Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Выборы в Армении: хотелки и реалки

В минувшее воскресенье были подведены окончательные итоги парламентских выборов в  Армении. Поносимый по всем российским телеканалам Никола Пашинян, хоть и не перешагнул вожделенный 50-процентный барьер, но сохранил за своей партией «Гражданский договор» парламентское большинство.

Далее идут: оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Ещё была всякая оппозиционная мелочь с единственной целью – преодолеет двухпроцентный барьер, за которым светит госфинансирование. Короче, тот самый случай, когда противники действующего в стране режима не могут договориться о консолидации… за каждым свои шкурные интересы.

Ну, а что на поверхности? Всё, что связано с Пашиняном, за евроинтеграцию, то есть, против России. Хотя и сам Никола громогласно заявляет, что не хочет окончательно рвать с Москвой, но и быть её вассалом тоже не хочет. Его оппоненты играют на противоречии в главном… но осторожно. Не надо забывать, что армян заграницей живет больше, чем в самой республике. Да, у большинства из них другое гражданство… но они имеют большое влияние на родственников, оставшихся дома. Уверен, что армяне США и Европы насоветовали им совсем не то, что должно было понравится Москве.

Внешне нынешняя избирательная кампания прошла в типичном кавказском духе: с многочисленными арестами представителей оппозиции, проблемами с транспарентностью избирательного процесса. По крайней мере, так заявляют противни победивших.

То есть, украли победу? Однако сравним результаты выборов 2021 года, где Гражданский договор получил 53.91% голосов, с сегодняшними 49.81%. Вряд ли потеря 4% говорит о тотальной потере доверия к Пашиняну, о чём у нас трубят в последние годы. Стоит признать – армяне ещё в советское время были ориентированы на Запад, считая, что именно там текут их молочные реки с кисельными берегами.

Давайте попробуем разобраться.

Пашинян всегда заявлял, что выбирает мир и готов забыть прошлые разногласия. К этому призывает также вечных антагонистов армян из Азербайджана и Турции – первому подписать мирный договор, со второй открыть границы. Конечно, обоим темам есть противники, но надо учитывать, что к кровной месте призывают те, кто потерял своих в конфликте в Нагорном Карабахе, а ненависть к Турции за прошедший век после геноцида просто перезрела. Такая позиция премьера выглядит взрослой (не инфантильной) и взвешенной. То, что нужно премьеру цивилизованной страны.

В итоге Баку и Анкара оценили результаты выборов и само их проведение позитивно.

Другое дело, как эти предвыборные заявления будут выглядеть в процессе их претворения? Партии Пашиняна придётся вносить изменения в Конституцию страны в части территориальных претензий к Азербайджану, а это штука непростая (не то, что продлить кому-то президентский срок под всеобщее одобрение).

Но надо отдать должное Пашиняну - он умеет выкручиваться из разных сложных политических ситуаций. У него развит «политический нюх», у него есть умеющие его правильно подать политтехнологи. Он очень хорошо чувствует разные моменты, где можно для себя извлечь максимальную выгоду, как-то повернуть ситуацию. Это очень ценный дар политика такого уровня.

Кстати, и его оппонент Кочарян в последние дни предвыборной кампании тоже выложил последний козырь – мирный договор с Баку, но с дополнительными условиями. То есть, мирный процесс объективно назрел в армянском обществе и делает его неизбежным. Всё-таки, воинственные реваншистские лозунги – прошлое цивилизованной части современного мира.

А вот некоторые «двухпроцентщики» как раз грешили лозунгом «война до победного конца». Что и сказалось на результате.

Вроде, и Москва согласна с урегулированием, но отношение к Пашиняну портит его откровенно прозападная позиция. Без антирусизма, Армения пока остаётся в ЕАЭС на правах полноправного члена (не желает терять преференции), а с вхождение в ЕС – это как получится, народ будет решать на референдуме. В любом случае, евроинтеграция – процесс длительные и многотрудный, вспомните, как это было со странами Восточной Европы. У Турции, вон, никак не получается, не факт, что и Армении удастся доказать свою европеистость.

И тут возникают серьёзные противоречия. Все лидеры ЕС первыми, одни за другим, поздравили Пашиняна с победой, восхищаясь, какая Армения демократичная страна, как последовательно она двигается в Европу. И что ЕС всегда её поддержит и уже готовит в своих закромах новый пакет помощи. При этом ранее Пашинян заявлял, что после выборов посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным.

Классический вариант «усидеть на двух стульях», и одновременно очень кавказский. Но не у всех получается.

В какой-то момент Еревану нужно будет сделать определенный выбор. С Пашиняном во главе или без него – не суть важно.

(фото с https://news.ru

Леонид Черток

16 июнь 17:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (220)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20