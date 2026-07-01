Небо и пустота. Фильм «Литвяк» Андрея Шальопа

«Папа, хватит, я устал от вашей войны», - сказал мне младший сын, тогда второклассник, когда я предложил ему почитать рассказы про детей из 41-го года. За день до этого он стоически выдержал традиционное для нашей семьи ДеньПобедное застолье, фронтовые песни, вечные «В бой идут одни старики».

И я его понял. Он не застал ни одного из наших семейных ветеранов , для него Великая Отечественная как для моего поколения Отечественная 1812 года, что-то очень далёкое. Его поколение, да и два предыдущих, в войну не играет, у них «Человек-паук» в почёте как спаситель мира от зла, но не Александр Матросов. Не они такие, жизнь такая.

Как сделать фильм о той войне, чтобы и им зашло? Для меня настоящая война была в «Хронике пикирующего бомбардировщика», в «Торпедоносцах», в «На войне как на войне». Где боёв, подвигов по минимуму. Остальное – тяжёлая, грязная, часто кровавая работа, на которой и открываются характеры, воспоминания-разговоры о довоенном времени. Посмотришь-послушаешь и понимаешь, почему именно эти парни направили горящий самолёт на немецкий аэродром.

Да, для нас главным было кино-переживание (а не панорамно-лубочные «Солдаты свободы»). Для зумеров на первом месте экшн. Идеально совместить два подхода к военному жанру. Наверное, когда-нибудь у кого-нибудь получится. Но не сегодня.

Оказывается, «Литвяк» - это байопик о героине войны с такой фамилией. Название крайне неудачное, слышишь и первая мысль о прибалтийской республике, которая за немцев воевала. Добро бы была Осипенко или Раскова, всё-таки нужно учитывать осведомлённость массового зрителя.

Читаю про Лидию Литвяк и проникаюсь искренним уважением – за два года воздушных боёв больше всего побед, находка для Книги рекордов Гинесса. Плюс личная драма – любимый, тоже лётчик, погиб незадолго до свадьбы. Погиб до крови из глаз обидно, не в бою, а пытавшись из куража повторить в воздухе фирменный трюк своей возлюбленной. Герой Советского Союза, между прочим, такое бывает?! Оказывается, бывает.

Теперь надо об этом интересно рассказать, казалось, что может быть проще. Однако…

Понятно, что фантазия авторов художественного произведения основывается на допусках в документальность описываемых событий, хотят сделать кино динамичней интересней (то, что жизнь – лучший сценарист, всё-таки метафора). Но, если называете героев именами реальных людей, то будьте любезны.

Реальной Лидии Литвяк на момент описываемых событий (1942 г) шёл 22-й год. С экрана на нас смотрит женщина минимум за тридцать, прожитые годы на лице и во взгляде. Плюс поведение, манеры, реакции. Понятно, что война никого не молодит… но не до такой же степени!

Но даже у совсем юной девушки должна быть мотивация пойти именно в истребители… это ни разу не «ночные ведьмы», исключительно мужская специализация. Конечно, искать надо в прошлом, что даёт объёмный образ персонажа, вспомните ту же «Хронику пикирующего бомбардировщика», флешбэки по-киношному. В сценарии «Литвяк» для этого есть прекрасный момент – краткосрочный отпуск домой по ранению.

И что? Нам показывают рисовано-пряничную Москву, похожую на театральную декорацию, «как будто и войны нет». Оказывается, героиня живёт в малонаселённой коммуналке в солидном доме сталинской постройки предположительно на улице Горького. Семья – мама, выглядящая старшей сестрой нашей героини, и мальчик… то ли брат, то ли сын (по биографии – первое). И ни слова об отце, то ли бросил, то ли сидит (процесс военных). Почему так? Потому что погибни он в бою или воюй, его фотография висела (стояла) на самом видном месте, как принято в русских семьях.

Соседи по коммуналке… а что соседи?! Выглянули, поздоровались как с начальником ЖЭКа за руку, и обратно в норки.

То же самое и с подругой по эскадрильи Катей. Тоже москвичкой, поэтому и отпустили вместе в отпуск. Биография – тайна, пару раз зашла в гости к подруге, пофоткаться. Вместе героини войны были приглашены на пионерский слёт, где в зале сидели «дети» призывного возраста, все при красных галстуках.

Но полное недоумение вызывает трактовка образа командира эскадрильи капитана Соломатина. Мужик, внешне под сорокет , без пяти минут Герой Советского Союза, ведёт себя с Лидией как школьник пубертатного периода – краснеет, мямлит, сбегает от белого танца. То, что в конце они жених с невестой похоже на результат действий самой Литвяк – ну сколько можно после Сталинграда в девках ходить?! Если автор ленты хотел преподать молодому поколению зрителей урок целомудрия, то поздно и нелепо – «в СССР секса нет и быть не может» давно осмеяно и опротестовано их бабушками-дедушками.

Впрочем, возможно создатели ленты сделали упор на визуальный ряд фильма, то, что в первую очередь притягивает поколение зумеров.

Картинка, что и говорить, красивая – то белым-бело (снег), то желтым-желто (пшеница). В стиле соцреализма, модного в середине прошлого века, полотна Дейнеки напоминает. Близка ли такая подача «детям айфонов»? Мда…

Но это на земле, а в небе? Сцены воздушных боёв занимают минимум 20 минут экранного времени (в советской киноклассике – от силы 5). Снято с позиции лётчика, от чего возникает ощущение, что сидишь перед авиасимулятором. Играть - ещё ничего, просто смотреть - откровенно скучно. От бесконечных линий в небе (то ли инверсионный след, то ли от пулемётных очередей) быстро устают глаза. Монтаж сцен через затемнение – детский сад какой-то.

И диалоги. Картонные, снятые на средних и общих планах, даже неудобно, как будто подглядываешь. Персонажи тоже картонные. Авторы предлагают нам (зрителям) самим догадываться, чем, когда и где закончился боевой путь Лидии Литвяк. А закончился он тем же летом 43-го, вылетела на задание и исчезла, не вернулась из боя. Может, погибла в неравном бою, может, улетела к любимому Соломатину. Какой простор для творческой мысли, зритель любую фантазию простит! Нет, зажали. Зажали комок в горле, возникающий каждый просмотр «Хроники…».

И безумно долго. Впрочем, не уверен, что приведение «Литвак» до стандарта в 1 час 30 мин. подняло бы картину на новый уровень. Новое поколение будет из вежливости смотреть, внутренне позёвывая. Фамилию Литвяк забудут уже завтра.

Может, всё-таки лучше проверенная киноклассика?

Леонид Черток