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Ели же люди

«Щи да каша – пища наша» - вздыхало на Руси низшее сословие. Что тут поделаешь, во все века и при любом строе «пряников сладких всегда не хватает на всех» (Б.Ш. Окуджава).

Однако были времена и люди, чей обед достоин пера пиита. Об одном таком мы и расскажем… но в прозе. Предупреждаем об активном слюноотделении.

Коронационный обед Николая II в 1896 году стал тем редким моментом, когда история проявляется не через даты, а через запахи, краски и ритуалы. Это был не просто пир, а тщательно выстроенный жест власти, где этикет делал еду языком политики. Ещё до того, как подавали первый бульон, гости погружались в атмосферу величия: меню оформлял Виктор Васнецов, превращая обычный лист в произведение искусства. Полихромные свитки почти метровой длины клали рядом с приборами так, чтобы гость развернул их как реликвию. Орнаменты, старославянская вязь, символические образы – всё это работало на впечатление, будто приглашённые не просто садятся за стол, а входят в священное пространство власти.

Сам обед был одновременно русским и европейским, словно империя стремилась подтвердить свою двойную природу. Раковый суп соседствовал с пулярками, артишоки с заливным из куропаток. Пирожки, телятина с кореньями, финляндская форель – блюда, знакомые и близкие русскому вкусу, подавались в манере haute cuisine (изысканная кухня), с точной режиссурой и необходимой для дипломатии элегантностью. Десерт, мороженое с малиновым соусом, звучал почти как музыкальный аккорд, завершающий первую часть коронационного спектакля.

На дипломатических ужинах в Кремле кухня и вовсе становилась сценой политического театра. Лукулловский бульон с винной нотой, фаршированные рябчики, целая спаржа, куропатки «по-Суворовски» – блюда, которые существовали только в рамках придворного ритуала. Пометки «финская», «гатчинская» подчеркивали статус регионов империи и одновременно демонстрировали богатство хозяйств. Особенно ценили гатчинскую форель – деликатес, выращенный буквально на императорских землях.

За фасадом ослепительного этикета скрывались сотни пудов серебра и золота, доставленных из Петербурга, десятки поваров и безупречная логистика. Это была машина, работавшая ради нескольких часов блеска. Меню печатали малым тиражом, и сегодня эти экземпляры продаются на аукционах почти как иконы эпохи.

Но рядом с этим величием стояла тень. На Ходынском поле, где для народа организовали раздачу царских гостинцев, эмалированных кружек, сласти, колбасы, платков, случилась давка. Погибли более тысячи человек, и эта трагедия наложила горечь на блестящее коронационное торжество, будто напоминая: этикет умеет скрывать эмоции, но не способен заслонить реальность.

Общий бюджет коронации достигает семи миллионов рублей – сумма, равная десяткам миллиардов сегодня. Сам «обед на персону» стоил 2-3 рубля, что по современным меркам сопоставимо с ценой хорошего ресторанного вечера, но эффект был несоизмерим: обед работал как дипломатический документ. В сумме с серебряной утварью, хрусталём, музыкантами и трудом поваров стоимость банкета могла достигать пятидесяти тысяч рублей, или столько же миллионов по нынешним меркам.

В тот майский день Москва сияла, а столы в Кремле становились более чем просто местом трапезы. Каждый бокал, каждое блюдо, каждый узор в меню был частью большого этикетного высказывания: Россия жила в мире, где власть ещё могла быть выражена вкусом.

(https://dzen.ru/a/aSyBpXmbrAsi3XR2

17 июль 09:00 | : Горячая тема / Будни

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