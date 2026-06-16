День ВМФ в истории Архангельска

День ВМФ, отмечаемый в последнее воскресенье июля для Архангельска, наверное, главный праздник года. И не только потому, что флот впервые появился именно здесь, но и потому что само существование нашего древнего города без флота невозможно.
Историческая справка
Архангельск возник не в 1584 году, как нам внушают сегодняшние власти, базирующие своё убеждение на «Двинском летописце», говорящем о том, что по сведениям церкви в 1584 году «город» уже был. Под словом «город» тогда упоминалась военная крепость. Но в начале строительного сезона этого 1584 года строители из крепости уже разъезжались – воевода Залешанин-Волохов перед отъездом в июне подарил свой двор со всеми постройками монастырю.
И не в 1583 году, когда весной Иван Грозный утвердил проект крепости вокруг Михайло-Архангельского монастыря, и в этот же год там воеводы задержали английского посла Е.Боуса, для чего царь туда в августе – уже в построенный «город» - отправляет З.М. Болтина для высказывания им своего «опального слова».
И не в 1582 году, когда (по мнению профессора Куратова) царь отправил воевод со стрельцами строить эту крепость ,и они уже тогда к оному и приступили, чтобы закончить в 1583.
И даже не в 12 веке, когда возник сам Михайло-Архангельский монастырь (согласно Костомарова, Крестинина и ряда др источников) – «древностию своею превосходящий все московитские».
Сегодня мало об этом известно, но пристань у Михайло-Архангельского монастыря уже в ранние времена служила отправной точкой для многих дипломатических миссий московских князей – именно отсюда они отправлялись в дальние страны:
(Кстати – именно после путешествия Герасимова к Папе Римскому в 1525 году по его рассказам там выходит книга с описанием Северных морей и утверждением что по ним можно дойти до Китая – это и стало причиной многочисленных экспедиций европейцев по Северному морскому пути и прихода к нам Ченслера)
Архангельск был всегда! Во 2-й половине 9 века, когда в России ещё не было Рюрика, а тут вполне себе поживала «богатая страна Биармия», сюда приходил мореплаватель Оттар и обнаружил здесь весьма приличный «город с торгом на реке Вине» (как об этом сказано в английском документе «Омброзий короля Альфреда»).
По-видимому именно в этот самый «город с торгом» в течении ранних веков ходили и многие другие норвежские герои – торговать и воевать – вплоть до того времени, пока обосновавшиеся тут новгородцы не помешали им в этом. Указаний на эти походы много в скандинавских сагах, к сожалению, не имеющих точных датировок событий.
Что их всех сюда тянуло? А то что только здесь, на мысе Пур-Наволок (с санкскрита переводящийся как «город на мысу») они могли менять свои товары на редкости, привозимые с «Великого шёлкового пути»! Уже в древности именно сюда их везли из Каспийского моря по Волге – через волоки в Северную Двину. Климат тут тогда был гораздо теплее сегодняшнего – а потому путешествие по Северным морям для них было ничуть не опаснее, чем по другим.
Но вернёмся к флоту
Существование всей этой торговли здесь – на стыке моря и реки - без флота невозможно.
Как мы знаем, первое упоминание о судоверфи в Соломбале в наше время датируется 1570 годом – именно тогда там Яков Строганов под руководством голландских судостроителей начинает создавать флот для работы в Арктике.
Но в том, что Строганов открыл там судоверфь, необычным было лишь приглашение голландцев – сами судоверфи в те времена у нас имелись едва ли не в каждой более-менее крупной деревне. И на них строился весь флот, позволявший поморам и торговать, и ловить рыбу, и охотиться на морских животных, и даже воевать!
Понятно, что такое было возможно лишь при наличии серьёзных кораблестроительных мощностей именно тут – на Северной Двине. (Река Онега для судостроения годится лишь у самого моря из-за порогов, река Мезень слишком удалена и малозаселённа.) А на побережье Белого моря нет достаточного запаса древесины.
Да и то самое «поморское судостроение» не могло получить свою уникальность без многовековой практики строительства разных типов кораблей. А суда, которые строились тут – отнюдь не были каким-то «утлыми лодчонками». Об этом можно судить по их грузоподъёмности:
Поморская лодья принимала на себя 150-200 тонн груза, с 16 века стали брать до 300 тонн;
Поморский коч (кочмара) – грузоподъёмность до 400 тонн;
Раньшина – до 70 тонн;
Шняка – до 10 тонн;
Карбас – до 8 тонн.
Каждое судно применялось для своих целей – но основное в их устройстве было то, что их было возможно использовать для ледовых плаваний. К тому же они были вполне годными для перетаскивания по волокам, что было важным – ведь это часто применялось даже во время походов в относительно рядом расположенную «златокипящую Мангазею», где самый безопасный путь был по волокам через полуострова Канин и Ямал. Понятно и для походов до Чукотки и далее до Аляски (столица которой носила название Ново-Архангельск) это тоже было важным. Благодаря именно этим конструктивным особенностям наших судов и было освоено поморами всё побережье Ледовитого океана.
Кстати, когда Пётр 1 запретил строительство старинных судов в Поморье и все верфи стали делать корабли по западно-европейским образцам, из-за их неспособности выдерживать ледовые сжатия и прочие тяготы арктического мореплавания погибло очень много моряков. Именно поэтому все эти запреты были отменены уже при Анне Иоановне и наши верфи вернулись к прежним моделям судов.
Наследие «цивилизации лабиринтов»
Когда началось это «поморское судостроение» нам неизвестно, но по косвенным фактам можно определить, что ещё в глубокой древности. Как известно, вся Арктика наполнена каменными лабиринтами, имеющимися практически на всех её побережьях – они часто встречаются в Скандинавии, на Мурманском полуострове, на арктических островах, в Англии, на Новой Земле. Но наибольшее их количество на южном берегу Белого моря и на Соловках. Датировка появления этих лабиринтов – до 6 тысяч лет назад! Чтобы их построить, древним людям из этой загадочной «цивилизации арктических лабиринтов» безусловно нужны были корабли для путешествий между всеми этими расположенными друг от друга в тысячах км землях. И строили их они где-то здесь.
На мой взгляд новгородцы, пришедшие сюда где-то в 9-10 веках, эти технологии получили в подарок от проживавшей здесь до них чуди – как и технологии соледобычи, производства металлов и пр. Ведь в основном новгородцы сюда приходили с миром и женились на чудских красавицах, а значит становились членами их семей и занимались общим бизнесом. Всё это говорит о том, что в древней богатой Биармии народ чудь не был технически отсталым – а наоборот был самым технически продвинутым народом Севера, передавшим свои знания соплеменникам-новгородцам.
Таким образом, флот и Архангельск – это две стороны одной медали. Без флота не было бы нашего города, а без него не было бы флота!
Архангельское адмиралтейство в Соломбале
Пётр 1 в Архангельской Соломбале на старом месте возрождает судостроение, открыв тут первое в России адмиралтейство. И опять, как и при Рюриковичах, сюда в качестве главных конструкторов приглашаются голландцы, а самим строительством судов занимаются местные судостроители.
На создаваемые потом Петром верфи в других городах страны тоже отправляют наших «корабельных дел мастеров». Из поморов формируют экипажи всех флотов страны на всех морях – ибо в других её частях знаний о море ни у кого нет.
Как появился день ВМФ
А праздник – день ВМФ – тоже появился у нас благодаря нашему «архангельскому адмиралу» Н.Г.Кузнецову. Он вышел с предложением организовать его к И.В.Сталину. Вождь народов идею одобрил и спросил адмирала: когда же этот праздник должен проводиться? Конечно же летом – был ответ. Иосиф Виссарионович спросил на это – когда у самого Кузнецова день рождения? 24 июля! Вот на эту дату он и назначил день ВМФ – чтобы он проводился в день рождения самого молодого наркома флота СССР!
Так и было вплоть до конца СССР. А в новой России по Указу Президента РФ от 2006 года этот праздник должен отмечаться в последнее воскресенье июля (что очень близко ко дню рождения нашего адмирала).
Кстати, памятник Кузнецову в Архангельске – единственный. В ряде городов есть его бюсты, но в полный рост он изображён лишь у нас – за спиной у памятника старейшая мореходка, впереди – выход в море мимо Соломбальского рейда…
Именно поэтому ещё несколько лет назад день ВМФ отмечался в Архангельске как главный праздник города – вдоль всей набережной вставали на якоря военные корабли, специально заходившие для этого к нам – в колыбель Российского флота, проводились высадка десанта, сброс парашютистов на пляж, парад моряков и выставки флотских вооружений на набережной. Помню как раньше ежегодно в этот день военные моряки вышагивали вдоль площади Победы у Вечного огня сквозь огромную толпу архангелогородцев и пели «Северный флот не подведёт!». Весь город был наполнен ликованием, большинство прогуливающихся были в тельняшках, парадных фланках или бескозырках… Архангельск как бы говорил – флот – это я!
Да и как это могло быть иначе, когда ещё не так давно практически весь наш деревянный город был построен из разобранных барж, а борта старых лодок в нём использовались как мостовые?! В нашем городе сложно сказать – кто тут больше моряк – речники, рыбаки, полярники, подводники, пограничники, каботажники, портовики, ледокольщики или даже авиаторы, что летают над океанскими просторами? В нашем городе тельник – это не просто принадлежность к флоту, это наш «символ веры» в то, что «море-наше поле», в то что впереди не тупик – а бесконечный Океан, всегда открытый во все стороны Света для всех. Здесь всё ещё не закончился век Великих географических открытий – здесь он только ещё начинается: не трусь и станешь новым Колумбом или Магелланом Севера! Архангельск всегда был и остаётся воротами в неизведанное – последним причалом перед стартом к Подвигу.
Лучше всего этот вольный дух нашего города передал наш земляк – Николай Рубцов, сам послуживший и на Северном флоте и поработавший в Архангельском Тралфлоте:
«Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных вечно – море,
А для уставших – свой причал…»
Архангельск – город штормов, город, где крик чаек будит вас по утрам. Где во время ледохода на льдинах катаются тюлени. Где речные трамвайчики – один из основных видов транспорта. Где катер – и средство передвижения и плавучая дача. Где каждый пацан планирует стать моряком. Где море встречается с могучей Двиной. Где рыба – и завтрак, и обед, и ужин. Архангельск сам как корабль, разрезающий воды своим Пур-Наволоком как носовым обводом. А мы все – его экипаж.
Море и Архангельск – вечны! С днём ВМФ, братишки!
Михаил Силантьев