Об архангельском трамвае. С грустью

Церемония открытия в нашем городе трамвайного движения, прошла ровно 110 лет назад, 12(25) июня 1916 года. Всё началось в этот день на Соборной пристани (нынешней Красной).

Около полудня, здесь стал собираться народ, приглашённый для участия в праздничной церемонии. В состав делегации вошли: В состав праздничной делегации вошли: Начальник губернии С.Д. Бибиков с супругой, городской голова В.В. Гувелякен и управа в полном составе, члены трамвайной комиссии, многие гласные, представители ведомств и другие деятели различных общественных и частных учреждений.

Тех, кто собрался на праздничное торжество, на пристани ждал пароход «Пушкин». Последним, кто прибыл на праздничное судно, стал Главноначальствующий, вице-адмирал С.П. Угрюмов.



Первая поездка в трамвайный парк



В 12.40, после того как высокий гость зашёл на борт, «Пушкин» отошёл от берега. Уже через 10 минут пароход к трамвайной пристани, находившейся в районе «Быка» (современная улица Ильинская).

На пристани. расцвеченной цветами национального флага, «высокую делегацию» уже ждали. Вся пристань, к этому времени, была заполнена служащими городской электростанции и архангельского трамвая, а также жителями важнейшей городской окраины.

В первую очередь, прибывших гостей встречали заведующий постройкой городских электротехнических предприятий К.Г. Репин и его помощник, инженер Э. Везе. С пристани все гости последовали в машинный зал, где духовенство начало служить молебен. Всем дамам, приглашенным на торжество, были розданы бутоньерки живых цветов. Цветы специально для этого выписали из Петрограда. Служил молебен гласный городской думы о. И. Попов в богослужение с двумя священниками.

После молебна, духовенство окропило святой водой машины и сооружения станции, после чего гости последовали в здание вагонного парка. Здесь, блистая свежей краской, стояли на двух путях, готовые к отходу восемь вагонов трамвая. Широко распахнутые двое ворот парка перетягивали шелковые ленты русских цветов.

По просьбе городского головы почетную обязанность перерезать эти ленты и, тем самым, открыть движение, выполнила у одних ворот супруга главноначальствующего госпожа Угрюмова, у других ворот супруга Начальника губернии госпожа Бибикова. Обеим дамам вручили прекрасные букеты из живых цветов. Срезанные ленты послужили для цветов перевязью. Гости разместились по вагонам, которые один за другим, с небольшими промежутками, плавно выкатывались из парка, направляясь к зданию городской думы (совр. Здание медицинского университета), где состоялось праздничное чаепитие.



Начало трамвайного движения



Вначале, с 13 (26) июня 1916 года, по главному городу Беломорья ходило два маршрута. Первый — возил пассажиров от улицы Архиерейской (совр. ул. Урицкого) до здания городской думы (современного Медицинского университета). Во второй маршрут заходили те, кто намеревался ехать от Поморской улицы до Общины Красного Креста (ул. Суворова). Путешествующий по какому-то одному маршруту народ отдавал за поездку 7 копеек. За удовольствие проехаться от общины Красного Креста уже до Архиерейской, то есть, от конца до конца, в первую неделю трамвайного сообщения в Архангельске, приходилось раскошеливаться на 10 копеек. Всего, на общую линию в 12 верст было выпущено восемь вагонов.

Уже в первый день своего движения 13(26) июня, трамвай выручил для города 942 рубля 50 копеек, что значительно перекрыло предполагавшийся ранее сметный уровень. 14(27) июня суточный доход превысил тысячу рублей. Установленный уровень платы за проезд, несмотря на всю прибыльность, продержался в Архангельске всего неделю. С 19 июня (02 июля) трамвайный тариф был повышен до 10 и 15 копеек соответственно. Одной из главных причин, побудивших городские власти поднять стоимость проезда, стали, конечно же, жители Архангельска. Мол, не хотели, вредные платить. Да и те, кто хотел, сделать это, зачастую, был не в состоянии.

В трамвай, чем-то схожий по размерам с нашим «Пазиком», в первые дни его существования стремились попасть, наверное, все жители губернии. Испробовать все прелести новой транспортной жизни, как это и следовало ожидать, пришлось в жуткой давке. Бедным кондукторшам не то, что пройтись по вагону за деньгами, с места сдвинуться не получалось. Зажатым со всех сторон пассажирами, билетершам, бывало весь рейс приходилось торчать в своем углу. Ори не ори, а если кругом народу накопилось как сельдей в бочке, то всё. Умудришься собрать свои копеечки с близстоящего люда, а с остальными приходиться надеяться на сознательность.

Еще одна проблема — мелочь. Не любил наш народ таскать с собой медяки. Как даст за проезд, то сразу десять рублей. Пока отсчитываешь сдачу с такой, значительной для того времени суммы, несколько человек, даже не желая того, спокойно успевала проехаться без оплаты. Да и с самой мелочью, кстати, в Архангельске, были проблемы. Госбанк не обеспечивал наш город необходимым количеством медных и серебряных монет. Металл, использовавшийся для изготовления копеек, шел на военные нужды.

Особо чувствовалась нехватка трехкопеечных монет. Именно они, в первую очередь, участвовали в операциях по оплате за семикопеечный проезд. Конечно, нельзя сказать, что у подобных монет не было заменителей. Еще в октябре 1915 года в Министерстве Финансов России было принято решение о выпуске в обращение специальных марок, восполняющих недостаток монет. Марки имели равное с монетами достоинство. Ими так же, как и обычными деньгами, можно было расплатиться за любой товар. В частности, получить трехкопеечную сдачу розовым Александром Третьим — маркой с изображением великого родителя, правившего на тот момент императора Николая Второго.



Вознаграждение



После успешно проведённой работы, К. Г. Репина в 1916 году все старались в Архангельске только удержать. Чтобы строитель трамвая и дальше продолжал в нашем городе свою общеполезную деятельность, ему даже удвоили содержания. Вместо прежних 500 рублей в месяц, Константин Гаврилович стал получать целую тысячу. Впрочем, зарплату подняли не только руководителю. На заседании в городской управе в конце июня 1916 года было принято решение, что в связи с событиями военного времени необходимо сделать прибавку к общей сумме окладов служащих электротехнических предприятий в размере до 25%, предусмотренной основной сметой на 1916 год. Прибавка, в общем, выразилась в сумме около 20 тысяч рублей. Распределение ее между служащими было предоставлено на личное усмотрение К.Г. Репина. Таким образом, могло, как писали в газетах, случиться, что одни служащие получат прибавку в размере около 25%, а другие — намного меньше.

На этом же собрании разрешился вопрос по льготному проезду в трамвае школьников. Было решено взимать с учащихся по 5 копеек за любое расстояние. Правда, учащиеся могли ездить по школьному тарифу лишь до четырех часов дня, и притом, не иначе как по предъявлению особых удостоверений, выдаваемых трамвайной конторой, и своих ученических билетов. Дети до пяти лет провозились бесплатно при условии, если они не занимали в вагоне свободных мест, а сидели на руках у сопровождающих.

Кроме того, для пассажиров, не желавших платить за свой проезд ежедневно, впервые была предусмотрена система проездных. Мелочиться с месячными проездными билетами не стали. Срок действия документа определили в год и полугодие. Стоили подобные проездные, соответственно, 60 и 30 руб. Чтобы билетом мог пользоваться лишь его владелец, документ снабжался фотографической карточкой.



Соломбальские планы



Трамвай по всем видам проездных документов сразу стал давать городу неплохой доход. К началу июля 1916 года, еженедельная выручка достигла 10285 рублей 40 копеек. Чтобы новый вид общественного транспорта приносил еще большую прибыль, было решено увеличить территорию его прохождения по городу. На заседании городской думы 11(24) июля 1916 года, К.Г. Репин предложил обратить внимание на Соломбалу. Продолжение линии на островную территорию Архангельска, по мнению Константина Гавриловича, не должно было встретить никаких проблем.

«Настоящее время, у города есть почти все материалы, необходимые для продолжения трамвайной линии в Соломбалу, за исключением рельс, которые придется закупить за наличные. Построить же эту линию можно очень быстро. Если мы 12 верст пути в городе проложили всего за 4 месяца, то проводка в Соломбале может ограничиться месяцем. Что касается перехода через реку, то здесь также не должно встретиться никаких затруднений. Летом, вагоны трамвая будут ходить по деревянному мосту, а зимой по льду. Здесь рельсы пройдут по специальному деревянному настилу. Опыт показал, что по Северо-Двинскому льду могут проходить даже паровозы весом в 3600 пудов. Ясно, что пройдет и вагон трамвая весом в 600 пудов. Что касается моста, то ведь целые поезда ходят по деревянным мостам в Карелии.

С проведением трамвая в Соломбалу, доходы предприятия несомненно увеличатся. По всем расчетам, покупка рельс обойдется в сумму около 45-50 тысяч рублей. В общем, если предусматривать даже возможные осложнения, потребуется не более 70-80 тысяч рублей».



К сожалению, трудности военного времени, связанные с нехваткой оборудования и рабочей силы, привели к тому, что вместо обещанного месяца, трамвайная линия в Соломбалу строилась полгода. Первый трамвайный вагон на островную территорию Архангельска пошел лишь 20 января (02 февраля) 1917 года. Трамвай пошел от общины Красного Креста (современная улица Суворова) и до Соломбальского Собора (на Никольском проспекте, неподалеку от соединения с речкой Соломбалкой). Первоначально проезд по небольшой Соломбальской ветке стоил пять копеек, и ходило туда два вагона, а с конца января - три.

Причем возил народ через реку не один и тот же состав вагоновожатых. Экстремальное ощущения от переезда по льду реки было предложено испытать всем водителям подвижного состава.



В первый сезон ледового путешествия по Кузнечихе трамвай проходил аж до начала апреля. Движение по реке прекратилось лишь тогда, когда лед под трамвайными рельсами начал трещать, грозя утопить очередной состав с пассажирами. Ледовые путешествия с риском для жизни не прекращались в Архангельске даже в 1930 годы. В более теплые дни, до постройки моста через Кузнечиху в 1956 года, трамвай по Соломбале ходил сам по себе. На крупнейшем населенном острове Архангельска даже существовало собственное депо.

За первых полгода работы в 1916 году трамвай выручил для Архангельска 311739 рублей. За первую неделю уже 1917 года к этой выручке добавилось еще 10343 рубля 60 копеек.



На соломбальской транспортной ветке первоначально установленный тариф в 5 копеек также продержался совсем недолго. Меньше, чем через месяц, с 15 февраля 1917 года он был повышен вдвое. Благодаря чему, также в два раза увеличилась и еженедельная выручка.

К этому времени у города было 17 вагонов, произведенных в подмосковном городе Мытищи, и один снегоочиститель. Одного образца зимней чудо-техники для очистки дороги от снега явно не хватало. Без людей в работах по очистке путей от снега всё равно было никак не обойтись. Для уборщиков, по этому случаю, еще осенью были закуплены лопаты, заступы и метлы.



Одновременно, в городской управе, хозяйственном органе думы, озаботились приобретением зимней одежды для вагоновожатых и кондукторов. Чтобы главные рабочие лошадки городской электрички не мерзли в не отапливаемых вагонах, была приобретена теплая форменная одежда.



Зимой весь падающий снег нагружался на специальные вагонетки и отвозился на свалку. Вся эта снегоуборочная деятельность, возлагалась на плечи заключенных. И лишь иногда, когда с неба валил особо мощный поток осадков, для прочистки путей привлекался специальный конный обоз.



Последнее увеличение трамвайной линии, пришедшееся на руководство сетью К. Г. Репина, произошло 17(30) апреля 1917 года. Наконец-то открылся долгожданный трамвайный маршрут до Быка, района расположения депо и электростанции (сейчас это улица Ильинская).



Константин ТАРАКАНОВ, научный сотрудник Архангельского Краеведческого музея, член РУСО



На фото: Первые лица города и губернии после первой поездки на трамвае из трамвайного парка до здания Архангельской думы перед началом праздничной церемонии. 12(25) июня 1916 года.