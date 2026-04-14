Выборы в Армении: хотелки и реалки

В минувшее воскресенье были подведены окончательные итоги парламентских выборов в Армении. Поносимый по всем российским телеканалам Никола Пашинян, хоть и не перешагнул вожделенный 50-процентный барьер, но сохранил за своей партией «Гражданский договор» парламентское большинство.

Далее идут: оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Ещё была всякая оппозиционная мелочь с единственной целью – преодолеет двухпроцентный барьер, за которым светит госфинансирование. Короче, тот самый случай, когда противники действующего в стране режима не могут договориться о консолидации… за каждым свои шкурные интересы.

Ну, а что на поверхности? Всё, что связано с Пашиняном, за евроинтеграцию, то есть, против России. Хотя и сам Никола громогласно заявляет, что не хочет окончательно рвать с Москвой, но и быть её вассалом тоже не хочет. Его оппоненты играют на противоречии в главном… но осторожно. Не надо забывать, что армян заграницей живет больше, чем в самой республике. Да, у большинства из них другое гражданство… но они имеют большое влияние на родственников, оставшихся дома. Уверен, что армяне США и Европы насоветовали им совсем не то, что должно было понравится Москве.

Внешне нынешняя избирательная кампания прошла в типичном кавказском духе: с многочисленными арестами представителей оппозиции, проблемами с транспарентностью избирательного процесса. По крайней мере, так заявляют противни победивших.

То есть, украли победу? Однако сравним результаты выборов 2021 года, где Гражданский договор получил 53.91% голосов, с сегодняшними 49.81%. Вряд ли потеря 4% говорит о тотальной потере доверия к Пашиняну, о чём у нас трубят в последние годы. Стоит признать – армяне ещё в советское время были ориентированы на Запад, считая, что именно там текут их молочные реки с кисельными берегами.

Давайте попробуем разобраться.

Пашинян всегда заявлял, что выбирает мир и готов забыть прошлые разногласия. К этому призывает также вечных антагонистов армян из Азербайджана и Турции – первому подписать мирный договор, со второй открыть границы. Конечно, обоим темам есть противники, но надо учитывать, что к кровной месте призывают те, кто потерял своих в конфликте в Нагорном Карабахе, а ненависть к Турции за прошедший век после геноцида просто перезрела. Такая позиция премьера выглядит взрослой (не инфантильной) и взвешенной. То, что нужно премьеру цивилизованной страны.

В итоге Баку и Анкара оценили результаты выборов и само их проведение позитивно.

Другое дело, как эти предвыборные заявления будут выглядеть в процессе их претворения? Партии Пашиняна придётся вносить изменения в Конституцию страны в части территориальных претензий к Азербайджану, а это штука непростая (не то, что продлить кому-то президентский срок под всеобщее одобрение).

Но надо отдать должное Пашиняну - он умеет выкручиваться из разных сложных политических ситуаций. У него развит «политический нюх», у него есть умеющие его правильно подать политтехнологи. Он очень хорошо чувствует разные моменты, где можно для себя извлечь максимальную выгоду, как-то повернуть ситуацию. Это очень ценный дар политика такого уровня.

Кстати, и его оппонент Кочарян в последние дни предвыборной кампании тоже выложил последний козырь – мирный договор с Баку, но с дополнительными условиями. То есть, мирный процесс объективно назрел в армянском обществе и делает его неизбежным. Всё-таки, воинственные реваншистские лозунги – прошлое цивилизованной части современного мира.

А вот некоторые «двухпроцентщики» как раз грешили лозунгом «война до победного конца». Что и сказалось на результате.

Вроде, и Москва согласна с урегулированием, но отношение к Пашиняну портит его откровенно прозападная позиция. Без антирусизма, Армения пока остаётся в ЕАЭС на правах полноправного члена (не желает терять преференции), а с вхождение в ЕС – это как получится, народ будет решать на референдуме. В любом случае, евроинтеграция – процесс длительные и многотрудный, вспомните, как это было со странами Восточной Европы. У Турции, вон, никак не получается, не факт, что и Армении удастся доказать свою европеистость.

И тут возникают серьёзные противоречия. Все лидеры ЕС первыми, одни за другим, поздравили Пашиняна с победой, восхищаясь, какая Армения демократичная страна, как последовательно она двигается в Европу. И что ЕС всегда её поддержит и уже готовит в своих закромах новый пакет помощи. При этом ранее Пашинян заявлял, что после выборов посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным.

Классический вариант «усидеть на двух стульях», и одновременно очень кавказский. Но не у всех получается.

В какой-то момент Еревану нужно будет сделать определенный выбор. С Пашиняном во главе или без него – не суть важно.

(фото с https://news.ru)

Леонид Черток