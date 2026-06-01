"Мамонты давно вымерли". Александр Новиков о себе и о других

Сегодня у нас в гостях неординарный человек, политик с большой буквы Александр Владимирович Новиков, без всякого сомнения, лидер коммунистов Архангельской области.

ИА «Руснорд», предоставляя ему свою информационную площадку, в очередной раз показывает, что это независимое и никем не подконтрольное издание (могут быть только деловые отношения). Право на слово может получить любой интересный человек, даже если его политическая позиция расходится с взглядами руководства редакции.

- Александр Владимирович, Вас называет «мамонтом» архангельской политики, когда и как вы начали свою партийную карьеру?

- Мамонты давно вымерли, остались наиболее известные лица в архангельской политике. Приятно, если меня кто-то относит к этой категории. Слово «карьера», распространённое в русском языке, но есть и его производная - карьеристы. Не был никогда таким, более того, негативно относился и отношусь до сих пор к таким «пронырам».

Член КПСС с 1977 года. Честно и добросовестно с 1974 года по 1985 год отработал, «отпахал» на ЭПЗ «Красный Октябрь» ЦНИИМОДа. К 1980 году за плечами были некоторые достижения: соавтор авторского свидетельства на изобретение «Вакуумная сушилка» (древесина) за номером № 861900, присвоено звание «Изобретатель СССР», автор более тридцати печатных работ в различного рода всесоюзных печатных изданиях. С 1980 года по 1985 год, подчиняясь требованиям Устава КПСС, отработал в качестве секретаря партбюро КПСС на ЭПЗ «Красный Октябрь». Опять же, не отработал, а «отпахал».

- Александр Владимирович, Вы сделали карьеру ещё в советское время, когда была только одна партия - коммунистическая, но когда начали появляться, во время перестройки и позднее, другие, почему Вы остались ей верны?

- Возвращаясь к слову «карьера». Честно отработал на различных ответственных должностях качестве «рабочей лошадки». Не отношусь к перебежчикам ответственных работников КПСС в другие партии. Остался и остаюсь до сих пор не только верным идеям марксизма-ленинизма, но и памяти отца - фронтовика, участника Орловско-Курской битвы, члена ВКП(б) с 1942 года.

- Расскажите про тот период, когда Вы стали первым секретарём обкома КПРФ и борьбы с Гуськовым.

- Борьбы с Гуськовым Ю.А., по сути дела, с моей стороны не было. Перед съездом КПРФ я предупредил его, а так же его сообщников, о необходимости соблюдать требования Устава КПРФ. Тем не менее, Юрий Александрович отправился в плавание на теплоходе на параллельный съезд партии под руководством Семигина, а я сидел в зале с отрубленным электричеством, где под фонарик читал доклад Зюганова Г.А. Часть делегатов съезда опасалась провокаций, вплоть до ареста. В 2004 году после съезда партии я постановлением ЦК КПРФ был назначен временно исполняющим обязанности Первого секретаря Архангельского обкома КПРФ, а, спустя время, был избран Первым секретарём.

- Александр Владимирович, сейчас Вы опять лидер, лидер движения «Дети войны» - и если бы не ваше присутствие со своими активистами на митингах КПРФ, там было бы по два - три человека. Почему такое произошло, ведь коммунисты ранее, при вашем руководстве, приходили десятками на митинги, а сейчас никто не идёт?

- Я не лидер, а руководитель Архангельской областной и Архангельской городской общественных организаций «Дети войны». За небольших четыре года, когда в силу различных обстоятельств, мне доверили возглавить эти организации, я постарался добиться того, чтобы, как и при моей работы в КПРФ была дисциплина, были конкретные дела на благо северян в части воспитания молодёжи, защиты интересов старшего поколения. Во всех знаковых городских и областных мероприятиях «дети войны» на самом видном месте. Вопросы о современном месте КПРФ в городе Архангельске не ко мне, а к нынешнему руководству областного и городского комитета КПРФ.

- Мы знаем, что у Вас высшее партийное образование, где Вы учились и что Вам это дало?

- Академия общественных наук при ЦК КПСС, заочно-очное отделение 1889 - 1991 годы. Красный диплом. Специальность - политолог, преподаватель социально -политических дисциплин.

- Что дало?

- Первоначальное название дипломной работы: «Кризис партии». Научный руководитель Шумилова В.И. заставила меня изменить название, вернула часть страниц со словами: «Меня уволят с работы». Защищая дипломный проект (а было на это дано не более 10 минут), я врезал правду-матку в отношении Гобачёва и Ельцина. Дали возможность меня выслушать почти 20 минут. В нашей группе был будущий предатель партии Иван Рыбкин, в параллельной группе Сергей Шойгу. Без комментариев. Дважды меня выдёргивали с учёбы в Архангельск, где в силу различных обстоятельств я был избран Первым секретарём Ломоносовского райкома КПСС, а в 1991 году - секретарем обкома КПСС по экономике.

- Александр Владимирович, мы пересекались по партийной работе, когда Вы были вторым секретарём Ломоносовского райкома партии, чем вам запомнился этот период?

- Положением «рабочей лошадки» в качестве заведующего промышленно-транспортным отделом, а затем и вторым секретарём Ломоносовского райкома КПСС г. Архангельска. В частности, мне поручали задачи, например, устранить аварию в котельной завода Силикатного кирпича, ввод объекта всесоюзного значения - Комбината хлебопродуктов на Жаровихе. Мои отношения с руководителями областных организаций стройки, сантехниками, электриками и прочих строились по следующей формуле: я для вас не погоняла, не надсмотрщик, я - координатор возможных взаимодействий между нашими организациями.

- Как Вы оцениваете сегодняшнее положение в КПРФ Архангельской области, почему влияние коммунистов на политику региона снизилось в разы? Раньше, при вас, за коммунистов на выборах голосовали 20%, а сейчас нет и 5 %.

- В своё время была сплочённая команда по всем направлениям работы. Была налажена работа в трудовых коллективах и с избирателями. Выход из этого вопроса следует адресовать к нынешнему руководству областной и Архангельской городской организации КПРФ. Возможно, у них есть какие-то особенные современные технологии.

- Александр Владимирович, скоро выборы в Государственную Думу, каков ваш прогноз по голосованию за КПРФ? Аргументы?

- Говорить при современной технологии подсчёта голосов избирателей на предстоящих выборах сложно. Электронное голосование, административный ресурс и прочие «фокусы» центральной избирательной комиссии под руководством Панфиловой сложно. Однако прошедшие выборы Губернатора в ряде муниципальных образований нацеливают КПРФ на кардинальный подход к достижению более положительного результата.

- Когда на покой - на дачу, на грядки? В няньки внукам?

- Мне не мешает и не мешало ранее уделять серьёзное внимание вопросам семьи, огороду. Пусть иногда общественная деятельность не позволяла работать в этом направлении на полную катушку...

- Спасибо, за ваши ответы, они показывают высокий профессионализм политика и порядочность человека. Александр Владимирович, я с вами знаком близко уже более 10 лет и всегда удивлялся вашей энергии и нацеленности на результат левой идеи, преданности идеалам коммунизма.

Михаил Скоморохов