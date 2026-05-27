СССР: выстрел в спину

Один из любимых политологических споров – почему рухнул СССР?

Доводов приводят много: несовершенство социалистической экономики, холодильник победил телевизор (жрать хотелось сильнее, чем смотреть «Сельский час»); «Горбачёв продался американцам»; «гласность довела»… ну и так далее.

Вернувшись из армии (79-й), я пугал друзей рассказами о том, что пресловутая «дружба советских народов» - очередной миф. Насмотрелся, как по пустячным поводам грузины начинали махаться с армянами, казахи – с киргизами, как украинцы пренебрежительно относились к белорусам, а призывники из Татарстана к своим соседям из Башкирии. Особняком держались прибалты, молча ненавидя всех сразу, но и среди них постоянно вспыхивали внутренние разборки. Офицеры и прапорщики разводили руками – «так, было, есть и будет… армейская традиция». Но не очень расстраивались, солдатами в остром межэтническом конфликте, как и при суровой дедовщине, легче манипулировать. Кстати, среди людей со звёздами на погонах я не помню ни одного нацмена, возможно, их оставляли служить в своих республиках.

До сих пор считаю, что главная ошибка большевиков – оставить в бывшей Российской империи территориальное деление по национальному признаку, нужно было сразу всех перемешать как в американских Штатах. Как только грузин Сталин не догадался?!

Но был ещё один фактор, ускоривший развал «колосса на глиняных ногах» - это почти моментальный развал СЭВа, когда в Берлине, Праге, Варшаве и т.д. поняли, что Москве уже не до них – войска точно не введёт. Давайте покопаемся в этом…

Послевоенная система мира была такова – социалистический лагерь противостоял капиталистическому. СССР — старший брат, вокруг него верные союзники, все вместе строят светлое будущее. Впрочем, почти в каждой стране Варшавского блока, «на всякий случай», располагались группы советских войск… но кто считает? Будапешт 56-го, Прага 68-го – всё это рецидивы желания жить самостоятельно без давления со стороны Кремля. Доподлинно знаю, что в 78-ом по той же схеме готовился ввод "дополнительного контингента советских войск" на территорию Польской народной республики. Помешал… Папа Римский Иоанн Павел II, поляк по национальности, Москва остереглась ссориться со всем христианским миром.

Но это открытые вооружённые конфликты. А были тихие, почти подковёрные.

Югославия.

Первая страна из тех, кто сражался вместе с СССР против Гитлера, встал на путь социалистического развития и показал бывшему союзнику, пусть небольшую, но дулю.

Это страна, в отличии от остальных членов соцлагеря, сама освободила себя от фашизма, туда советские войска даже не входили. Соответственно, и нашей группы войск там не было… иначе было бы похоже на оккупацию.

Её лидер, Иосип Броз Тито, до поры до времени считался верным коммунистическим идеалам, его методы правления, близкие к толитаризму, многие сравнивали, и сравнивают, со сталинскими.

Наверное, именно из-за своей харизмы он и не захотел становиться верным вассалом Москвы. Проводил слишком самостоятельную внешнюю и экономическую политику, дал относительную свободу частному предпринимательству (сейчас бы назвали – конвергенцией), не обращался за советами в Кремль, стремился к единоличному лидерству на Балканах.

В 1948 году произошёл открытый разрыв. Югославию исключили из Коминформа, советская пресса начала травлю Тито, его называли предателем, фашистским агентом и врагом социализма.

Но Югославия выстояла. Более того, она стала особым примером: социалистическая страна без прямого подчинения Москве. Позже Тито наладил отношения и с Западом, и с СССР, но прежнего доверия между Белградом и Москвой уже не было.

Во времена моей юности, СФРЮ считалась неким гибридом двух систем… вроде бы социалистическая, но поездки в неё оформлялись как в капиталистическую. Оттуда запросто можно было сбежать на Запад (что успешно сделал актёр Олег Видов). Рассыпалась эта федерация прямо на глазах вместе с остальным соцлагерем. И тут же повылезали религиозные противоречия, что привело к известным печальным событиям. Ещё один показатель искусственности подобного «братства народов», державшегося до поры до времени исключительно на страхе перед репрессиями.

Китай.

«Русский с китайцем – братья навек» - под таким слоганом жили советские люди в 50-хх. «Навек» подразумевалось, что эта страна вечно должна нам быть благодарна за помощь в борьбе с милитаристской Японией. Кроме того, советские специалисты строили в КНР заводы, помогали армии, передавали технологии. Мао Цзэдун называл СССР старшим братом, его сын учился и долго жил здесь, даже воевал с немецкими захватчиками.

Разлад начался с того, Никита Хрущёв начал разоблачение культа личности Сталина. Для Мао это было опасным сигналом: если можно критиковать Сталина, значит, однажды могут критиковать и самого Мао. Вдобавок, Пекин не хотел признавать идеологическое лидерство Москвы – «мы пойдём своим путём – о чём ясно намекала начатая в КНР «культурная революция».

Разногласия нарастали: ядерное оружие, отношения с США, борьба за влияние в коммунистическом мире, личная неприязнь лидеров.

К началу 1960-х годов советские специалисты были отозваны из Китая. Страны обменивались оскорблениями в прессе, а в 1969 году дошло до вооружённых столкновений на острове Даманский на реке Уссури.

То есть, две крупнейшие коммунистические державы оказались на грани настоящей войны, которая не началась каким-то чудом. Конфликт Китай-Вьетнам конца 70-х из той же серии, Москву явно провоцировали заступиться за Ханой. Всё было более, чем серьёзно, в армии (77-79) офицеры нам прямо говорили – «вам с ними воевать». После дембеля я успел поработать на кинокартине «Люди в океане» явно антикитайской направленности.

Дополню, перестройку КНР начала раньше СССР. Но только экономическую, политическая составляющая лишь немного демократизирована. Экспериментировать в эту сторону никому не советую – годно только для Поднебесной.

Албания.

Маленькая страна с непомерными амбициями её лидера. Энвер Ходжа сначала ориентировался на СССР, но после конфликта Москвы с Пекином выбрал Китай. При этом Албания была закрытой от внешнего мира совсем не по-европейски.

Ходжа считал Хрущёва ревизионистом, то есть человеком, который предал настоящий сталинизм. Для Албании Сталин оставался почти священной фигурой, а советская оттепель выглядела как идеологическая измена.

Позже Тирана напрочь разругалась и с Пекином, два диктатора редко находят общий язык. В стране активно строились подземные бункеры в ожидании нападения со всех сторон. Народ оттуда бежал, куда только можно (Косово одно из прибежишь). До сих пор Албания остаётся одной из беднейших на сытом лице Европы.

Румыния.

Нет, эта страна официально никогда не разрывала отношения с Советским Союзом, но жила, что называется, с фигой в кармане.

Лидер Николае Чаушеску проводил самостоятельную внешнюю политику. Он осудил ввод войск в Чехословакию в 1968 году, поддерживал отношения с Китаем, Израилем и Западом, брал западные кредиты и демонстративно подчёркивал независимость от Москвы.

Советскому руководству это не нравилось, но вводить войска в Румынию было рискованно. Чаушеску был коммунистом, Варшавский договор формально не покидал, а открытый конфликт мог только усилить антисоветские настроения.

Под развал соцлагеря Чаушеску с супругой показательно расстреляли, что было полным нонсенсом для остальных стран, выбравших капитализм и демократию.

Напрашивается вывод: социалистический лагерь был не единой дружной семьёй, а системой, где СССР постоянно удерживал влияние деньгами, нефтью, армией и политическим давлением. Как только стало можно, все дружно проголосовали за капиталистическую экономику и идеологическую самостоятельность.

Так что это был не выстрел, а самострел. Себе же в спину.

Леонид Черток