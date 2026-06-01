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Архангельский порт как база снабжения Северного морского пути

Основные тезисы доклада Чернова Ю.А. (собственника складского комплекса) на  Международной конференции, посвященной 25-летию созданию Ассоциация Северного Морского Пути.

В Архангельске есть несколько портовых объектов — и у каждого своя специализация: один работает с морскими судами и крупными грузами, другой обслуживает речные линии и пассажирские маршруты.

Архангельский морской торговый порт «Экономия». Это ключевой узел для морских перевозок, в том числе как база снабжения Северного морского пути. Порт работает круглогодично. Территориально он состоит из двух удалённых друг от друга грузовых районов:

Здесь около семи причалов общей протяжённостью примерно 1 162 м. Район принимает суда с осадкой до 9,2 м, длиной до 190 м. Здесь переваливают целлюлозу, картон, лесоматериалы, металл, тяжеловесное оборудование, навалочные грузы и контейнеры. 

 Речные порты: два основных: Архангельский речной порт (район Харовиха) и порт «Бакарица» 

Район специализируется на перевалке грузов на суда типа «река-море» назначением в портопункты Белого и Баренцево морей, а также назначением в районы, расположенные выше по течению реки Северная Двина. Он принимает к обработке суда с осадкой до 5,2 м.В состав района входят три причала, оборудованные портальными кранами грузоподъемностью до 20 тонн. Общая протяженность причалов - 360 м.

Как это работает для СМП

Из Архангельска организуются каботажные рейсы по СМП — грузы отправляются в различные пункты вдоль трассы (в порты Белого, Баренцева, Карского морей, на острова Северного Ледовитого океана, включая Новую Землю, Землю Франца-Иосифа). Порт выступает базой снабжения для арктических проектов (например, для объектов «Норникеля», «Роснефти»). Также развиваются конкретные логистические сервисы: субсидируемые каботажные рейсы и маршрут «Арктический экспресс» (связь с портами Китая). 

 Перспективы

Чтобы ещё сильнее укрепить позиции в системе СМП, порт развивается. Утверждён Комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года. Одно из ключевых направлений — строительство глубоководного района в Двинском заливе Белого моря . Его проектные глубины — до 14,5 м, что позволит принимать более крупнотоннажные суда (дедвейтом до ~75 тыс. тонн) и существенно нарастить грузопоток. На первом этапе планируется развитие контейнерного терминала. 

 Проблемы

Факторы сдерживающие развитие СМП: 

  1. Инфраструктура (Многие объекты вдоль маршрута построены ещё в советский период и физически, и морально устарели. Это касается портов, причалов, систем навигации и связи. Для приёма современных крупнотоннажных судов часто требуется капитальный ремонт, дноуглубление акваторий, установка нового оборудования.)
  2. Так как в достаточной степени сейчас нет современной инфраструктуры, следовательно нет достаточного грузооборота в портах. Статистика грузооборота Морского порта Архангельск 2023-2024 по 2.5 млн т, 2025 -4.7 млн т, первый кв 2026г. падение на 30%.  А возможности порта не менее 10 млн тонн.Те. Нет стабильного грузооборота.
  3. Зависимость СМП от ледокольного флота и недостаток или полное отсутствие судов ледового класса (контейнеровозы, газовозы )
  4. Технологические и кадровые проблемы. Основное оборудование импортное, население сокращается. 1990 год 1,5 млн население, сейчас 950 тыс.
  5. Экономические факторы и административные факторы. Собственный опыт:  ( стоимость электроэнергии в 2021г. примерно  7 р\квт, в 2026г.  12 р\квт, стоимость подачи 1 жд вагона на наш склад около 70 тыс руб) Сложность с решением административных проблем (более 1.5 лет мы пытаемся оформить в аренду зу под нашими зданиями)

 ИТОГ: несмотря на многочисленные сложности СМП сейчас, как никогда, имеет перспективы стать одним из основных торговых путей связывающих Россию с мировым рынком.


 

 

15 июль 09:00 | : Горячая тема / Экономика

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