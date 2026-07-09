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Приезд тёщи на блины. Архангельская быль

Тёщи бывают разные: чёрные, белые, красные. Мене повезло - у меня разноцветная с фееричным характером. Правда, она говорит, что ей с зятем не повезло - много спит, работать не любит (она имеет в виду руками, работу головой в зачёт не берет).  В общем , не та масть - лентяй.

Но что делать, исправляться я не спешу - проявляю упрямство и самобытность характера.

Тёща приезжает почти каждое лето, в конце июля, на своё День рождения. Сразу подтягиваются и родственники из Саратова, все размещаются в нашем доме, правда, когда их число достигает 12, становиться тесно.

Дни  рождения всегда отмечается с размахом широкой русской души - стол ломится от такого количества закусок, салатов и разных разносолов, что, попробовав всё, можно потом неделю не подходить к столу.

Про алкоголь - это особая тема, закупаемся заранее, начинаем за три месяца до приезда, эту функцию я беру на себя,  согласовывая каждую покупку. Количества неимоверные - коробками , конечно не водка там всякая, а хорошие элитные вина, обязательно красные.

Праздник начинается рано, бывало, что в три часа по полудню, уже все сидят  за накрытым столом. Но  это совершенно не означает, что в девять вечера все пойдут отдыхать, отнюдь, вечер как раз в самом разгаре.

Тёща берёт в это время, уже после двух - трёх набитых пустыми бутылками коробок, физкульт паузу. Все отрываются от тарелок, она выходит на центр танцпола  и... вуа ля, грациозно садится на шпагат, потом поднимает руки вверх , у всех замирает дыхание - все в шоке, хотя это повторяется каждый раз. Но все всё равно удивляются такой хорошей спортивной форме, дружно встают со стульев и скамеек и кричат: «За именинницу!», поднимают бокалы и стопки.

Тёща встаёт, не спеша, достаёт из кармана увесистую пачку  5 000-х купюр,  тихо и медленно говорит: «Ну, друзья, кто повторит это - деньги ваши». 

У многих загораются азартом глаза, каждый раз кто-то из гостей пытается повторить трюк, но ни у кого не получается, деньги всегда остаются у тёщи. 

После этих экспериментов, все снова поднимаю бокалы за неё и её спортивный успех.

  Чтобы понять, что такое Диктатура, нужно хотя бы  неделю прожить с тёщей, после этого можно смело ехать на ПМЖ в Северную Корею. В семье господствует только одно мнение, других просто быть не может по причине неправильности, это мнение Её, тёщи. 

Если кто-то пытается отстоять свой взгляд на ту или иную  проблему – всё, к столу тебя больше не подпустят   - тут быстро понимаешь, что конечно ошибался, не  понял её мудрость.

 Её решение - однозначно к исполнению.  

 Также важна и быстрота выполнения решений - тебя проинформировали,  что ты должен сделать, всё, ни секунды на размышления , встал и побежал в нужном направлении выполнять. Если суп ещё не доеден,  это не причина его доедать, когда сделаешь – доешь. Может быть…

Фееричность характера моей тёщи на этом не ограничивается - только малая часть «чудес».

Я уже привык, как быстро она может принимать свои решения, и… так же быстро  менять их на противоположные.

 На её День рождения года два назад дочери решили сделать подарок - скинуться и оплатить модульную кухню на заказ. Дело хорошее, т.к. старая  уже давно была непрезентабельной.

Самое главное в момент, когда решение  принято -  «не тормозить» его исполнение, встали и бегом выполнять.  Так и здесь, утром было спокойно,  тихо   сидели и пили чай. Вдруг жена сказала: «Мама, мы решили на День рождения подарить тебе кухню, но её надо выбрать».  

Лучше бы она этого не говорила! Маме сама идея понравилась, а раз понравилась - всё, к немедленному исполнению. Здесь и сейчас, через час кухня уже была бы не нужна, про неё всем можно было бы забыть,  раз и навсегда. 

Тёща громко встала из-за стола, стул, на котором она сидела, громко полетел на пол. 

- Подъём, через две минуты мы выезжаем! 

Через две минуты - это значит 1 мин. и 58 сек, кто не успел - тот опоздал, значит в долгой опале. 

В опалу никто попадать не хотел.

 Все побежали за сумками, переодеться, «пока горит спичка» - как утренний подъём в Советской Армии. А дальше вся толпа из детей, зятьёв, родственников и внуков быстрой походкой двинулась в сторону автобусной остановки. Идти было далеко - километр, т.к. мы живём в загородном доме недалеко от Васьково.

Но тут казус. Один из внуков, Андрей,  не смог найти одну кроссовку «его проблема,  пойдёшь в одной, проблему решим по пути, если что, купим новые». 

Главное не останавливаться на пути. Остановился, значит - предатель, попадёшь у тёщи-бабушки в опалу,  беги в одной.

Если остановиться перед препятствиями, тёща может передумать.  Значит не по-«гнедовски» (такова была фамилия её предков, они весьма авторитетны для неё).

Всё должно быть по «фэйн - шунь», или по-«гнедовски», что одно и то же.

Вереница «семьи» двинулась в «Большой путь», каждый старался не отставать. Тёща впереди,  двигаясь  решительно большими шагами и размахивая красной хозяйственной сумкой.

Дойдя до дачного магазина, быстро купили внуку Андрею новые туфли, он радостно переобулся и дальше бежал уже в двух ботинках.  

Цель должна быть достигнута любой ценой.

Да,  тёща у меня железной воли  и способна достичь любой цели, с этим не поспоришь. Как говорится: воля плюс характер города снесут. Тамерлан отдыхает.

Жена похожа на неё, но не дотягивает и 50% её энергии, может с возрастом и достигнет.  Но,  тогда я явно не смогу это выдержать и... рвану до «канадской границы», а, может быть, и раньше.

Да, тому, у кого такая  тёща,  остаётся только позавидовать, но я как-то не ощущаю себя человеком, которому можно завидовать.   

Я всегда поражался её энергии и какой-то магической силе духа. Особенно это ощущается  во время празднования её Дня рождения. Мне запомнился последний - когда все гости пошли за Именинницей, в какой-то феерической фантасмагории, то ли в общем танце,  то ли в поход за  Счастьем, но выглядело  это как-то нестандартно.

Около 12 часов ночи, когда все гости уже вкусно поели и смачно выпили, когда уже была «физкульт-минутка со шпагатом», когда попели песни и поговорили за «жизнь», Тёща неожиданно выкинула новый «фортель» - встав из-за стола, конечно с опрокидыванием стула, сказала тоном, не подразумевающим никаких возражений: « А сейчас - общий танец!».   

Все празднующие встали, повинуясь непоколебимой воле – Вперёд, сказала тёща, за мной, ребята!

Весёлой походкой выдвинулась на танцпол, все, повинуясь несгибаемой воле, последовал за ней.

Тогда теща, напевая свою любимую песню «Нарьян-Мар мой,  Нарьян-Мар» повела за собой весь коллектив: родственников , зятьёв, дочерей, внуков и других присутствующих гостей за собой в «неизведанную даль тундры». 

Все присутствующие встали в длинную цепочку преданных почитателей, подпевая и методично пританцовывая пошли за ней в «неизведанную даль».

Вот так закончился вечер - феерично, экстравагантно, в стиле моей Тёщи.

Что будет в следующий раз – боюсь даже представить, но, надеюсь, будет как-то поспокойнее... 

Максим Ложкин

 

31 июль 09:00 | : Горячая тема / Будни

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