», сюда приходил мореплаватель Оттар и обнаружил здесь весьма приличный «город с торгом на реке Вине» (как об этом сказано в английском документе «Омброзий короля Альфреда»).

По-видимому именно в этот самый «город с торгом» в течении ранних веков ходили и многие другие норвежские герои – торговать и воевать – вплоть до того времени, пока обосновавшиеся тут новгородцы не помешали им в этом. Указаний на эти походы много в скандинавских сагах, к сожалению, не имеющих точных датировок событий.

Здесь бывали многие из них – из самых известных: Рагнар «кожаные штаны» (не на архангельской ли «туче» он их приобрёл?), Эйрик «кровавая секира», Харальд «серая шкура», Олаф Святой и др. Кстати – все они рассказывают, что живший здесь народ мог творить чудеса – тоже о них говорят и новгородцы, называя их «чудью».

Что их всех сюда тянуло? А то что только здесь, на мысе Пур-Наволок (с санкскрита переводящийся как «город на мысу») они могли менять свои товары на редкости, привозимые с «Великого шёлкового пути»! Уже в древности именно сюда их везли из Каспийского моря по Волге – через волоки в Северную Двину. Климат тут тогда был гораздо теплее сегодняшнего – а потому путешествие по Северным морям для них было ничуть не опаснее, чем по другим.

Но вернёмся к флоту

Существование всей этой торговли здесь – на стыке моря и реки - без флота невозможно.

Обращу внимание - мыс Пур-Наволок делит Северную Двину – с юга она идёт одним руслом, а после него распадается на рукава, впадающие в море – стало быть никто не может пройти мимо него. Плюс на южной части мыса корабли могут безопасно пережидать шторма и непогоду.

Как мы знаем, первое упоминание о судоверфи в Соломбале в наше время датируется 1570 годом – именно тогда там Яков Строганов под руководством голландских судостроителей начинает создавать флот для работы в Арктике.

Сама Соломбала как деревня вошла в состав владений Михайло-Архангельского монастыря ещё в 1523 году – так что можно говорить, что это было первое её вхождение в состав нашего города (второй раз Соломбала присоединяется к Архангельску в 1863 году).

Но в том, что Строганов открыл там судоверфь, необычным было лишь приглашение голландцев – сами судоверфи в те времена у нас имелись едва ли не в каждой более-менее крупной деревне. И на них строился весь флот, позволявший поморам и торговать, и ловить рыбу, и охотиться на морских животных, и даже воевать!

Опять же напомню, что ещё в 1496 году Русская «судовая рать» из наших земель ходила через Белое и Баренцево моря и успешно атаковала владения Швеции на севере Скандинавского полуострова, дойдя до побережья Балтики и захватив три шведских корабля. Да и за столетие до этого с наших территорий новгородцы с двинянами осуществляли военно-морские походы против "мурманов". Может и раньше подобное бывало, но рукописей об этом не сохранилось.

Понятно, что такое было возможно лишь при наличии серьёзных кораблестроительных мощностей именно тут – на Северной Двине. (Река Онега для судостроения годится лишь у самого моря из-за порогов, река Мезень слишком удалена и малозаселённа.) А на побережье Белого моря нет достаточного запаса древесины.

Да и то самое «поморское судостроение» не могло получить свою уникальность без многовековой практики строительства разных типов кораблей. А суда, которые строились тут – отнюдь не были каким-то «утлыми лодчонками». Об этом можно судить по их грузоподъёмности:

Поморская лодья принимала на себя 150-200 тонн груза, с 16 века стали брать до 300 тонн;

Поморский коч (кочмара) – грузоподъёмность до 400 тонн;

Раньшина – до 70 тонн;

Шняка – до 10 тонн;

Карбас – до 8 тонн.

Каждое судно применялось для своих целей – но основное в их устройстве было то, что их было возможно использовать для ледовых плаваний. К тому же они были вполне годными для перетаскивания по волокам, что было важным – ведь это часто применялось даже во время походов в относительно рядом расположенную «златокипящую Мангазею», где самый безопасный путь был по волокам через полуострова Канин и Ямал. Понятно и для походов до Чукотки и далее до Аляски (столица которой носила название Ново-Архангельск) это тоже было важным. Благодаря именно этим конструктивным особенностям наших судов и было освоено поморами всё побережье Ледовитого океана.

Когда рассказывают о том, что древние новгородцы, пришедшие сюда на речных чёлнах, ладьях, ушкуях и стругах, тут же смогли модернизировать их до таких больших океанских судов ледового класса – мне в это не верится. Для подобных технологий нужны сотни лет проб и ошибок – а их не было. Всё появилось «вдруг» как по мановению волшебной палочки…

Кстати, когда Пётр 1 запретил строительство старинных судов в Поморье и все верфи стали делать корабли по западно-европейским образцам, из-за их неспособности выдерживать ледовые сжатия и прочие тяготы арктического мореплавания погибло очень много моряков. Именно поэтому все эти запреты были отменены уже при Анне Иоановне и наши верфи вернулись к прежним моделям судов.

Интересно что уже во второй половине 19 века конструкция нашего «поморского коча» легла в основу всех ледокольных судов и используется ими до сих пор!

Наследие «цивилизации лабиринтов»

Когда началось это «поморское судостроение» нам неизвестно, но по косвенным фактам можно определить, что ещё в глубокой древности. Как известно, вся Арктика наполнена каменными лабиринтами, имеющимися практически на всех её побережьях – они часто встречаются в Скандинавии, на Мурманском полуострове, на арктических островах, в Англии, на Новой Земле. Но наибольшее их количество на южном берегу Белого моря и на Соловках. Датировка появления этих лабиринтов – до 6 тысяч лет назад! Чтобы их построить, древним людям из этой загадочной «цивилизации арктических лабиринтов» безусловно нужны были корабли для путешествий между всеми этими расположенными друг от друга в тысячах км землях . И строили их они где-то здесь.

На мой взгляд новгородцы, пришедшие сюда где-то в 9-10 веках, эти технологии получили в подарок от проживавшей здесь до них чуди – как и технологии соледобычи, производства металлов и пр. Ведь в основном новгородцы сюда приходили с миром и женились на чудских красавицах, а значит становились членами их семей и занимались общим бизнесом. Всё это говорит о том, что в древней богатой Биармии народ чудь не был технически отсталым – а наоборот был самым технически продвинутым народом Севера, передавшим свои знания соплеменникам-новгородцам.

Впрочем, чудь никуда не делась – она как тут жила, так и живёт. Просто вместо санскрита она стала говорить на современном русском… Хотя до сих пор во многих местах Беломорья используются для общения древние диалекты – говоры. Как считают санскритологи – древние санскритские языки произошли от них – а не наоборот! Например, «мезенский говор» официально считается что происходит от чудского – послушать как звучит этот волшебный язык можно на концертах наших народных хоров, сохраняющих его звучание. И в первую очередь посетив выступления нашего академического Северного Русского народного хора!

Таким образом, флот и Архангельск – это две стороны одной медали. Без флота не было бы нашего города, а без него не было бы флота!

Архангельское адмиралтейство в Соломбале

Пётр 1 в Архангельской Соломбале на старом месте возрождает судостроение, открыв тут первое в России адмиралтейство. И опять, как и при Рюриковичах, сюда в качестве главных конструкторов приглашаются голландцы, а самим строительством судов занимаются местные судостроители.

Обязательно нужно развеять и миф о том, что Пётр 1 тут организовал «первую государственную судоверфь» - как сказано чуть ранее – первым тут строить суда стал ещё Строганов, но позднее он продал свою верфь Ивану Грозному – и тот в 1581 году издав соответствующий царский Указ, тоже пригласил работать на неё голландцев. По истории известно, что аналогичный царский Указ по приглашению голландских судостроителей на государеву Соломбальскую верфь был подписан Борисом Годуновым в 1602 году – и там ими было построено 15 морских судна.

На создаваемые потом Петром верфи в других городах страны тоже отправляют наших «корабельных дел мастеров». Из поморов формируют экипажи всех флотов страны на всех морях – ибо в других её частях знаний о море ни у кого нет.

Сегодня в иных городах России рассуждают о том, что в более ранние времена где-то на Чёрном или Балтийском морях могли строить русские флоты – но это было опровергнуто ещё в 1634 году нашими дипломатами при заключении Поляновского мира. Именно они тогда вписали в историю эти строки: «государевых воинских кораблей на море Ливонском (Балтийском) и на море Великом (Чёрном) прежде не бывало и вперед быть негде, да и не для чего».

Как появился день ВМФ

А праздник – день ВМФ – тоже появился у нас благодаря нашему «архангельскому адмиралу» Н.Г.Кузнецову. Он вышел с предложением организовать его к И.В.Сталину. Вождь народов идею одобрил и спросил адмирала: когда же этот праздник должен проводиться? Конечно же летом – был ответ. Иосиф Виссарионович спросил на это – когда у самого Кузнецова день рождения? 24 июля! Вот на эту дату он и назначил день ВМФ – чтобы он проводился в день рождения самого молодого наркома флота СССР!

22 июня 1939 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) приняли постановление отмечать День Военно-морского флота (ВМФ) ежегодно 24 июля.

Так и было вплоть до конца СССР. А в новой России по Указу Президента РФ от 2006 года этот праздник должен отмечаться в последнее воскресенье июля (что очень близко ко дню рождения нашего адмирала).

Кстати, памятник Кузнецову в Архангельске – единственный. В ряде городов есть его бюсты, но в полный рост он изображён лишь у нас – за спиной у памятника старейшая мореходка, впереди – выход в море мимо Соломбальского рейда…

Нельзя забывать и тот факт, что Архангельск является не просто «городом воинской славы», а городом военно-морской славы! Об этом можно понять едва увидев стелу, посвящённую соответствующему Указу Президента РФ от 5 декабря 2009 года, на которой изображены ростры кораблей. Архангельск всегда был городом пограничным, защищавшим страну от нападений вражеских флотов с моря. И количество подобных боестолкновений во все века у нашего города впечатляющее!

Именно поэтому ещё несколько лет назад день ВМФ отмечался в Архангельске как главный праздник города – вдоль всей набережной вставали на якоря военные корабли, специально заходившие для этого к нам – в колыбель Российского флота, проводились высадка десанта, сброс парашютистов на пляж, парад моряков и выставки флотских вооружений на набережной. Помню как раньше ежегодно в этот день военные моряки вышагивали вдоль площади Победы у Вечного огня сквозь огромную толпу архангелогородцев и пели «Северный флот не подведёт!». Весь город был наполнен ликованием, большинство прогуливающихся были в тельняшках, парадных фланках или бескозырках… Архангельск как бы говорил – флот – это я!

Да и как это могло быть иначе, когда ещё не так давно практически весь наш деревянный город был построен из разобранных барж, а борта старых лодок в нём использовались как мостовые?! В нашем городе сложно сказать – кто тут больше моряк – речники, рыбаки, полярники, подводники, пограничники, каботажники, портовики, ледокольщики или даже авиаторы, что летают над океанскими просторами? В нашем городе тельник – это не просто принадлежность к флоту, это наш «символ веры» в то, что «море-наше поле», в то что впереди не тупик – а бесконечный Океан, всегда открытый во все стороны Света для всех. Здесь всё ещё не закончился век Великих географических открытий – здесь он только ещё начинается: не трусь и станешь новым Колумбом или Магелланом Севера! Архангельск всегда был и остаётся воротами в неизведанное – последним причалом перед стартом к Подвигу.

Лучше всего этот вольный дух нашего города передал наш земляк – Николай Рубцов, сам послуживший и на Северном флоте и поработавший в Архангельском Тралфлоте:

«Я, юный сын морских факторий,

Хочу, чтоб вечно шторм звучал.

Чтоб для отважных вечно – море,

А для уставших – свой причал…»

Архангельск – город штормов, город, где крик чаек будит вас по утрам. Где во время ледохода на льдинах катаются тюлени. Где речные трамвайчики – один из основных видов транспорта. Где катер – и средство передвижения и плавучая дача. Где каждый пацан планирует стать моряком. Где море встречается с могучей Двиной. Где рыба – и завтрак, и обед, и ужин. Архангельск сам как корабль, разрезающий воды своим Пур-Наволоком как носовым обводом. А мы все – его экипаж.

Море и Архангельск – вечны! С днём ВМФ, братишки!

Михаил Силантьев